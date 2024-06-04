Was bedeutet ein TikTok-Verbot für die Cybersicherheit der USA?

Der Gesetzesentwurf steht vor großen Herausforderungen, einschließlich rechtlicher Anfechtungen, kartellrechtlicher Hürden und öffentlicher Gegenreaktionen. Experten zufolge könnte es Jahre dauern, bis das Verbot in Kraft tritt. Darüber hinaus bleiben Fragen zur Möglichkeit der FTC, an der Genehmigung eines Verkaufs des Unternehmens beteiligt zu sein.

Shou Zi Chew, CEO von TikTok, erklärte, dass das Unternehmen rechtliche Schritte gegen die Gesetzesvorlage einleiten werde. In einem TikTok-Post sagte Chew: „Geben Sie sich keiner Täuschung hin, das ist ein Verbot, ein Verbot von TikTok und ein Verbot für Sie und Ihre Stimme ... Wir sind zuversichtlich und werden weiterhin für Ihre Rechte vor Gericht kämpfen. Die Fakten und die Verfassung sind auf unserer Seite und wir erwarten, dass wir uns durchsetzen werden.“ Anschließend forderte er die Nutzer auf, Geschichten darüber zu teilen, wie TikTok ihr Leben beeinflusst, um genau zu zeigen, wofür sie kämpfen.

In der vorliegenden Fassung des Gesetzesentwurfs ist es für US-Bürger nicht illegal, die TikTok-App auf ihren Handys zu haben oder die Social-Media-Plattform im Land zu nutzen. Allerdings wird man die App nicht mehr aus den USA herunterladen können. Laut Time können die Nutzer die App zwar weiterhin verwenden, aber nicht mehr mit neuen Versionen, Sicherheitspatches und Fixes aktualisieren, was bedeutet, dass die App letztendlich nicht mehr nutzbar und sicher sein wird. Es ist zwar möglich, diese Funktionen über ein virtuelles privates Netzwerk auszuführen, aber es gibt Fragen zu dieser Problemumgehung.

Obwohl ein Gesetzentwurf unterzeichnet wurde, wird er frühestens in neun Monaten in Kraft treten. Nutzer aus den Vereinigten Staaten können die App im Land immer noch ohne Probleme herunterladen. Allerdings sollten TikTok-Nutzer die Fortschritte und Neuigkeiten bezüglich des Gesetzesentwurfs weiterhin verfolgen.