Was bedeutet ein TikTok-Verbot für die Cybersicherheit der USA?

Präsident Joe Biden unterzeichnete am 24. April 2024 ein Gesetz, das Byte Dance, der chinesischen Muttergesellschaft von TikTok, zwei Optionen einräumt: TikTok innerhalb von neun Monaten verkaufen oder mit einem Verbot der App in den Vereinigten Staaten rechnen.
Das Gesetz folgt auf jahrelange Bedenken, dass die App das Cybersicherheitsrisiko erhöht. Im März 2024 verabschiedete das Repräsentantenhaus ein Gesetz zum Verbot von TikTok, aber es wurde nicht vom Senat verabschiedet. Im April jedoch nahm Sprecher Mike Johnson die TikTok-Vorlage des Repräsentantenhauses in einen Zusatzplan für die Auslandshilfe in Höhe von 95 Milliarden USD auf.
In einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums vom April 2024 werden die Gründe der Regierung für das Verbot ausführlich dargelegt. John F. Plumb, der stellvertretende Verteidigungsminister für Weltraumpolitik und wichtigste Cybersicherheitsberater des Verteidigungsministers, bezeichnet TikTok als potenziellen Bedrohungsvektor für die Vereinigten Staaten. Im Gegensatz zu den in den USA ansässigen Social-Media-Plattformen erklärt die chinesische Regierung, dass sie jederzeit auf Daten der Plattform zugreifen kann. Laut Plumb nutzt China seine Funktionen seit Jahrzehnten, um sensible Informationen, geistiges Eigentum und Forschung von US-amerikanischen öffentlichen und privaten Institutionen, einschließlich der Verteidigungsindustrie, zu stehlen.
„Chinesische Cyberangriffe sind die häufigsten weltweit. In einer Krise glaubt die chinesische Führung, dass das Erreichen einer Informationsdominanz sie in die Lage versetzen wird, die strategische Initiative zu ergreifen und zu behalten, unsere Fähigkeit zur Mobilisierung zu stören, die gemeinsame Streitmacht zu projizieren und aufrechtzuerhalten und den von der VR China gewünschten Endzustand zu gewährleisten“, sagte Plumb.
Außerdem ist die Besorgnis aufgrund der großen Anzahl von Personen, die die Anwendung nutzen, gestiegen. Jeden Tag nutzen 150 Millionen Nutzer die App, was einem Drittel der Erwachsenen und einem Sechstel der Kinder entspricht. Neben Unterhaltung und lustigen Videos nutzen viele Menschen TikTok auch für Nachrichten und Produktempfehlungen, was bedeutet, dass die App einen großen Einfluss auf die Nutzer hat. General Paul M. Nakasone, Commander of U.S. Cyber Command, Director of the National Security Agency und Chief of the Central Security Service, sagte, die weite Verbreitung biete einer fremden Nation eine Plattform für Informationsoperationen und Überwachung und wirft Bedenken hinsichtlich der Kontrolle dieser Daten auf.
Der Gesetzesentwurf steht vor großen Herausforderungen, einschließlich rechtlicher Anfechtungen, kartellrechtlicher Hürden und öffentlicher Gegenreaktionen. Experten zufolge könnte es Jahre dauern, bis das Verbot in Kraft tritt. Darüber hinaus bleiben Fragen zur Möglichkeit der FTC, an der Genehmigung eines Verkaufs des Unternehmens beteiligt zu sein.
Shou Zi Chew, CEO von TikTok, erklärte, dass das Unternehmen rechtliche Schritte gegen die Gesetzesvorlage einleiten werde. In einem TikTok-Post sagte Chew: „Geben Sie sich keiner Täuschung hin, das ist ein Verbot, ein Verbot von TikTok und ein Verbot für Sie und Ihre Stimme ... Wir sind zuversichtlich und werden weiterhin für Ihre Rechte vor Gericht kämpfen. Die Fakten und die Verfassung sind auf unserer Seite und wir erwarten, dass wir uns durchsetzen werden.“ Anschließend forderte er die Nutzer auf, Geschichten darüber zu teilen, wie TikTok ihr Leben beeinflusst, um genau zu zeigen, wofür sie kämpfen.
In der vorliegenden Fassung des Gesetzesentwurfs ist es für US-Bürger nicht illegal, die TikTok-App auf ihren Handys zu haben oder die Social-Media-Plattform im Land zu nutzen. Allerdings wird man die App nicht mehr aus den USA herunterladen können. Laut Time können die Nutzer die App zwar weiterhin verwenden, aber nicht mehr mit neuen Versionen, Sicherheitspatches und Fixes aktualisieren, was bedeutet, dass die App letztendlich nicht mehr nutzbar und sicher sein wird. Es ist zwar möglich, diese Funktionen über ein virtuelles privates Netzwerk auszuführen, aber es gibt Fragen zu dieser Problemumgehung.
Obwohl ein Gesetzentwurf unterzeichnet wurde, wird er frühestens in neun Monaten in Kraft treten. Nutzer aus den Vereinigten Staaten können die App im Land immer noch ohne Probleme herunterladen. Allerdings sollten TikTok-Nutzer die Fortschritte und Neuigkeiten bezüglich des Gesetzesentwurfs weiterhin verfolgen.
