Wenn KI für uns denkt, wird das Gehirn stiller

Kosmynas Team rekrutierte 54 Studenten aus der Region Boston und stattete sie mit Elektroenzephalographie-Kappen (EEG-Kappen) aus, die die elektrische Aktivität im Gehirn messen. Ziel war es, Echtzeitschwankungen zu messen, während die Teilnehmer kurze Aufsätze mit einem von drei Tools schrieben: ChatGPT, einer abgespeckten Google-Suchmaschine oder gar keinem Tool. Jeder Student nahm an mehreren Schreibsitzungen teil und kehrte an verschiedenen Tagen ins Labor zurück.

Die Forscher prüften weder das Wissen noch bewerteten sie die Qualität der Aufsätze. Stattdessen maßen sie das, was Neurowissenschaftler als „neuronale Konnektivität“ bezeichnen. Damit ist gemeint, in welchem Ausmaß verschiedene Teile des Gehirns während einer Aufgabe miteinander kommunizieren.

„Wir haben uns nicht mit Intelligenz befasst“, sagte Kosmyna. „Hier geht es nicht darum, klug oder nicht klug zu sein.“ Wir wollten nur sehen, was im Gehirn passiert, wenn Sie ein LLM verwenden, um eine kognitive Aufgabe zu erledigen.“

Was sie herausfanden, war verblüffend. Als die Studenten ChatGPT verwendeten, zeigte ihr Gehirn eine geringere Konnektivität zwischen Schlüsselregionen, die mit aktivem Denken und Gedächtnis verbunden sind. Als die Schüler ohne Hilfsmittel arbeiteten und sich ausschließlich auf ihr Wissen verließen, zeigte ihr Gehirn eine stärkere regionsübergreifende Kommunikation.

Das Experiment beinhaltete eine Wendung. In der letzten Sitzung wurden einige Teilnehmer in neue Gruppen eingeteilt. Studenten, die ChatGPT in früheren Sitzungen benutzt hatten, wurden gebeten, ohne ChatGPT zu schreiben, und umgekehrt.

Da wurde es noch interessanter. „Wir fanden heraus, dass die Reihenfolge, in der die Studenten die Tools verwendeten, wirklich wichtig war“, sagte Kosmyna. „Wenn sie zunächst ChatGPT nutzten und dann aufgefordert wurden, selbstständig zu schreiben, war ihre neuronale Aktivität geringer, als wenn sie ohne Tools begonnen und die KI erst später eingesetzt hatten.“

Dieser Unterschied basiert zwar nur auf einer kleinen Stichprobe, deutet aber auf etwas Tiefgreifenderes hin: dass der Einsatz von KI zu früh im Leben kognitive Prozesse unterbrechen kann, die sich sonst mit der Zeit entwickeln würden. Das Phänomen erinnert an frühere Forschungen zum kognitiven Offloading, also der Tendenz von Menschen, Informationen in externen Geräten wie Smartphones oder GPS-Systemen zu speichern. In einem Artikel aus dem Jahr 2011 wurde beschrieben, dass sich Menschen mit geringerer Wahrscheinlichkeit an Fakten erinnern, wenn sie wissen, dass sie diese Fakten später über Suchmaschinen abrufen können. Mit anderen Worten: Wenn wir einem Tool vertrauen, dass es sich für uns erinnert, hören wir auf, es selbst zu versuchen. Und die MIT-Studie legt nahe, dass eine ähnliche Dynamik für das Schreiben und Denken gelten könnte.

„Logischerweise könnte man erwarten, dass es Unterschiede gibt, wenn man Tools benutzt und wenn man sie nicht benutzt“, sagte Kosmyna. „Und genau das haben wir beobachtet.“ Es ist anders.“