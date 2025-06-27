Wenn KI für uns denkt, wird das Gehirn stiller

KI übernimmt möglicherweise mehr die Kontrolle über unser Denken, als uns bewusst ist. In einer neuen Studie des MIT Media Lab haben Studenten, die ChatGPT zum Schreiben von Aufsätzen verwendet haben, eine deutlich geringere Gehirnaktivität gezeigt als diejenigen, die ohne ChatGPT gearbeitet haben.
Da KI-Tools wie ChatGPT immer häufiger in Klassenzimmern und am Arbeitsplatz eingesetzt werden, stellt sich eine kritische Frage: Wie beeinflussen sie unser Denken? Die Forschung des MIT Media Lab liefert einen ersten und ernüchternden Hinweis. Und obwohl die Ergebnisse nicht belegen, dass KI Menschen weniger intelligent macht, werfen sie wichtige Fragen auf, wie Timing, Wiederholung und Überbeanspruchung unsere kognitive Anstrengung reduzieren können.
„Wir wissen noch nicht, was das richtige Gleichgewicht ist“, sagte Nataliya Kosmyna, die Hauptautorin der Studie, in einem Interview mit IBM Think. „Aber das ist ein starkes Signal, dass wir besser verstehen müssen, wann und wie wir diese Tools nutzen.“
Kosmynas Team rekrutierte 54 Studenten aus der Region Boston und stattete sie mit Elektroenzephalographie-Kappen (EEG-Kappen) aus, die die elektrische Aktivität im Gehirn messen. Ziel war es, Echtzeitschwankungen zu messen, während die Teilnehmer kurze Aufsätze mit einem von drei Tools schrieben: ChatGPT, einer abgespeckten Google-Suchmaschine oder gar keinem Tool. Jeder Student nahm an mehreren Schreibsitzungen teil und kehrte an verschiedenen Tagen ins Labor zurück.
Die Forscher prüften weder das Wissen noch bewerteten sie die Qualität der Aufsätze. Stattdessen maßen sie das, was Neurowissenschaftler als „neuronale Konnektivität“ bezeichnen. Damit ist gemeint, in welchem Ausmaß verschiedene Teile des Gehirns während einer Aufgabe miteinander kommunizieren.
„Wir haben uns nicht mit Intelligenz befasst“, sagte Kosmyna. „Hier geht es nicht darum, klug oder nicht klug zu sein.“ Wir wollten nur sehen, was im Gehirn passiert, wenn Sie ein LLM verwenden, um eine kognitive Aufgabe zu erledigen.“
Was sie herausfanden, war verblüffend. Als die Studenten ChatGPT verwendeten, zeigte ihr Gehirn eine geringere Konnektivität zwischen Schlüsselregionen, die mit aktivem Denken und Gedächtnis verbunden sind. Als die Schüler ohne Hilfsmittel arbeiteten und sich ausschließlich auf ihr Wissen verließen, zeigte ihr Gehirn eine stärkere regionsübergreifende Kommunikation.
Das Experiment beinhaltete eine Wendung. In der letzten Sitzung wurden einige Teilnehmer in neue Gruppen eingeteilt. Studenten, die ChatGPT in früheren Sitzungen benutzt hatten, wurden gebeten, ohne ChatGPT zu schreiben, und umgekehrt.
Da wurde es noch interessanter. „Wir fanden heraus, dass die Reihenfolge, in der die Studenten die Tools verwendeten, wirklich wichtig war“, sagte Kosmyna. „Wenn sie zunächst ChatGPT nutzten und dann aufgefordert wurden, selbstständig zu schreiben, war ihre neuronale Aktivität geringer, als wenn sie ohne Tools begonnen und die KI erst später eingesetzt hatten.“
Dieser Unterschied basiert zwar nur auf einer kleinen Stichprobe, deutet aber auf etwas Tiefgreifenderes hin: dass der Einsatz von KI zu früh im Leben kognitive Prozesse unterbrechen kann, die sich sonst mit der Zeit entwickeln würden. Das Phänomen erinnert an frühere Forschungen zum kognitiven Offloading, also der Tendenz von Menschen, Informationen in externen Geräten wie Smartphones oder GPS-Systemen zu speichern. In einem Artikel aus dem Jahr 2011 wurde beschrieben, dass sich Menschen mit geringerer Wahrscheinlichkeit an Fakten erinnern, wenn sie wissen, dass sie diese Fakten später über Suchmaschinen abrufen können. Mit anderen Worten: Wenn wir einem Tool vertrauen, dass es sich für uns erinnert, hören wir auf, es selbst zu versuchen. Und die MIT-Studie legt nahe, dass eine ähnliche Dynamik für das Schreiben und Denken gelten könnte.
„Logischerweise könnte man erwarten, dass es Unterschiede gibt, wenn man Tools benutzt und wenn man sie nicht benutzt“, sagte Kosmyna. „Und genau das haben wir beobachtet.“ Es ist anders.“
Um das Behalten zu testen, baten die Forscher die Studenten, ein zuvor zugewiesenes Aufsatzthema aus einem früheren Teil der Studie erneut aufzugreifen und zu versuchen, den von ihnen geschriebenen Aufsatz nachzubilden. Einige hatten den Text ursprünglich mit ChatGPT verfasst, andere nicht. Aber diesmal mussten alle aus dem Gedächtnis arbeiten.
Die Gruppe, die mit KI angefangen hatte, hatte mehr Probleme. „Wir haben es nicht als Gedächtnistest betrachtet“, sagte Kosmyna. „Wir konnten aber deutliche Unterschiede darin feststellen, wie gut sie sich an ihre früheren Argumente erinnerten und wie viel vom ursprünglichen Material sie wiedergeben konnten.“
Es lag nicht nur daran, dass die KI-Gruppe schlechter abschnitt. Sie schienen auch weniger Interesse an ihrem eigenen Schreiben zu haben.
„Wir haben angefangen, uns Gedanken über das Verhältnis der Personen zum Text zu machen“, sagte sie. „Wenn man den Inhalt mit einem Tool erstellt, hat man dann wirklich das Gefühl, dass der Text von einem selber stammt? Erinnert man sich auf die gleiche Weise daran?“
Die Frage, was Lernen bedeutet, wenn ein Tool die Hauptarbeit übernimmt, ist in Bildungskreisen zu einem immer wichtigeren Thema geworden. Während viele Lehrkräfte KI für Brainstorming oder Sprachunterstützung einsetzen, befürchten andere, dass die einfache Handhabung das Deep Learning beeinträchtigen könnte.
Kosmynas Ergebnisse gehen nicht so weit, eine Beeinträchtigung festzustellen, lassen aber vermuten, dass der Zeitpunkt von entscheidender Bedeutung sein könnte. Wenn die Studenten zu Beginn der Studie alleine schrieben und dann ChatGPT nutzten, blieben ihre Gehirne aktiver, auch während der KI-unterstützten Sitzungen. „Es ist möglich, dass der Aufbau dieser Grundlage zunächst dazu beigetragen hat, die Aktivität aufrechtzuerhalten“, sagte sie. „Wir wissen es nicht mit Sicherheit, aber es deutet auf die Idee hin, dass es wirklich darauf ankommt, wann wir diese Tools nutzen.“
Obwohl sich die Studie auf Studierende konzentrierte, sind ihre Auswirkungen weitaus umfassender. In einer Welt, in der KI rasant in Produktivitätstools, Suchmaschinen, E-Mail und Codierung integriert, sind die Risiken einer übermäßigen Abhängigkeit nicht länger hypothetisch.
Kosmyna weitet die Forschung bereits auf andere Bereiche aus, darunter auch die Softwareentwicklung. Sie lehnte es zwar ab, die vorläufigen Ergebnisse vor der Überprüfung durch Fachkollegen mitzuteilen, bestätigte aber, dass sich ähnliche Muster abzeichnen. „Die nächste Studie ist bereits abgeschlossen“, sagte sie. „Und wir beobachten einige der gleichen Trends.“
Andere Studien deuten darauf hin, dass die Automatisierung auch kognitive Folgen haben kann. Forschungen des University College London haben gezeigt , dass eine übermäßige Nutzung von GPS den Hippocampus, den für das räumliche Gedächtnis und Lernen zuständigen Teil des Gehirns, verkleinern kann.
Kosmynas Sorge besteht nicht darin, dass KI die Menschen dümmer macht. Der Grund ist, dass wir noch nicht wissen, wie wir sie richtig nutzen können. „KI ist ein leistungsstarkes Tool, und sie wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen“, sagte sie. „Aber wir integrieren sie sehr schnell, ohne die Daten, die uns Aufschluss darüber geben, wie und wann sie genutzt werden sollte.“
Sie glaubt, dass Kinder besonders gefährdet sein könnten, nicht wegen der Inhalte von ChatGPT, sondern weil sich ihr Gehirn noch entwickelt. „Es ist ein Unterschied, ob man einem 19-Jährigen einen KI-Tutor gibt oder einem 9-Jährigen“, sagte sie. „Aber im Moment unterscheiden wir nicht zwischen diesen Szenarien.“
Während Schulen mit KI-Tutoren und adaptiven Lernsystemen experimentieren, mahnt Kosmyna zur Vorsicht. „Wir müssen die Lehrkräfte in diese Diskussion einbeziehen“, sagte sie. „Aber wir müssen sie auch mit echten Daten unterstützen, nicht nur mit Annahmen.“
Diese Unterstützung sollte möglicherweise auch Protokolle umfassen, die festlegen, wann Lehrkräfte Studenren dazu ermutigen sollten, selbstständig Lösungen zu finden, und wann sie ihnen die Nutzung von KI-Unterstützung erlauben sollten. Ohne diese Unterstützung besteht die Gefahr, dass eine Generation von Lernenden heranwächst, die zwar wissen, wie man Prompts für ein Modell eingibt, aber nicht, wie man ein schwieriges Problem selbst durchdenkt.
Dennoch betont Kosmyna, dass diese Studie nur ein Anfang ist. Die Stichprobe war klein. Die Aufgabe des Aufsatzschreibens war eng gefasst. Die nächsten Schritte für ihr Forschungsteam, so sagte sie, werden größere Längsschnittstudien über breitere Bevölkerungsgruppen und ein breiteres Spektrum an Arbeitsbereichen umfassen.
„Wir wollen nicht in Panik geraten“, sagte sie. „Wir wollen bessere Fragen stellen.“
Sie hielt inne und fügte dann noch einen letzten Gedanken hinzu.
„Wenn KI Teil unseres Denkens sein wird, dann müssen wir verstehen, was sie verändert, bevor sie uns verändert.“
