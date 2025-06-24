Wenn der KI-Agent dem Organigramm beitritt

Der KI-Agent in Ihrem Team hat keinen Lieblingsplatz zum Mittagessen und macht sich keine Gedanken über Urlaubstage. Es lässt sich bei Meetings nicht ablenken oder wird krankgeschrieben. Aber er bewältigt Aufgaben, und zwar zunehmend so gut, dass ein Umdenken darüber, wie Arbeit aussieht, erzwungen wird.
In allen Branchen übernehmen diese Systeme Aufgaben, die früher von Nachwuchskräften wahrgenommen wurden. Sie fassen Studien zusammen, erstellen Berichte und analysieren Finanzdaten. Sie sind nicht mehr nur passive Tools, sondern haben sich zu eingebetteten Akteuren entwickelt, die Aufsicht, Bewertung und Strategie erfordern.
Da sich KI-Agenten in Unternehmen ausbreiten, stehen Manager vor einer neuen Herausforderung: wie man ein Team leitet, dem auch nichtmenschliche Mitarbeiter angehören. Diese Systeme mögen unermüdlich und effizient sein, aber sie bitten nicht um Feedback, erklären ihre Beweggründe nicht und beschweren sich nicht, wenn etwas schiefgeht. Die Frage ist nicht mehr, ob KI zur echten Arbeit beitragen kann, sondern wie Unternehmen dann mit Rechenschaftspflicht, Zuverlässigkeit und Leistung umgehen.
„Manager benötigen einen Plan, um die Leistung zu steuern und Entscheidungen auf der Grundlage der Handlungen von KI und Menschen zu treffen“, sagte Mindy Shoss, eine Psychologieprofessorin an der University of Central Florida, in einem Interview gegenüber IBM Think.
Bei IBM ist die Transformation bereits in vollem Gange. Mit Tools wie watsonx Orchestrate und interner Forschung auf dem Gebiet der Multi-Agenten-Kollaboration werden KI-Agenten in das Kerngeschäft eingebettet. In der Personalabteilung gleichen sie Lebensläufe mit Stellenbeschreibungen ab und erstellen Auswahllisten für Personalchefs. In der Beschaffung scannen sie Verträge, um Lieferanten zu klassifizieren und Compliance-Risiken zu kennzeichnen. Während die endgültigen Entscheidungen weiterhin von Menschen getroffen werden, findet die manuelle Vorarbeit zunehmend im Hintergrund statt.
IBM Research hat Teams von Agenten erprobt, um komplexe Projekte wie die Analyse umfangreicher Dokumente anzugehen. In einem Experiment wurden Tausende von Dokumenten zu Regulierungsrichtlinien analysiert, um Klauseln zu extrahieren und die Gerichtsbarkeit zu vergleichen. Das System lieferte eine Matrix von Ergebnissen, die Analysten überprüfen konnten, eine Aufgabe, die früher Wochen dauerte und jetzt unter menschlicher Aufsicht auf Stunden komprimiert wurde.
„KI-Agenten werden uns helfen, schneller zu entwickeln, mit kleineren Teams zu arbeiten und mehr Ideen zum Leben zu erwecken“, sagte Kunal Sawarkar, Distinguished Engineer bei IBM, in einem Interview mit IBM Think. „Sie nehmen uns die Arbeit ab, sodass wir uns auf das konzentrieren können, was wertvoll ist. Es ist ein tiefgreifender Wandel, bei dem jeder zum Schöpfer werden kann, nicht nur zum Ausführender.“
Trotz dieser Gewinne bleiben schwierige Fragen zu Vertrauen, Aufsicht und Haftung bestehen. Fehler passieren. Wenn ein Agent einen Prompt falsch interpretiert oder eine Variable übersieht, muss jemand die Verantwortung dafür übernehmen.
Stephen Casper, ein Forscher am MIT, der sich auf die Zuverlässigkeit von KI spezialisiert hat, betrachtet den aktuellen Moment eher als Übergangsphase denn als feste Zukunft. „Wenn KI-Systeme zuverlässig genug werden, um dies zu ermöglichen, könnte das eine große Chance, aber auch eine sehr große Belastung darstellen“, sagte er in einem Interview mit IBM Think. „Die Umsetzung eines solchen Vorhabens wäre ein langer Prozess der schrittweisen Übernahme, des Ausprobierens und des Lernens aus Fehlern.“
Anstatt sich eine Zukunft mit gleichwertigen KI-Systemen vorzustellen, sieht Casper eine langsamere, begrenzte Integration. Systeme könnten leistungsfähiger werden, aber sie werden weiterhin unter menschlicher Anleitung funktionieren. „Einige der wirkungsvollsten Anwendungen autonomer KI, wie das Fahren oder die Codierung, finden in einer Umgebung statt, in der ein Mensch die Kontrolle hat, aber Aufgaben an das KI-System delegieren kann“, sagte er.
Die Delegation mag sich ausweiten, aber das Ermessen bleibt menschlich. „Selbst wenn es KI-Systemen möglich ist, 90 % der Arbeit zu übernehmen, die Menschen in manchen Berufen verrichten“, fügte er hinzu, „werden die letzten 10 % mit Abstand am schwierigsten zu automatisieren sein.“
Die KI-Agenten sind bereits im Einsatz. Hinter den Kulissen von Logistikunternehmen analysieren KI-Routing-Agenten in Echtzeit Wetter-, Verkehrs- und Flottendaten. Wenn ein Sturm aufzieht oder eine Autobahn gesperrt wird, schlägt der Agent Umleitungen und Umverteilungen vor, noch bevor der menschliche Mitarbeiter sich die zweite Tasse Kaffee eingeschenkt hat. Die endgültige Entscheidung liegt zwar immer noch bei einer Person, aber die erste Warnung kommt oft vom Code.
Die Organisationsstrukturen könnten diesem Beispiel folgen. „Die Beurteilung der Menschen würde auf eine ähnliche Weise erfolgen, wie Führungskräfte auf höheren Ebenen des Unternehmens Führungskräfte auf niedrigeren Ebenen beaufsichtigen“, sagte Shoss. KI-Agenten sind zwar keine Mitarbeiter, generieren aber dennoch Arbeit, die verwaltet werden muss. „Rechenschaftspflicht bedeutet bei KI nicht dasselbe wie bei Menschen“, fügte sie hinzu.
Casper stimmte zu, dass selbst in einem agentenreichen Arbeitsplatz die Aufsicht nicht verschwinden wird. „Wir sind viel weiter von KI-Mitarbeitern entfernt, als viele Demos und der Hype vermuten lassen“, sagte er.
Die Mitarbeiterführung war schon schwierig genug. Jetzt, da Agenten mit von der Partie sind, überdenken Unternehmensführer ihr gesamtes Playbook.
„Führungskräfte sollten eine zweigleisige Denkweise annehmen: Vorsicht bei der Umsetzung wichtiger betrieblicher Änderungen, um Störungen zu vermeiden, aber aggressives Experimentieren, um das Potenzial von KI-Agenten schnell zu erkunden“, sagte Tianyi Peng, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Columbia University, in einem Interview mit IBM Think. „Das Ziel ist nicht das massenweise Ersetzen von Menschen“, fügte er hinzu. „Sondern eine progressive Integration.“
Eine gemessene Bereitstellung hilft dabei, das zu vermeiden, was Peng die Backlash-Falle nennt. „Langfristiges Vertrauen und Leistung hängen von einer abgestimmten Integration und dem Engagement der Mitarbeiter ab“, sagte er.
Mit der zunehmenden Verbreitung von Agenten entwickeln sich auch die Managementpraktiken weiter. „Seien Sie ein schneller Lerner, kein Experte“, sagte Peng. Technisches Know-how ist nicht erforderlich, wohl aber die Fähigkeit, Anweisungen präzise zu formulieren, zu interpretieren und zu verfeinern.
„Die Führung eines hybriden Teams bedeutet, Workflows zu orchestrieren, bei denen Menschen und Agenten zusammenarbeiten“, sagte er. Das bedeutet, die Funktionen zu verstehen, Aufgaben strategisch zu verteilen und zu wissen, wann man sie überschreiben oder neu schulen muss.
Auch die Metriken verändern sich. „Zur Leistung gehört auch die Kosteneffizienz“, bemerkte Peng. Das bedeutet, dass die Komplexität des Modells an die Aufgabe angepasst werden muss – leichtgewichtige Systeme werden für Zusammenfassungen verwendet und leistungsfähigere Modelle für hochwertige Entscheidungen reserviert.
„Teams sollten den ROI der Agenten verfolgen, die Modellgröße an die Aufgabe anpassen und Workflows nicht nur im Hinblick auf Genauigkeit, sondern auch auf Skalierbarkeit und Wert optimieren“, sagte er. „Auch wenn KI Entscheidungen trifft, sind es Menschen, die das System entwerfen und seine Ausgabe freigeben.“
Mit Blick auf die Zukunft sagte Peng, dass Unternehmen, die auf einen klaren Playbook gehofft hatten, einen flexibleren Weg nach vorn akzeptieren müssten. „Jeder wartet auf ein Playbook“, sagte er. „Aber in Wahrheit ist es Learning-by-Doing.“
