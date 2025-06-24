Wenn der KI-Agent dem Organigramm beitritt

Der KI-Agent in Ihrem Team hat keinen Lieblingsplatz zum Mittagessen und macht sich keine Gedanken über Urlaubstage. Es lässt sich bei Meetings nicht ablenken oder wird krankgeschrieben. Aber er bewältigt Aufgaben, und zwar zunehmend so gut, dass ein Umdenken darüber, wie Arbeit aussieht, erzwungen wird.

In allen Branchen übernehmen diese Systeme Aufgaben, die früher von Nachwuchskräften wahrgenommen wurden. Sie fassen Studien zusammen, erstellen Berichte und analysieren Finanzdaten. Sie sind nicht mehr nur passive Tools, sondern haben sich zu eingebetteten Akteuren entwickelt, die Aufsicht, Bewertung und Strategie erfordern.

Da sich KI-Agenten in Unternehmen ausbreiten, stehen Manager vor einer neuen Herausforderung: wie man ein Team leitet, dem auch nichtmenschliche Mitarbeiter angehören. Diese Systeme mögen unermüdlich und effizient sein, aber sie bitten nicht um Feedback, erklären ihre Beweggründe nicht und beschweren sich nicht, wenn etwas schiefgeht. Die Frage ist nicht mehr, ob KI zur echten Arbeit beitragen kann, sondern wie Unternehmen dann mit Rechenschaftspflicht, Zuverlässigkeit und Leistung umgehen.

„Manager benötigen einen Plan, um die Leistung zu steuern und Entscheidungen auf der Grundlage der Handlungen von KI und Menschen zu treffen“, sagte Mindy Shoss, eine Psychologieprofessorin an der University of Central Florida, in einem Interview gegenüber IBM Think.

Bei IBM ist die Transformation bereits in vollem Gange. Mit Tools wie watsonx Orchestrate und interner Forschung auf dem Gebiet der Multi-Agenten-Kollaboration werden KI-Agenten in das Kerngeschäft eingebettet. In der Personalabteilung gleichen sie Lebensläufe mit Stellenbeschreibungen ab und erstellen Auswahllisten für Personalchefs. In der Beschaffung scannen sie Verträge, um Lieferanten zu klassifizieren und Compliance-Risiken zu kennzeichnen. Während die endgültigen Entscheidungen weiterhin von Menschen getroffen werden, findet die manuelle Vorarbeit zunehmend im Hintergrund statt.

IBM Research hat Teams von Agenten erprobt, um komplexe Projekte wie die Analyse umfangreicher Dokumente anzugehen. In einem Experiment wurden Tausende von Dokumenten zu Regulierungsrichtlinien analysiert, um Klauseln zu extrahieren und die Gerichtsbarkeit zu vergleichen. Das System lieferte eine Matrix von Ergebnissen, die Analysten überprüfen konnten, eine Aufgabe, die früher Wochen dauerte und jetzt unter menschlicher Aufsicht auf Stunden komprimiert wurde.

„KI-Agenten werden uns helfen, schneller zu entwickeln, mit kleineren Teams zu arbeiten und mehr Ideen zum Leben zu erwecken“, sagte Kunal Sawarkar, Distinguished Engineer bei IBM, in einem Interview mit IBM Think. „Sie nehmen uns die Arbeit ab, sodass wir uns auf das konzentrieren können, was wertvoll ist. Es ist ein tiefgreifender Wandel, bei dem jeder zum Schöpfer werden kann, nicht nur zum Ausführender.“