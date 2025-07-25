Was B2C-Marketer vom CMO von Anthropologie lernen können

In der Führungsetage stehen CMOs sowohl bei externen als auch bei internen Transformationsprozessen an vorderster Front – insbesondere bei B2C-Unternehmen, wo der Feedback-Kreislauf zwischen Kundenwünschen, Verhalten und internen Daten von Tag zu Tag kürzer wird.
In der neuesten Folge von Transformers diskutiert Barbra Sainsurin, Global Chief Marketing Officer bei der beliebten Bekleidungsmarke und Einzelhändler Anthropologie, mit Gastgeberin Ann Funai, CIO und VP of Business Platforms Transformation bei IBM, über einige der größten Herausforderungen, mit denen Marketingleiter heute konfrontiert sind – und darüber, wie Anthropologie daran arbeitet, diese Herausforderungen mit seiner datengesteuerten Marketing-Transformation zu bewältigen.
„Die Zeitspanne zwischen dem Start einer Kampagne und dem Erhalt von Rückmeldungen unserer Kunden ist sehr kurz“, so Sainsurin im Podcast. „Das bedeutet, dass auch die Geschwindigkeit, mit der wir lernen, hoch sein muss. Bei Anthropologie mussten wir herausfinden, wie dieser Feedback-Kreislauf aussieht – und die Prozesse und Systeme entwickeln, die es unseren Teams ermöglichen, Daten zu sammeln, sie in Erkenntnisse umzuwandeln und, was am wichtigsten ist, in Echtzeit darauf zu reagieren.“
Als globale Einzelhandelsmarke mit über 200 Filialen und starkem Wachstum Anfang 2025 ist Anthropologie tief in den kulturellen Diskurs eingebunden. Aber der Umfang dieses Gesprächs ist groß und entwickelt sich ständig weiter.
„Anthropologie versucht, mit seinen bestehenden Kunden in Kontakt zu bleiben, gleichzeitig aber auch diese neue, jüngere Kundengruppe anzusprechen“, erklärt Sainsurin. „Wir mussten ein wenig verstehen oder uns in all die Gespräche vertiefen, die unsere Kunden in den Bereichen Mode, Musik, Sport, Reisen und Kunst führen.“
Sainsurin sagte, es sei wichtig, zu entscheiden, wo und wann man sich einmischt.
„Welche Gespräche sind unserer Meinung nach authentisch für das, was wir als Marke sind? Und zu welchen Zeiten im Jahr wollen wir uns in diese Gespräche einbringen?“, fragte Sainsurin. „Zum einen, weil wir relevant wirken wollen, zum anderen aber auch, weil wir authentisch wirken wollen.“
Für B2C-Marken ist Authentizität alles. Bei Anthropologie bedeutet das, sich gezielt auf Gespräche einzulassen und ihnen einen Mehrwert zu verleihen. „Es ist wirklich wichtig, dass wir das nicht einfach nur tun, um auf den Zug aufzuspringen, sondern uns gezielt auf Gespräche einlassen, von denen unsere Kunden erwarten, dass wir uns daran beteiligen, und von denen wir glauben, dass wir ihnen tatsächlich einen Mehrwert und neue Dimensionen verleihen können.“
Die Anpassung an den Wandel bedeutet für Unternehmen und Verbraucher auch eine engere Zusammenarbeit zwischen den Teams. „Transformation kann nicht in Isolation erfolgen“, sagte sie. „Und es erfordert wirklich eine funktionsübergreifende Abstimmung, um effektiv zu sein.“
Diese Ausrichtung, so Sainsurin, muss das gesamte Organigramm umfassen. Die Einbindung aller Teams ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass alle synchron verschieben.
„Die Transformation des Marketings war nur deshalb erfolgreich, weil ich es mir zur Priorität gemacht habe, sicherzustellen, dass ich meine Partner mitnehme – in den Bereichen Finanzen, Einkauf und Merchandising, Kreation, Produkt und Betrieb“, sagte sie. „Denn Marketing ist der erste Bereich, in dem man Veränderungen im Konsumverhalten erfassen kann.“
Sainsurin betonte, dass eine klare Kommunikation zwischen den Teams unerlässlich sei, um eine breitere Übereinstimmung darüber zu erzielen, wo investiert werden soll, was Prioritäten zu setzen ist und wen man ansprechen und einbinden soll.
„Auch aus Produktperspektive mussten wir sicherstellen, dass wir mit dem richtigen Produkt auftauchen, das die [Kunden] am besten anzieht, einbindet und letztendlich zum Kauf animiert, wenn wir sie online und im speichern sehen“, erklärte sie.
Der Prozess, gab sie zu, war lang und schwierig. „Während Sie ausführen, iterieren, weiterentwickeln, erfassen, lesen und reagieren, finden Sie ständig neue Frühwarnzeichen, die Ihnen zukünftig zeigen, wo Sie Ihr nächstes Ziel setzen müssen.“
Nachdem die erste Phase ihrer Marketing-Transformation nun fast abgeschlossen ist, richtet sich der Fokus bereits auf das, was als Nächstes kommt. Und da Best Practices täglich durch sich änderndes Kundenverhalten und den Aufstieg von KI in Frage gestellt werden, kann der Weg nach vorn überwältigend erscheinen.
„In der Welt von KI, AEO und GEO tauchen jeden Tag neue Begriffe auf“, sagte sie. „Es sind so viele, dass mir ganz schwindelig wird.“
Im Mittelpunkt von allem, so Sainsurin, steht der Kunde. Für Sainsurin bedeutet das, sinnvoll mit Verbrauchern in Kontakt zu treten und Daten zu nutzen, um ihnen einen besseren Service zu bieten. „Wenn ich übersetze oder mich mit meinem CFO unterhalte und dabei Marketingmetriken verwende, spreche ich über diese Marketingmetriken aus der Perspektive des Kunden“, sagte sie.
So kann sie zum Beispiel starke Engagement-Metriken in den sozialen Netzwerken sehen, dann aber feststellen, dass ein Kunde, der auf der Website landet, nicht zu den beworbenen Artikeln konvertiert, sondern zu etwas ganz anderem. Das bedeutet, dass das Marketing zwar seinen Zweck erfüllt, Besucher auf die Website zu lenken, aber möglicherweise die Erfahrung oder der Produktmix angepasst werden müssen.
„Wir müssen uns wahrscheinlich andere Wege ausdenken, um sicherzustellen, dass sie, wenn sie auf unsere Website gelangt, die Produkte kauft, die den größten Einfluss auf unsere Wachstumsziele haben.“
Der Versuch, die gesamte Journey mit den Augen eines Kunden zu sehen, hat ebenfalls dazu beigetragen, dass Sainsurin nicht in Marketingjargon verfällt. Neugierig zu bleiben, sagte sie, ist wichtig, um die eigenen Annahmen zu hinterfragen.
„Marketing-Metriken zeigen nur einen Teil des Weges“, sagte sie. „Und es war mir sehr wichtig, mich selbst weiterzubilden und [dass sich auch andere weiterbilden], während wir bestimmte Metriken anpassen und verändern, [und] die Auswirkungen dieser Entscheidungen auf die Metriken im unteren Bereich des Marketing-Funnels zu verstehen.“
Ihre Definition von Erfolg hat sich inzwischen weiterentwickelt: „Es geht um mehr als nur Medieneffektivität“, sagte sie. „Ob unsere Marketingstrategien unsere Geschäftsziele erreicht haben, neue Kunden zu gewinnen, unsere bestehenden Kunden stärker zu binden oder ob sie dazu beigetragen haben, den Zustand unserer Marke positiv zu beeinflussen? Und mit diesen Systemen können wir fundiertere Gespräche führen und diese Zusammenhänge leichter herstellen.“
