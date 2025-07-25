Was B2C-Marketer vom CMO von Anthropologie lernen können

Die Anpassung an den Wandel bedeutet für Unternehmen und Verbraucher auch eine engere Zusammenarbeit zwischen den Teams. „Transformation kann nicht in Isolation erfolgen“, sagte sie. „Und es erfordert wirklich eine funktionsübergreifende Abstimmung, um effektiv zu sein.“

Diese Ausrichtung, so Sainsurin, muss das gesamte Organigramm umfassen. Die Einbindung aller Teams ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass alle synchron verschieben.

„Die Transformation des Marketings war nur deshalb erfolgreich, weil ich es mir zur Priorität gemacht habe, sicherzustellen, dass ich meine Partner mitnehme – in den Bereichen Finanzen, Einkauf und Merchandising, Kreation, Produkt und Betrieb“, sagte sie. „Denn Marketing ist der erste Bereich, in dem man Veränderungen im Konsumverhalten erfassen kann.“

Sainsurin betonte, dass eine klare Kommunikation zwischen den Teams unerlässlich sei, um eine breitere Übereinstimmung darüber zu erzielen, wo investiert werden soll, was Prioritäten zu setzen ist und wen man ansprechen und einbinden soll.

„Auch aus Produktperspektive mussten wir sicherstellen, dass wir mit dem richtigen Produkt auftauchen, das die [Kunden] am besten anzieht, einbindet und letztendlich zum Kauf animiert, wenn wir sie online und im speichern sehen“, erklärte sie.

Der Prozess, gab sie zu, war lang und schwierig. „Während Sie ausführen, iterieren, weiterentwickeln, erfassen, lesen und reagieren, finden Sie ständig neue Frühwarnzeichen, die Ihnen zukünftig zeigen, wo Sie Ihr nächstes Ziel setzen müssen.“

Nachdem die erste Phase ihrer Marketing-Transformation nun fast abgeschlossen ist, richtet sich der Fokus bereits auf das, was als Nächstes kommt. Und da Best Practices täglich durch sich änderndes Kundenverhalten und den Aufstieg von KI in Frage gestellt werden, kann der Weg nach vorn überwältigend erscheinen.

„In der Welt von KI, AEO und GEO tauchen jeden Tag neue Begriffe auf“, sagte sie. „Es sind so viele, dass mir ganz schwindelig wird.“