Was KI für die Zukunft der Arbeit bedeutet

Laut Seamans werden in den kommenden Jahren drei Fähigkeiten von entscheidender Bedeutung sein: „Die Fähigkeit, sich selbst weiterzubilden, ohne dazu aufgefordert werden zu müssen; Wissensdurst; und der Wunsch, anderen zu helfen, insbesondere den Mitgliedern des eigenen Teams.“ Keine dieser Fähigkeiten ist eine technische Kompetenz. Stattdessen erfordern sie alle eine bestimmte Einstellung gegenüber der Arbeit und den Kollegen, sagte Seamans.

Die Bedeutung von Soft Skills wurde in den Interviews wiederholt hervorgehoben. „Fähigkeiten zur Problemlösung, Kommunikationsfähigkeiten – erwerben Sie sie“, riet Puri. „Sie sind wahrscheinlich wichtiger denn je, weil diese Maschinen viele potenziell mechanische Aufgaben erledigen können.“ Was jedoch eindeutig menschlich bleibt, so argumentierte er, ist die emotionale Intelligenz. „Emotionale Intelligenz ist nach wie vor eine sehr menschliche Eigenschaft. Empathie ist eine menschliche Eigenschaft.“

Aufgrund ihrer Erfahrungen in der juristischen Ausbildung betonte Lester die Bedeutung von kritischem Denken und Kreativität, der Fähigkeit, Probleme aus unerwarteten Blickwinkeln anzugehen, Informationen auf neuartige Weise zu synthetisieren und neben der Analyse auch die Intuition einzusetzen.

„Ein großer Teil dessen, was wir lehren, ist, was KI einem bieten kann“, sagte sie und bezog sich dabei auf Faktenwissen. „KI kann Ihnen sagen, wie viele Planeten die Sonne umkreisen. Ein großer Teil unserer Arbeit besteht jedoch darin, Menschen beizubringen, wie man Probleme löst. Wir bringen den Leuten bei, kreativ zu denken, vielleicht indem wir andere Pfade als üblich verfolgen – Fähigkeiten zum kritischen Denken. Wir lehren auch, wann Intuition und Bauchgefühl genauso hilfreich sein können wie eine Formel.“

Diese Fähigkeiten waren schon immer ein wichtiger Bestandteil der Bildung, gewinnen jedoch zunehmend an Bedeutung, da die informativen Funktionen des Lernens zunehmend auf künstliche Intelligenz übertragen werden können. Die Herausforderung besteht nun darin, die nicht übertragbaren Aspekte – Urteilsvermögen, Kreativität und zwischenmenschliche Kompetenz – in den Mittelpunkt der beruflichen Weiterentwicklung zu stellen. „Ich bin der Ansicht, dass es eine der größten Herausforderungen für die Hochschulbildung ist, herauszufinden, wie man Menschen diese Fähigkeiten vermittelt, und sie kontinuierlich zu unterrichten“, sagte Lester.

Es kommt zu einer Veränderung, wenn menschliche Aufsicht durch algorithmische Überwachung ersetzt wird. KI-Überwachung am Arbeitsplatz kann Tastenanschläge messen, Gesichtsausdrücke analysieren, den Tonfall verfolgen und körperliche Bewegungen mit einer Genauigkeit beobachten, die kein menschlicher Vorgesetzter aufrechterhalten könnte. „Wir hatten schon immer Vorgesetzte“, sagte Lester. „Manchmal sind es Mikromanager, manchmal strenge Vorarbeiter in der Fertigung, manchmal auch leitende Angestellte.“ Neu sei, so erklärte sie, dass KI „diese Schäden verstärken und systematisieren“ könne, wodurch gewöhnliche Überwachung zu etwas Abstrakterem, Allgegenwärtigerem werde, gegen das man sich nur schwer wehren könne.

Besonders problematisch ist, dass die Überwachung durch KI das menschliche Element aus den Beziehungen am Arbeitsplatz entfernen kann – Beziehungen, die zwar bedrückend, aber auch förderlich sein können. „Das hat etwas Anonymes an sich“, sagte Lester. „Ob gut oder schlecht, wir mussten mit den Personen zusammenarbeiten, die unsere Vorgesetzten oder Mentoren sind, und einige dieser Beziehungen sind sehr positiv.“

Während sich ein Großteil der Diskussion über KI und Arbeit auf Effizienz und Kontrolle konzentriert, war Lester mehr an den Auswirkungen auf die menschliche Atmosphäre am Arbeitsplatz interessiert. „Ich denke, dass KI tiefgreifende Auswirkungen auf die zwischenmenschlichen Beziehungen am Arbeitsplatz haben könnte“, sagte sie, „einschließlich solcher, die Wachstum, berufliche Weiterentwicklung, Lernen, Fortschritte durch zwischenmenschliches Lernen, Beratung, Mentoring sowie Führung betreffen. Und ich denke, das wird wirklich interessant. Wir werden herausfinden müssen, wie wir den Wert und den Nutzen dieser Instrumente mit der zwischenmenschlichen Sozialisation in Einklang bringen können.“

Eine Folge des aktuellen Wandels ist, dass Lernen nicht mehr als einmaliges Ereignis betrachtet werden kann. „Lernen und Bildung sind nicht der Prozess, bei dem man einen Abschluss erlangt und dann mit dem Lernen oder der Bildung fertig ist“, sagte Puri. „Die Dinge ändern sich ständig.“

Er setzt sich für universelle „KI-Kompetenz“ ein, eine Grundkompetenz, die es Arbeitnehmern in allen Bereichen ermöglicht, sich mit der Technologie auseinanderzusetzen, die ihre jeweiligen Branchen verändert. Die Tools selbst machen dies einfacher denn je, argumentierte er, da die Mitarbeiter mit der KI in natürlicher Sprache kommunizieren können.

Dennoch befindet sich eine Generation von Studierenden derzeit in einer Art „Warteschleife“, wie Lester es ausdrückte. Junge Menschen, die sich an die Regeln gehalten und die erwarteten Fähigkeiten erworben haben, stellen nun fest, dass KI-Systeme diese Fähigkeiten in Sekundenschnelle reproduzieren können – sogar im Journalismus, räumte Lester ein. „Die Menschen können ihre Nachrichten mit nur einem Klick abrufen, und die KI liefert Ihnen eine Zusammenfassung der aktuellen Ereignisse. Die Leute wollen handeln. Sie befinden sich in einer entscheidenden Phase ihres Lebens. Sie möchten Entscheidungen treffen und die erforderlichen Fähigkeiten erwerben, und manchmal sind sie sich nicht einmal sicher, was die richtige Antwort ist.“

Bei der Einstellung zur KI hat sich eine Kluft zwischen den Generationen herausgebildet, die allerdings nicht so ausgeprägt ist, wie Sie vielleicht erwarten. Jüngere Menschen nutzen KI einfach ständig. „Ich wurde 1964 geboren und benutze es nicht automatisch“, sagte Lester, „während meine Kinder, die im College-Alter sind, es einfach als alltägliches Werkzeug betrachten, das sie ständig verwenden.“

Lesters Rat an ihren eigenen Sohn, der bei IBM arbeitet, lautet, technologische Kompetenz mit zwischenmenschlichem Engagement zu verbinden. „Man kann nicht den Kopf in den Sand stecken“, sagte sie. „Man muss das grundlegende Toolkit verstehen.“ Sie rät ihm jedoch auch, Mentoren zu beobachten, zu lernen, wie Teams aufgebaut werden, und ein Urteilsvermögen zu entwickeln, das über die „computational wizardry of the AI“ – „die rechnerische Zauberei der KI“ – hinausgeht. Sie empfiehlt ihrem Sohn, sich darauf zu konzentrieren, „warum sie in ihrem Fachgebiet kompetent sind, warum sie gut darin sind, Teams aufzubauen und taktisch oder strategisch über Bauprojekte nachzudenken“.

Puris Rat an einen hypothetischen 20-Jährigen, der ins Berufsleben eintritt, ist ähnlich. „Habt keine Angst vor der Technologie; nutzt sie!“, sagte er. „Ich bin mir bewusst, dass dies außergewöhnliche Zeiten sind. Es mag sehr unangenehm erscheinen. Da ich jedoch bereits seit langer Zeit in diesem Bereich tätig bin, kann ich Ihnen versichern, dass diejenigen, die sich diese Technologie zu eigen machen, die Zukunft gestalten werden.“

Hinter all dem verbirgt sich die Frage, ob bestimmte Arbeitsformen grundsätzlich weiterhin von Menschen ausgeführt werden sollten. Als die Frage an Lester gestellt wurde, zögerte sie lange, bevor sie antwortete.

„Kinder benötigen menschliche Fürsorge“, sagte sie schließlich. „Sie brauchen den körperlichen Kontakt.“ Sie brauchen Blickkontakt, sie brauchen Berührung, sie brauchen eine mitfühlende Disziplin, die den Menschen versteht.“ Das gleiche Prinzip könnte auch für den Unterricht, für bestimmte Formen der Gesundheitsversorgung und für Bereiche gelten, in denen Verhandlungen zwischen Parteien stattfinden, um Konflikte zu vermeiden. Dies sind Bereiche, in denen Effizienzsteigerungen möglicherweise nicht die Kosten in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen rechtfertigen – Bereiche, in denen wir, wie Lester es formulierte, „bewusst vorgehen müssen, um bestimmte Bereiche menschlichen Schaffens zu bewahren und zu schützen“.

Das Szenario eines universellen Grundeinkommens, das sinnvolle Arbeit ersetzt, bereitet Puri Bedenken. „Die Menschen arbeiten, weil es ihnen einen Sinn gibt“, sagte er. „Es geht nicht nur um Geld. Ich verstehe – Geld ist extrem wichtig, aber ein Sinn im Leben ist genauso wichtig.“ Lester beschrieb ein Szenario, in dem entlassene Arbeitnehmer „20.000 USD pro Jahr erhalten und dann ihr eigenes Unternehmen gründen können“.

Doch sie blieb skeptisch, ob garantiertes Einkommen oder Subventionen allein die Bedeutung ersetzen könnten, die aus produktiver Aktivität entsteht. „Ich bin skeptisch, ob das ausreicht, um den Menschen den Sinn, den Zweck und die zwischenmenschlichen Interaktionen zu vermitteln, die nicht wirklich mit Geld aufzuwiegen sind“, sagte sie.

Dennoch bleibt der Optimismus erhalten – zumindest unter denjenigen, die diese Systeme entwickeln. Die neue Technologie wird mehr Möglichkeiten schaffen als zunichte machen, glaubt Puri. Sie wird Probleme lösen, „von denen wir nie gedacht hätten, dass sie lösbar wären“. In den Augen von Experten wie Puri ist eine Zukunft mit KI eine Zukunft voller Hoffnung. „Wir werden möglicherweise Heilmittel für Krankheiten finden, von denen wir nie gedacht hätten, dass wir sie finden würden“, sagte er. „Wir werden nachhaltige Materialien entdecken. Und dies wird wirklich beispiellose Innovationen in der Gesellschaft ermöglichen.“

Doch er hat auch einen klaren Blick dafür, was nicht automatisiert werden kann. „Viele Arbeiten, die wir mit unseren Händen verrichten, lassen sich nicht neu konzipieren“, sagte er. „Ich habe ein Leck in meinem Haus. Ich brauche jemanden, der weiß, wie man dieses Leck repariert. Meine Maschine ist kaputt. Ich brauche jemanden, der auch das behebt. Ich benötige jemanden, der neu überdenkt, wie diese Dinge entworfen, hergestellt, gewartet und repariert werden.“

Die Frage ist, ob Arbeitnehmer sich vor der Zukunft fürchten oder sich dafür entscheiden, sie anzunehmen. Die Technologie ist bereits da. Sie revolutioniert die Softwareentwicklung, den Kundenservice, die Rechtsforschung und zahlreiche andere Bereiche und wird wahrscheinlich auch Bereiche neu gestalten, die heute noch als unantastbar gelten. Aber sie bleibt ein Werkzeug – ein erstaunlich mächtiges Werkzeug, aber eben doch nur ein Werkzeug.

„Ob Sie nun ein englischer Schriftsteller sind, ob Sie im Unterhaltungsgeschäft tätig sind, ob Sie ein Technologieexperte sind, ob Sie ein Mediziner sind“, sagte Puri, „nutzen Sie die Technologie, denn sie ist unglaublich leistungsfähig.“