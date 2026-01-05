Was KI für die Zukunft der Arbeit bedeutet

Nur wenige Menschen haben mehr Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, wie KI die Arbeit verändern wird, als Ruchir Puri. Seit Jahren entwickelt Puri, Chefwissenschaftler bei IBM, Systeme, von denen einige Arbeitnehmer nun befürchten, dass sie sie ersetzen werden. Er hat beobachtet, wie die Technologie Schwellenwerte überschritten hat, die einst Jahrzehnte entfernt schienen. Und doch wurde selbst er von der Geschwindigkeit des Wandels in der KI überrascht.
„Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass alle, die im Bereich KI tätig sind, überrascht und in einigen Fällen sogar schockiert waren, wie schnell sich diese Technologie entwickelt hat“, erklärte er in einem Interview mit IBM Think. „Die Geschwindigkeit von Innovation und Fortschritt ist wirklich beeindruckend.“
Die Zahlen verdeutlichen eine Transformation in großem Maßstab. Laut dem „Future of Jobs Report 2025” des Weltwirtschaftsforums, für den mehr als 1.000 Arbeitgeber mit insgesamt 14 Millionen Beschäftigten in 55 Volkswirtschaften befragt wurden, wird KI bis zum Jahr 2030 170 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen und gleichzeitig 92 Millionen Arbeitsplätze verdrängen – ein Nettozuwachs von 78 Millionen Stellen. Allerdings verdeckt dieser positive Saldo erhebliche Umwälzungen: 22 % aller Arbeitsplätze werden in den nächsten fünf Jahren von Veränderungen betroffen sein. Arbeitgeber gehen davon aus, dass sich 39 % der auf dem Arbeitsmarkt erforderlichen Fähigkeiten bis 2030 verändern werden, und 41 % der Arbeitgeber geben an, dass sie planen, ihre Belegschaft in den Bereichen zu reduzieren, in denen die KI Aufgaben automatisieren kann. Unterdessen schätzt Goldman Sachs, dass bei einer Ausweitung der derzeitigen KI-Anwendungen auf die gesamte Wirtschaft 2,5 % der amerikanischen Arbeitsplätze wegfallen würden.
Jeder bedeutende technologische Wandel hat Spekulationen über Massenarbeitslosigkeit ausgelöst. Das Auto würde die Pferdebranche und alle damit verbundenen Akteure auslöschen. Der Computer würde Büroangestellte überflüssig machen. Das Internet würde den Einzelhandel aushöhlen. Und jedes Mal hat die Wirtschaft mehr Arbeitsplätze geschaffen als vernichtet. Ungefähr 60 Prozent der amerikanischen Arbeitnehmer haben heute Berufe, die 1940 noch nicht existierten, was bedeutet, dass mehr als 85 Prozent des Beschäftigungswachstums in den letzten acht Jahrzehnten auf die Schaffung technologieorientierter Arbeitsplätze zurückzuführen sind. Die Frage ist, ob es diesmal anders sein wird.
Die überwiegende Mehrheit der Berufsbezeichnungen wird bestehen bleiben. Dies ist die Ansicht von Robert Seamans, Professor für Management und Organisation an der NYU Stern School of Business und Director des Center for the Future of Management. „Nur sehr wenige Jobs werden verschwinden“, sagte er in einem Interview. Diese Beruhigung ging jedoch mit einer Warnung einher: „Die meisten Arbeitsplätze werden sich jedoch verändern, und Arbeitnehmer, die sich diesen Veränderungen nicht anpassen, werden feststellen, dass ihre Fähigkeiten überholt sind und auf dem Arbeitsmarkt keinen Wert mehr haben.“
Was macht einen Arbeitsplatz gefährdet? Laut Seamans sind die am stärksten gefährdeten Positionen diejenigen mit einer begrenzten Anzahl diskreter Aufgaben und minimaler Interaktion mit anderen Rollen. Denken Sie an einen Telefonmarketer. Die Aufgabe umfasst eine begrenzte Reihe von Aktivitäten: Anrufen, auf Anfragen antworten und Ergebnisse protokollieren. Es gibt keine komplexe Gruppenkoordination, keine mehrdeutigen zwischenmenschlichen Situationen, die es zu bewältigen gilt. „Der Telemarketer interagiert nicht mit anderen in einer komplexen Gruppenaufgabe“, sagte er. „Die Aufgabe lässt sich systematisieren und somit reproduzieren.“
Aus dem Gespräch mit Puri ergab sich ein ähnliches Framework. Die gefährdeten Arbeitsplätze, so erklärte er, seien diejenigen, die „mechanische Bewegungen“ in Sprach- und Wissensbereichen beinhalten. „Wenn jemand anruft, konsultieren Sie ein Handbuch oder ein Verzeichnis, finden Sie die Antwort und geben Sie die Antwort weiter“, erklärte er. „Solche Jobs können abgeschafft werden.“ Er wählte seine Worte mit Bedacht. „Ich vermeide bewusst den Begriff ‘unqualifiziert’. Tätigkeiten mechanischer Natur.“
Der Bereich der Softwareentwicklung bietet einen Vorgeschmack darauf, was anderswo noch kommt. Im Jahr 2011 erklärte Marc Andreessen, dass Software die Welt revolutioniert. Ein Jahrzehnt später, sagte Puri, war der Umbruch beendet. „Software hat die Welt revolutioniert.“ Und schon 2020 war klar, dass KI die Softwarebranche revolutionieren wird.“
Der Beruf des Softwareentwicklers, so Puri, entwickelt sich in einem noch nie dagewesenen Tempo weiter. „Ich gehöre nicht zu denen, die glauben, dass diese Arbeitsplätze tatsächlich wegfallen werden. Ich gehöre eher zu denen, die der Meinung sind, dass noch viel zu tun ist, sodass sich ihre Aufgaben weiterentwickeln werden.“
Nicht jeder Job, der automatisierbar zu sein scheint, ist es tatsächlich auch, sagte Puri. KI liest jetzt Millionen von medizinischen Scans aus, jedoch leistet ein Radiologe weit mehr als nur die Interpretation von Bildern. Die Tätigkeit umfasst die Zusammenführung der Krankengeschichte, die Durchführung von Untersuchungen und die Synthese komplexer Informationen. „Es ist wesentlich komplexer als nur einen Bildgebungsbericht zu lesen“, erklärte er. Das gleiche Prinzip lässt sich auf alle Berufe anwenden: Je mehr ein Beruf das Verknüpfen unterschiedlicher Bewertungs- und Kontextaspekte erfordert, desto schwieriger ist es, ihn zu automatisieren.
Für Arbeitnehmer in gefährdeten Positionen ist die Schlussfolgerung eindeutig: „Wenn Sie in einem solchen Beruf tätig sind, sollten Sie sich Gedanken darüber machen, welchen Mehrwert Sie bieten können, da diese Art von Arbeit automatisiert werden kann“, erklärte Puri. „Diese Tools bieten Ihnen jedoch auch die Möglichkeit, Ihre Arbeit neu zu gestalten, anstatt Sie zu verunsichern“, fügte er hinzu und wies darauf hin, dass Arbeitnehmer mit der Technologie auf ihren Smartphones experimentieren und neue Aufgaben für sich selbst vorschlagen können.
„Gehen Sie zu Ihrem Vorgesetzten und sagen Sie: ‚Das ist möglich‘“, sagte er. „Dadurch haben Sie Einfluss auf Ihre Arbeit und Ihre Zukunftspläne, anstatt dass diese von anderen bestimmt werden.“
Die Frage, welche Arbeitsplätze bestehen bleiben, hängt möglicherweise weniger mit der Arbeit selbst zusammen als vielmehr mit ihrer Position in einer Unternehmenshierarchie. Gillian Lester, ehemalige Dekanin der Columbia Law School, sieht eine potenzielle „Aushöhlung der Mitte“ in der Belegschaft. Ihrer Meinung nach sind die Arbeitsplätze, die am ehesten bestehen bleiben werden, diejenigen, die sich an den Extremen befinden: hochspezialisierte Fachkräfte, deren Urteilsvermögen nicht reproduzierbar ist, und Niedriglohn-Dienstleistungsarbeiter, die körperliche Tätigkeiten ausführen, die nicht ohne Weiteres automatisiert werden können. „Den Fachkräften, dem Chirurgen und dem Hausmeister wird es gut gehen“, erklärte sie in einem Interview mit IBM Think. Doch dazwischen liegt eine riesige Mittelschicht aus Angestellten, die sich als verwundbar erweisen könnte. „Personen, die in der Versicherungsbranche tätig sind und dort Datensätze überprüfen, um festzustellen, ob jemand Anspruch auf Entschädigung hat“, erklärte Lester, „werden in Zukunft nicht mehr erforderlich sein. Diese Tätigkeit wird nicht mehr von Menschen durchgeführt werden müssen.“
Wie sieht es mit dem mittleren Management und der Geschäftsleitung aus? Die Informationstechnologie habe diese Rollen bereits neu definiert, so Puri, indem sie ihnen „leistungsfähigere Tools zur Verfügung gestellt“ und es ihnen ermöglicht habe, größere Teams mit „besserer Intelligenz und besseren Entscheidungsfähigkeiten“ zu leiten.
Er widersprach jedoch der Vorstellung, dass das Management selbst automatisiert werden würde. „Ich glaube nicht, dass wir in eine Situation geraten werden, in der wir alle sagen: ‚Wir benötigen kein mittleres Management‘“, erklärte er. „Das wäre fast so, als würde man sagen, dass wir keine Entscheidungsfindung brauchen – wir werden einfach alles auf diese Maschinen übertragen, die ebenfalls Entscheidungen für uns treffen können.“
Dieses Szenario ist entweder eine utopische oder eine dystopische Sichtweise, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt, erklärte er. In beiden Fällen ist es jedoch weit entfernt. „Bis wir diesen Maschinen buchstäblich unser Leben und alles andere anvertrauen können, gibt es eine lange Übergangsphase, in der Arbeitsplätze eher umgestaltet als abgeschafft werden.“
Was als Nächstes geschieht, könnte weniger einer Entlassungswelle als vielmehr einer Selektion ähneln. Laut Gabe Goodhart, Chief Architect of KI Open Innovation bei IBM, werden sich nahezu alle wissensbasierten Berufe bald in zwei Bereiche aufspalten. „Die KI-gestützte Version dieser Tätigkeit wird extrem gefragt sein“, sagte er in einem Interview mit IBM Think. Diejenigen, die diese Tools beherrschen, werden sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen; diejenigen, die dies nicht tun, werden sich in einem schrumpfenden Markt für traditionelle Arbeit wiederfinden, merkte er an.
Goodhart warnte, dass die Lücke zwischen diesen beiden Lagern von Arbeitnehmern gefüllt werden wird, die „nicht über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, um KI effektiv einzusetzen, sie aber dennoch zu nutzen versuchen“. Dies sind Mitarbeiter, die möglicherweise mehr produzieren, jedoch weniger verstehen, die dem Ergebnis vertrauen, ohne den Prozess zu begreifen, und die nicht erkennen können, wenn die Maschine einen Fehler gemacht hat.
Doch dieselben Tools, die für einige Arbeitnehmer eine Bedrohung darstellen, verleihen anderen Flügel. Denken Sie an das Aufkommen von „Vibe Coding“, bei dem KI-Agenten Designkonzepte direkt in funktionierende Software übersetzen. Traditionell fehlten Designern die Programmierkenntnisse, um ihre eigenen Prototypen zu bauen. Jetzt können sie es. „Dies ist eine übergreifende Kompetenz, bei der die wichtigste Eingabe – das Design – nun direkt in das Zieloutput einer funktionierenden Software umgesetzt werden kann“, erklärte Goodhart. Die Barrieren zwischen den Disziplinen lösen sich auf.
Diese demokratische Entwicklung könnte eine der tiefgreifendsten Veränderungen sein, die derzeit stattfinden. „Die aktuelle generative KI-Technologie hat Programmierkenntnisse und Data-Science-Kompetenzen für Nicht-Programmierer auf eine Weise zugänglich gemacht, die fast wie die englische Sprache funktioniert“, erklärte Puri. Er wies auf Vorhersagen von Ein-Personen-Unternehmen mit Milliardenbewertungen hin. „Was früher wahrscheinlich 20 Personen erforderte, kann heute von ein oder zwei Personen erledigt werden. Und im Übrigen verfügen diese Leute nicht über, wie man so schön sagt, ‘Softwarekenntnisse’“.
Das Ergebnis ist kontraintuitiv: Nicht-technische Arbeitnehmer könnten tatsächlich von erweiterten Möglichkeiten profitieren. „Sie sind es, die jetzt eingestellt werden“, sagte Puri. „Früher wurden sie eigentlich eher übergangen. Jetzt werden sie eingestellt.“
Während die Technologie sich in einem Tempo weiterentwickelt, das selbst ihre Schöpfer überrascht, vollzieht sich der Wandel in der Wirtschaft eher in einem gemächlicheren Tempo. Das Jahr 2025 markierte, wie Puri es ausdrückte, „den Beginn dieser massiven Aufwärtsentwicklung“ – einen Moment, in dem Unternehmen damit begannen, KI in ihre realen Abläufe zu integrieren, Arbeitsprozesse neu zu strukturieren und Systemen vorsichtig mehr Autonomie zu gewähren.
„Unternehmen sind nach wie vor besorgt, dass sie ihren Agenten zu viel Entscheidungsfreiheit einräumen könnten“, erklärte er. „Wenn man keine Kontrolle über sie hat, können sie erheblichen Schaden anrichten.“
Eine damit verbundene Herausforderung besteht darin, zu wissen, ob KI-Systeme die ihnen zugewiesenen Aufgaben ordnungsgemäß ausführen. „Benchmarking wird, oder sollte zumindest, zu einer erstklassigen Kompetenz in allen Unternehmen werden“, erklärte David Cox, Vizepräsident für KI-Grundlagen bei IBM Research, in einem Interview mit IBM Think. „Wie kann ich ein System untersuchen und Tests und Benchmarks erstellen, um festzustellen, ob das System auch das tut, was es tun soll?“ Das ist eine eklatante Lücke, die ich heute wahrnehme.“
Die Instrumente zur Bewertung von KI, so Cox, erfordern völlig neue Disziplinen, die sich vom traditionellen Softwaretesten unterscheiden, da diese Systeme „weit weniger deterministisch sind als die Software, die wir gewohnt sind“.
Nach Puris Einschätzung könnte es bis zu einem Jahrzehnt dauern, bis sich KI vollständig „in unserer Gesellschaft etabliert hat – wobei die nächsten drei bis fünf Jahre eine Phase der Hyperbeschleunigung darstellen werden“, gefolgt von einer längeren Phase der Konsolidierung.
Wie werden die Jobs der Zukunft aussehen? Die aus diesen Gesprächen hervorgegangene Vision ist die von Menschen, die „Armeen von Agenten“ steuern und KI-Systeme überwachen, um sicherzustellen, dass sich diese wie vorgesehen verhalten, und sie zu korrigieren, wenn sie vom Kurs abweichen. „Es ist wie der Job eines Managers“, sagte Puri. „Ihre Wertschöpfung verschiebt sich auf die nächste Ebene.“
Fachexperten werden direkt mit technologischen Spezialisten zusammenarbeiten, um KI-Agenten zu entwickeln, wobei sie ihr Fachwissen nutzen, um das Systemverhalten und die Leitplanken zu definieren. Sie werden auch dafür verantwortlich sein, diese Agenten zu betreuen – wobei sie menschliches Urteilsvermögen einsetzen, um Konsequenzen zu bewerten, Risiken zu erkennen und Grenzfälle zu bewältigen. „KI-Technologen … wissen normalerweise, dass KI nicht von allein KI-Agenten erschaffen kann“, sagte Puri. „Es muss eine Schnittstelle zwischen KI und Fachkompetenz geben.“
Goodhart brachte es auf den Punkt: „Menschliches Urteilsvermögen ist die Schlüsselkompetenz, die erforderlich ist, um KI am Arbeitsplatz sicher einzusetzen.“ Das bedeutet, dass Mitarbeiter, die verstehen, was KI ist und was sie nicht ist, die sie effektiv einsetzen können und gleichzeitig ihre Grenzen erkannt haben, unverzichtbar sein werden. „Menschen ohne dieses Wissen, die versuchen, KI zu nutzen, werden in die Gefahr geraten, sich auf KI zu verlassen, ohne die Risiken zu verstehen, und am Ende Fehler begehen, die schwerwiegende Folgen haben könnten.“
Laut Seamans werden in den kommenden Jahren drei Fähigkeiten von entscheidender Bedeutung sein: „Die Fähigkeit, sich selbst weiterzubilden, ohne dazu aufgefordert werden zu müssen; Wissensdurst; und der Wunsch, anderen zu helfen, insbesondere den Mitgliedern des eigenen Teams.“ Keine dieser Fähigkeiten ist eine technische Kompetenz. Stattdessen erfordern sie alle eine bestimmte Einstellung gegenüber der Arbeit und den Kollegen, sagte Seamans.
Die Bedeutung von Soft Skills wurde in den Interviews wiederholt hervorgehoben. „Fähigkeiten zur Problemlösung, Kommunikationsfähigkeiten – erwerben Sie sie“, riet Puri. „Sie sind wahrscheinlich wichtiger denn je, weil diese Maschinen viele potenziell mechanische Aufgaben erledigen können.“ Was jedoch eindeutig menschlich bleibt, so argumentierte er, ist die emotionale Intelligenz. „Emotionale Intelligenz ist nach wie vor eine sehr menschliche Eigenschaft. Empathie ist eine menschliche Eigenschaft.“
Aufgrund ihrer Erfahrungen in der juristischen Ausbildung betonte Lester die Bedeutung von kritischem Denken und Kreativität, der Fähigkeit, Probleme aus unerwarteten Blickwinkeln anzugehen, Informationen auf neuartige Weise zu synthetisieren und neben der Analyse auch die Intuition einzusetzen.
„Ein großer Teil dessen, was wir lehren, ist, was KI einem bieten kann“, sagte sie und bezog sich dabei auf Faktenwissen. „KI kann Ihnen sagen, wie viele Planeten die Sonne umkreisen. Ein großer Teil unserer Arbeit besteht jedoch darin, Menschen beizubringen, wie man Probleme löst. Wir bringen den Leuten bei, kreativ zu denken, vielleicht indem wir andere Pfade als üblich verfolgen – Fähigkeiten zum kritischen Denken. Wir lehren auch, wann Intuition und Bauchgefühl genauso hilfreich sein können wie eine Formel.“
Diese Fähigkeiten waren schon immer ein wichtiger Bestandteil der Bildung, gewinnen jedoch zunehmend an Bedeutung, da die informativen Funktionen des Lernens zunehmend auf künstliche Intelligenz übertragen werden können. Die Herausforderung besteht nun darin, die nicht übertragbaren Aspekte – Urteilsvermögen, Kreativität und zwischenmenschliche Kompetenz – in den Mittelpunkt der beruflichen Weiterentwicklung zu stellen. „Ich bin der Ansicht, dass es eine der größten Herausforderungen für die Hochschulbildung ist, herauszufinden, wie man Menschen diese Fähigkeiten vermittelt, und sie kontinuierlich zu unterrichten“, sagte Lester.
Es kommt zu einer Veränderung, wenn menschliche Aufsicht durch algorithmische Überwachung ersetzt wird. KI-Überwachung am Arbeitsplatz kann Tastenanschläge messen, Gesichtsausdrücke analysieren, den Tonfall verfolgen und körperliche Bewegungen mit einer Genauigkeit beobachten, die kein menschlicher Vorgesetzter aufrechterhalten könnte. „Wir hatten schon immer Vorgesetzte“, sagte Lester. „Manchmal sind es Mikromanager, manchmal strenge Vorarbeiter in der Fertigung, manchmal auch leitende Angestellte.“ Neu sei, so erklärte sie, dass KI „diese Schäden verstärken und systematisieren“ könne, wodurch gewöhnliche Überwachung zu etwas Abstrakterem, Allgegenwärtigerem werde, gegen das man sich nur schwer wehren könne.
Besonders problematisch ist, dass die Überwachung durch KI das menschliche Element aus den Beziehungen am Arbeitsplatz entfernen kann – Beziehungen, die zwar bedrückend, aber auch förderlich sein können. „Das hat etwas Anonymes an sich“, sagte Lester. „Ob gut oder schlecht, wir mussten mit den Personen zusammenarbeiten, die unsere Vorgesetzten oder Mentoren sind, und einige dieser Beziehungen sind sehr positiv.“
Während sich ein Großteil der Diskussion über KI und Arbeit auf Effizienz und Kontrolle konzentriert, war Lester mehr an den Auswirkungen auf die menschliche Atmosphäre am Arbeitsplatz interessiert. „Ich denke, dass KI tiefgreifende Auswirkungen auf die zwischenmenschlichen Beziehungen am Arbeitsplatz haben könnte“, sagte sie, „einschließlich solcher, die Wachstum, berufliche Weiterentwicklung, Lernen, Fortschritte durch zwischenmenschliches Lernen, Beratung, Mentoring sowie Führung betreffen. Und ich denke, das wird wirklich interessant. Wir werden herausfinden müssen, wie wir den Wert und den Nutzen dieser Instrumente mit der zwischenmenschlichen Sozialisation in Einklang bringen können.“
Eine Folge des aktuellen Wandels ist, dass Lernen nicht mehr als einmaliges Ereignis betrachtet werden kann. „Lernen und Bildung sind nicht der Prozess, bei dem man einen Abschluss erlangt und dann mit dem Lernen oder der Bildung fertig ist“, sagte Puri. „Die Dinge ändern sich ständig.“
Er setzt sich für universelle „KI-Kompetenz“ ein, eine Grundkompetenz, die es Arbeitnehmern in allen Bereichen ermöglicht, sich mit der Technologie auseinanderzusetzen, die ihre jeweiligen Branchen verändert. Die Tools selbst machen dies einfacher denn je, argumentierte er, da die Mitarbeiter mit der KI in natürlicher Sprache kommunizieren können.
Dennoch befindet sich eine Generation von Studierenden derzeit in einer Art „Warteschleife“, wie Lester es ausdrückte. Junge Menschen, die sich an die Regeln gehalten und die erwarteten Fähigkeiten erworben haben, stellen nun fest, dass KI-Systeme diese Fähigkeiten in Sekundenschnelle reproduzieren können – sogar im Journalismus, räumte Lester ein. „Die Menschen können ihre Nachrichten mit nur einem Klick abrufen, und die KI liefert Ihnen eine Zusammenfassung der aktuellen Ereignisse. Die Leute wollen handeln. Sie befinden sich in einer entscheidenden Phase ihres Lebens. Sie möchten Entscheidungen treffen und die erforderlichen Fähigkeiten erwerben, und manchmal sind sie sich nicht einmal sicher, was die richtige Antwort ist.“
Bei der Einstellung zur KI hat sich eine Kluft zwischen den Generationen herausgebildet, die allerdings nicht so ausgeprägt ist, wie Sie vielleicht erwarten. Jüngere Menschen nutzen KI einfach ständig. „Ich wurde 1964 geboren und benutze es nicht automatisch“, sagte Lester, „während meine Kinder, die im College-Alter sind, es einfach als alltägliches Werkzeug betrachten, das sie ständig verwenden.“
Lesters Rat an ihren eigenen Sohn, der bei IBM arbeitet, lautet, technologische Kompetenz mit zwischenmenschlichem Engagement zu verbinden. „Man kann nicht den Kopf in den Sand stecken“, sagte sie. „Man muss das grundlegende Toolkit verstehen.“ Sie rät ihm jedoch auch, Mentoren zu beobachten, zu lernen, wie Teams aufgebaut werden, und ein Urteilsvermögen zu entwickeln, das über die „computational wizardry of the AI“ – „die rechnerische Zauberei der KI“ – hinausgeht. Sie empfiehlt ihrem Sohn, sich darauf zu konzentrieren, „warum sie in ihrem Fachgebiet kompetent sind, warum sie gut darin sind, Teams aufzubauen und taktisch oder strategisch über Bauprojekte nachzudenken“.
Puris Rat an einen hypothetischen 20-Jährigen, der ins Berufsleben eintritt, ist ähnlich. „Habt keine Angst vor der Technologie; nutzt sie!“, sagte er. „Ich bin mir bewusst, dass dies außergewöhnliche Zeiten sind. Es mag sehr unangenehm erscheinen. Da ich jedoch bereits seit langer Zeit in diesem Bereich tätig bin, kann ich Ihnen versichern, dass diejenigen, die sich diese Technologie zu eigen machen, die Zukunft gestalten werden.“
Hinter all dem verbirgt sich die Frage, ob bestimmte Arbeitsformen grundsätzlich weiterhin von Menschen ausgeführt werden sollten. Als die Frage an Lester gestellt wurde, zögerte sie lange, bevor sie antwortete.
„Kinder benötigen menschliche Fürsorge“, sagte sie schließlich. „Sie brauchen den körperlichen Kontakt.“ Sie brauchen Blickkontakt, sie brauchen Berührung, sie brauchen eine mitfühlende Disziplin, die den Menschen versteht.“ Das gleiche Prinzip könnte auch für den Unterricht, für bestimmte Formen der Gesundheitsversorgung und für Bereiche gelten, in denen Verhandlungen zwischen Parteien stattfinden, um Konflikte zu vermeiden. Dies sind Bereiche, in denen Effizienzsteigerungen möglicherweise nicht die Kosten in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen rechtfertigen – Bereiche, in denen wir, wie Lester es formulierte, „bewusst vorgehen müssen, um bestimmte Bereiche menschlichen Schaffens zu bewahren und zu schützen“.
Das Szenario eines universellen Grundeinkommens, das sinnvolle Arbeit ersetzt, bereitet Puri Bedenken. „Die Menschen arbeiten, weil es ihnen einen Sinn gibt“, sagte er. „Es geht nicht nur um Geld. Ich verstehe – Geld ist extrem wichtig, aber ein Sinn im Leben ist genauso wichtig.“ Lester beschrieb ein Szenario, in dem entlassene Arbeitnehmer „20.000 USD pro Jahr erhalten und dann ihr eigenes Unternehmen gründen können“.
Doch sie blieb skeptisch, ob garantiertes Einkommen oder Subventionen allein die Bedeutung ersetzen könnten, die aus produktiver Aktivität entsteht. „Ich bin skeptisch, ob das ausreicht, um den Menschen den Sinn, den Zweck und die zwischenmenschlichen Interaktionen zu vermitteln, die nicht wirklich mit Geld aufzuwiegen sind“, sagte sie.
Dennoch bleibt der Optimismus erhalten – zumindest unter denjenigen, die diese Systeme entwickeln. Die neue Technologie wird mehr Möglichkeiten schaffen als zunichte machen, glaubt Puri. Sie wird Probleme lösen, „von denen wir nie gedacht hätten, dass sie lösbar wären“. In den Augen von Experten wie Puri ist eine Zukunft mit KI eine Zukunft voller Hoffnung. „Wir werden möglicherweise Heilmittel für Krankheiten finden, von denen wir nie gedacht hätten, dass wir sie finden würden“, sagte er. „Wir werden nachhaltige Materialien entdecken. Und dies wird wirklich beispiellose Innovationen in der Gesellschaft ermöglichen.“
Doch er hat auch einen klaren Blick dafür, was nicht automatisiert werden kann. „Viele Arbeiten, die wir mit unseren Händen verrichten, lassen sich nicht neu konzipieren“, sagte er. „Ich habe ein Leck in meinem Haus. Ich brauche jemanden, der weiß, wie man dieses Leck repariert. Meine Maschine ist kaputt. Ich brauche jemanden, der auch das behebt. Ich benötige jemanden, der neu überdenkt, wie diese Dinge entworfen, hergestellt, gewartet und repariert werden.“
Die Frage ist, ob Arbeitnehmer sich vor der Zukunft fürchten oder sich dafür entscheiden, sie anzunehmen. Die Technologie ist bereits da. Sie revolutioniert die Softwareentwicklung, den Kundenservice, die Rechtsforschung und zahlreiche andere Bereiche und wird wahrscheinlich auch Bereiche neu gestalten, die heute noch als unantastbar gelten. Aber sie bleibt ein Werkzeug – ein erstaunlich mächtiges Werkzeug, aber eben doch nur ein Werkzeug.
„Ob Sie nun ein englischer Schriftsteller sind, ob Sie im Unterhaltungsgeschäft tätig sind, ob Sie ein Technologieexperte sind, ob Sie ein Mediziner sind“, sagte Puri, „nutzen Sie die Technologie, denn sie ist unglaublich leistungsfähig.“
