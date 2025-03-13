Sieben Tage nach der Markteinführung erregt der neue All-in-One-Agent Manus AI weiterhin Aufmerksamkeit und sorgt für Schlagzeilen. Das Unternehmen, das vom chinesischen Start-up Butterfly Effect entwickelt wurde, gibt an, dass 2 Millionen Menschen auf der Warteliste für seinen Allzweck-Agenten stehen. Um den Hype noch zu verstärken, ist Manus nach wie vor nur auf Einladung zugänglich, wobei Einladungscodes auf dem Wiederverkaufsmarkt und in den sozialen Medien für mehrere Tausend Dollar erworben werden können.
Die Ambitionen von Manus könnten über das Erzeugen von Hype und Vergleiche mit einem anderen chinesischen Modell, DeepSeek, hinausgehen, das Anfang dieses Jahres Schockwellen durch die Technologie- und Finanzwelt sandte. Vor zwei Tagen gab Manus AI eine strategische Partnerschaft mit dem Qwen-Team von Alibaba bekannt. Dieser Schritt könnte dem Start-up helfen, auf den Anstieg des Datenverkehrs zu reagieren und seine Nutzerbasis insbesondere in China zu erweitern.
Ob Manus jedoch mehr ist als eine spektakuläre Model-Demo, die viral ging, bleibt abzuwarten. „Ein Anwendungsfall, eine Demo oder ein POC [Proof of Concept] unterscheiden sich erheblich von dem, was man in eine Unternehmensarchitektur integrieren kann, nicht wahr?“, erklärt Vyoma Gajjar, AI Technical Solution Architect bei IBM, in einer aktuellen Folge von Mixture of Experts.
Um reale Anwendungen zu skalieren, benötigen wir „spezialisierte, kosteneffiziente Agenten, die speziell für den Einsatz in Unternehmen konfiguriert sind“, erklärt Maryam Ashoori, Director of Product Management für watsonx.ai bei IBM, in einem Interview mit IBM Think.
Manus beeindruckte viele Nutzer, da es eine Vielzahl komplexer Aufgaben schnell ausführen konnte, von der Analyse von Aktien über die Planung von Reisen bis hin zur Bewertung von Versicherungen, und das alles ohne menschliches Zutun, abgesehen von der anfänglichen Eingabe.
„Manus bietet eine äußerst angenehme Automatisierungserfahrung, bei der man mit dem Modell kommunizieren kann. Das Modell hat Zugriff auf 29 Tools, koordiniert die Anfragen und gibt ein sehr gutes progressives Feedback zur Ausführung der Aufgabe“, erläutert Chris Hay, Distinguished Engineer bei IBM, in einem Interview mit Think.
In den letzten Monaten wurden zahlreiche neue KI-Tools und -Funktionen veröffentlicht, was den wachsenden Bedarf an Agenten unterstreicht, die Benutzer bei verschiedenen Aufgaben unterstützen (man denke beispielsweise an OpenAI's Operator oder die verschiedenen Deep Research-Funktionen, die kürzlich zu vielen LLMs hinzugefügt wurden).
„Manus ist diese schöne Mischung aus Deep Search, Deep Research und Browsing. Und es hat auch Zugriff auf andere Tools“, sagt Hay.
Die wirkliche Innovation von Manus könnte darin bestehen, viele interessante Tools (einen Editor, einen Browser, ein Terminal) in einer benutzerfreundlichen Erfahrung zusammenzubringen, die, so Hay, an die erste öffentliche Veröffentlichung von ChatGPT vor über zwei Jahren erinnert. Zu dieser Zeit wurde die Interaktion mit KI zum ersten Mal für jeden mit Internetanschluss möglich, ein Informatikstudium war nicht erforderlich.
Manus nutzt mehrere KI-Modelle, insbesondere Anthropics Claude, Qwen und Browser Use, eine Software, die KI-Agenten beim Zugriff auf Websites unterstützt. Browser Use profitiert von der Erfolgsstory von Manus, indem es selbst viral geht.
Aber wird nächsten Monat noch jemand über Manus sprechen? Hay prognostiziert: „In einer Woche wird jemand Manus ausschließlich mit Open Source nachbauen, was ich für beeindruckend halte. OpenAI wird reagieren und alle werden die gleiche Art von Erfahrung machen.“
Während Manus das Interesse der Verbraucher geweckt hat, könnte die Einführung dieser Art von autonomen allgemeinen Agenten in Unternehmen einen längeren Weg erfordern, sofern dies überhaupt sinnvoll ist. Die LLMs, die Agenten unterstützen, die in den letzten 12 Monaten so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, werden größtenteils mit öffentlich zugänglichen Daten trainiert. Im Gegensatz dazu werden derzeit nur 1 % der Unternehmensdaten in großen Sprachmodellen verwendet.
Die 99 % der Daten, die nicht erfasst werden, stellen eine Goldmine für Unternehmen dar, die LLMs und Agenten einsetzen möchten, um den Wert dieser Daten freizuschalten. KI-Agenten für Unternehmen werden jedoch im Allgemeinen anders eingesetzt als KI-Agenten für Privatpersonen. Beispielsweise könnten Personen einen von einem Unternehmen wie Manus AI oder OpenAI entwickelten Agenten nutzen, um einen Flug zu buchen oder ihren Lebenslauf zu überprüfen.
Unternehmen suchen jedoch häufig nach einem Agentensystem, das entweder mit Closed-Source- oder Open-Source-Tools erstellt und an ihre spezifischen Geschäftsanforderungen angepasst wurde, um so kosteneffizient wie möglich zu sein (man denke an Salesforce Agentforce oder IBM watsonx Orchestrate). Unternehmen verfügen ebenfalls über eine beträchtliche Menge an Daten, die sie aus Sicherheitsgründen nicht außerhalb ihrer Räumlichkeiten speichern möchten. Diese Enterprise-Agenten werden typischerweise von kleineren, zweckmäßigen Sprachmodellen wie IBMs Granite-Serie betrieben, die notwendige Daten vor Ort speichern.
Ob Manus KI-Ambitionen für Unternehmen hat, ist unklar, aber sein neu angekündigter Partner, Alibaba, tut dies sicherlich. Im Januar kündigte Alibaba einen neuen Assistenten an, Qwen 2.5 Max, der auf der Mixture of Experts-(MoE)-Architektur basiert – ein effizienter Ansatz, der Unternehmen oft anspricht.
Bei einer MoE-Architektur aktiviert das Modell nur die spezifischen Subnetzwerke, die für eine bestimmte Aufgabe benötigt werden, anstatt das gesamte neuronale Netzwerk zu aktivieren. Folglich reduziert die MoE-Architektur die Rechenkosten während des Vortrainings erheblich und erzielt eine schnellere Leistung während der Inferenzzeit.
Ob echte KI-Autonomie mit einem persönlichen KI-Agenten oder einem KI-Agenten für Unternehmen erreicht wird, bleibt abzuwarten. Manus sorgt unterdessen weiter für Diskussionen.
„Manus bringt die Dinge hier ein bisschen durcheinander. Aber es gibt auch viele Skeptiker in der KI-Community", sagt Kaoutar El Maghraoui, Principal Research Scientist und Manager bei IBM, in einer aktuellen Mixture of Experts-Folge. „Die große Frage ist hier: Kann Manus die Autonomie der KI wirklich neu definieren?“ Oder ist es nur ein weiterer Schritt in einem andauernden Wettlauf um die beste KI zwischen Ost und West?“
