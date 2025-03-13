Sieben Tage nach der Markteinführung erregt der neue All-in-One-Agent Manus AI weiterhin Aufmerksamkeit und sorgt für Schlagzeilen. Das Unternehmen, das vom chinesischen Start-up Butterfly Effect entwickelt wurde, gibt an, dass 2 Millionen Menschen auf der Warteliste für seinen Allzweck-Agenten stehen. Um den Hype noch zu verstärken, ist Manus nach wie vor nur auf Einladung zugänglich, wobei Einladungscodes auf dem Wiederverkaufsmarkt und in den sozialen Medien für mehrere Tausend Dollar erworben werden können.

Die Ambitionen von Manus könnten über das Erzeugen von Hype und Vergleiche mit einem anderen chinesischen Modell, DeepSeek, hinausgehen, das Anfang dieses Jahres Schockwellen durch die Technologie- und Finanzwelt sandte. Vor zwei Tagen gab Manus AI eine strategische Partnerschaft mit dem Qwen-Team von Alibaba bekannt. Dieser Schritt könnte dem Start-up helfen, auf den Anstieg des Datenverkehrs zu reagieren und seine Nutzerbasis insbesondere in China zu erweitern.

Ob Manus jedoch mehr ist als eine spektakuläre Model-Demo, die viral ging, bleibt abzuwarten. „Ein Anwendungsfall, eine Demo oder ein POC [Proof of Concept] unterscheiden sich erheblich von dem, was man in eine Unternehmensarchitektur integrieren kann, nicht wahr?“, erklärt Vyoma Gajjar, AI Technical Solution Architect bei IBM, in einer aktuellen Folge von Mixture of Experts.

Um reale Anwendungen zu skalieren, benötigen wir „spezialisierte, kosteneffiziente Agenten, die speziell für den Einsatz in Unternehmen konfiguriert sind“, erklärt Maryam Ashoori, Director of Product Management für watsonx.ai bei IBM, in einem Interview mit IBM Think.