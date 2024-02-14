Der Wassersektor der USA wurde aufgrund der begrenzten finanziellen und technischen Ressourcen als „zielreich, ressourcenarm“ bezeichnet. Und Systeme in kleinen und ländlichen Gemeinden sind besonders anfällig.

Bei einer kürzlichen Anhörung des Ausschusses für Energie und Handel sagte Rick Jeffares, Präsident der Georgia Rural Water Association, dass über 91 % der kommunalen Wassersysteme in diesem Land weniger als 10.000 Menschen versorgen. Laut Jeffares haben kleine und ländliche Gemeinden oft „Schwierigkeiten, komplizierte Bundesvorgaben einzuhalten und sicheres und bezahlbares Trinkwasser sowie sanitäre Einrichtungen bereitzustellen, da Skaleneffekte begrenzt sind und es an technischem Fachwissen mangelt.“

Jeffares sagte außerdem, dass Anbieter, die Bundesmittel erhalten und automatisierte Ausrüstung verkaufen oder installieren, „durch Standardprotokolle der EPA und anderer Behörden verpflichtet werden sollten, Wasserversorgungsunternehmen besser vor Cyberangriffen zu schützen“.

Bei der Anhörung wurde auch die Notwendigkeit betont, junge Menschen einzubeziehen. „Rural Water hat das im Rahmen eines registrierten Ausbildungsprogramms gemacht und es funktioniert, also würden wir gerne expandieren. Wir gehen davon aus, dass die nächste Generation von Wasserversorgern über ein höheres Maß an Computer- und Cybersicherheitskenntnissen verfügen wird“, sagte Jeffares.