In diesem Jahr erweitern IBM und die UFC die Erfahrung der UFC Insights Engine um Erkenntnisse zu den in-Kampf-Erkenntnissen. Der erste Blick auf diese neue Funktion war bei UFC 322 im Madison Square Garden in der ersten Runde, als Shevchenko die erste Frau in der UFC-Geschichte wurde, die 60 Takedowns in ihrer Karriere landete. Die Zuschauer konnten dies aus erster Hand in einem Bild auf der linken Seite des Bildschirms mit der allerersten In-Fight-Insight-Statistik sehen. Diese Funktion wird auch bei anderen bevorstehenden Kampf-Events sichtbar sein.

„Bisher haben wir lediglich Vorab-Analysen durchgeführt, daher stellt die Erstellung von Live-Analysen eine bedeutende Veränderung für uns dar“, erklärte Jonathan Collins, Principal Manager, Americas Build Engineering bei IBM, in einem Interview mit IBM Think.

Die neue Erkenntnis-Pipeline wird den Fans während der Übertragung interessante Datenpunkte liefern, wie zum Beispiel Aktualisierungen von Allzeitrekorden oder kritische Statistiken. Stellen Sie sich vor, ein Kämpfer steht kurz davor, einen Allzeitrekord für K.o.-Siege zu brechen. Mithilfe der neuen Insights Engine hat das UFC-Statistikteam bereits relevante Erkenntnisse zusammengetragen, um zu ermitteln, ob oder wann der Rekord in Echtzeit gebrochen wird. Diese Erkenntnisse werden dann dem UFC-Content- und Broadcasting-Team zur Verfügung gestellt, um sie öffentlich in den Sendungen zu teilen.

„UFC Insights Engine, entwickelt mit IBM watsonx, ist ein komplexes KI-Paket, das tief in die Materie eindringt, um in Sekundenschnelle neue Echtzeit-Erkenntnisse für die Fans zu gewinnen“, sagte Alon Cohen, Executive Vice President of Innovation bei TKO. „Jeder, der KI-Tools verwendet, weiß, dass diese normalerweise entweder in der Lage sind, tiefgründig oder schnell zu arbeiten, aber nicht beides.“ Durch die Zusammenarbeit mit IBM für diese neuen In-Fight-Statistiken haben wir die Erkenntnisse-Engine jedoch so optimiert, dass sie beides leisten kann – ein echter Wendepunkt."

„UFC-Fans sind äußerst kompetent und leidenschaftlich für den Sport. „Das war für uns sehr hilfreich, da viele unserer veröffentlichten Erkenntnisse sich an Fans richten und ein Großteil davon in den sozialen Medien veröffentlicht wird“, erklärte Anand Das, AI Solutions Architect bei IBM, in einem Interview mit IBM Think. „Die Fans teilen uns mit, welche Art von Einblicken sie bevorzugen, und darauf aufbauend entwickeln wir unsere Lösungen weiter.“