Es ist eine ikonische Tradition im Spektakel der Kampfsportarten, wenn ein Kämpfer seinen Auftritt macht, meist begleitet von einem Lied und – sicherlich für die mehr als 700 Millionen UFC-Fans weltweit – einigen wichtigen Statistiken über den Kämpfer. Bei UFC 322 im Madison Square Garden am 15. November brach die Energie aus dem Octagon hervor, als Valentina Shevchenko im Co-Hauptkampf Zhang Weili dominierte, den UFC-Titel im Fliegengewicht der Frauen behielt und einen neuen Takedown-Rekord aufstellte.
Im Oktober 2024 ging die UFC eine Partnerschaft mit IBM ein , um die Fanbindung in Echtzeit durch Erkenntnisse und Storytelling zu steigern. Gemeinsam entwickelten IBM und UFC die UFC Insights Engine, eine KI-gestützte Plattform, die automatisierte Erkenntnisse über Kämpfe und Kämpfer erzeugt. Das Produktionsteam für UFC-Statistiken arbeitet mit einem Dashboard, das wichtige Daten und interessante Erkenntnisse aus der UFC Insights Engine abruft. Innerhalb dieses Dashboards nutzen sie einen KI-Agenten, der von IBM watsonx Orchestrate betrieben wird, um relevante Statistiken schnell zu überprüfen. Anschließend generiert das generative KI-Modell Granite von IBM einen Textentwurf in natürlicher Sprache, der dem Statistik-Produktionsteam hilft, die Erzählperspektiven schnell und in Echtzeit zu gestalten.
In diesem Jahr erweitern IBM und die UFC die Erfahrung der UFC Insights Engine um Erkenntnisse zu den in-Kampf-Erkenntnissen. Der erste Blick auf diese neue Funktion war bei UFC 322 im Madison Square Garden in der ersten Runde, als Shevchenko die erste Frau in der UFC-Geschichte wurde, die 60 Takedowns in ihrer Karriere landete. Die Zuschauer konnten dies aus erster Hand in einem Bild auf der linken Seite des Bildschirms mit der allerersten In-Fight-Insight-Statistik sehen. Diese Funktion wird auch bei anderen bevorstehenden Kampf-Events sichtbar sein.
„Bisher haben wir lediglich Vorab-Analysen durchgeführt, daher stellt die Erstellung von Live-Analysen eine bedeutende Veränderung für uns dar“, erklärte Jonathan Collins, Principal Manager, Americas Build Engineering bei IBM, in einem Interview mit IBM Think.
Die neue Erkenntnis-Pipeline wird den Fans während der Übertragung interessante Datenpunkte liefern, wie zum Beispiel Aktualisierungen von Allzeitrekorden oder kritische Statistiken. Stellen Sie sich vor, ein Kämpfer steht kurz davor, einen Allzeitrekord für K.o.-Siege zu brechen. Mithilfe der neuen Insights Engine hat das UFC-Statistikteam bereits relevante Erkenntnisse zusammengetragen, um zu ermitteln, ob oder wann der Rekord in Echtzeit gebrochen wird. Diese Erkenntnisse werden dann dem UFC-Content- und Broadcasting-Team zur Verfügung gestellt, um sie öffentlich in den Sendungen zu teilen.
„UFC Insights Engine, entwickelt mit IBM watsonx, ist ein komplexes KI-Paket, das tief in die Materie eindringt, um in Sekundenschnelle neue Echtzeit-Erkenntnisse für die Fans zu gewinnen“, sagte Alon Cohen, Executive Vice President of Innovation bei TKO. „Jeder, der KI-Tools verwendet, weiß, dass diese normalerweise entweder in der Lage sind, tiefgründig oder schnell zu arbeiten, aber nicht beides.“ Durch die Zusammenarbeit mit IBM für diese neuen In-Fight-Statistiken haben wir die Erkenntnisse-Engine jedoch so optimiert, dass sie beides leisten kann – ein echter Wendepunkt."
„UFC-Fans sind äußerst kompetent und leidenschaftlich für den Sport. „Das war für uns sehr hilfreich, da viele unserer veröffentlichten Erkenntnisse sich an Fans richten und ein Großteil davon in den sozialen Medien veröffentlicht wird“, erklärte Anand Das, AI Solutions Architect bei IBM, in einem Interview mit IBM Think. „Die Fans teilen uns mit, welche Art von Einblicken sie bevorzugen, und darauf aufbauend entwickeln wir unsere Lösungen weiter.“
Branchen-Newsletter
Erhalten Sie kuratierte Einblicke in die wichtigsten – und faszinierendsten – KI-Neuheiten. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Think-Newsletter. Weitere Informationen in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Die Insights Engine wird von KI-Produkten aus dem gesamten Portfolio von IBM unterstützt. Jedes IBM-Produkt arbeitet mit den anderen zusammen: watsonx.data optimiert die Rohdaten der UFC, watsonx.ai extrahiert Erkenntnisse aus den Rohdaten und schließlich liefert watsonx.governance diese Erkenntnisse auf verständliche und transparente Weise.
Die Erkenntnisse während des Kampfes sind Teil des Ziels der UFC, die Erfahrung für alle Stakeholder zu verbessern. Die Content- und Broadcast-Teams der UFC berichten, dass sie den Erfolg der IBM Lösung gesehen haben, da sie das Volumen der Erkenntnisse um das Dreifache erhöht hat. Seit der Einführung der Plattform konnte die Zeit für die Generierung von Erkenntnissen um etwa 40 % reduziert werden, sodass sie mehr Zeit für kreative Aufgaben haben.
„Wir verbessern uns ständig, sogar schon im Hinblick auf die Kampfvorbereitung“, sagte Collins. „Wir verfügen über eine Reihe von Pipelines und sind stets bestrebt, Innovationen zu entwickeln und das Fernseherlebnis sowie das Fanerlebnis zu verbessern.“ Die UFC Insights Engine basiert auf Technologien von watsonx Orchestrate, einschließlich einer einheitlichen Konversationsoberfläche, auf der UFC-Forscher komplexe Fragen stellen und Trends analysieren können, die in maßgeschneiderte Erkenntnisse für Fans umgewandelt werden. Die Orchestrierung integriert fortschrittliche Tools, wie zum Beispiel Text-zu-SQL-Pipelines, die auf führenden Open-Source-LLMs (Large Language Models) basieren, darunter IBM Granite und Llama, die mit den umfangreichen historischen Daten von UFC trainiert wurden.
Fans auf der ganzen Welt, die UFC 322 im Madison Square Garden besucht oder im Fernsehen verfolgt haben, konnten als Erste einen Blick auf die neuesten Funktionen werfen. Bei mehr als 40 Live-Veranstaltungen pro Jahr, die in über 950 Millionen Haushalten übertragen werden, stehen die Chancen gut, dass UFC-Fans die Lösung schon bald in Aktion sehen werden.
Nehmen Sie an einem Webinar von IBM teil, in dem wir Ihnen anhand von Beispielen aus verschiedenen Branchen, Anwendungsfällen und sogar IBMs eigenen Erfolgsgeschichten zeigen, wie Sie durch agentische KI einen echten ROI erzielen können.
Erfahren Sie, warum IBM im Gartner Magic Quadrant™ for Data Science and Machine Learning Platforms 2025 als führend eingestuft wurde.
Erfahren Sie, wie Unternehmen von der KI-Einführung in verteilten Pilotprojekten zu ihrer Nutzung übergehen, um die Transformation im Kern voranzutreiben.
Greifen Sie auf unseren vollständigen Katalog mit über 100 Online-Kursen zu, indem Sie noch heute ein Abonnement für Einzel- oder Mehrbenutzer erwerben, mit dem Sie Ihre Fähigkeiten in einer Reihe unserer Produkte zu einem günstigen Preis erweitern können.
IBM Granite ist eine Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Entdecken Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
Das Programm, das von führenden IBM Experten geleitet wird, soll Führungskräften dabei helfen, das nötige Wissen zu erwerben, um die Prioritäten für KI-Investitionen zu setzen, die zu mehr Wachstum führen.
Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
Nutzen Sie diese fünf Denkanstöße, um mit agentischer KI Unsicherheit zu durchbrechen, die geschäftliche Neuerfindung voranzutreiben und das Wachstum zu beflügeln.
Erfahren Sie, wie Sie generative KI und maschinelles Lernen sicher in Ihr Unternehmen integrieren können.
Erfahren Sie mehr über die drei entscheidenden Elemente einer starken KI-Strategie: die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils, die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen und die Förderung vertrauenswürdiger KI.
Trainieren, validieren, optimieren und implementieren Sie generative KI, Foundation Models und maschinelle Lernfunktionen mit IBM watsonx.ai, einem Studio der nächsten Generation für AI Builder in Unternehmen. Erstellen Sie KI-Anwendungen mit einem Bruchteil der Zeit und Daten.
Setzen Sie KI in Ihrem Unternehmen ein
– mit branchenführendem Fachwissen im Bereich KI und dem umfassenden Lösungsportfolio von IBM an Ihrer Seite.
Die KI-Services von IBM Consulting unterstützen Sie dabei, die Art und Weise, wie Unternehmen mit KI arbeiten, neu zu denken.
Mithilfe von KI liefert IBM Concert wichtige Erkenntnisse über Ihre Abläufe und gibt anwendungsspezifische Empfehlungen zur Verbesserung. Entdecken Sie, wie Concert Ihr Unternehmen voranbringen kann.