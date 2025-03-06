Der Mann, der der KI das Lernen beigebracht hat, glaubt, dass menschliche Intelligenz näher ist, als man denkt

Die Idee der künstlichen allgemeinen Intelligenz (AGI) – KI, die wie ein Mensch denken, argumentieren und lernen kann – ist seit langem ein kontroverses Thema. Einige Experten sind der Ansicht, dass AGI noch viele Jahre entfernt ist, während andere glauben, dass es möglicherweise nie realisierbar sein wird. In einem anderen Lager behaupten einige Experten, dass AGI nicht das richtige Ziel sei, das Priorität haben sollte. „Wir sollten die Leistungsfähigkeit dieser Modelle in anderen Bereichen außerhalb der Sprachverarbeitung nicht außer Acht lassen“, erklärte Marina Danilevsky, leitende Wissenschaftlerin bei IBM, in einer Folge des Podcasts Mixture of Experts. „Wenn wir den Anwendungsbereich dieser Technologie tatsächlich erweitern, können wir uns auf Bereiche konzentrieren, die wesentlich interessanter, pragmatischer und praktischer sind, anstatt uns auf allgemeine künstliche Intelligenz zu fokussieren.“

Sutton nimmt eine zurückhaltende Haltung ein. Er schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass KI innerhalb von fünf Jahren ein menschliches Intelligenzniveau erreichen könnte, auf 25 % und innerhalb von 15 Jahren auf 50 %. Das ist eine bemerkenswert optimistische Prognose im Vergleich zu vielen seiner Kollegen, die häufig davon ausgehen, dass es noch mehrere Jahrzehnte dauern wird, bis eine allgemeine künstliche Intelligenz erreicht ist.

„Es sind noch Durchbrüche erforderlich“, räumte er ein. „Aber wir kommen dem Ziel näher. Das größte fehlende Element ist die Frage, wie KI-Systeme auf natürlichere Weise aus Erfahrungen lernen können, anstatt mit gekennzeichneten Datensätzen gefüttert zu werden.”

Wie Sutton es beschreibt, besteht eine der größten Herausforderungen darin, KI beizubringen, langfristige Planung und Abstraktion zu verstehen – also die Fähigkeit, komplexe Probleme in kleinere, überschaubare Teile zu zerlegen, so wie es Menschen tun.

„Wenn ich Sie bitte, die Straße zu überqueren, denken Sie nicht über jede kleine Muskelbewegung nach. Sie denken über das Ziel nach: die Straße überqueren. KI muss auf diese Weise lernen, auf einer höheren Abstraktionsebene“, erklärte Sutton.

Einer seiner wichtigsten Beiträge zum verstärkenden Lernen ist das Konzept der zeitlichen Abstraktion, das es der KI ermöglicht, schrittweise zu lernen, anstatt sich in Mikromanagement zu verlieren. Dies könnte für KI-Systeme von entscheidender Bedeutung sein, die über lange Zeiträume hinweg Schlussfolgerungen ziehen müssen – etwas, womit die heutigen Modelle Stress haben.

Beispielsweise könnte ein KI-Assistent zwar gut in der Lage sein, eine Antwort auf eine einzelne Frage zu generieren, jedoch Stress haben, über mehrere Interaktionen hinweg ein logisches Gespräch aufrechtzuerhalten oder eine komplexe Aufgabe zu planen, die sich über einen längeren Zeitraum erstreckt – wie beispielsweise die Buchung eines Urlaubs, bei der Durchgänge, Hotels und Aktivitäten koordiniert werden müssen. Sutton ist der Ansicht, dass verstärktes Lernen und verbesserte Algorithmen für langfristiges Denken entscheidend sein werden, um diese Einschränkung zu überwinden.