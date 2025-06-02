Das Hauptlaborgebäude von HHMI Janelia erhebt sich wie ein Glas- und Stahlschiff vom bewaldeten Edge des Potomac River, dessen scharfe Kanten durch die umliegenden grünen Hügel und reflektierenden Becken abgemildert werden. Im Inneren strömt natürliches Licht in offene Gemeinschaftsräume, geschwungene Korridore verbinden spezialisierte Mikroskopie-Cluster und Forschergruppen kommen in der Nähe von Wänden mit Whiteboard-Skizzen und hochauflösenden Gehirnscans zusammen.
In einer dieser Suiten in Ashburn, Virginia, leuchtet ein Bildschirm mit einer volumetrischen Darstellung des Gehirns einer Zebrafischlarve. Jedes Neuron pulsiert als winziger Lichtpunkt – eine Galaxie im Miniaturformat – der mitten in der Aktivität in hochauflösendem 3D eingefangen wird. Für das ungeübte Auge sieht es aus wie ein Schwarm Glühwürmchen in einer Kristallkuppel. Für Jan-Matthis Lueckmann, einen Forschungswissenschaftler bei Google Research, und seine Mitarbeiter ist es jedoch eine funktionierende Karte der Kognition, codiert in Flackern. Es war ein Rätsel. Und die Lösung dieses Rätsels könnte unser Verständnis des Gehirns und der künstlichen Intelligenz grundlegend verändern.
„Neben Problemen wie der Korrektur elastischer Verformungen innerhalb dieses volumetrischen Videos bestand eine erhebliche Herausforderung darin, die Positionen dieser Neuronen zuverlässig zu bestimmen“, sagte Lueckmann in einem Interview mit IBM Think. „Um dieses Problem anzugehen, haben wir eng mit einem Team von Spezialisten von HHMI Janelia zusammengearbeitet. Sie haben mithilfe eines eigens entwickelten Annotationsprotokolls etwa 2000 Neuronen sorgfältig von Hand annotiert.“
Da KI-Systeme immer leistungsfähiger werden, lassen sich Forscher zunehmend von der Biologie inspirieren, insbesondere vom Gehirn, der effizientesten Rechenmaschine der Evolution. Das ZAPBench-Projekt ist eines der bisher ambitioniertesten Beispiele: ein ganzhirnbasierter Zebrafisch-Datensatz, der darauf ausgelegt ist, die Natur neuronaler Berechnung und Vorhersage zu erforschen.
Aber diese Arbeit hört nicht bei Biologie auf. Bei IBM Forschung hat eine ähnliche Inspiration zu gehirninspirierten Chips wie NorthPole geführt, die traditionelle Architekturen herausfordern, indem sie die Art und Weise nachahmen, wie Neuronen berechnen. Wenn Bemühungen wie ZAPBench die Prinzipien der Gehirnfunktion entschlüsseln, könnten sie die nächste Generation von KI-Hardware beeinflussen.
Der ZAPBench-Datensatz, das Herzstück dieser sich entfaltenden Geschichte, ist kein gewöhnlicher Gehirnscan. Es handelt sich um ein volumetrisches Video, das zwei Stunden lang ununterbrochene Aktivität des gesamten Gehirns eines lebenden Zebrafisches in exquisiter Detailtreue aufzeichnet. Jede Sekunde enthält dreidimensionale Bilder, die das Leuchten von etwa 70.000 Neuronen in Echtzeit verfolgen. Jedes einzelne Neuron leuchtet kurz auf und signalisiert damit einen Gedankenblitz.
Diese elegante Formulierung vermittelt kaum die technische Komplexität. Das Video zeigt eine Geschäftswelt im Wandel. Elastische Verformungen, mikroskopische Verschiebungen im Gewebe, erzeugen Verzerrungen, die die Daten verfälschen. Algorithmen geraten ins Stocken. Und in Ermangelung genauer Karten wird selbst die einfachste Aufgabe mühsam: Wo genau befindet sich jedes einzelne Neuron?
Um diese Frage zu beantworten, griffen Lueckmann und sein Team auf menschliche Hände zurück. In Zusammenarbeit mit einer spezialisierten Gruppe in Janelia haben sie etwa 2.000 Neuronen von Hand annotiert. Dabei ging es nicht nur darum, Zellen zu markieren, sondern jede Markierung in einem wechselseitigen Prozess zu verfeinern – eine Art iterativer Dialog zwischen Wissenschaftler und Maschine. „Dieser Prozess umfasste mehrere Feedback- und Optimierungsrunden zwischen unseren Teams und lieferte letztendlich die Trainingsdaten für unseren maßgeschneiderten Algorithmus“, sagt er.
Nachdem das Fundament gelegt war, erledigte der Algorithmus den Rest: Er kartierte die anderen 70.000. Das war nicht einfach nur rohe Gewalt. Es war das Gerüst, das benötigt wurde, um mit der Entwicklung von Modellen für maschinelles Lernen zu beginnen, die den nächsten Verschieben des Gehirns vorhersagen konnten.
Der in der Studie verwendete Zebrafisch ruhte sich nicht einfach nur in einem Becken aus. Er wurde einer Reihe von virtuellen Reizen ausgesetzt, wie simulierten Strömungen, flackerndem Licht und sich bewegenden Schatten, die jeweils die natürlichen Umweltreize imitieren sollten. Während die Schwanzmuskelaktivität des Fisches mittels Elektroden aufgezeichnet wurde, wurde sein Gehirn in Echtzeit mit einem Lichtblattmikroskop abgebildet. Die in einem durchsichtigen Gel eingeschlossenen Fische waren genetisch so verändert worden, dass sie Kalziumindikatoren exprimieren, die leuchten, wenn Neuronen feuern. Auf diese Weise erhielten die Forscher sowohl visuelle Reize als auch neuronale Reaktionen aus dem gesamten Wirbeltiergehirn.
ZAPBench umfasst nicht nur die Aktivitätsdaten, sondern auch ein demnächst erscheinendes Konnektom desselben Fisches bis hinunter zur Ebene der Synapse. Dies ermöglicht eine Modellierung auf einem Niveau, das bei Wirbeltieren bisher nicht möglich war: Aktivität und Struktur Seite an Seite. Mit dieser Kombination können Modelle mehr leisten als nur Vorhersagen zu treffen; sie können auch Erklärungen liefern.
Zwei weitere Bemühungen spiegeln ähnliche Ambitionen wider. Das MICrONS-Programm des Allen Institute kombiniert strukturelle und funktionelle Gehirnbildgebung bei Mäusen und bietet dichte konnektomische Karten neben neuronalen Aktivitätsmustern an, um zu verstehen, wie visuelle Informationen verarbeitet werden. Ihr Datensatz hat die Forschung in die Struktur-Funktions-Beziehungen in den Gehirnen von Säugetieren, insbesondere im visuellen Kortex, angeregt.
In der Zwischenzeit hat das Brain Observatory der University of California, San Diego, groß angelegte Daten von Neuropixel-Sonden veröffentlicht, die Tausende von Neuronen in Mäusen aufzeichneten. Obwohl diese Arbeit nicht so umfassend räumlich ist wie ZAPBench, hat sie wertvolle, mit dem Verhalten abgestimmte Zeitreihendaten geliefert und so zum Fortschritt bei der prädiktiven Modellierung der kortikalen Dynamik beigetragen.
Die eigentliche Frage, die ZAPBench aufwirft, betrifft nicht die Neuronen an sich. Es geht darum, wie wir sie modellieren.
Seit Jahrzehnten stützt sich die Gehirnmodellierung stark auf Zeitreihendaten. Dies bedeutet, dass die komplexe 3D-Struktur des Gehirns im Laufe der Zeit auf numerische Aktivitätsniveaus reduziert wird. Es ist einfacher, benötigt weniger Rechenressourcen und ist leichter zu analysieren.
Aber es gibt einen Kompromiss.
„Die Gewinnung von Zeitreihendaten erfordert einen Segmentierungsschritt, der trotz aller Bemühungen auf dieser Ebene zwangsläufig einen gewissen Fehler aufweist“, erklärt Lueckmann. Segmentierung, der Prozess der Isolierung und Markierung von Neuronen, ist von Natur aus fehleranfällig. Ein kleiner Fehler zu Beginn kann sich kaskadenartig auf das gesamte Modell auswirken.
Volumetrische Daten bieten einen anderen Ansatz. Anstatt das 3D-Bild in 1D-Signale zu reduzieren, zielen volumetrische Modelle darauf ab, die Aktivität direkt aus dem Video vorherzusagen. Es ist durchgängig. Unübersichtlich, aber elegant.
„Die direkte Prognose von Volumendaten umgeht die Notwendigkeit einer Segmentierung“, erklärt Lueckmann gegenüber IBM Think. „Es bietet einen umfassenderen Ansatz, eine Eigenschaft, die sich bei Anwendungen des maschinellen Lernens oft als vorteilhaft erweist.“
In Tests stellte das Team fest, dass volumetrische Videomodelle die Zeitreihenmodelle übertrafen, wenn sie nur einen kurzen Kontext der vergangenen Aktivitäten erhielten. Warum? Das versuchen sie noch herauszufinden. Eine Möglichkeit ist jedoch die induktive Verzerrung: Videomodelle bewahren von Natur aus die räumlichen Beziehungen zwischen den Neuronen besser.
„Wir untersuchen derzeit die zugrundeliegenden Gründe“, sagt Lueckmann. „Unsere aktuelle Hypothese ist, dass die inhärenten induktiven Verzerrungen von Videomodellen es ihnen leichter machen, die Beziehungen zwischen Neuronen zu berücksichtigen.“
Der Haken an der Sache? Volumetrische Modelle sind rechenintensiv. Allein das Laden der Daten ist eine ingenieurtechnische Meisterleistung.
„Während das Laden der Daten für unsere Videomodelle eine erhebliche technische Herausforderung darstellte, ist es für Zeitreihenmodelle von untergeordneter Bedeutung, was eine wesentlich schnellere Durchführung der Experimente ermöglicht“, fügt Lueckmann hinzu.
In der Praxis stehen die beiden Modellierungstypen nicht im Widerspruch. Sie stellen Kompromisse bei einem gemeinsamen Ziel dar: zu verstehen, wie ein Gehirn denkt, indem man vorhersagt, was es als nächstes tun wird.
Diese Konvergenz von Gehirn und Maschine ist nicht nur theoretischer Natur. Bei IBM Research haben Dharmendra Modha und sein Team NorthPole entwickelt, eine neue Art von KI-Chip, der für Inferenz entwickelt wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen Chips, die unter dem von-Neumann-Engpass leiden und ständig Daten zwischen Speicher und Prozessor hin- und herschieben, integriert Northpole beides. Es ist eine digitale Spiegelung des Gehirns, in der Gedächtnis und Berechnung miteinander verflochten sind.
Der Chip erreicht dies, indem er den Speicher direkt neben den Rechenkernen einbettet. NorthPole besteht aus 22 Milliarden Transistoren und wird in einem 12-Nanometer-Knoten-Prozess hergestellt. Bei Standard-Benchmarks wie ResNet-50 liefert NorthPole eine 25-mal höhere Leistung wie führende CPUs und GPUs. Diese Architektur ermöglicht nicht nur Energieeffizienz, sondern auch massive Reduzierungen von Latenz und Speicherplatz.
Mithilfe der aus ZAPBench-Daten erstellten Modelle lässt sich vorhersagen, was als Nächstes passiert – welche Neuronen wahrscheinlich feuern, wann und sogar wie sich dieses Muster in verschiedenen Hirnregionen ausbreiten könnte. Doch die grundlegendere Frage bleibt: Bedeuten diese Vorhersagen, dass wir das System verstehen, das sie hervorgebracht hat? Was passiert, wenn man Gehirnaktivität vorhersagen kann? Heißt das, dass Sie es verstehen? Nicht ganz, so Lückenmann.
„ZAPBench konzentriert sich derzeit darauf, die Vorhersageleistung zu maximieren, ohne dabei Einschränkungen hinsichtlich der Art der verwendeten Modelle aufzuerlegen“, sagt Lueckmann.
Ein ehrgeizigeres Ziel steht bevor: der Übergang von der Vorhersage zur Erklärung. Dazu muss man nicht nur wissen, welche Neuronen feuern, sondern auch warum.
Und hier wird es noch ambitionierter. Parallel zu den Aktivitätsdaten erstellen Lueckmanns Mitarbeiter einen strukturellen Datensatz des Gehirns desselben Fisches. Hier geht es nicht darum, was die Neuronen tun, sondern darum, wie sie verschaltet sind.
„Unsere Kooperationspartner haben einen strukturellen Datensatz mit Synapsenauflösung von demselben Fisch erhalten“, sagt er. „Diese Strukturdaten werden nun verarbeitet, um die Morphologie jedes einzelnen Neurons im Gehirn zu rekonstruieren. Ergänzt wird dies durch ein umfangreiches menschliches Korrekturlesen.“
Das bedeutet buchstäblich einen Schaltplan eines lebenden Gehirns. Wenn prädiktive Modelle mit dieser Struktur bereichert werden können, zum Beispiel indem sie als Constraint oder Prior im Modellierungsprozess verwendet wird, könnte das Ergebnis interpretierbarer sein. Eine Karte, die nicht nur sagt, was als Nächstes kommt, sondern auch andeutet, warum.
„Wir hoffen, dass die Anreicherung von Vorhersagemodellen mit diesen strukturellen Informationen, z. B. durch die Einbeziehung des physischen Schaltplans als Modellbeschränkung, zu Modellen führen wird, die nicht nur genauer, sondern auch besser interpretierbar sind“, sagt Lückenmann.
Interpretierbarkeit ist wichtig. Wenn KI uns dabei helfen kann, das Gehirn zu entschlüsseln, ist das nicht nur ein Sieg für die Neurowissenschaften. Es könnte sogar in die KI selbst zurückfließen und uns Blueprints aus der Biologie liefern, die wir uns nie hätten vorstellen können.
„Ein wirklich bedeutender Sprung wäre der Übergang von der Vorhersage zum echten mechanistischen Verständnis“, sagt er. „Im Moment betrachte ich dies jedoch in erster Linie als ein Unterfangen, KI zur Erweiterung des wissenschaftlichen Verständnisses einzusetzen, und nicht als einen Versuch, die KI selbst direkt weiterzuentwickeln.“
Dennoch ist eine Feedback-Schleife möglich. Neue KI-Methoden könnten Türen in den Neurowissenschaften öffnen. Und neue Erkenntnisse der Neurowissenschaften könnten die KI umgestalten.
„Das bestmögliche Ergebnis für den ZAPBench-Benchmark wäre, wenn er als Sprungbrett zur Entdeckung bisher unbekannter Prinzipien der Gehirnfunktion von Wirbeltieren dienen könnte“, sagt Lueckmann. „Sollte dies eintreten, ist es denkbar, dass solche Erkenntnisse neue Wege in der KI aufzeigen und inspirieren könnten.“
ZAPBench mag von einem winzigen Fisch stammen, aber seine Auswirkungen gehen weit über seine Größe hinaus. Der Datensatz öffnet ein noch nie dagewesenes Fenster zur Beziehung zwischen Gehirnstruktur und -aktivität und ermöglicht es Forschern, die Grundlagen von Kognition und Berechnungen auf eine bisher unzugängliche Weise zu erforschen.
