Diese Konvergenz von Gehirn und Maschine ist nicht nur theoretischer Natur. Bei IBM Research haben Dharmendra Modha und sein Team NorthPole entwickelt, eine neue Art von KI-Chip, der für Inferenz entwickelt wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen Chips, die unter dem von-Neumann-Engpass leiden und ständig Daten zwischen Speicher und Prozessor hin- und herschieben, integriert Northpole beides. Es ist eine digitale Spiegelung des Gehirns, in der Gedächtnis und Berechnung miteinander verflochten sind.

Der Chip erreicht dies, indem er den Speicher direkt neben den Rechenkernen einbettet. NorthPole besteht aus 22 Milliarden Transistoren und wird in einem 12-Nanometer-Knoten-Prozess hergestellt. Bei Standard-Benchmarks wie ResNet-50 liefert NorthPole eine 25-mal höhere Leistung wie führende CPUs und GPUs. Diese Architektur ermöglicht nicht nur Energieeffizienz, sondern auch massive Reduzierungen von Latenz und Speicherplatz.

Mithilfe der aus ZAPBench-Daten erstellten Modelle lässt sich vorhersagen, was als Nächstes passiert – welche Neuronen wahrscheinlich feuern, wann und sogar wie sich dieses Muster in verschiedenen Hirnregionen ausbreiten könnte. Doch die grundlegendere Frage bleibt: Bedeuten diese Vorhersagen, dass wir das System verstehen, das sie hervorgebracht hat? Was passiert, wenn man Gehirnaktivität vorhersagen kann? Heißt das, dass Sie es verstehen? Nicht ganz, so Lückenmann.

„ZAPBench konzentriert sich derzeit darauf, die Vorhersageleistung zu maximieren, ohne dabei Einschränkungen hinsichtlich der Art der verwendeten Modelle aufzuerlegen“, sagt Lueckmann.

Ein ehrgeizigeres Ziel steht bevor: der Übergang von der Vorhersage zur Erklärung. Dazu muss man nicht nur wissen, welche Neuronen feuern, sondern auch warum.

Und hier wird es noch ambitionierter. Parallel zu den Aktivitätsdaten erstellen Lueckmanns Mitarbeiter einen strukturellen Datensatz des Gehirns desselben Fisches. Hier geht es nicht darum, was die Neuronen tun, sondern darum, wie sie verschaltet sind.

„Unsere Kooperationspartner haben einen strukturellen Datensatz mit Synapsenauflösung von demselben Fisch erhalten“, sagt er. „Diese Strukturdaten werden nun verarbeitet, um die Morphologie jedes einzelnen Neurons im Gehirn zu rekonstruieren. Ergänzt wird dies durch ein umfangreiches menschliches Korrekturlesen.“

Das bedeutet buchstäblich einen Schaltplan eines lebenden Gehirns. Wenn prädiktive Modelle mit dieser Struktur bereichert werden können, zum Beispiel indem sie als Constraint oder Prior im Modellierungsprozess verwendet wird, könnte das Ergebnis interpretierbarer sein. Eine Karte, die nicht nur sagt, was als Nächstes kommt, sondern auch andeutet, warum.

„Wir hoffen, dass die Anreicherung von Vorhersagemodellen mit diesen strukturellen Informationen, z. B. durch die Einbeziehung des physischen Schaltplans als Modellbeschränkung, zu Modellen führen wird, die nicht nur genauer, sondern auch besser interpretierbar sind“, sagt Lückenmann.

Interpretierbarkeit ist wichtig. Wenn KI uns dabei helfen kann, das Gehirn zu entschlüsseln, ist das nicht nur ein Sieg für die Neurowissenschaften. Es könnte sogar in die KI selbst zurückfließen und uns Blueprints aus der Biologie liefern, die wir uns nie hätten vorstellen können.

„Ein wirklich bedeutender Sprung wäre der Übergang von der Vorhersage zum echten mechanistischen Verständnis“, sagt er. „Im Moment betrachte ich dies jedoch in erster Linie als ein Unterfangen, KI zur Erweiterung des wissenschaftlichen Verständnisses einzusetzen, und nicht als einen Versuch, die KI selbst direkt weiterzuentwickeln.“

Dennoch ist eine Feedback-Schleife möglich. Neue KI-Methoden könnten Türen in den Neurowissenschaften öffnen. Und neue Erkenntnisse der Neurowissenschaften könnten die KI umgestalten.

„Das bestmögliche Ergebnis für den ZAPBench-Benchmark wäre, wenn er als Sprungbrett zur Entdeckung bisher unbekannter Prinzipien der Gehirnfunktion von Wirbeltieren dienen könnte“, sagt Lueckmann. „Sollte dies eintreten, ist es denkbar, dass solche Erkenntnisse neue Wege in der KI aufzeigen und inspirieren könnten.“

ZAPBench mag von einem winzigen Fisch stammen, aber seine Auswirkungen gehen weit über seine Größe hinaus. Der Datensatz öffnet ein noch nie dagewesenes Fenster zur Beziehung zwischen Gehirnstruktur und -aktivität und ermöglicht es Forschern, die Grundlagen von Kognition und Berechnungen auf eine bisher unzugängliche Weise zu erforschen.