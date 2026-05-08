Diese Woche versammelten sich IT- und Wirtschaftsführer auf der Think 2026, um über Identität im Zeitalter der agentische KI zu diskutieren, und ein Thema kam klar zum Vorschein. Agentische KI verändert die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, aber herkömmliches IAM wurde nie für die Agenten und nicht-menschliche Identitäten (NHIs) entwickelt, die diesen Wandel jetzt vorantreiben.
Egal, ob Sie in Boston dabei waren oder sich aus der Ferne informieren wollen, hier sind die wichtigsten Erkenntnisse für Führungskräfte im Bereich Identität und Sicherheit, die aus Think hervorgegangen sind.
Das Aufwärtspotenzial ist enorm. Laut dem IBM Institute for Business Value erwarten 53 % der Führungskräfte, dass KI die Geschäftsmodelle in ihrer Branche bis 2030 verändern wird. Unternehmen, die KI in den Vordergrund stellen, rechnen mit Produktivitätssteigerungen von 70 %, schnelleren Zykluszeiten von 74 % und einer um 67 % schnelleren Projektabwicklung.
Aber traditionelle IAM-Systeme wurden nicht dafür gebaut – tatsächlich sind 92 % der Organisationen nicht zuversichtlich, dass ihre alten IAM-Tools die Risiken mit NHIs und KI-Agentenbewältigen können1. Diese Systeme wurden für Menschen entwickelt, die sich einloggen, Sitzungen abhalten und vierteljährlich überprüft werden, nicht für Agenten, die autonom, kontinuierlich und in Maschinengeschwindigkeit agieren.
Gleichzeitig nehmen nicht-menschliche Identitäten explosionsartig zu. Mittlerweile kommen 45 bis 90 NHIs auf jede menschliche Identität in Unternehmensumgebungen2, und dieser Anteil wächst mit jeder neuen Agentenbereitstellung. Die meisten Organisationen haben keinen wirklichen Überblick darüber, welche Agenten im Einsatz sind, wer sie eingesetzt hat oder wozu sie berechtigt sind.
Es ist fast ebenso ein organisatorisches wie ein technologisches Problem. NHIs werden größtenteils von Entwicklungsteams erstellt und verwaltet, während sich Sicherheitsteams und CISOs weiterhin auf den Menschen konzentrieren. In einer kürzlich von IBM durchgeführten Umfrage unter 1.100 Branchenexperten gaben fast drei Viertel an, dass ihre Plattform- und Entwicklungsteams nicht gut mit ihren Sicherheitsteams zusammenarbeiten. Dies bedeutet, dass die Explosion agentischen KI entlang einer internen Kluft stattfindet, die noch nicht überbrückt wurde.
IBMs Antwort: Kontrolle bei jeder Aktion. Erst diese Woche hat IBM Vault 2.0 vorgestellt, das die identitätsbasierte Sicherheit in großem Maßstab für das Zeitalter der Agenten modernisiert, und eine einheitliche Verify und Vault Lösung, IBMs ganzheitliche Antwort für den Schutz von Menschen und NHIs im gesamten Unternehmen.
IBM verfolgte bei Think 2026 einen einheitlichen Ansatz: Identität, Zugriff und Richtlinien müssen kontinuierlich zur Laufzeit durchgesetzt werden. Dabei wird statisches Vertrauen durch kontinuierliche Überprüfung ersetzt, sodass Sie Ihre Umgebung heute absichern und die Zukunft vertrauensvoll skalieren können.
Um dies zu erreichen, empfiehlt IBM fünf zwingende Maßnahmen für jede Organisation, die Agenten in der Produktion einsetzt.
Ohne kontinuierliche Überprüfung arbeiten die Agenten auf der Grundlage von Vertrauen und schaffen blinde Flecken, wenn sich das Verhalten im Laufe der Zeit ändert.
Jeder Agent sollte ab dem Zeitpunkt seiner Inbetriebnahme mit einer eigenen, eindeutigen und kryptografisch sicheren Identität registriert werden, damit in Ihrer Umgebung keine anonymen Agenten ausgeführt werden. Vergewissern Sie sich, wer handelt und was diese Person bezweckt, mit Delegierung, Zustimmung und einem nachvollziehbaren Protokoll. Wenn man die Zusammenhänge nicht erkennen kann, kann man dem Ergebnis nicht trauen.
Persistenter Zugriff ist die Ursache für die Ausbreitung von Privilegien, Berechtigungen und unbeabsichtigten Risiken in agentischen Systemen.
Deshalb empfehlen wir, Agenten proaktiv aufgabenbezogene, kurzlebige, dynamische Zugriffsrechte zu gewähren, die automatisch ablaufen. Dies hilft, viele der heute in Unternehmensumgebungen häufig auftretenden Probleme zu vermeiden, insbesondere übermäßige Zugriffsrechte – Agenten mit Lese-, Schreib- und Schemaänderungsberechtigungen, die sie nicht benötigen.
Was bereitgestellt wird, ist nicht immer das, was auch genutzt wird. Dies ist das Problem der letzten Meile – die Lücke zwischen dem Agenten und dem, worauf er zugreifen möchte, sei es eine Datenbank, eine API oder eine SaaS-Plattform. Die Laufzeitdurchsetzung hilft, diese Lücke zu schließen, bevor sie zum Risiko wird. Die Autorisierung wird bei jedem API-Aufruf und jedem Toolaufruf durchgesetzt, sodass der Zugriff die tatsächliche Nutzung widerspiegelt und nicht frühere Entscheidungen.
Autonomie ohne Verantwortlichkeit schafft unnötige Betriebs- und Compliance-Risiken. Und agentische KI kann die Einhaltung der Vorschriften nicht weitergeben.
Was Sie brauchen, ist ein Nachweis der Kontrolle: Jede Agentenaktion ist mit einer menschlichen Entscheidung verbunden und kann über Systeme und Workflows hinweg vollständig nachvollzogen werden. Das bedeutet vollständige Prüfung, vollständige Bestätigung und lückenlose Nachverfolgung: von der ursprünglichen Anfrage des Benutzers bis hin zur Weiterleitung, dem Vorgehen des Agenten und den Auswirkungen auf das nachgelagerte System.
Fragmentierte Tools erzeugen Lücken, und genau dort, wo Zugangsdaten verloren gehen und Richtlinien versagen, entstehen Sicherheitslücken. Verwalten Sie Zugangsdaten, Zugriff und Identität über eine einzige Steuerungsebene, die Cloud, On-Prem und Hybridsysteme umfasst.
Die Veröffentlichung von Vault Enterprise 2.0 auf der Think 2026 ist ein wichtiger Schritt nach vorn für Organisationen, die ihre identitätsbasierte Sicherheit in großem Umfang modernisieren möchten.
Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:
All diese Updates entsprechen direkt den oben genannten Laufzeit-Sicherheitsanforderungen. Keine dauerhaften Anmeldeinformationen bedeuten keine dauerhaften Berechtigungen; und die automatisierte Lebenszyklusverwaltung ist das, was den kurzlebigen, bedarfsgerechten Zugriff in Maschinengeschwindigkeit ermöglicht.
Vault 2.0 passt auch zu IBMs umfassenderem Ansatz für Identitätsmanagement im agentischen Zeitalter – wobei IBM Verify menschliche Identitäten und Vault nicht-menschliche Identitäten verwaltet – und bietet Sicherheitsteams so eine einheitliche, koordinierte Sicht auf beides.
Für Unternehmen, die mit dem Bereitstellen von agentischen Systemen beginnen, ist Vault 2.0 die notwendige Grundlage für die Stärkung der identitätsbasierten Sicherheit.
Das konkreteste Beispiel für IBMs Laufzeitsicherheitsmodell kam in der Think Spotlight Session „Operationalisieren Sie agentische KI Laufzeitsicherheit“ unter der Leitung von Bob Kalka, Globaler Leiter für IBM Sicherheit, und Tyler Lynch, IBM Field CTO.
Kalka und Lynch erklärten, wie man jede Agentenaktion zur Verifizierung der Identität zur Laufzeit verankert, und demonstrierten sie dann live.
Anschließend begrüßten sie den Klienten Shailesh Shenoy, stellvertretenden Dekan für Informationstechnologie am Albert Einstein College of Medicine, um über seine Erfahrungen mit der Nutzung der Lösungen in einer stark regulierten Umgebung zu sprechen.
Lynch zeigte eine Demo einer Banking-App, bei der ein Agent im Namen eines angemeldeten Benutzers agierte, jedoch erst, nachdem der Benutzer der Delegierung über IBM Verify ausdrücklich zugestimmt hatte.
Das Zugriffstoken war bereichsbegrenzt und sitzungsgebunden. Mitten in der Transaktion startete das System eine Out-of-Band-Authentifizierung via CIBA, den OAuth 2-Standard für clientseitig initiierte Backchannel-Verifizierung – was Lynch als „Passkeys für Agenten“ bezeichnete.
Hinter den Kulissen gab HashiCorp Vault Just-in-Time-Geheimnisse aus, und die Datenbankverbindung selbst war auf die eigenen Zeilen des Benutzers beschränkt. Selbst wenn der Agent prompt-injiziert worden wäre, hätte er nicht auf die Daten eines anderen Nutzers zugreifen können.
Shenoy bot daraufhin eine Perspektive an, die auf realen Einsätzen beruhte. Er beschrieb seine Institution – eine medizinische Hochschule in der Bronx mit mehr als 250 Millionen Dollar an Forschungsgeldern – als „direkt am Rande des Abgrunds“.
Die menschliche Identität wird gut verwaltet. NHI ist Neuland, und es steht viel auf dem Spiel. Ein KI-Agent, der in einem Forschungslabor unkontrolliert agiert, kann unbemerkt zu einem KI-Agenten werden, der Entscheidungen über Patientendaten trifft – ohne dass irgendjemand nachvollziehen kann, wie er dorthin gelangt ist.
„KI-Agenten sind wie Angestellte, wie Forschungsassistenten“, sagte er. „Es sollte eine Verantwortlichkeit geben, die bis zum Laborleiter, zum Leiter des Unternehmens reicht. Das haben wir heute nicht.“
Deshalb begann er, mit IBM zu arbeiten. Heute nutzt das College of Medicine IBM Verify und HashiCorp Vault zusammen – Verify für die menschliche Seite, Vault für die Anwendungsseite –, um NHIs koordiniert zu kontrollieren, bevor agentische KI weiter in der Institution skaliert.
Sein Rat an andere Führungskräfte war direkt: „Das ist etwas, das wir angehen müssen – wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken. Ich werde nicht darauf warten, dass mich jemand fragt. Ich werde nicht auf eine Regulierungsbehörde warten. Das ist die richtige Hygiene, und genau das müssen wir tun.“
Um tiefer in die Materie einzutauchen, schauen Sie sich das Webinar von Bob Kalka und Tyler Lynch an: „Agentic IAM in der Praxis: Durchsetzung von Least Privilege und Prüfbarkeit für KI-Agenten“.
Erfahren Sie, wie integrierte Identitätsplattformen den Zugriff in hybriden Umgebungen durch intelligentere Transparenz, adaptive Governance und KI-gestützte Bedrohungserkennung vereinfachen.
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1 Cloud Security Alliance, Januar 2026.
2 Entro Labs, 2026.