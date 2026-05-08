Shenoy bot daraufhin eine Perspektive an, die auf realen Einsätzen beruhte. Er beschrieb seine Institution – eine medizinische Hochschule in der Bronx mit mehr als 250 Millionen Dollar an Forschungsgeldern – als „direkt am Rande des Abgrunds“.

Die menschliche Identität wird gut verwaltet. NHI ist Neuland, und es steht viel auf dem Spiel. Ein KI-Agent, der in einem Forschungslabor unkontrolliert agiert, kann unbemerkt zu einem KI-Agenten werden, der Entscheidungen über Patientendaten trifft – ohne dass irgendjemand nachvollziehen kann, wie er dorthin gelangt ist.

„KI-Agenten sind wie Angestellte, wie Forschungsassistenten“, sagte er. „Es sollte eine Verantwortlichkeit geben, die bis zum Laborleiter, zum Leiter des Unternehmens reicht. Das haben wir heute nicht.“

Deshalb begann er, mit IBM zu arbeiten. Heute nutzt das College of Medicine IBM Verify und HashiCorp Vault zusammen – Verify für die menschliche Seite, Vault für die Anwendungsseite –, um NHIs koordiniert zu kontrollieren, bevor agentische KI weiter in der Institution skaliert.

Sein Rat an andere Führungskräfte war direkt: „Das ist etwas, das wir angehen müssen – wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken. Ich werde nicht darauf warten, dass mich jemand fragt. Ich werde nicht auf eine Regulierungsbehörde warten. Das ist die richtige Hygiene, und genau das müssen wir tun.“

Um tiefer in die Materie einzutauchen, schauen Sie sich das Webinar von Bob Kalka und Tyler Lynch an: „Agentic IAM in der Praxis: Durchsetzung von Least Privilege und Prüfbarkeit für KI-Agenten“.