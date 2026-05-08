Voraussetzungen für den Aufbau einer KI-fähigen Datenbasis: Erkenntnisse von der Think 2026

Es sind nicht nur große Unternehmen wie Marriott und die Nationwide Building Society, die über die Experimentierphase mit KI hinausgehen und transformative Ergebnisse erzielen. KI-orientierte Unternehmen jeder Größe können – unabhängig davon, wo sie sich auf ihrer KI-Journey befinden – Maßnahmen ergreifen, um den Wert ihrer Unternehmensdaten durch Echtzeit-Kontext und Governance zu nutzen.

Unternehmen können klein anfangen: indem sie einen Anwendungsfall identifizieren, der das Potenzial hat, eine große Wirkung zu erzielen. Sie können eine Grundlage für die KI-Bereitschaft schaffen – eine, die sie später auf verschiedene Bereiche ausweiten können –, und zwar durch das, was Sean Falconer, Leiter des Bereichs KI und Produkt bei Confluent, als „grundlegend anderen Ansatz im Umgang mit Daten“ bezeichnet.

Falconer, der an Brokaws Sitzung teilnahm, erklärte, dass erfolgreiche Unternehmen, anstatt Daten erst im nachgelagerten Bereich zu verarbeiten und zu verwalten, „dieses Problem näher an die Datenquelle verlagert haben, wo die Daten entstehen und bereits im Datenstrom vorliegen“.

„Das Ergebnis sind in Echtzeit erstellte, wiederverwendbare und universell einsetzbare Datenprodukte“, so Falconer. „Diese vollständig verwalteten Datenassets kann sofort zugegriffen werden, sobald sie benötigt werden.“

Der richtige Umgang mit Daten kann eine der leistungsstärksten KI-Technologien der Gegenwart vorantreiben: KI-Agenten. Jay Kreps von Confluent erläuterte beispielsweise, dass Agenten so konzipiert werden könnten, dass sie Kundenbeschwerden im Zusammenhang mit Essenslieferungen bearbeiten.

„Man kann sich tatsächlich in die Quellsysteme einklinken, um an diese Informationen zu gelangen – die Anwendungen und die Datenbank –, diese Änderungen in Echtzeit erfassen und den Strom der eingehenden Beschwerden aufnehmen“, sagte er, „und ihn in Echtzeit mit dem gesamten Kontext zur Lieferung kombinieren“, einschließlich Details zum Kunden und zum Fahrer.

Das Ergebnis? Ein Agent verfügt über die notwendigen Informationen, um wichtige nächste Schritte festzulegen, wie beispielsweise die Erstattung von Beträgen oder die Versendung eines Betrugs-Alerts.

„Am Ende hat dieser Agent den vollen Überblick über die Vorgänge im gesamten Unternehmen – nur die Dinge, die wir wollen, nicht die Dinge, die wir nicht wollen“, sagte Kreps. „Es handelt sich um gut aufbereitete, gut strukturierte Daten, auf deren Grundlage man handeln kann.“

Darüber hinaus können dieselben Daten, die die Echtzeitentscheidungen des Agenten unterstützen, auch für weitere Erkenntnisse genutzt werden, die über watsonx.data einen zusätzlichen Mehrwert liefern können.“

„Ich kann die Daten, die in Echtzeit eingehen – und auf deren Grundlage ich handle –, allen Analysefunktionen und den Typen von Fragen, die sich dabei ganz natürlich ergeben, zur Verfügung stellen“, sagte Kreps. „Ich kann das analysieren und versuchen herauszufinden, was dort draußen in der Produktion tatsächlich vor sich geht, was unser Mitarbeiter gerade tut. Welche Typen von Kunden kommen zu uns? … Wie sieht der allgemeine Trend aus?“

„Wir haben eine hervorragende Integration mit watsonx.data erreicht, und das ist unglaublich leistungsstark“, sagte Kreps.