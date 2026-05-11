Geschwindigkeit, Umfang und Ausbreitung von agentischer KI managen: Erkenntnisse von der Think 2026 

Im vergangenen Jahr haben Fortschritte im Bereich der agentischen KI zu einer unglaublichen Steigerung der Geschwindigkeit und Komplexität geführt. Für Unternehmen, die eine agentische Transformation anstreben, besteht die Herausforderung nicht mehr darin, praktische Ergebnisse zu erzielen, sondern darin, zu steuern, was als Nächstes geschieht.
Die Einführung agentischer KI nimmt rasant zu. Daten einer IBM-Umfrage zeigen, dass die meisten Großunternehmen bis Ende dieses Jahres eine digitale Belegschaft von über 1.600 KI-Agenten bereitgestellt haben werden. Mit dieser Größenordnung gehen strukturelle Belastungen einher: Sieben von zehn befragten Führungskräften geben an, dass die Unzulänglichkeit ihrer bestehenden KI-Governance ihre KI-Transformation verlangsamt.
Je schneller neue Dienste und Funktionen von der Idee bis zur praktischen Bereitstellung umgesetzt werden, desto schwieriger wird es, den Überblick zu behalten und die organisatorische Abstimmung sicherzustellen. Agentische Codierung ist ein leistungsstarkes Werkzeug, doch Tools sind keine Systeme – und Systeme sind es, die die Entwicklung eines Unternehmens vorantreiben. Ein Tool sorgt für Geschwindigkeit und Dynamik. Ein System stellt sicher, dass Tools und Teams gemeinsam den richtigen Weg einschlagen und auf Kurs bleiben.
Auf der Think 2026 kamen IT- und Führungskräfte aus dem Geschäftsbereich von Disney, BNP Paribas, New York Life, Warby Parker, EY und vielen weiteren Unternehmen mit Führungskräften von IBM zusammen, um Wege zu erörtern, wie ein agentisches Unternehmen zügig und in großem Maßstab aufgebaut werden kann, ohne dabei Kontrolle oder Zusammenhalt zu beeinträchtigen. „Die Frage lautet letztlich: Wie tief ist KI in Ihren Geschäftsprozessen verankert?“, sagte Arvind Krishna, Vorsitzender und CEO von IBM, in seiner Eröffnungs-Keynote. „Ist sie Teil des Unternehmens? Oder ist sie nur eine Nebensache?“
Am 28. April haben wir die weltweite Verfügbarkeit von IBM Bob, einem KI-zentrierten Entwicklungspartner für den gesamten Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC), angekündigt. Die ganze Woche über sprachen auf der Think 2026 Unternehmenspartner aus den unterschiedlichsten Branchen – von denen einige bereits seit letztem Jahr mit Bob arbeiten – darüber, wie sie Bob genutzt haben, um auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnittene Systeme zu entwickeln.
IBM hat Bob als Antwort auf einen Wunsch entwickelt, den uns Unternehmensteams immer wieder geäußert haben: ein System, das über isolierte Code-Schnipsel hinausgeht und Kosten, Codeänderungen und die Bereitstellung im gesamten Unternehmen koordinieren kann – ohne dabei die Geschwindigkeit zu verlieren, die agentische KI so wertvoll macht. „Bob ist nicht nur ein Assistent für die Codierung“, sagte Krishna. „Wenn wir von Softwareentwicklung sprechen, meinen wir Architektur, Planung, Codegenerierung, Tests und Sicherheit.”
Zachary Greenberg, CEO, Nexar
Bob ist modellunabhängig und darauf ausgelegt, mit den Bereitstellungsumgebungen und dem Technologie-Stack zu arbeiten, die Sie bereits nutzen. Eine Studie des IBM Institute of Business Value (IBV) ergab, dass 82 % der Führungskräfte davon ausgehen, dass ihre KI-Fähigkeiten 2030 auf einem multimodalen Ansatz beruhen werden. „Wir sind davon überzeugt, dass die beste Strategie darin besteht, verschiedene Ansätze zu kombinieren und sicherzustellen, dass man nicht irgendwann an einen einzigen Anbieter oder einen einzigen Kanal gebunden ist“, sagte Jean-Michel Garcia, CTO bei BNP Paribas, am Dienstag in einem Gespräch über agentische Orchestrierung und Governance mit Andy Baldwin, Senior VP, Consulting Offerings and Growth bei IBM. „Deshalb experimentieren wir mit Bob.“
Während der IBM Partner Plus Keynote der Konferenz am Montag erläuterte Zachary Greenberg, CEO von Nexar, wie diese Offenheit seinem Unternehmen bei der Innovation hilft. IBM Bob half Nexar dabei, „diese unglaublich [wertvolle] Datenpipeline, über die wir verfügen, zu nutzen und darauf aufbauend Agenten zu entwickeln, die wir dann direkt an die Kunden liefern können.“
Hier bei IBM nutzen bereits über 80.000 Mitarbeiter – mehr als ein Viertel unserer weltweiten Belegschaft – Bob und verzeichnen dabei im Durchschnitt eine Produktivitätssteigerung von 45 %. Es ist leistungsstark genug für Softwareentwickler und zugleich intuitiv genug für Führungskräfte, sodass Unternehmen wie Nexar (und IBM) alle Mitarbeiter dazu bringen können, mit demselben System zu arbeiten. „Alle, von den Ingenieuren über die Produktmanager bis hin zum Finanzteam, nutzen [Bob], um unser Geschäft entscheidend voranzutreiben“, sagte Greenberg.
KI mag die Softwareentwicklung vereinfachen, doch die Komplexität in Unternehmen bleibt bestehen. Unternehmen haben nach wie vor mit Altsystemen zu kämpfen, die nicht ersetzt werden können, mit Kosten, die nicht ignoriert werden dürfen, und mit Governance-Anforderungen, die nicht umgangen werden können. „Wenn man sich Softwaresysteme ansieht, entfallen etwa 60 % der Arbeit auf Migration, Modernisierung und Wartung“, sagte Sunderasan in einer Spotlight-Session zur Modernisierung des SDLC mit agentischer KI. „Die Entwicklung neuer Code macht nur etwa 15 % aus.“
Die traditionelle Softwareentwicklung und damit auch der traditionelle SDLC sind von Natur aus deterministisch. Der Code enthält explizite Anweisungen, und dieselbe Eingabe führt immer zur gleichen Ausgabe. KI-Agenten hingegen, wie die Large Language Models (LLMs), auf denen sie basieren, sind von Natur aus probabilistisch. „Sie benötigen eine Ebene zwischen der KI und Ihrer Anwendung, die Ihnen aufzeigt, wie Sie das Wahrscheinliche in etwas Vertrauenswürdiges verwandeln können“, erklärte Sunderesan.
IBM Bob wurde entwickelt, um dieser Realität gerecht zu werden. Im Einklang mit den DevSecOps-Prinzipien verlagert es die Sicherheit nach vorne und führt an jedem kritischen Schritt eine Überprüfung durch einen Menschen ein: Governance und Sicherheit sind in jeden Schritt integriert, anstatt erst am Ende angehängt zu werden – was das Publikum in einer Videodemonstration, in der IBM Bob eine veraltete Codebasis modernisiert, hautnah miterlebt.
Im Anschluss an die Vorführung versammelte Michael Kwok, Vizepräsident von IBM Bob und Leiter des IBM Canada Lab, eine Runde von Führungskräften, deren Unternehmen zu den ersten Testern und Anwendern von IBM Bob gehörten.
Chris Aiken, Chief Product Officer bei EY, würdigte die beeindruckende Anpassungsfähigkeit von Bob in einem stark regulierten Umfeld. „Die Möglichkeit, das Verhalten von Bob durch die Verwendung von Modi anzupassen, war für uns wirklich entscheidend“, erklärte er. Masanori Unno, VP bei NIC Partners, beschrieb die Rolle von Bob dabei, ihren oft veränderungsscheuen Kunden bei der Modernisierung und Beschleunigung des Onboardings zu helfen. Christophe Boulange, Cloud Director bei BNP Paribas, merkte an, dass Bob der traditionsreichen Bank dabei hilft, mit dem Innovationstempo Schritt zu halten, das sie bei aufstrebenden Wettbewerbern im Fintech- und Neobank-Bereich beobachten.
Neel Sundaresan, Geschäftsführer für Automatisierung und KI bei IBM
Saireshan Govender, CEO von Blue Pearl, begann nach der IBM TechXchange im Oktober mit dem Testen der Beta-Version von Bob. Ihre alte Java-Codebasis wies etwa 127 veraltete APIs auf. „Der ursprüngliche Projektplan sah vor, diese Codebasis mit 14 Java-Entwicklern in etwa neun Monaten zu modernisieren“, erinnert er sich. „Bob war in der Lage, diese Codebasis in drei Tagen zu modernisieren.“ Die Umsetzung erfolgte so schnell, dass die technischen Entwickler von Blue Pearl zunächst unsicher waren, ob sie den Ergebnissen trauen konnten – doch nach einigen Tagen der Überprüfung waren sie überzeugt. „Der ROI spricht derzeit für sich selbst“, sagte Govender.
„Ich habe einen Sport ausgeübt, der sehr individuell war“, erklärte die Tennislegende (und Mitbegründer von Agassi Sports Entertainment) Andre Agassi gegenüber Andy Baldwin während der Keynote zum Thema Orchestrierung und agentische KI-Governance am Dienstag. „Es war eine Sportart, in der es keine Dynastien gab, die dazu beigetragen hätten, Best Practices weiterzugeben und ihr Wachstum exponentiell voranzutreiben.“ Tennisspieler können es aus eigener Kraft schaffen, doch die agentischen KI-Initiativen eines Unternehmens benötigen institutionelles Wissen und Koordination, um langfristig erfolgreich zu sein.
Eine echte agentische Transformation ist Teamarbeit: Eine Vielzahl isolierter Projekte der Agentischen KI, die alle in ihre eigene Richtung gehen, mag zwar jeweils einzelne Erfolge erzielen, wird Ihr Unternehmen jedoch nicht voranbringen. Und da KI immer autonomer wird und die Entwicklung leistungsfähiger KI-Agenten immer schneller und einfacher wird, wird es schwieriger, die Ausbreitung von KI in Ihrem Unternehmen im Blick zu behalten: Untersuchungen von IBV zeigen, dass nur 18 % der Unternehmen über ein aktuelles und vollständiges KI-Inventar verfügen, und 68 % der Führungskräfte befürchten, dass ihre KI-Initiativen aufgrund mangelnder tiefer Integration scheitern werden.
IBM Bob ist daher darauf ausgelegt, sich nahtlos in watsonx Orchestrate zu integrieren (und umgekehrt), wodurch eine zentralisierte Steuerungsebene für in Bob (oder anderswo) entwickelte Agenten bereitgestellt wird. Als Team sorgen sie für Geschwindigkeit und Skalierbarkeit ohne unkontrollierte Ausbreitung. Im Anschluss an Baldwins Gespräch mit Agassi demonstrierten Neel Sunderesan und Sanah Pallithotungal von IBM genau, wie Bob und Orchestrate zusammenarbeiten: Orchestrate meldet ein Problem in Echtzeit, schlägt eine Lösung vor und stellt Bob den Kontext zur Verfügung, den es benötigt, um sofort neue Agenten zu erstellen, die das Problem beheben.
Um mehr über die Orchestrierung, Beschleunigung und Steuerung Ihrer agentenbasierten Systeme zu erfahren, sehen Sie sich die vollständige Keynote an.
Am zweiten Tag der Think 2026 kündigte IBM sechs wichtige Erweiterungen für watsonx Orchestrate an. Zusammen bieten diese Funktionen eine einheitliche operative Ebene, über die Sie alle Ihre KI-Agenten über verschiedene Frameworks und Umgebungen hinweg zentralisieren, verwalten, überwachen und steuern können.
Die Entwicklung von KI-Agenten macht nur etwa 20 % des Entwicklungszyklus von Agenten (ADLC) aus: Der größte Teil des ADLC besteht aus dem Testen, der Bereitstellung, dem Betrieb und der Überwachung von Agentensystemen in der Produktion. Ganz gleich, ob Sie benutzerdefinierte Agenten von Drittanbietern erstellen, Agenten in Orchestrate entwickeln oder vorgefertigte Optionen aus dem Orchestrate-Agentenkatalog nutzen – die Steuerungsebene von Orchestrate bietet Ihnen Echtzeit-Erkenntnisse und Alerts für Ihr gesamtes agentisches Ökosystem, zentralisiert die Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien, die Identitäts- und Anmeldedatenverwaltung sowie die Audit-Protokollierung und ermöglicht sofortiges Handeln, wenn es erforderlich ist.
KI-Agenten können schneller arbeiten als herkömmliche manuelle Überprüfungszyklen, weshalb Unternehmen eine Aufsicht benötigen, die damit Schritt halten kann. Eine IBV-Studie vom April 2026 ergab, dass Unternehmen, die sich einer orchestrierungsgesteuerten Governance verschrieben haben, im Durchschnitt:
Sie waren 13-mal häufiger dabei, ihren KI-Bereich auszubauen
Es wurden 30 % weniger Unregelmäßigkeiten festgestellt (die einem Unternehmen mit einem Umsatz von 20 Mrd. USD jährlich etwa 140 Mio. USD kosten)
Erzielten eine um 20 % höherer ROI
169 % mehr Transparenz erzielt
Von einem um 132 % verbesserten Datenschutz profitiert
Ein Unternehmen ist nicht erfolgreich, indem es die meisten Agenten einsetzt, und es ist auch nicht erfolgreich, wenn es in einem Silo agiert. Erfolgreich ist man, wenn man diese sicher, zuverlässig und messbar einsetzt – in großem Maßstab und systemübergreifend.
Lesen Sie den Gartner-Bericht, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, die Ihnen dabei helfen, die Produktivität Ihrer Entwickler in einen Katalysator für das Unternehmenswachstum zu verwandeln.
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Beschleunigen Sie die Softwarebereitstellung mit Bob, Ihrem KI-Partner für sichere, absichtsorientierte Entwicklung.
Optimieren Sie die Softwareentwicklung mit vertrauenswürdigen KI-gestützten Tools, die den Zeitaufwand für das Schreiben von Code, Debuggen, Code-Refactoring oder Codevervollständigung minimieren und mehr Raum für Innovation schaffen.
Erfinden Sie kritische Workflows und Abläufe neu, indem Sie KI einsetzen, um Erfahrungen, Entscheidungsfindung in Echtzeit und den geschäftlichen Nutzen zu maximieren.