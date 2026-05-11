Geschwindigkeit, Umfang und Ausbreitung von agentischer KI managen: Erkenntnisse von der Think 2026 

Bob ist modellunabhängig und darauf ausgelegt, mit den Bereitstellungsumgebungen und dem Technologie-Stack zu arbeiten, die Sie bereits nutzen. Eine Studie des IBM Institute of Business Value (IBV) ergab, dass 82 % der Führungskräfte davon ausgehen, dass ihre KI-Fähigkeiten 2030 auf einem multimodalen Ansatz beruhen werden. „Wir sind davon überzeugt, dass die beste Strategie darin besteht, verschiedene Ansätze zu kombinieren und sicherzustellen, dass man nicht irgendwann an einen einzigen Anbieter oder einen einzigen Kanal gebunden ist“, sagte Jean-Michel Garcia, CTO bei BNP Paribas, am Dienstag in einem Gespräch über agentische Orchestrierung und Governance mit Andy Baldwin, Senior VP, Consulting Offerings and Growth bei IBM. „Deshalb experimentieren wir mit Bob.“

Während der IBM Partner Plus Keynote der Konferenz am Montag erläuterte Zachary Greenberg, CEO von Nexar, wie diese Offenheit seinem Unternehmen bei der Innovation hilft. IBM Bob half Nexar dabei, „diese unglaublich [wertvolle] Datenpipeline, über die wir verfügen, zu nutzen und darauf aufbauend Agenten zu entwickeln, die wir dann direkt an die Kunden liefern können.“

Hier bei IBM nutzen bereits über 80.000 Mitarbeiter – mehr als ein Viertel unserer weltweiten Belegschaft – Bob und verzeichnen dabei im Durchschnitt eine Produktivitätssteigerung von 45 %. Es ist leistungsstark genug für Softwareentwickler und zugleich intuitiv genug für Führungskräfte, sodass Unternehmen wie Nexar (und IBM) alle Mitarbeiter dazu bringen können, mit demselben System zu arbeiten. „Alle, von den Ingenieuren über die Produktmanager bis hin zum Finanzteam, nutzen [Bob], um unser Geschäft entscheidend voranzutreiben“, sagte Greenberg.