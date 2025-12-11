Die Krise der versteckten E-Mails, die Unternehmen Milliarden kostet
Ihre E-Mails landeten in den Spamordnern der Kunden. Es dauerte Monate, bis der Zugriff auf E-Mails wiederhergestellt war.
Radek Kaczyński wartete auf eine E-Mail. Sie hätte ankommen müssen; er hatte sie sich selbst vor wenigen Minuten geschickt. Aber sie war immer noch nicht in seinem Posteingang angekommen.
Kaczyński ist Experte darin, E-Mails in Posteingänge zu bekommen. Er ist CEO von Bouncer, einem Start-up, das Mailinglisten für Tausende von Geschäftskunden verwaltet. Wie seine Kunden ist auch Bouncer für einen Großteil seiner Verkäufe auf E-Mail-Kampagnen angewiesen. Doch das Unternehmen befand sich in einer unerwarteten schwierigen Phase. Im Vorfeld der Cyber Week, der geschäftigsten Zeit des Jahres, hatte Bouncer seine bisher größte E-Mail-Verkaufskampagne durchgeführt. Aber die Einnahmen waren auf mysteriöse Weise zurückgegangen.
Dies setzte Bouncer bei seiner nächsten Kampagne stark unter Druck. Kaczyński war daher wenig erfreut, als er seine Test-E-Mail schließlich am denkbar ungünstigsten Ort wiederfand: in seinem Spam-Ordner.
Als Kaczyński die Daten genauer untersuchte, entdeckte er, warum die letzte Kampagne gescheitert war, und bestätigte damit den Verdacht seines Marketingteams: Monatelang waren Tausende von Marketing-E-Mails von Bouncer, das Rückgrat der Kommunikationsstrategie, in den Spam-Ordnern der Kunden gelandet.
„Wir haben das polnische Sprichwort, dass der Schuhmacher in Schuhen mit Löchern läuft“, so Kaczyński in einem Interview mit IBM Think. Wenn das Bouncer passieren konnte – einem Unternehmen, das Kunden hilft, sich von Spam-Ordnern fernzuhalten – konnte es jedem passieren. Und in der Tat: Allein in den USA verursachen nicht zugestellte E-Mails jedes Jahr potenzielle Verluste in Höhe von 60 Milliarden US-Dollar, während eine von sechs legitimen Marketing-E-Mails nie im Posteingang des Empfängers landet. Selbst wenn Absender alle Regeln befolgen, können ihre Nachrichten im Spam-Ordner landen. Und wenn sie erst einmal dort sind, kann das Herausholen zu einem Albtraum werden.
Denn die Aufrechterhaltung einer hohen Zustellung – die Beherrschung der undurchsichtigen Algorithmen, Filter und technischen Standards, die bestimmen, welche E-Mails in unseren Posteingängen landen – ist eher eine Kunst als eine Wissenschaft. Google hat andere Regeln als Yahoo oder Microsoft, und die Richtlinien jedes Anbieters können sich ohne Vorwarnung ändern. Domain-Blocklisten, die von unabhängigen Aktivisten gehostet werden, können die Zustellbarkeit eines Absenders über Nacht beeinträchtigen. Und wenn verzweifelte Unternehmen nach Lösungen suchen, können Graumarkt-Adressen, Pay-to-Play-Programme und andere Schlangenöl-Strategien legitime Ratschläge übertönen.
Das Problem ist schon für Unternehmen wie Bouncer schwer genug zu beheben; für Unternehmen außerhalb der E-Mail-Branche ist es noch viel schwieriger, da sie selten über die nötigen Ressourcen verfügen, um darauf zu reagieren. Für Issa Diao, Mitbegründer der Zahlungsplattform für Freiberufler OutVoice, war es kafkaesk. Im vergangenen Jahr erwarb OutVoice Study Hall, einen Newsletter, der Journalistenmöglichkeiten mit rund 50.000 Abonnenten teilt (darunter auch der Autor dieses Artikels). Ein paar Monate nach dem Kauf musste Diao mit Entsetzen mitansehen, wie die Öffnungsrate des Newsletters von rund 80 % auf 10 % einbrach. Die E-Mails landeten nicht nur im Spam-Ordner; einige enthielten auch Phishing-Warnungen. Die vier Mitarbeiter von OutVoice wussten nicht, an wen sie sich um Hilfe wenden sollten. „Alle fragten mich immer nur: ‚Was können wir tun?‘“, sagte Diao. „Und ich sagte: ‚Ich weiß es nicht.‘“ Seine einzige Möglichkeit, soweit er wusste, bestand darin, „ein Google-Formular auszufüllen und buchstäblich in die Leere zu schreien“.
Die missliche Lage von OutVoice wird immer häufiger. Die Anzahl der als Spam markierten E-Mails hat sich zwischen dem ersten und vierten Quartal 2024 fast verdoppelt, so ein Bericht der Datenintegritätsplattform Validity. Und in einer Umfrage von Mailgun aus dem Jahr 2024 gaben 48% der Absender an, dass es ihnen schwer fällt, sich vor Spam zu schützen. In der Zwischenzeit erhöhen die E-Mail-Anbieter den Druck: Im April dieses Jahres hat Microsoft Outlook neue Anforderungen für große Absender erlassen, um den „Junk“-Ordner zu vermeiden. Und erst letzten Monat kündigte Gmail, das drei Viertel der amerikanischen E-Mail-Nutzer bedient, an, dass es „die Durchsetzung der Richtlinien gegen nicht konformen Datenverkehr verschärft“ und damit möglicherweise eine neue Welle von wohlmeinenden Unternehmen in die Spam-Ordner der Empfänger verbannt.
Alle wollen weniger Spam. Doch IT-Leiter, Marketingfachleute und Kleinunternehmer sagen, sie geraten zwischen die Fronten. Wenn die E-Mails eines Unternehmens im Spam-Ordner landen, verlieren Vertriebsteams Leads, Marketingfachleute verfehlen ihre ROI-Ziele und Newsletter verlieren an Zugänglichkeit. Es kann sogar vorkommen, dass Mitarbeiter Schwierigkeiten haben, ihre privaten E-Mails in den Posteingängen ihrer Kollegen zu platzieren.
Angesichts dieses Hintergrunds wusste Kaczyński, dass Bouncer schnell reagieren musste, oder sonst eine weitere schmerzhafte Weihnachtszeit riskierte. Da der Ruf seines Unternehmens auf dem Spiel stand und der Black Friday 2025 bereits bevorstand, begannen Kaczyński und sein Team, nach Antworten zu suchen. Bevor sie ihre schlechte Zustellbarkeit beheben konnten, mussten sie die Ursache ermitteln.
Von den Tagen der Einwahl bis zur KI-Ära ist eine Ecke des Internets bemerkenswert zuverlässig geblieben: der bescheidene Posteingang. Schätzungsweise 376 Milliarden E-Mails werden täglich an rund 4,6 Milliarden Menschen versendet. Angebliche E-Mail-Killer, darunter Instant-Messaging-Apps, Projektmanagement-Plattformen und Chatbots, haben die Dominanz der Technologie kaum beeinträchtigt, selbst unter technikaffinen IT-Führungskräften: Fast die Hälfte sagt, sie verlassen sich immer noch mehr auf E-Mail als auf jeden anderen Kanal sowohl für interne als externe Kommunikation.
Doch diese Zuverlässigkeit ist hart erkämpft. Seit Jahrzehnten tobt ein Krieg gegen Spammer.
Anfang der 2000er Jahre war ein E-Mail-Postfach ein gefährlicher Ort. In einer Pew-Umfrage aus dem Jahr 2003 schilderten die Befragten eine Flut von magenverderbenden Links und Bildern. „Es war einfach dieses Kakophonie von atemberaubend schrecklichen Bildern“, sagte Al Iverson, Herausgeberin des einflussreichen Spam Resource -Blogs seit 2001, in einem Interview mit IBM Think.
Iverson und seine Zeitgenossen wehrten sich, indem sie einige der ersten Anti-Spam-Repositories (Listen kompromittierter Server und deren entsprechende IP-Adressen) erstellten, die sie nutzten, um die schlimmsten Spammer zum Schweigen zu bringen. Diese informellen, von Freiwilligen geführten Listen entwickelten sich allmählich zu etablierten Unternehmen, insbesondere Spamhaus, das heute behauptet, rund 4,5 Milliarden Postfächer zu schützen. Doch mit der zunehmenden Komplexität der Anti-Spam-Algorithmen verschwammen die Grenzen zwischen wohlmeinenden Absendern und böswilligen Spammern.
Spamhaus wurde 1998 gegründet und nutzt Echtzeitdaten und ein globales Netzwerk von Freiwilligen, um Bösewichte ausfindig zu machen. Dabei kommen Techniken wie Spamfallen zum Einsatz: E-Mail-Adressen, die, wenn sie zur Abonnentenliste eines Absenders hinzugefügt werden, darauf hindeuten, dass der Absender sie gekauft oder ohne Genehmigung erhalten hat. Allein in den letzten Jahren hat das Unternehmen sowohl dem FBI als auch Europol geholfen, auf Cyberbedrohungen zu reagieren und so seinen Ruf weiter gefestigt. Die Sperrlisten von Spamhaus sind so umfangreich, dass laut Iverson angenommen wird, dass Apple, Microsoft und Yahoo (die zusammen mit Gmail den US-Markt dominieren) sie in ihre eigenen Anti-Spam-Filter aufnehmen. Dies bedeutet, dass die Aufnahme in eine der Spamhaus-Listen für Absender verheerende Folgen haben kann, da die Zustellung in den Posteingang dadurch praktisch unmöglich wird.
Cyberkriminelle wollen, wenig überraschend, dass Spamhaus aufgelöst wird. Doch selbst berechtigte Kritiker, wie etwa die Forscher hinter einer Analyse aus dem Jahr 2021, haben argumentiert, dass Open-Source-Sperrlisten wie Spamhaus als grobe Werkzeuge fungieren können, die sowohl gutwillige als auch böswillige Absender bestrafen. Dutzende von Trust-Pilot-Reviews bestätigen dies. Ein Kritiker behauptete im Juli, Spamhaus habe im Alleingang „die Arbeit, die ich in den letzten acht Jahren geleistet habe, zerstört und 30 meiner Domains diskreditiert“. In einer Arbeit aus dem Jahr 2025 gelang es den Forschern unterdessen, Spamhaus dazu zu bringen, einen legitimen Mailserver aufzulisten, indem sie nur drei E-Mails an die überwachten Spam-Fallen schickten.
Spamhaus bietet Unternehmen die Möglichkeit, gegen seine Entscheidungen Berufung einzulegen, und stellt Ressourcen zur Verfügung, um Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Position zu unterstützen. Es weist außerdem eine False-Positive-Rate von 0,02 % auf – eine Zahl, die zwar schwer unabhängig zu überprüfen ist, aber angesichts des Spam-Volumens, das über moderne Mailserver läuft, außergewöhnlich niedrig wäre. Iverson sagte, dass das Unternehmen zwar nicht perfekt sei, aber eine Schlüsselrolle dabei spiele, sicherzustellen, dass unsere Posteingänge nutzbar und relativ frei von Spam bleiben.
Aber es gibt Dutzende von weniger bekannten Blocklisten im Internet, und zumindest einige von ihnen ähneln den widerwärtigen Absendern, die sie angeblich bekämpfen wollen. Repositories könnten IP-Adressen beliebig hinzufügen und dann Lösegeldgebühren für die priorisierte Löschung verlangen. Zum Beispiel erhebt das UCEPROTECT-Netzwerk in der Schweiz Gebühren von 89–449 CHF (etwa 110–557 USD) für jede IP-Adresse, die ein Absender beschleunigt bearbeiten lassen möchte. Cybersicherheitsunternehmen wie Suped und TitanHQ argumentieren, dass diese Taktiken die Legitimität von Unternehmen gutgläubiger Anti-Spam untergraben. Obwohl nur wenige große E-Mail-Anbieter UCEPROTECT zur Filterung von E-Mails einsetzen dürften, kann die Aussicht auf eine schnelle Lösung ausreichen, um gefährdete Absender anzulocken.
Neben unabhängigen Sperrlisten setzen große E-Mail-Anbieter mittlerweile auch eigene, auf maschinellem Lernen basierende Filter ein, die häufig auf umfangreiche Sammlungen proprietärer Daten zurückgreifen. Im Jahr 2023 führte Google beispielsweise einen neuen Textvektorisierer ein, der versteckte Zeichen und Textmanipulationen erkennen kann, wodurch die Spam-Erkennungsrate im Vergleich zu früheren Modellen um 38 % gesteigert wurde. Aber auch diese Systeme sind nicht narrensicher. Anfang dieses Jahres markierte Microsofts Exchange Online viele E-Mails von Gmail als Spam, während Gmail 2024 versehentlich einige Outlook-Adressen blockierte.
Die Absender sind den Spamfiltern weitgehend ausgeliefert und haben nur wenige Mechanismen, um den Zustand ihrer eigenen Domain zu überwachen. Die Algorithmen von Gmail und Yahoo sind absichtlich undurchsichtig, damit Spammer sie schwerer ausnutzen können. Wie Bouncer und OutVoice jedoch feststellen mussten, erschwert dies auch legitimen Absendern das Entkommen aus der „Spam-Sperre“.
Die Bemühungen um mehr Transparenz haben gemischte Ergebnisse gebracht. Ein großer Gewinn für Absender war der Sender Hub von Yahoo, der Unternehmen dabei hilft, ihre Leistung zu verfolgen. Er kündigte im Oktober an, ab sofort Spam-Raten und zugestellte Nachrichten anzuzeigen, zwei wichtige Signale für die Zustellbarkeit. Doch das Gmail-Pendant, Google Postmaster, hat kürzlich die Weitergabe von Domain- und IP-Reputationsdaten eingestellt (möglicherweise, um sich vor Vorwürfen zu schützen, dass politisch voreingenommene Spamfilter verwendet werden), wodurch eines der wichtigsten Werkzeuge wegfällt, mit denen Unternehmen den Zustand ihrer E-Mails überwachen.
Google bietet Massenversendern die Möglichkeit, ein Formular auszufüllen, um eine zweite Chance zu beantragen, und andere E-Mail-Plattformen haben ähnliche Beschwerdeverfahren. Darüber hinaus müssen die Unternehmen Probleme mit der Zustellbarkeit selbst beheben. Foren sind voll von Beiträgen von verwirrten Marketingfachleuten und IT-Mitarbeitern, die versuchen herauszufinden, was sie in den Spam gebracht hat – und wie man wieder auf die gute Seite der Anbieter kommt. Einige unglückliche Seelen warten immer noch auf eine Antwort, mehr als ein Jahr später.
Während die meisten Unternehmen im vergangenen Dezember die Feiertage einläuteten, war das Bouncer-Team damit beschäftigt, einen Plan auszuarbeiten. Es begann damit, seine Schritte zurückzuverfolgen und sein E-Mail-Verhalten in den Monaten vor den Zustellbarkeitsproblemen zu analysieren. Ein paar Hinweise tauchten auf.
Das erste Problem war, dass nicht genügend E-Mails gesendet wurden. Anfang desselben Jahres hatte das Unternehmen auf eine neue Kundenbeziehungsmanagement (CRM)-Plattform umgestellt. Im Sommer war es so sehr mit der Integration des neuen Systems beschäftigt, dass es nicht mehr die Bandbreite hatte, um E-Mails in der üblichen Häufigkeit zu versenden. Dann, im September 2024, intensivierte Bouncer seine Werbemaßnahmen, um für seinen Blockbuster-Weihnachtsverkauf zu werben – den Verkauf, auf den sie ihre Einnahmen im vierten Quartal gesetzt hatten. „Wir haben angefangen, es an alle zu schicken, weil wir wirklich wollten, dass sie von etwas Außergewöhnlichem in unserer Nische profitieren“, sagte Kaczyński.
Anti-Spam-Algorithmen suchen nach Konsistenz, daher könnte der plötzliche Wandel ausreichen, um den Verdacht der Mailbox-Anbieter zu wecken. In der Zwischenzeit haben einige Abonnenten, die seit der Sommerpause nichts mehr von Bouncer gehört haben, die E-Mails nicht erkannt und als Spam markiert.
Abschließend erklärte Kaczyński, dass Bouncer aufgrund der Verwendung eines neuen CRM-Systems die neuen Weihnachts-E-Mails von einer neuen Reihe von IP-Adressen aus versendet habe, die von den Mailbox-Diensten nicht erkannt wurden. Dies verstärkte den Eindruck, dass Bouncer etwas Schändliches vorhatte.
Für all das gab es eine einfache Erklärung: Die Integration einer neuen CRM-Plattform erwies sich als schwieriger als von Bouncer erwartet. Diese Fehlausrichtungen konnten die Anti-Spam-Algorithmen jedoch nicht berücksichtigen.
Als Anbieter von E-Mail-Verifizierungsdiensten hatte Bouncer bei seinen Ermittlungsarbeiten einen Vorsprung. Unternehmen, die nicht in diesem Bereich tätig sind, haben es oft sehr viel schwerer, ihre Spam-Probleme zu diagnostizieren. Die Zahlungsplattform OutVoice kämpfte drei oder vier Monate lang mit Problemen, ohne jemals die Ursache identifizieren zu können. Mitgründer Diao hatte einige Theorien: Vielleicht war das Werben für einen Wettbewerb eines Partners oder das Experimentieren mit Affiliate-Marketing-Links der Untergang von Study Hall. „Aber ehrlich gesagt haben wir keine Möglichkeit, das zu wissen“, sagte Diao. „Wir müssen wohl einfach raten.“
Diao hat sich selbst einen Crashkurs in Sachen Zustellbarkeit gegeben. Er sagt jedoch, dass die meisten Lösungen, von denen er gelesen hatte – wie etwa der vorübergehende Wechsel zu einer alternativen, vorkonfigurierten Domain – einen lächerlich hohen Vorplanungsaufwand erfordert hätten.
Er füllte ein Beschwerdeformular bei Google aus, erhielt aber nach eigenen Angaben nie eine klare Antwort. (Google reagierte nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.) Er brauchte nur ein oder zwei Minuten mit einem Menschen – jeder vernünftige Mensch konnte sehen, dass Study Hall ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Absender mit guter Erfolgsbilanz war, sagte er –, aber es gab niemanden, mit dem er über die Lage seiner Firma sprechen konnte.
Einige Abonnenten, die seit Wochen nichts mehr von Study Hall gehört hatten, gingen wahrscheinlich davon aus, dass der Newsletter manipuliert worden war oder dass er ganz eingestellt worden war. Bei jedem seiner Versendungen forderte Study Hall die Abonnenten auf, ihre E-Mails als sicher zu markieren, in der Hoffnung, dass die Anti-Spam-Algorithmen erkennen würden, dass sie einen Fehler gemacht hatten. Da aber nur wenige E-Mails in den Postfächern der Leser ankamen, erhielten viele Abonnenten die Nachricht buchstäblich nie.
Bouncer war in einer ähnlichen Feedback-Schleife gefangen: Je mehr ein Absender im Spam landet, desto schwieriger ist es, dort herauszukommen. Denn wenn Abonnenten ihre E-Mails nicht sehen können, können sie diese auch nicht öffnen oder anklicken. Die Algorithmen der Anbieter interpretieren dies als weiteren Beweis dafür, dass Abonnenten kein Interesse mehr haben. „In der Phase der Notfallwiederherstellung“, sagte Kaczyński, „weiß man nicht, ob die Abonnenten nicht mehr aktiv sind, weil sie sich nicht mit uns und unserem Unternehmen identifizieren und unsere Dienste nicht mehr benötigen – oder weil unsere E-Mails im Spam-Ordner landen und sie diese daher nicht mehr sehen können.“
Obwohl Bouncer nun die wahrscheinliche Ursache seiner Probleme kannte – ein perfektes Zusammenspiel technischer Änderungen und Versandstrategien, das dazu führte, dass weniger Leser seine E-Mails öffneten und anklickten –, musste das Unternehmen seine Versandstrategie vor der nächsten Weihnachtszeit überarbeiten. Kaczyński wusste, dass Zustellbarkeit nicht über Nacht verbessert werden kann. Es war an der Zeit, Verstärkung anzufordern.
Da Blackbox-Spam-Algorithmen immer undurchdringlicher werden, ist die einst obskure Zustellbarkeitsbranche explosionsartig angestiegen. Allein der Markt für Zustellbarkeitstools wird bis 2030 voraussichtlich 1,9 Milliarden USD erreichen. Andrew Bonar, Mitbegründer mehrerer großer Deliverability Summits im Vereinigten Königreich und Europa, erinnert sich an eine Zeit vor 20 Jahren, als er und nur eine Handvoll anderer sich auf Zustellbarkeit spezialisiert hatten. Das ist nicht mehr der Fall: „Heutzutage ist jeder ein Zustellbarkeits-Experte“, sagte Bonar gegenüber IBM Think.
Aber bei all den Zustellbarkeits-Influencern, die LinkedIn jetzt prägen, kann es überraschend schwierig sein, Gimmicks von sinnvollen Ratschlägen zu unterscheiden. Sogenannte „Warmup-Dienste“ versprechen beispielsweise, das Senden und Öffnen von E-Mails zu simulieren, inklusive realistischer Antworten von fiktiven Abonnenten, um die Algorithmen der E-Mail-Anbieter davon zu überzeugen, dass die E-Mails eines Absenders häufig geöffnet und gelesen werden. Andere Plattformen verkaufen „verifizierte“ E-Mail-Listen – beispielsweise eine Liste mit angeblichen E-Mail-Adressen von CEOs der Fortune 500 –, um den Absendern einen sofortigen Zuwachs an Abonnenten zu verschaffen.
Diese zweifelhaften Taktiken mögen zwar kurzfristige Erfolge bringen, aber sie führen oft schnell zu den Spam-Ordnern der Leser (und zu potenziellem juristischem Ärger), zumal die Algorithmen immer anspruchsvoller werden, so Branchenführer wie Kickbox und Validity. Der Branchenveteran Iverson rät stattdessen dazu, sich auf einige wenige Grundprinzipien zu konzentrieren, darunter technische Gesundheit, Inhalte und Engagement.
Um ihre technische Gesundheit zu verbessern, können Absender drei kryptografische Techniken einsetzen, die Mailbox-Anbietern helfen, ihre Identität zu überprüfen. Das Sender Policy Framework (SPF) prüft, ob die IP-Adresse eines Absenders mit einer vorab genehmigten Liste von Servern übereinstimmt. DomainKeys Identified Mail (DKIM) ist eine digitale Signatur, die bestätigt, dass eine E-Mail von einer bestimmten Domain stammt. Schließlich gibt die domänenbasierte Nachrichtenauthentifizierung, -berichterstattung und -konformität (DMARC) den empfangenden Servern vor, wie sie reagieren sollen, wenn SPF- oder DKIM-Einträge nicht überprüft werden können. Unternehmen veröffentlichen alle drei Datensätze in ihrem DNS-System, um sich vor Phishing, Spoofing und Spam zu schützen.
Zustellbarkeitsprobleme können entstehen, wenn Mailbox-Anbieter nicht auf diese Datensätze zugreifen oder sie überprüfen können – zum Beispiel, wenn ein Absender vergisst, sie nach einer größeren Umstellung zu aktualisieren. Unvollständige DNS-Datensätze können Unternehmen auch E-Mail-basierten Hacks und Phishing-Systemen aussetzen. Laut einem Exclaimer-Bericht von 2025 haben nur ein Drittel der Unternehmen SPF, DKIM und DMARC implementiert, obwohl Google, Yahoo und Microsoft dies inzwischen für Massenabsender verlangen. Die Akzeptanz nimmt jedoch zu, da einige Unternehmen automatisierte, KI-gestützte DNS-Wartungstools einsetzen, die das Risiko von Fehlausrichtungen verringern können.
Domains sind auch wichtig. E-Mail-Dienstleister wie Beehiiv, SendGrid und Mailchimp schließen in der Regel unseriöse Nutzer aus und ermöglichen es ihren Kunden oft, ihre eigene Subdomain anzupassen oder sogar eine eigenständige Domain zu erstellen, um ihre Reputation von anderen Kunden abzugrenzen. Wie der Medienjournalist Simon Owens kürzlich hervorhob, riskieren Kreative, die Newsletter über eine gemeinsame Domain versenden – wie die für Patreon-Newsletter verwendete Adresse „patreon.com“ –, unabsichtlich die Zustellbarkeit der Newsletter der anderen zu beeinflussen. Böswillige Absender schädigen möglicherweise den Ruf des gesamten Netzwerks.
Inhaltsprobleme – beispielsweise die Verwendung von „kostenlos“ in der Betreffzeile oder das Hinzufügen zu vieler hochauflösender Fotos, Links oder Emojis – können die Zustellbarkeit beeinträchtigen, jedoch in geringerem Maße als in den Anfängen der E-Mail, sagte Yanna-Torry Aspraki, eine Zustellbarkeitsspezialistin, die mit Bouncer zusammengearbeitet hat, in einem Interview mit IBM Think. Stattdessen spielt das Engagement – gemessen an Öffnungsraten, Abmeldungen und Klicks – heute wohl die größte Rolle bei der Bestimmung, welche Absender eine Premium-Platzierung im Posteingang erhalten. In gewisser Hinsicht ähneln unsere Posteingänge mittlerweile einem Social-Media-Feed, in dem die E-Mails, die wir sehen möchten, ganz oben erscheinen, während diejenigen, die wir nie lesen, versteckt werden.
Dank der Dominanz von Algorithmen, die sich auf das Engagement konzentrieren, kann es laut Aspraki schwieriger denn je sein, Anti-Spam-Filter zu beherrschen. Anstatt einfach nur eine Betreffzeile anzupassen oder einige Links zu entfernen, müssen Organisationen nun grundlegende Fragen stellen, ob Leser ihre E-Mails wollen, ob sie die richtige Zielgruppe ansprechen und warum bestimmte Botschaften nicht ankommen. Dies, so Aspraki, erklärt, warum Branchen, die in der Vergangenheit mit Spam in Verbindung gebracht wurden, wie Casinos und Sportwettenplattformen, heute oft eine felsenfeste Zustellbarkeit aufweisen: Sie sind besonders gut darin, Abonnenten dazu zu bringen, ihre Mails zu öffnen, und engagementbasierte Algorithmen belohnen sie entsprechend.
Fortgeschrittene Zustellbarkeitstaktiken (je nach Absender) umfassen das regelmäßige Ausscheiden inaktiver Abonnenten, die Segmentierung der Leser nach Interesse und Engagement, die Integration interaktiver Elemente (wie eine Umfrage oder Umfrage) zur Steigerung des Engagements sowie das ständige Senden, damit Empfänger und E-Mail-Anbieter wissen, was sie erwarten können. Die Aufforderung an neue Abonnenten, ihr Abonnement zu bestätigen, und die Verwendung einer benutzerfreundlichen Schaltfläche zum Abmelden können die Zustellung ebenfalls verbessern.
Doch Clinton Wilmott, Senior EMail Marketing Manager im Namecheap-Domain-Repository, sagte, dass diese Strategien bei größeren Unternehmen wie seinem nur dann wirksam sind, wenn das obere Management mitmacht. Wilmott sagte, er habe es im Jahr 2020 geschafft, den jährlichen E-Mail-Marketing-Umsatz von Namecheap mithilfe einiger der oben genannten Techniken um 70 % zu steigern. Die größte Hürde waren weder technische Beschränkungen noch das Budget oder mangelndes Wissen. Es galt, die Führungskräfte davon zu überzeugen, dass diese Veränderungen der richtige Weg waren.
So neigen beispielsweise Führungskräfte dazu zu glauben, dass mehr E-Mails zu mehr Verkäufen führen. Ab einem gewissen Punkt kann eine zu hohe Versandfrequenz jedoch die Zustellbarkeit verschlechtern, da Leser dadurch dazu veranlasst werden, sich vom Newsletter abzumelden. „Viele Führungskräfte sind sehr skeptisch“, sagte Wilmott. „Sie glauben in vielen Fällen auch, dass sie ein Verständnis für E-Mails haben, weil sie eine E-Mail versenden können. Es ist so, als ob ich meiner Mutter eine E-Mail schicken könnte, damit ich alles darüber weiß. Es ist einfach.“
Doch es gibt einen Code, den selbst Wilmott nicht immer knacken kann. Sobald Sie im Spam-Bereich landen, gibt es keine Universallösung, um wieder herauszukommen. E-Mail-Plattformen überarbeiten und optimieren ihre Filter ständig, um mit den neuesten Spam-Schemata Schritt zu halten. Was also an einem Tag funktioniert, kann am nächsten unwirksam sein. „Sowas lernt man nicht in der Schule“, sagte Wilmott in einem Interview IBM Think. „Man muss es durch Ausprobieren herausfinden, um das zu verstehen.“
Etwa zu Beginn des neuen Jahres berief Kaczyński ein Treffen mit seinen Kollegen ein. Sie wussten, wie sie aus den Postfächern ihrer Kunden verschwunden waren, aber nicht, wie sie wieder hineinkommen konnten. Angesichts der bevorstehenden Urlaubssaison war sich das Team von Kaczyński einig, dass es an der Zeit war, eine externe Agentur für Zustellbarkeit um Hilfe zu bitten. Die Agentur führte eine Prüfung durch und empfahl dann einige harte, aber notwendige Änderungen.
Bouncer müsste Abonnenten abmelden, die nicht mehr aktiv sind. Es richtete separate Subdomains für Marketing-, Transaktions- und Firmen-E-Mails ein, damit Spam-Probleme in einem Kommunikationskanal nicht auf andere übergehen konnten. Und anstatt Massen-E-Mails zu verschicken, verteilte es nicht zeitkritische E-Mails über mehrere Tage.
Innerhalb von zwei bis drei Wochen konnte das Unternehmen wieder mit seiner Zielgruppe kommunizieren, und nach einigen Monaten erreichte es wieder sein gewohntes Versandvolumen. Die eigentliche Bewährungsprobe kam im Vorfeld des Black Friday 2025, als das Unternehmen endlich die Chance hatte, die im Vorjahr verpassten Umsätze wieder aufzuholen.
OutVoice hingegen konnte den erhofften Abschluss nie erreichen. Wie viele andere Unternehmen, die mit Zustellbarkeitsproblemen zu kämpfen haben, überstand das Unternehmen einfach den Sturm und wartete darauf, dass die Anti-Spam-Algorithmen zu einem anderen ahnungslosen Opfer verschieben.
Nach einigen Monaten tauchte Study Hall wie durch ein Wunder wieder in den Postfächern der Abonnenten auf – ohne die Phishing-Warnungen, die die vorherigen Sendungen beeinträchtigt hatten. Diao war erleichtert, dass die Abonnenten ihm auch in der schwierigen Phase die Treue gehalten hatten, aber er war unzufrieden mit dem Verlauf des Prozesses. „Ich hoffe, dass es nicht wieder passiert“, sagte er. „Ich weiß nicht, ob wir besser darauf vorbereitet sind als zuvor.“
Diao versteht, dass E-Mail-Anbieter lieber auf Nummer sicher gehen, weil sie ihre Nutzer vor Schaden bewahren wollen. Aber er ist der Meinung, dass es mehr Mechanismen geben sollte, damit gut gemeinte Unternehmen bei Lieferbarkeitsnotfällen mit diesen Diensten sprechen können. Im Idealfall, so sagte er, hätten die Absender mehr Möglichkeiten – zum Beispiel eine Helpline –, um ihre Argumente vorzubringen und die Mailbox-Anbieter zum Zuhören zu zwingen. „Wenn sie die Kraft haben, Unternehmen einfach so zu zerstören, sollte es unbedingt ein schnelles Berufungsverfahren geben“, sagte er.
Dennoch ist es kompliziert, gutmeinende Absender von böswilligen Akteuren zu trennen, sagte Iverson. Sowohl unabhängige Anti-Spam-Blocklisten als auch E-Mail-Giganten haben Schwierigkeiten, mit den Spammer Schritt zu halten, die zunehmend KI und andere neue Technologien einsetzen, um Algorithmen zu umgehen. Während Anti-Spam-Filter manchmal überreagieren und gutmeinende Absender blockieren, könnte die Alternative eine Rückkehr zu den frühen 2000er Jahren sein, als Postfächer mit Spam überflutet wurden. „Es erfordert eine Menge Arbeit, E-Mails als gutes Kommunikationsökosystem nutzbar zu machen“, sagte er. „Auch wenn man die Unterseite der Ente nicht sehen kann, wird dort kräftig gepaddelt, um dieses Ökosystem am Laufen zu halten.“
Außerdem könnten Anti-Spam-Filter der Weckruf sein, den einige Unternehmen brauchen, um ihre Versandstrategie zu überdenken. „Manchmal stelle ich fest, dass sie einem tatsächlich einen Gefallen getan haben, indem sie Alarm geschlagen haben“, sagte Bonar, Mitbegründer des Deliverability Summit. „Jede einzelne Spam-Beschwerde oder Abmeldung, weil Sie etwas falsch machen, schmälert Ihren Gewinn.“
In den entscheidenden Wochen vor den diesjährigen Feiertagen blieb Kaczyńskis Spam-Ordner erfreulicherweise leer. Nachdem das Startup seine Abonnentenzahl um fast die Hälfte reduziert und einen Ausverkauf beworben hatte, der dem des Vorjahres nahezu identisch war – und die Weihnachtszeit erst zur Hälfte vorbei war –, hatte es bereits ein Wachstum von 35 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet, verglichen mit 5 % im Jahr zuvor. Alles in allem dauerte es fast ein Jahr mühsamer Experimente, bis wir wieder auf Kurs waren.
„2024 haben wir die Welle knapp verpasst“, sagte Kaczyński. Diesmal sieht die Sache ganz anders aus. „All das Wissen, die Erfahrung, die Sicherheitsvorkehrungen und die Routinen, die wir derzeit haben, plus eine wirklich gute und stabile Basiszustellbarkeit, werden es uns ermöglichen, in der geschäftigsten Zeit des Jahres den Erfolg optimal zu nutzen.“
