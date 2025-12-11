Während die meisten Unternehmen im vergangenen Dezember die Feiertage einläuteten, war das Bouncer-Team damit beschäftigt, einen Plan auszuarbeiten. Es begann damit, seine Schritte zurückzuverfolgen und sein E-Mail-Verhalten in den Monaten vor den Zustellbarkeitsproblemen zu analysieren. Ein paar Hinweise tauchten auf.

Das erste Problem war, dass nicht genügend E-Mails gesendet wurden. Anfang desselben Jahres hatte das Unternehmen auf eine neue Kundenbeziehungsmanagement (CRM)-Plattform umgestellt. Im Sommer war es so sehr mit der Integration des neuen Systems beschäftigt, dass es nicht mehr die Bandbreite hatte, um E-Mails in der üblichen Häufigkeit zu versenden. Dann, im September 2024, intensivierte Bouncer seine Werbemaßnahmen, um für seinen Blockbuster-Weihnachtsverkauf zu werben – den Verkauf, auf den sie ihre Einnahmen im vierten Quartal gesetzt hatten. „Wir haben angefangen, es an alle zu schicken, weil wir wirklich wollten, dass sie von etwas Außergewöhnlichem in unserer Nische profitieren“, sagte Kaczyński.

Anti-Spam-Algorithmen suchen nach Konsistenz, daher könnte der plötzliche Wandel ausreichen, um den Verdacht der Mailbox-Anbieter zu wecken. In der Zwischenzeit haben einige Abonnenten, die seit der Sommerpause nichts mehr von Bouncer gehört haben, die E-Mails nicht erkannt und als Spam markiert.

Abschließend erklärte Kaczyński, dass Bouncer aufgrund der Verwendung eines neuen CRM-Systems die neuen Weihnachts-E-Mails von einer neuen Reihe von IP-Adressen aus versendet habe, die von den Mailbox-Diensten nicht erkannt wurden. Dies verstärkte den Eindruck, dass Bouncer etwas Schändliches vorhatte.

Für all das gab es eine einfache Erklärung: Die Integration einer neuen CRM-Plattform erwies sich als schwieriger als von Bouncer erwartet. Diese Fehlausrichtungen konnten die Anti-Spam-Algorithmen jedoch nicht berücksichtigen.

Als Anbieter von E-Mail-Verifizierungsdiensten hatte Bouncer bei seinen Ermittlungsarbeiten einen Vorsprung. Unternehmen, die nicht in diesem Bereich tätig sind, haben es oft sehr viel schwerer, ihre Spam-Probleme zu diagnostizieren. Die Zahlungsplattform OutVoice kämpfte drei oder vier Monate lang mit Problemen, ohne jemals die Ursache identifizieren zu können. Mitgründer Diao hatte einige Theorien: Vielleicht war das Werben für einen Wettbewerb eines Partners oder das Experimentieren mit Affiliate-Marketing-Links der Untergang von Study Hall. „Aber ehrlich gesagt haben wir keine Möglichkeit, das zu wissen“, sagte Diao. „Wir müssen wohl einfach raten.“

Diao hat sich selbst einen Crashkurs in Sachen Zustellbarkeit gegeben. Er sagt jedoch, dass die meisten Lösungen, von denen er gelesen hatte – wie etwa der vorübergehende Wechsel zu einer alternativen, vorkonfigurierten Domain – einen lächerlich hohen Vorplanungsaufwand erfordert hätten.

Er füllte ein Beschwerdeformular bei Google aus, erhielt aber nach eigenen Angaben nie eine klare Antwort. (Google reagierte nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.) Er brauchte nur ein oder zwei Minuten mit einem Menschen – jeder vernünftige Mensch konnte sehen, dass Study Hall ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Absender mit guter Erfolgsbilanz war, sagte er –, aber es gab niemanden, mit dem er über die Lage seiner Firma sprechen konnte.

Einige Abonnenten, die seit Wochen nichts mehr von Study Hall gehört hatten, gingen wahrscheinlich davon aus, dass der Newsletter manipuliert worden war oder dass er ganz eingestellt worden war. Bei jedem seiner Versendungen forderte Study Hall die Abonnenten auf, ihre E-Mails als sicher zu markieren, in der Hoffnung, dass die Anti-Spam-Algorithmen erkennen würden, dass sie einen Fehler gemacht hatten. Da aber nur wenige E-Mails in den Postfächern der Leser ankamen, erhielten viele Abonnenten die Nachricht buchstäblich nie.

Bouncer war in einer ähnlichen Feedback-Schleife gefangen: Je mehr ein Absender im Spam landet, desto schwieriger ist es, dort herauszukommen. Denn wenn Abonnenten ihre E-Mails nicht sehen können, können sie diese auch nicht öffnen oder anklicken. Die Algorithmen der Anbieter interpretieren dies als weiteren Beweis dafür, dass Abonnenten kein Interesse mehr haben. „In der Phase der Notfallwiederherstellung“, sagte Kaczyński, „weiß man nicht, ob die Abonnenten nicht mehr aktiv sind, weil sie sich nicht mit uns und unserem Unternehmen identifizieren und unsere Dienste nicht mehr benötigen – oder weil unsere E-Mails im Spam-Ordner landen und sie diese daher nicht mehr sehen können.“

Obwohl Bouncer nun die wahrscheinliche Ursache seiner Probleme kannte – ein perfektes Zusammenspiel technischer Änderungen und Versandstrategien, das dazu führte, dass weniger Leser seine E-Mails öffneten und anklickten –, musste das Unternehmen seine Versandstrategie vor der nächsten Weihnachtszeit überarbeiten. Kaczyński wusste, dass Zustellbarkeit nicht über Nacht verbessert werden kann. Es war an der Zeit, Verstärkung anzufordern.