Im vergangenen Jahr hat die künstliche Intelligenz die Schwelle von etwas, das wir abfragen, zu etwas überschritten, das unauffällig beobachtet, reagiert und zunehmend lernt. Im Zuge dieses Übergangs hat sich auch die Debatte um KI verändert. Das Gespräch beschränkt sich nicht mehr auf den Bereich der Ingenieure und Ethiker, es geht jetzt um kindliche Entwicklung, kulturelle Übertragung und menschliche Psychologie.

Nur wenige haben diesen Wandel lebendiger dargestellt als der Informatiker De Kai, der kürzlich per Videoanruf von seinem Zuhause in Hongkong aus mit vorsichtiger Intensität sprach. In einem schwarzen T-Shirt und einer rechteckigen Brille saß er da, umgeben von Büchern und Instrumenten – ein Musiker und Wissenschaftler zugleich. Sein Tonfall war nachdenklich, er beherrschte sowohl die Sprache des Codes als auch die der Metapher.

Sein neues Buch Raising AI präsentiert sein Argument, dass künstliche Intelligenz weniger als industrielles Werkzeug und mehr als Entwicklungsphänomen betrachtet werden sollte. „Wir programmieren diese Systeme nicht“, sagte er in einem Interview mit IBM Think. „Wir erziehen sie, genau wie wir Kinder erziehen.“

Kai ist Professor an der Hong Kong University of Science and Technology und war einer der Pioniere der ersten mehrsprachigen maschinellen Übersetzungssysteme im Web, womit er die Grundlage für Plattformen wie Google Translate schuf. Heutzutage wird er zunehmend nicht nur für seine technischen Beiträge anerkannt, sondern auch dafür, dass er eine auffallend menschliche Metapher nutzt, um die Folgen der künstlichen Intelligenz zu erklären. KI, so argumentierte er, sei nicht bloß eine Technologie, die es bereitzustellen gelte, sondern eine Generation, die wir erziehen.

Diese Metapher, dass KI-Systeme Kinder und keine Werkzeuge sind, stellt eine deutliche Abkehr von den vorherrschenden Narrativen rund um die künstliche Intelligenz dar. Anstatt sich ausschließlich auf technische Fortschritte oder Dienstprogramm zu konzentrieren, fordert De Kai uns auf, die langfristigen kulturellen und psychologischen Auswirkungen dieser Systeme zu berücksichtigen. Er ist Teil einer wachsenden Bewegung von Forschern , die argumentieren, dass KI die Gesellschaft widerspiegelt.

„Wir lagern Teile unserer kognitiven Fähigkeiten aus“, sagte er. „Und die Systeme, die uns beobachten, lernen nicht nur, was wir sagen, sondern auch, wie wir uns verhalten.“