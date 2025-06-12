Im vergangenen Jahr hat die künstliche Intelligenz die Schwelle von etwas, das wir abfragen, zu etwas überschritten, das unauffällig beobachtet, reagiert und zunehmend lernt. Im Zuge dieses Übergangs hat sich auch die Debatte um KI verändert. Das Gespräch beschränkt sich nicht mehr auf den Bereich der Ingenieure und Ethiker, es geht jetzt um kindliche Entwicklung, kulturelle Übertragung und menschliche Psychologie.
Nur wenige haben diesen Wandel lebendiger dargestellt als der Informatiker De Kai, der kürzlich per Videoanruf von seinem Zuhause in Hongkong aus mit vorsichtiger Intensität sprach. In einem schwarzen T-Shirt und einer rechteckigen Brille saß er da, umgeben von Büchern und Instrumenten – ein Musiker und Wissenschaftler zugleich. Sein Tonfall war nachdenklich, er beherrschte sowohl die Sprache des Codes als auch die der Metapher.
Sein neues Buch Raising AI präsentiert sein Argument, dass künstliche Intelligenz weniger als industrielles Werkzeug und mehr als Entwicklungsphänomen betrachtet werden sollte. „Wir programmieren diese Systeme nicht“, sagte er in einem Interview mit IBM Think. „Wir erziehen sie, genau wie wir Kinder erziehen.“
Kai ist Professor an der Hong Kong University of Science and Technology und war einer der Pioniere der ersten mehrsprachigen maschinellen Übersetzungssysteme im Web, womit er die Grundlage für Plattformen wie Google Translate schuf. Heutzutage wird er zunehmend nicht nur für seine technischen Beiträge anerkannt, sondern auch dafür, dass er eine auffallend menschliche Metapher nutzt, um die Folgen der künstlichen Intelligenz zu erklären. KI, so argumentierte er, sei nicht bloß eine Technologie, die es bereitzustellen gelte, sondern eine Generation, die wir erziehen.
Diese Metapher, dass KI-Systeme Kinder und keine Werkzeuge sind, stellt eine deutliche Abkehr von den vorherrschenden Narrativen rund um die künstliche Intelligenz dar. Anstatt sich ausschließlich auf technische Fortschritte oder Dienstprogramm zu konzentrieren, fordert De Kai uns auf, die langfristigen kulturellen und psychologischen Auswirkungen dieser Systeme zu berücksichtigen. Er ist Teil einer wachsenden Bewegung von Forschern , die argumentieren, dass KI die Gesellschaft widerspiegelt.
„Wir lagern Teile unserer kognitiven Fähigkeiten aus“, sagte er. „Und die Systeme, die uns beobachten, lernen nicht nur, was wir sagen, sondern auch, wie wir uns verhalten.“
De Kais Ansatz entstand vor mehr als einem Jahrzehnt, lange bevor Transformers-Modelle und Chatbots zum Gesprächsthema beim Abendessen wurden. Im Jahr 2015 begann er, Vorträge zu halten, in denen er KI nicht als mechanischen, sondern als sozialen Fortschritt bezeichnete.
„Das Problem“, sagte er mir, „ist, dass wir immer noch Metaphern aus dem Industriezeitalter verwenden. Wir denken an KI wie an eine Dampfmaschine oder einen Traktor, etwas, das für uns arbeitet. Aber das, was wir automatisieren, ist nicht mehr die körperliche Arbeit. Wir automatisieren Einflussnahme.“
Die industrielle Metapher bleibt bestehen, am deutlichsten sichtbar in der Art und Weise, wie Wirtschaftsführer KI beschreiben: als Produktivitätsbooster, Effizienzsteigerer, Co-Pilot. De Kais Befürchtung ist jedoch, dass diese Sprache den viel tiefgreifenderen Wandel verschleiert, der sich gerade vollzieht. „Wenn Sie Maschinen bauen, die aus der Kultur lernen, werden sie Teil dieser Kultur“, sagte er in dem Interview. „Und wenn sie erst einmal Teil davon sind, können sie es mitgestalten.“
Diese Vorstellung, dass KI eher partizipativ als passiv ist, hat bei Forschern, die sich mit der Ausrichtung und Ethik von KI beschäftigen, Anklang gefunden. Shakir Mohamed, Research Director bei Google DeepMind London, hat vorgeschlagen, dass die Zukunft der KI-Ethik in der relationalen Verantwortlichkeit liegt, die sich darauf konzentriert, wie KI-Systeme aus Netzwerken von Menschen, Institutionen und sozialen Machtstrukturen entstehen und diese beeinflussen. Yoshua Bengio, ein mit dem Turing-Preis ausgezeichneter Forscher und Pionier des Deep Learning, fordert KI-Modelle, die menschliche Unsicherheit und Empathie einbeziehen, und argumentiert, dass künstliche Intelligenz ohne solche Fähigkeiten grundlegend von der Komplexität menschlicher Erfahrung abgekoppelt bleiben wird.
De Kai ist der Ansicht, dass die Herausforderung noch umfassender ist: Die Präferenzen selbst sind nicht festgelegt. Sie werden in Echtzeit von den Menschen modelliert, die die KI beobachten.
„Wir müssen erkennen, dass diese Systeme von uns lernen, während wir lernen, sie zu benutzen“, sagte er. „Und das bedeutet, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln.“
Um zu erklären, wie diese Modellierung abläuft, verweist De Kai auf die Psychologie, insbesondere auf die Dualprozesstheorie, die Kognition in schnelle, intuitive Antworten (System 1) und langsamere, deliberatives Schließen (System 2) unterteilt. Die KI schwankt hin und her zwischen dem Versuch, das eine oder das andere zu imitieren. Die symbolischen Logiksysteme der 1980er Jahre waren Versuche, System 2 zu modellieren. Die neuronalen Netze von heute tendieren zu System 1.
„Man kann keine Regeln für Intuition aufstellen“, sagte er. „Man muss sie antrainieren.“
Dieses Training, so argumentierte er, erfolgt nun durch riesige Datensätze – die schriftlichen, gesprochenen und aufgezeichneten Spuren von Kultur. Im Gegensatz zur frühen KI, die Anweisungen befolgte, lernen moderne Systeme durch Nachahmung. Sie lesen Beiträge in sozialen Medien, Nachrichtenartikel, reviews und öffentliche Foren. Im Grunde werden sie sozialisiert.
„Wir bauen jetzt leere Gehirne“, sagte er. „Und wir erziehen sie.“
Die Metapher ist mehr als rhetorisch. Ein Modell, das mit toxischen Inhalten trainiert wurde, kann sich toxisch verhalten, stellte er fest.
„Es geht nicht nur darum, Beleidigungen zu filtern oder Hassrede zu zensieren“, sagte er. „Es geht um die grundlegende Struktur dessen, was wir belohnen, was wir kommentieren, was wir positiv bewerten und womit wir uns beschäftigen. Das wird dann zum impliziten Lehrplan.“
Diese Art des indirekten Lernens ist schwer zu erkennen und noch schwerer zu verlernen. Forscher von Unternehmen wie dem Allen Institute for KI und der Partnership on AI untersuchen, wie Verzerrungen und Verhaltensweisen subtil in Modellgewichtungen und -Ausgaben kodiert werden.
De Kai verdeutlicht seinen Standpunkt, indem er auf einen Fall aus dem Jahr 2016 zurückkehrt, als Microsoft Tay auf den Markt brachte, einen Chatbot, der darauf trainiert ist, in Echtzeit von Nutzern zu lernen. Innerhalb von 24 Stunden hatte sich Tay zu einer Quelle für Verschwörungstheorien, Hassreden und beleidigende Äußerungen entwickelt – Reaktionen, die es über Twitter-Interaktionen aufgegriffen hatte. Tay wurde schnell offline geschaltet. Weniger bekannt ist, dass Microsoft ein ähnliches Modell in China eingesetzt hat, allerdings unter anderen Bedingungen, und dass das System als beliebter Chatbot erfolgreich war.
„Gleiche Architektur, anderes kulturelles Umfeld“, bemerkte De Kai. „Das ist die Kraft der Erziehung.“
Was gelernt wurde, sagte er, kann nicht immer verlernt werden. „Deshalb ist die Metapher der Kindererziehung so treffend. Wenn man ein Kind in einem dysfunktionalen Umfeld aufzieht, lassen sich die Folgen nicht so einfach rückgängig machen.“
Die heutigen führenden Modelle werden alle mit einer Kombination aus überwachtem Lernen und Reinforcement Learning trainiert, wobei menschliches Feedback genutzt wird. Das meiste, was KI-Modelle über ihr Verhalten lernen, stammt aus dem Vortraining mit großen Textsammlungen. Diese Texte werden von öffentlich zugänglichen Webseiten zusammengestellt, darunter Wikipedia, Reddit, GitHub und viele andere.
De Kai wendet sich nicht gegen diese Methoden. Vielmehr müssten wir uns bewusster werden, was auf dem Spiel steht, sagte er. „Es geht nicht nur um Fairness oder Verzerrung im abstrakten Sinne. Es geht darum, welche Art von Persönlichkeiten wir modellieren.“
In der Unternehmenswelt hat die Metapher der KI als Kind praktische Implikationen, sagte Kai. Unternehmen, die KI-Systeme einsetzen, konzentrieren sich oft auf Benchmarks und Leistungskennzahlen, einschließlich Genauigkeit, Latenz und Durchsatz. Diese Maßnahmen erfassen jedoch nicht die umfassenderen gesellschaftlichen Dynamiken.
„Stellen Sie sich vor, Sie würden einen neuen Mitarbeiter einstellen“, sagte er. „Sie geben ihm nicht einfach ein Handbuch und überlassen ihn dann sich selbst. Sie teilen ihm einen Mentor zu. Sie überwachen seine Entwicklung. Sie modellieren Werte.“
Einige Unternehmen nehmen dies zunehmend ernst. Salesforce und Microsoft haben ethische Überprüfungsprozesse eingeführt. IBM veröffentlicht KI-Informationsblätter, in denen die Herkunft des Modells detailliert beschrieben wird. De Kai betrachtet diese Bemühungen jedoch als vorläufige Schritte.
„Es reicht nicht, konform zu sein“, sagte er. „Man muss gewissenhaft sein.“
Seine Sorge ist, dass KI in Unternehmen oft die Kultur ihrer Schöpfer übernimmt, manchmal auf subtile Weise. Ein Chatbot, der bei der Personalbeschaffung helfen soll, könnte geschlechtsspezifische Sprachmuster absorbieren. Ein Finanztool könnte Risikotoleranzen widerspiegeln, die von institutionellen Verzerrungen geprägt sind. In keinem der Fälle verhält sich die KI fehlerhaft. Sie lernt.
Die Perspektive ändert sich, wenn man annimmt, dass es sich bei diesen Systemen um Mitarbeiter in Ausbildung und nicht um Algorithmen handelt. „Wenn wir KI als Kollegen oder Schüler betrachten, verändert das unser Verhalten ihr gegenüber. Wir hören auf, sie wie ein Werkzeug zu behandeln und fangen an, sie wie einen Beobachter zu behandeln.“
Für De Kai ist der wichtigste und am wenigsten sichtbare Einfluss auf die KI nicht das, was sie verarbeitet, sondern das, was sie nie zeigt.
„Es wird so viel Aufmerksamkeit auf Fehlinformationen gerichtet, aber sehr wenig auf fehlende Informationen“, sagte er.
Algorithmen entscheiden, welche Beiträge wir sehen, welche Produkte empfohlen werden und welche Nachrichtenartikel erscheinen, sagte Kai. Dabei bestimmen sie auch, was unsichtbar bleibt.
„Das ist algorithmische Zensur“, sagte er, „nicht im Sinne politischer Unterdrückung, sondern im Sinne epistemischer Verengung.“
Er betont umgehend, dass er nicht an Verschwörungen glaubt. Aber er glaubt an Anreize. „Wenn Ihr Algorithmus für das Engagement optimiert ist, wird er lernen, dass bestimmte Arten von Inhalten die Leute fesseln. Diese wird er besonders zur Schau stellen. Alles andere wird aus dem Blickfeld verschwinden.“
Die Auswirkungen sind kumulativ. Modelle, die mit anhand von Engagement-Metriken gefilterten Daten trainiert wurden, lernen, Transparenz höher zu bewerten als Nuancen. Sie können zu Verstärkern vorhandener Feedback-Schleifen werden, ohne dass sie jemand bewusst so steuert.
Doch das Gebiet entwickelt sich rasant. De Kai sieht Anzeichen für Fortschritte am Horizont. Auf die Frage, was als Nächstes ansteht, antwortet er vorsichtig und verweist auf Fortschritte im Bereich des logischen Denkens, auf hybride Ansätze, die neuronale Netze mit symbolischen Systemen verbinden, und auf eine Verlagerung hin zu effizienteren, anpassbaren und leichtgewichtigen Modellen.
„Die Frage ist nicht, ob wir bessere Modelle bekommen werden. Das werden wir. Die Frage ist, ob wir bessere Lehrer werden.“
Er ist zuversichtlich, dass die Forschungsgemeinschaft dies allmählich begreift. Das Aufkommen agentenbasierter Systeme, die zunehmende Aufmerksamkeit für Langzeitspeicher und Kontext bei der KI-Entwicklung sowie die explosionsartige Zunahme des Interesses an Ausrichtungsmechanismen deuten darauf hin, dass sich ein Bereich seines wachsenden kulturellen Fußabdrucks bewusst ist.
Dennoch warnt De Kai vor Selbstgefälligkeit. „Wir sind die erste Generation, die nicht menschliche Bewusstseinszustände entwickelt.“ Das ist ein unglaubliches Privileg. Und ein Test.“
Er lächelte, fast verlegen. „Sie beobachten uns. So lernen sie.“
