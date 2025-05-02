An einem grauen Morgen in Oxford, England, sitzt Christopher Summerfield in seinem Büro am Institut für Experimentelle Psychologie; ein Buchmanuskript liegt ordentlich gestapelt am Edge seines Schreibtisches. Es war eine arbeitsreiche Saison gewesen. Zwischen seiner Forschung über menschliche Kognition, der Zusammenarbeit mit KI-Labors und einem vollen Lehrplan hatte Summerfield Zeit gefunden, These Strange New Minds: How AI Learned to Talk and What It Means zu schreiben.
Das neue Buch ist teils Geschichte, teils Manifest und teils Meditation über eine Frage, die Technologen und Philosophen gleichermaßen seit Langem beschäftigt: Wenn Maschinen zu denken scheinen, was geschieht dann wirklich?
Summerfields Buch erscheint zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Durchbrüche in der KI – von der Einführung multimodaler Modelle wie GPT-4 bis hin zu gehirninspirierten Fortschritten wie IBMs Northpole-Chip – verändern das Verständnis von Wissenschaftlern, politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit über maschinelle Intelligenz. Mit zunehmender Leistungsfähigkeit von KI-Systemen ist deren kognitiver Status – ob sie tatsächlich zum logischen Denken, Planen und Schlussfolgern fähig sind – zu einer der dringlichsten und umstrittensten Debatten unserer Zeit geworden. In These Strange New Minds argumentiert Summerfield, dass es notwendig ist, um die Zukunft der KI zu erfassen, zunächst das Wesen menschlichen Denkens zu verstehen – und sowohl die Parallelen als auch die Unterschiede zwischen biologischem und künstlichem Geist zu erkennen.
Summerfield, Professor für kognitive Neurowissenschaften an der Universität Oxford, leitet das Human Information Processing (HIP) Lab – eine Forschungsgruppe, die untersucht, wie Menschen und künstliche Systeme lernen, Informationen kategorisieren und Entscheidungen treffen. Seine Arbeit kombiniert Verhaltensexperimente, Computermodellierung und neuronale Datenanalyse und erforscht dabei häufig die Ähnlichkeiten zwischen Gehirnfunktionen und maschinellem Lernen. Seine Forschung liegt an der Schnittstelle von Kognitionswissenschaft, KI und Sozialwissenschaften – Bereiche, die mit zunehmender Komplexität von KI-Modellen immer stärker zusammenwachsen.
The Department of Experimental Psychology, das derzeit in einem verwitterten Cluster am Edge des Wissenschaftsviertels von Oxford untergebracht ist, wirkt wie ein Ort im Übergang: Die Whiteboards sind dick mit Diagrammen bedeckt, und der Geruch von altem Holz vermischt sich unruhig mit dem von neuen Kabeln. Schon bald werden Summerfield und seine Kollegen in das Life and Mind Building verschieben, einen glänzenden Komplex aus hellem Stein und Glas, in dem hinter klaren, modernen Fassaden EEG-Suiten, Schlaflabore und Eye-Tracking-Räume entstehen. Doch selbst während Oxford seine Infrastruktur neu gestaltet, bleibt die Stimmung im Gebäude unverändert – ernst, unbeeilt, durchzogen von der stillen Intensität von Menschen, die ihr Leben damit verbringen zu verstehen, wie Geister, menschlich oder nicht, entstehen.
Außerhalb seines Labors unterrichtet Summerfield einen Kurs mit dem Titel „How to build a brain from scratch“, der Psychologie, Neurowissenschaften und KI nutzt, um die zugrunde liegenden Prinzipien des Lernens und Schlussfolgerns zu untersuchen. Er ist bekannt dafür, Klarheit und Zugänglichkeit zu betonen – Eigenschaften, die zunehmend an Bedeutung gewinnen, da Diskussionen über KI über technische Kreise hinausgehen und in eine breitere öffentliche Debatte eintreten.
Während unseres Interviews wirkt Summerfield entspannt, aber konzentriert. Sein Haar steht in ungebändigten Strähnen ab und umrahmt ein Gesicht, das offen und lebhaft wirkt, wenn er über Ideen spricht. Er trägt einen schlichten dunklen Pullover und eine Brille mit Drahtrand, was ihm den Eindruck verleiht, dass er eher mit der Lösung von Problemen befasst ist als mit der Pflege eines polierten Images. Hinter ihm fängt ein Whiteboard voller Pfeile, Gleichungen und Diagramme das Morgenlicht ein.
„Es besteht die Tendenz, KI auf diese völlig gegensätzlichen Arten darzustellen“, sagt er. „Auf der einen Seite glauben die Optimisten, dass wir sehr bald über Technologien verfügen werden, die intelligenter sind als der Mensch. Skeptiker hingegen sehen KI als bloßen Hype – nur ein weiteres Werkzeug, das von Konzernen eingesetzt wird, um uns zu kontrollieren.“
Die jüngsten Entwicklungen haben ihm sowohl neue Perspektiven als auch neues Material für seine Arbeit geliefert. Modelle wie GPT-4, Claude und IBMs Granite haben ein breiteres Denkvermögen bewiesen und gehen über frühere Systeme hinaus, die lediglich das nächste Wort in einer Sequenz vorhersagten. Forscher entwickeln außerdem Multi-Agent-Frameworks, bei denen mehrere KI-Systeme zusammenarbeiten oder konkurrieren, um Aufgaben zu lösen – ein Ansatz, den manche als Schritt zu komplexeren, emergenten Verhaltensweisen betrachten.
Unterdessen verfolgen Unternehmen wie IBM vom Gehirn inspirierte Designansätze. Der Northpole-Chip beispielsweise ist so gebaut, dass er Aspekte biologischer neuronaler Netze nachahmt, wobei Energieeffizienz und parallele Verarbeitung statt rohe Rechenleistung in den Vordergrund gestellt werden. Für Summerfield spiegeln diese Bemühungen die wachsende Erkenntnis wider, dass die Skalierung herkömmlicher KI-Methoden möglicherweise nicht ausreicht und dass neue, aus der Biologie abgeleitete Modelle der Intelligenz den Weg in die Zukunft weisen könnten.
Fragt man Summerfield, ob große Sprachmodelle (LLMs) wie ChatGPT zum logischen Denken fähig sind, antwortet er ohne zu zögern: ja, innerhalb gewisser Grenzen.
„Zumindest in einem begrenzten Bereich von Anwendungsgebieten argumentieren die heutigen KI-Systeme besser als der Mensch“, sagt er.
Dies, fügt er hinzu, sollte nicht überraschen. Schon seit Jahrzehnten übertreffen Maschinen die menschliche Leistung bei spezialisierten Denkaufgaben – und zwar nicht mit schachspielenden Systemen wie IBMs Deep Blue, sondern bereits 1956, als es dem Programm Logic Theorist gelang, mathematische Theoreme zu beweisen, die seine Schöpfer nicht vorausgesehen hatten.
Die LLMs von heute recherchieren nicht mehr nur Fakten: Sie generieren Code, verfassen Essays und entwickeln Lösungen für komplexe Probleme. Die neueste Technologie, bekannt als multimodale KI, erweitert diese Kapazität noch weiter, indem sie es Systemen ermöglicht, Bilder, Text, Audio und Video gleichzeitig zu verarbeiten, eine Entwicklung, von der Forscher hoffen, dass sie ganzheitlicheren Argumentationsformen nahekommt.
„Models sind bei den meisten kognitiven Aufgaben besser als die meisten Menschen“, sagt Summerfield. Er fügt jedoch schnell hinzu, dass weiterhin erhebliche Einschränkungen bestehen. Modelle haben oft Schwierigkeiten mit Aufgaben, die ein tieferes soziales Verständnis erfordern, wie z. B. die Fähigkeit, Emotionen zu steuern, Absichten abzuleiten oder die unausgesprochenen Nuancen zu erfassen, die die menschliche Interaktion kennzeichnen.
„Soziale Interaktion ist für unser Überleben unerlässlich“, erklärt er. „Modelle werden in dieser Welt nicht trainiert. Ihnen fehlen einige der Motivationen und emotionalen Signale, die das menschliche soziale Denken so komplex machen.“
In jüngeren Studien wurde versucht zu testen, ob KI-Systeme eine „Theory of Mind“ entwickeln können – die Fähigkeit, anderen mentale Zustände zuzuschreiben. Einige experimentelle Modelle zeigen Hinweise auf diese Fähigkeit in kontrollierten Umgebungen, aber die Forscher sind sich weitgehend einig, dass KI immer noch weit hinter den vielschichtigen, intuitiven mentalen Modellen zurückbleibt, die Menschen jeden Tag bereitstellen.
Summerfield weist darauf hin, dass die heutigen Systeme zwar Aspekte des logischen Denkens eindrucksvoll simulieren können, aber nicht wirklich verstehen, was sie da tun. Ihnen fehlt die Verankerung in gelebter Welterfahrung – eine grundlegende Einschränkung, die sich durch noch so geschickte Anregungen nicht vollständig beseitigen lässt.
Und die Natur dieser Unterschiede wird noch deutlicher, wenn wir einen weiteren wesentlichen Bestandteil menschlichen Denkens berücksichtigen: das Gedächtnis.
Wenn Motivation unseren Gedanken eine Richtung gibt, gibt ihnen das Gedächtnis Kontinuität. Und auch hier weichen Maschinen deutlich vom biologischen Denken ab.
Menschen besitzen mehrere Speichersysteme. Das Kurzzeitgedächtnis beruht auf dynamischer elektrischer Aktivität im Gehirn, die es Menschen ermöglicht, Informationen über kurze Zeiträume zu speichern und zu verarbeiten. Das Langzeitgedächtnis hingegen beinhaltet physische Veränderungen neuronaler Verbindungen – ein langsamer, adaptiver Prozess, der es Menschen ermöglicht, Wissen, Erfahrungen und Fähigkeiten über Jahre und sogar Jahrzehnte hinweg zu bewahren.
In der Kognitionswissenschaft unterscheiden Forscher zwischen episodischem Gedächtnis (Erinnerungen an persönliche Ereignisse), semantischem Gedächtnis (allgemeine Fakten und Konzepte) und prozeduralem Gedächtnis (Fähigkeiten wie Fahrradfahren). Emotionale Erinnerungen, tief von Gehirnstrukturen wie der Amygdala kodiert, prägen Verhalten und Entscheidungsfindung im Laufe eines Lebens.
Im Vergleich dazu gehen die heutigen KI-Modelle mit Speicher ganz anders um. LLMs arbeiten innerhalb eines festen Kontextfensters: Informationen werden während einer Interaktion vorübergehend gespeichert, anschließend aber wieder verworfen. Wenn ein Gespräch endet, wird der Speicher des Systems zurückgesetzt.
„Wenn man mit einem Sprachmodell interagiert“, sagt Summerfield, „gibt es keine fortlaufende persönliche Vorgeschichte.“ Es kann sich nicht daran erinnern, wer Sie sind oder worüber Sie gesprochen haben, es sei denn, diese Informationen werden explizit weitergegeben.“
Diese Einschränkung ist nicht nur lästig. Beim Menschen ermöglicht das Gedächtnis die Schaffung persönlicher Identität, vertieft Beziehungen und ermöglicht die Entwicklung von Vertrauen, Nuancen und gemeinsamer Bedeutung im Laufe der Zeit. KI-Systeme, denen dies fehlt, bleiben im Wesentlichen transaktional – sie sind zwar hervorragend darin, im Moment Muster zu erkennen, aber nicht in der Lage, einen dauerhaften Kontext zu erstellen.
Einige Forscher versuchen, KI-Systemen ein Langzeitgedächtnis zu verleihen. Projekte wie der Speicher von OpenAI für Chat-GPT ermöglichen es Modellen, sich an vergangene Interaktionen über Sitzungen hinweg zu erinnern. Anthropic hat erklärt, dass es seine Claude-Modelle mit Schwerpunkt auf kontextueller Kohärenz über längere Dialogabschnitte hinweg gestaltet hat. Diese Ansätze sind jedoch früh und werfen erhebliche technische und ethische Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre, der Datensicherheit und der Manipulation der Nutzer auf.
Selbst wenn Entwickler die technischen Hürden überwinden können, bleibt die philosophische Kluft groß. Das menschliche Gedächtnis ist nicht nur eine Datenbank von Fakten – sie ist formbar, emotional und subjektiv. Es entwickelt sich mit neuen Erfahrungen weiter und nimmt neue Bedeutungen an.
„Beim Menschen ist das Gedächtnis nicht nur Speicherung“, bemerkte Summerfield. „Es ist eine Interpretation. Es ist das fortwährende Umschreiben der Vergangenheit durch die Linse der Gegenwart.“
Ohne das, so argumentierte er, wird der KI immer ein Kernelement dessen fehlen, was es heißt, wirklich intelligent zu sein – und wirklich menschlich.
Trotz der aktuellen Einschränkungen künstlicher Systeme glaubt Summerfield, dass der Versuch, denkende Maschinen zu bauen, bereits jetzt das Verständnis der Wissenschaftler von natürlicher Intelligenz verändert.
„In gewisser Hinsicht fungiert KI als Existenzbeweis“, sagt er. „Wenn bestimmte Strategien für Maschinen funktionieren, deutet das darauf hin, dass sie auch in biologischen Systemen eine Rolle spielen könnten.“
Eine der auffälligsten Entwicklungen ist die Entdeckung, dass relativ einfache neuronale Netzarchitekturen, wenn sie massiv skaliert werden, Verhaltensweisen erzeugen können, die früher als weitaus ausgefeiltere Designs angenommen wurden. Transformer-Modelle, die Grundlage von Systemen wie ChatGPT, Granite und Claude, haben gezeigt, dass großflächige Mustererkennung und Verallgemeinerung allein durch statistisches Training entstehen können.
Dieser Erfolg veranlasst die Kognitionswissenschaftler dazu, ihre langjährigen Theorien darüber, wie Menschen lernen, denken und generalisieren, zu überdenken. Insbesondere stellt sie die Vorstellung in Frage, dass Intelligenz mit komplexen symbolischen Regeln fest kodiert sein muss. Stattdessen deutet es darauf hin, dass ein Großteil des menschlichen Denkens selbst aus einfachen Mechanismen hervorgeht, die über große Mengen von Daten und Erfahrungen funktionieren.
Moderne KI-Modelle können Lösungen für unbekannte Probleme ableiten, Analogien vervollständigen und, unter den richtigen Bedingungen, sogar Formen der Meta-Kognition einsetzen: über ihre Argumentation nachdenken. Die Entwickler haben diese Funktionen nicht explizit programmiert; sie entstanden spontan aus dem Trainingsprozess und spiegeln damit einige Aspekte der menschlichen kognitiven Flexibilität wider.
Summerfield warnt jedoch vor oberflächlichen Vergleichen. Auch wenn sich Gehirne und KI auf einer abstrakten Ebene ähneln, sind die zugrunde liegenden Systeme doch grundlegend verschieden. Das menschliche Gehirn, so sagt er, hat sich unter einem Druck entwickelt, der Emotionen, Motivationen und Verzerrungen tief in die Struktur der Kognition eingebettet hat – Funktionen, die bei maschinellen Systemen weitgehend fehlen.
„Auf algorithmischer Ebene gibt es frappierende Ähnlichkeiten“, sagte er, „aber das Substrat – das Medium, in dem Intelligenz manifestiert wird – ist völlig anders.“
Das menschliche Denken ist nicht rein logisch oder leidenschaftslos. Sie ist von Emotionen geprägt, vom sozialen Kontext geleitet und vom Bedürfnis zu überleben und sich fortzupflanzen geformt. Diese Ebenen der Komplexität führen zu Verhaltensweisen, die KI-Modelle trotz ihrer statistischen Brillanz nicht vollständig nachbilden können.
Dennoch, so Summerfield, hilft der Prozess der Entwicklung und Erforschung von KI Forschern dabei, ihr Verständnis davon zu verfeinern, was Intelligenz ist: nicht eine einzelne Fähigkeit, sondern ein emergentes Phänomen, das sich aus vielen ineinandergreifenden Funktionen ergibt.
„Wir lernen genauso viel über uns selbst“, sagt er, „wie über Maschinen.“
Wenn Bemühungen, das Gedächtnis in die KI einzubauen, die Lücken zwischen Maschinen und Köpfen hervorheben, verschärft die Frage des Bewusstseins den Kontrast noch weiter.
Die Vorstellung, dass ein künstliches System jemals ein Bewusstsein erlangen könnte – dass es subjektive Erfahrungen, ein Selbstgefühl oder ein inneres Geistesleben haben könnte – ist seit Langem eine der umstrittensten Debatten in der Kognitionswissenschaft und Philosophie.
Summerfield nähert sich dem Thema mit der typischen Präzision. Er ist skeptisch, nicht weil er das Bewusstsein als einzigartig magisch betrachtet, sondern weil die Beweise einfach nicht die Idee stützen, dass heutige KI-Systeme, egal wie fähig, irgendetwas besitzen, das subjektivem Bewusstsein ähnelt.
„Wenn ein Sprachmodell sagt ‚Ich habe ein Bewusstsein‘“, erklärt er, „spiegelt es Muster wider, die es aus menschlichen Daten gelernt hat.“ Es gibt keinen unabhängigen Grund anzunehmen, dass diese Worte eine innere Realität widerspiegeln.“
LLMs wie GPT-4 werden darauf trainiert, den plausibelsten nächsten Textabschnitt vorherzusagen, nicht um introspektive Erfahrungen zu generieren. Auf die Frage nach ihrem inneren Zustand können sie kohärente Antworten geben, doch Kohärenz ist kein verlässlicher Indikator für Bewusstsein.
Einige Forscher haben Verhaltenstests für Maschinenbewusstsein vorgeschlagen, um die Komplexität, Anpassungsfähigkeit und Kohärenz von KI-Reaktionen zu untersuchen. Ohne Zugang zu subjektiven Erfahrungen bleiben solche Einschätzungen jedoch spekulativ.
„Wir haben bereits große Schwierigkeiten damit, das Bewusstsein bei nicht menschlichen Tieren zu beurteilen“, bemerkt Summerfield. „Die Übertragung dieser Erkenntnisse auf synthetische Systeme, die auf völlig anderen Substraten basieren, ist ein noch schwierigeres Problem.“
In biologischen Systemen scheint das Bewusstsein aus der komplexen Interaktion von Milliarden von Neuronen hervorzugehen, die eng mit Emotionen, körperlichen Empfindungen und einer Geschichte verkörperter Erfahrungen verknüpft sind. Im Gegensatz dazu arbeiten heutige KI-Modelle durch mathematische Transformationen von Eingabedaten ohne sensorische Verankerung oder emotionalen Kontext.
Summerfield bietet eine einfache Analogie an: „Man kann das Verhalten eines Hurrikans am Computer simulieren“, sagt er. „Aber die Simulation ist weder nass noch windig. Es ist eine Abstraktion.“
Ähnlich kann eine KI die äußeren Muster einer Konversation – und sogar Selbstberichte über das Bewusstsein – simulieren, ohne dabei innerlich eine Erfahrung zu erleben. Ohne Empfindung, Verkörperung oder intrinsischen Antrieb bleiben KI-Modelle zwar leistungsstark, aber leer. Sie sind eher brillante Nachahmer als unabhängige Köpfe.
Summerfield ist der Meinung, dass es im Moment am sichersten und produktivsten ist, KI-Systeme als komplexe Werkzeuge und nicht als aufstrebende Wesen zu betrachten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Nachahmung mit Verständnis verwechselt wird – und lenkt von der dringenden Arbeit ab, ihre Auswirkungen in der realen Welt zu überwachen.
Während sich unser Gespräch der Zukunft zuwendet, spricht Summerfield ein Thema an, das sich leise durch alle unsere Diskussionen gezogen hat: Regierungsführung.
„Diese Systeme sind leistungsstark“, sagt er. „Und ihre Entwicklung wird maßgeblich von kommerziellen Anreizen vorangetrieben.“
Summerfield setzt auf technologische Innovation. Er sieht ein enormes Potenzial für KI, um Bereiche wie Medizin, Bildung und wissenschaftliche Forschung zu revolutionieren. Er befürchtet jedoch, dass die Gefahren die Vorteile übertreffen könnten, wenn wir keine sorgfältigen Sicherheitsvorkehrungen treffen.
„Wir brauchen Strukturen, die sicherstellen, dass diese Instrumente verantwortungsvoll entwickelt und eingesetzt werden“, sagt er. „Dazu gehören technische Schutzmaßnahmen, aber auch rechtliche, ethische und demokratische Mechanismen.“
Erste Governance-Frameworks werden veröffentlicht. Das KI-Gesetz der Europäischen Union schlägt einen risikobasierten Ansatz vor, der Anwendungen auf der Grundlage des potenziellen Schadens reguliert, den sie verursachen könnten. In den Vereinigten Staaten legt der Entwurf des Weißen Hauses für die AI Bill of Rights Prinzipien zum Schutz der Bürger vor algorithmischer Diskriminierung und Ausbeutung fest. In der Zwischenzeit veröffentlichen Forschungsorganisationen und Interessenverbände Best Practices für eine verantwortungsvolle Entwicklung und Bereitstellung.
Dennoch, so Summerfield, bleibt noch viel zu tun. Er sagt, dass viele hochmoderne KI-Systeme auf riesigen Datensätzen trainiert werden, ohne ausdrückliche Zustimmung der Nutzer. Ihre interne Abläufe sind undurchsichtig, selbst für die Entwickler, und bei ihrer Bereitstellung mangelt es oft an sinnvoller Transparenz und Verantwortlichkeit.
„Es geht nicht nur um technische Korrekturen“, sagt er. „Es geht um gesellschaftliche Entscheidungen.“
Er meint damit Entscheidungen darüber, wer von den Fortschritten der KI profitiert: Wer trägt die Risiken? Wer kontrolliert die Werkzeuge, die zunehmend unsere Volkswirtschaften, unsere Informationsökosysteme und sogar unsere engen Beziehungen prägen?
Letztlich sieht Summerfield KI nicht als ferne, fremde Intelligenz, sondern als Spiegelbild unserer selbst – einen unvollkommenen Spiegel, der uns sowohl unsere Funktionen als auch unsere blinden Flecken zeigt. Er argumentiert, dass es eine der entscheidenden Herausforderungen der kommenden Jahre sein wird, zu verstehen, was wir in diesem Spiegel sehen. Und, wie These Strange New Minds deutlich macht, hat die Arbeit des Verstehens gerade erst begonnen.
