Wenn Bemühungen, das Gedächtnis in die KI einzubauen, die Lücken zwischen Maschinen und Köpfen hervorheben, verschärft die Frage des Bewusstseins den Kontrast noch weiter.

Die Vorstellung, dass ein künstliches System jemals ein Bewusstsein erlangen könnte – dass es subjektive Erfahrungen, ein Selbstgefühl oder ein inneres Geistesleben haben könnte – ist seit Langem eine der umstrittensten Debatten in der Kognitionswissenschaft und Philosophie.

Summerfield nähert sich dem Thema mit der typischen Präzision. Er ist skeptisch, nicht weil er das Bewusstsein als einzigartig magisch betrachtet, sondern weil die Beweise einfach nicht die Idee stützen, dass heutige KI-Systeme, egal wie fähig, irgendetwas besitzen, das subjektivem Bewusstsein ähnelt.

„Wenn ein Sprachmodell sagt ‚Ich habe ein Bewusstsein‘“, erklärt er, „spiegelt es Muster wider, die es aus menschlichen Daten gelernt hat.“ Es gibt keinen unabhängigen Grund anzunehmen, dass diese Worte eine innere Realität widerspiegeln.“

LLMs wie GPT-4 werden darauf trainiert, den plausibelsten nächsten Textabschnitt vorherzusagen, nicht um introspektive Erfahrungen zu generieren. Auf die Frage nach ihrem inneren Zustand können sie kohärente Antworten geben, doch Kohärenz ist kein verlässlicher Indikator für Bewusstsein.

Einige Forscher haben Verhaltenstests für Maschinenbewusstsein vorgeschlagen, um die Komplexität, Anpassungsfähigkeit und Kohärenz von KI-Reaktionen zu untersuchen. Ohne Zugang zu subjektiven Erfahrungen bleiben solche Einschätzungen jedoch spekulativ.

„Wir haben bereits große Schwierigkeiten damit, das Bewusstsein bei nicht menschlichen Tieren zu beurteilen“, bemerkt Summerfield. „Die Übertragung dieser Erkenntnisse auf synthetische Systeme, die auf völlig anderen Substraten basieren, ist ein noch schwierigeres Problem.“

In biologischen Systemen scheint das Bewusstsein aus der komplexen Interaktion von Milliarden von Neuronen hervorzugehen, die eng mit Emotionen, körperlichen Empfindungen und einer Geschichte verkörperter Erfahrungen verknüpft sind. Im Gegensatz dazu arbeiten heutige KI-Modelle durch mathematische Transformationen von Eingabedaten ohne sensorische Verankerung oder emotionalen Kontext.

Summerfield bietet eine einfache Analogie an: „Man kann das Verhalten eines Hurrikans am Computer simulieren“, sagt er. „Aber die Simulation ist weder nass noch windig. Es ist eine Abstraktion.“

Ähnlich kann eine KI die äußeren Muster einer Konversation – und sogar Selbstberichte über das Bewusstsein – simulieren, ohne dabei innerlich eine Erfahrung zu erleben. Ohne Empfindung, Verkörperung oder intrinsischen Antrieb bleiben KI-Modelle zwar leistungsstark, aber leer. Sie sind eher brillante Nachahmer als unabhängige Köpfe.

Summerfield ist der Meinung, dass es im Moment am sichersten und produktivsten ist, KI-Systeme als komplexe Werkzeuge und nicht als aufstrebende Wesen zu betrachten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Nachahmung mit Verständnis verwechselt wird – und lenkt von der dringenden Arbeit ab, ihre Auswirkungen in der realen Welt zu überwachen.

Während sich unser Gespräch der Zukunft zuwendet, spricht Summerfield ein Thema an, das sich leise durch alle unsere Diskussionen gezogen hat: Regierungsführung.

„Diese Systeme sind leistungsstark“, sagt er. „Und ihre Entwicklung wird maßgeblich von kommerziellen Anreizen vorangetrieben.“

Summerfield setzt auf technologische Innovation. Er sieht ein enormes Potenzial für KI, um Bereiche wie Medizin, Bildung und wissenschaftliche Forschung zu revolutionieren. Er befürchtet jedoch, dass die Gefahren die Vorteile übertreffen könnten, wenn wir keine sorgfältigen Sicherheitsvorkehrungen treffen.

„Wir brauchen Strukturen, die sicherstellen, dass diese Instrumente verantwortungsvoll entwickelt und eingesetzt werden“, sagt er. „Dazu gehören technische Schutzmaßnahmen, aber auch rechtliche, ethische und demokratische Mechanismen.“

Erste Governance-Frameworks werden veröffentlicht. Das KI-Gesetz der Europäischen Union schlägt einen risikobasierten Ansatz vor, der Anwendungen auf der Grundlage des potenziellen Schadens reguliert, den sie verursachen könnten. In den Vereinigten Staaten legt der Entwurf des Weißen Hauses für die AI Bill of Rights Prinzipien zum Schutz der Bürger vor algorithmischer Diskriminierung und Ausbeutung fest. In der Zwischenzeit veröffentlichen Forschungsorganisationen und Interessenverbände Best Practices für eine verantwortungsvolle Entwicklung und Bereitstellung.

Dennoch, so Summerfield, bleibt noch viel zu tun. Er sagt, dass viele hochmoderne KI-Systeme auf riesigen Datensätzen trainiert werden, ohne ausdrückliche Zustimmung der Nutzer. Ihre interne Abläufe sind undurchsichtig, selbst für die Entwickler, und bei ihrer Bereitstellung mangelt es oft an sinnvoller Transparenz und Verantwortlichkeit.

„Es geht nicht nur um technische Korrekturen“, sagt er. „Es geht um gesellschaftliche Entscheidungen.“

Er meint damit Entscheidungen darüber, wer von den Fortschritten der KI profitiert: Wer trägt die Risiken? Wer kontrolliert die Werkzeuge, die zunehmend unsere Volkswirtschaften, unsere Informationsökosysteme und sogar unsere engen Beziehungen prägen?

Letztlich sieht Summerfield KI nicht als ferne, fremde Intelligenz, sondern als Spiegelbild unserer selbst – einen unvollkommenen Spiegel, der uns sowohl unsere Funktionen als auch unsere blinden Flecken zeigt. Er argumentiert, dass es eine der entscheidenden Herausforderungen der kommenden Jahre sein wird, zu verstehen, was wir in diesem Spiegel sehen. Und, wie These Strange New Minds deutlich macht, hat die Arbeit des Verstehens gerade erst begonnen.