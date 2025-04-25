Wichtigste Erkenntnisse aus dem KI-Indexbericht 2025 der Stanford University

Benchmarks, Inferenzkosten, Innovation: Wie verändert die KI unsere Gesellschaft? In diesem Jahr wurden in Stanfords KI-Indexbericht 2025 neue Themenbereiche hinzugefügt, um die wachsende Rolle von KI in allen Facetten unseres Lebens widerzuspiegeln.
IBM Think hat in dem Bericht einige wichtige Trends zusammen mit Vanessa Parli, Direktorin der Forschungsprogramme am Institute for Human-Centered Artificial Intelligence der Stanford University, und Ash Minhas, Content Manager bei IBM, vorgestellt.
Benchmarks sind ein heißes Thema, denn die KI-Fähigkeiten entwickeln sich so schnell weiter, dass sie die Werkzeuge, mit denen sie gemessen werden, ständig überholen.
„Jedes Jahr betrachten wir, wie diese Algorithmen über Benchmarks hinweg abschneiden, und jedes Jahr scheint es, als würden sie diese Benchmarks übertreffen“, sagt Vanessa Parli, eine der Autorinnen des Berichts, in einem Interview mit IBM Think. „Ähnlich verhält es sich auch in diesem Jahr, selbst mit den neueren Benchmarks.“
In dem Bericht wird festgestellt, dass die Forscher 2023 neue Benchmarks – MMMU, GPQA und SWE-Bench –eingeführt haben, um die Grenzen fortschrittlicher KI-Systeme zu testen. Nur ein Jahr später verbesserte sich die Leistung deutlich: Laut Bericht stiegen die Werte bei MMMU, GPQA und SWE-Bench um 18,8, 48,9 bzw. 67,3 Prozentpunkte.
Dies führt innerhalb der Forschung zu Unklarheiten hinsichtlich der wahren Bedeutung und des Wertes eines Benchmarks. Parli stellt entscheidende Fragen zur Überlegung: „Messen wir das Richtige? Sind diese Benchmarks gefährdet? Und wie sollte die wissenschaftliche Gemeinschaft Modelle bewerten?“
Mit Blick in die Zukunft stellt sich Ash Minhas auch die Frage, wie das Benchmarking in Zukunft aussehen wird. „Wo soll das aufhören?" fragt er in einem Interview mit IBM Think. Muss der Turing-Test ständig neu definiert werden? Ist die letzte Prüfung der Menschheit wirklich die letzte Prüfung?“
In der Zwischenzeit warnen Experten vor dem Risiko einer Überanpassung, einem Phänomen, bei dem ein KI-Modell gelernt hat, bei bestimmten Benchmark-Tests außergewöhnlich gut abzuschneiden, es aber möglicherweise nicht gelingt, auf neue, unsichtbare Daten in realen Anwendungen zu verallgemeinern. „Trainieren wir das Modell nur darauf, den Benchmark zu bestehen?“, fügt er hinzu. „MMMU ist ein guter Benchmark-Wert, aber liegt es daran, dass das Modell weiß, wie es auf den Benchmark reagieren soll?“
Minhas warnt auch davor, dass die Begeisterung und die Dynamik des Fortschritts Vorrang vor der Sorge um Ethik, Fairness und Verzerrung haben könnten.
Angesichts der Tatsache, dass letztes Jahr die Nobelpreise für Physik und Chemie an Forscher verliehen wurden, die an künstlichen neuronalen Netzwerken sowie an Proteindesign und -vorhersagen arbeiten, ist es schwer, die Bedeutung der wachsenden Rolle der KI im medizinischen Bereich zu übersehen. Der Bericht stellt fest, dass die Zahl der von der FDA zugelassenen, KI-gestützten Medizinprodukte exponentiell gestiegen ist: Im Jahr 2023 wurden 223 Geräte zugelassen, im Vergleich zu nur sechs im Jahr 2015.
„Dieser Bereich der KI zur Verbesserung wissenschaftlicher Entdeckungen kann einen großen Einfluss auf unsere Gesellschaft haben“, sagt Parli.
Laut Minhas zeigt dieses Wachstum die rasante Innovation, wirft aber auch Fragen auf: „Haben wir die richtigen Experten und die richtigen Fähigkeiten, um diese neuen Geräte und Produkte zu testen?“
KI ist eine der Haupttriebkräfte für große Investitionen im Jahr 2024. Die Zahl der neu finanzierten Startups für generative KI hat sich fast verdreifacht, und nach Jahren der langsamen Einführung beschleunigte sich die Akzeptanz in Unternehmen 2024 deutlich, so der Bericht.
Künstliche Intelligenz hat sich von einem Randphänomen zu einem zentralen Treiber der Wertschöpfung in Unternehmen entwickelt. Die gesamten Unternehmensinvestitionen in KI erreichten im Jahr 2024 252,3 Mrd. USD, wobei die privaten Investitionen um 44,5 % und die Fusionen und Übernahmen im Vergleich zum Vorjahr um 12,1 % zunahmen. Dies trägt zu einem florierenden Startup-Ökosystem in den USA bei, wo die privaten KI-Investitionen im Jahr 2024 109,1 Milliarden US-Dollar erreichten.
Bei der Arbeit spielt KI ebenfalls eine wichtige Rolle, und viele erwarten, dass sich die agentische KI auf die Workflows von Unternehmen auswirkt.
Unternehmen haben jedoch ein anderes Tempo als die Innovation. „Die Technologie macht rasante Fortschritte, aber die Menschen und Prozesse brauchen Zeit, um sich zu verändern“, sagt Minhas.
Der Einfluss der KI auf den ROI ist immer noch fraglich, meint er. „Es gibt noch kein gutes Verständnis für den wirtschaftlichen Nutzen“, sagt Minhas. „Es herrscht keine Einigkeit darüber, wie hoch der ROI ist, und niemand weiß es wirklich.“
Der Bericht hob hervor, dass auch Länder weltweit ihre Investitionen in Infrastruktur ausweiten, und natürlich zeigt die Veröffentlichung leistungsstarker Modelle aus China, dass die Fortschritte in den USA nicht als selbstverständlich angesehen werden sollten.
„Ich glaube nicht, dass wir davon ausgehen können, dass die USA immer an der Spitze stehen werden, und wir müssen weiterhin über diese Komponenten der KI nachdenken: Rechenleistung, Talent, Daten“, sagt Parli. „Wir sollten weiter investieren, wenn wir unsere führende Rolle in der Innovation aufrechterhalten wollen, die wir in der Vergangenheit hatten, und sicherstellen, dass wir die richtigen Zutaten haben, um das zu erreichen.“
Der Bericht hebt jedoch einen weiteren interessanten, wenn nicht sogar widersprüchlichen Trend hervor: Länder mit den höchsten Investitionen in KI, wie die USA, stehen KI-Produkten und -Services skeptischer gegenüber als Länder mit einem begrenzten Budget für KI-Technologie.
Laut im Bericht veröffentlichten Zahlen glauben 80 % der befragten Menschen in Indonesien, dass KI-Produkte eher vorteilhaft als schädlich sind, verglichen mit nur 39 % in den USA.
„In vielen Ländern ermöglicht KI den Zugang zu bestimmten Ressourcen, beispielsweise zum Gesundheitswesen, und ich denke, wir werden KI und kulturellen Unterschieden gegenüber wahrscheinlich optimistischer eingestellt sein“, erklärt Parli. „Auch bei Fragen wie Privatsphäre, Sicherheit und Datenschutz gibt es kulturelle Unterschiede.“
Schließlich wird KI auch im physischen Raum präsenter sein.
Der Bericht ergab, dass sich die Zahl der weltweit installierten Industrieroboter von 2013 bis 2023 etwa verdreifacht hat und im Jahr 2023 bei 541.000 lag.
„Mit einigen KI-Tools, mit denen man in natürlicher Sprache mit dem Roboter kommunizieren kann, lässt sich auch Gestensteuerung nutzen“, sagt Parli. „Man kann viel enger mit den Robotern zusammenarbeiten, und die Kooperation wird einfacher.“ Ich sehe das Gesundheitswesen als einen Bereich, in dem die Robotertechnik noch weiter gehen wird.“
