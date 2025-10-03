Wie KI das Geschäftsmodell des Bankwesens „auf den Kopf stellt“: Sibos 2025

Ramamurthy verwies auf eine aktuelle Studie des IBM Institute for Business Value (2025 Global Outlook for Banking and Financial Markets), in der die aktuelle Situation der Eigenkapitalrendite (RoE) in der heutigen Bankenbranche beleuchtet wird. „Insgesamt erzielen Banken weltweit nicht ihre Kapitalkosten”, erklärte er. Mit anderen Worten: Die RoE einer typischen Bank liegt unter der Rendite, die erforderlich ist, um das Risiko der Investition abzudecken.

Diese Lücke schließt sich im Bankwesen in der Regel durch Fusionen und Übernahmen, erklärte Ramamurthy. Daher erklärte er: „Wir können mit Zuversicht sagen, dass es in den nächsten drei Jahren zu einer deutlichen Zunahme der M&A-Aktivitäten kommen wird. In reifen Märkten wie den USA ist Konsolidierung bereits an der Tagesordnung; wir werden eine Beschleunigung erleben.“

Ein weiteres wichtiges Thema in der Bankenwelt sei das Überdenken von Kosten und Effizienz, sagte er. Die Kosten-Ertrags-Verhältnisse – das Verhältnis von Betriebskosten zu Betriebserträgen – „sind hartnäckig unverändert geblieben, obwohl die Banken viel unternommen haben, um sie zu verbessern“. Er zitierte Daten aus „The 94% Core Banking Problem“, einer neuen IBM-Umfrage unter CIOs: In den USA beispielsweise liegt die Kosten-Ertrags-Quote bei bis zu 62 %, in Europa bei etwa 54 % und in Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sogar noch darunter. „In reifen Märkten gibt es hier viele Möglichkeiten“, erklärte er.