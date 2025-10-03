Wie KI das Geschäftsmodell des Bankwesens „auf den Kopf stellt“: Sibos 2025

„KI wird jeden Aspekt des Bankwesens, wie wir es kennen, beeinflussen“, erklärte Shanker Ramamurthy, IBM Global Managing Partner für Banken und Finanzmärkte, diese Woche auf der Sibos-Konferenz in der Messe Frankfurt.
In seinem Vortrag zum Thema „Skalierung von KI im Bankwesen“ untersuchte Ramamurthy, wie zukunftsorientierte Finanzinstitute den Übergang von KI-Experimenten zur Umsetzung vollziehen. Er konzentrierte sich auf „die drei Dinge, die CEOs und CXOs nachts wachhalten“: Wachstum und Leistung, Kosten und Effizienz sowie die Einhaltung regulatorischer Bestimmungen und die Risikominderung. KI werde bei allen drei Punkten eine zentrale Rolle spielen, erklärte er.
Ramamurthy verwies auf eine aktuelle Studie des IBM Institute for Business Value (2025 Global Outlook for Banking and Financial Markets), in der die aktuelle Situation der Eigenkapitalrendite (RoE) in der heutigen Bankenbranche beleuchtet wird. „Insgesamt erzielen Banken weltweit nicht ihre Kapitalkosten”, erklärte er. Mit anderen Worten: Die RoE einer typischen Bank liegt unter der Rendite, die erforderlich ist, um das Risiko der Investition abzudecken.
Diese Lücke schließt sich im Bankwesen in der Regel durch Fusionen und Übernahmen, erklärte Ramamurthy. Daher erklärte er: „Wir können mit Zuversicht sagen, dass es in den nächsten drei Jahren zu einer deutlichen Zunahme der M&A-Aktivitäten kommen wird. In reifen Märkten wie den USA ist Konsolidierung bereits an der Tagesordnung; wir werden eine Beschleunigung erleben.“
Ein weiteres wichtiges Thema in der Bankenwelt sei das Überdenken von Kosten und Effizienz, sagte er. Die Kosten-Ertrags-Verhältnisse – das Verhältnis von Betriebskosten zu Betriebserträgen – „sind hartnäckig unverändert geblieben, obwohl die Banken viel unternommen haben, um sie zu verbessern“. Er zitierte Daten aus „The 94% Core Banking Problem“, einer neuen IBM-Umfrage unter CIOs: In den USA beispielsweise liegt die Kosten-Ertrags-Quote bei bis zu 62 %, in Europa bei etwa 54 % und in Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sogar noch darunter. „In reifen Märkten gibt es hier viele Möglichkeiten“, erklärte er.
Risikominderung und Compliance-Themen, so Ramamurthy, „sind ein Bereich, in den Banken überproportional investieren“. Der Grund dafür sei offensichtlich: die zunehmende Regulierung auf globaler Ebene. „Eine globale Bank, die in mehreren Ländern tätig ist, muss möglicherweise weltweit 12.000 verschiedene Vorschriften einhalten“, erklärte er.
Darüber hinaus werde generative KI die Entwicklung weiterer Software ermöglichen, was eine größere Angriffsfläche für Cybersicherheit verursachen werde, so Ramamurthy.
Ganz zu schweigen davon, dass groß angelegtes, fehlertolerantes Quantencomputing kurz bevorstehe, sagte er und verwies auf die Prognose von IBM-CEO Arvind Krishna, dass es bis 2029 verfügbar sein werde. Ein potenzieller Nachteil dieses riesigen Sprungs sei, so Ramamurthy, dass er das Risiko erhöhen könne. „Böswillige Akteure versuchen, verschlüsselte Daten – beispielsweise Sozialversicherungsnummern – zu stehlen und darauf zu warten, dass Quantencomputing verfügbar wird. Andererseits ermöglicht das Quantencomputing die Lösung von Problemen, die mit herkömmlichen Computern nicht effektiv oder zeitnah gelöst werden können, darunter Preisoptimierung, effiziente Grenzsimulation, Echtzeit-Risikomanagement und vieles mehr – und bietet damit enorme Chancen für die kommenden Jahre.“– wodurch sich in den kommenden Jahren enorme Chancen ergeben.“
Ramamurthy erklärte, dass in den letzten fünf Jahrzehnten „etwa zwei Drittel bis drei Viertel der Investitionen in Bankentechnologie, Personal und Prozesse auf das Middle- und Back-Office konzentriert waren“, während der Rest auf das Front-Office ausgerichtet war: „Kunden, Kanäle, Ökosysteme, Plattformen und Partnerschaften“. Dies sei nicht mehr tragbar, da es „komplexe, unflexible und kostspielige Technologien und Prozesse“ verursacht habe, die von monolithischen Systemen unterstützt werden, die Veränderungen erheblich erschweren“.
Das ist das Modell von gestern, sagte Ramamurthy und fügte hinzu, dass das Bankmodell von morgen „radikal neu gedacht“ werde und „die Pyramide auf den Kopf stellen“ werde. Generative KI, Hybrid Cloud und schließlich Quantencomputing werden die Middle- und Back-Office-Prozesse vereinfachen, sodass sich die Banken auf ihre Kunden konzentrieren können. „Dieser Übergang vom bisherigen zum zukünftigen Geschäftsmodell ist nicht optional“, sagte er.
Eine Besonderheit der KI-Technologie, so Ramamurthy, sei, dass es „das erste Mal in meiner Karriere ist, dass ich erlebt habe, dass andere Branchen eine Technologie viel breiter und schneller auf Unternehmensebene einführen als das Bankwesen“. Dies sei angesichts der besonderen Risiken und regulatorischen Anforderungen, denen Finanzinstitute ausgesetzt sind, nur logisch. Doch der Wandel kommt, und zwar schnell. Laut „The 94% Core Banking Problem“ planen über 90 % der Unternehmen, bis 2028 KI zu integrieren.
„Dies ist eine außerordentlich interessante Zeit für die gesamte Bankenbranche“, erklärte er. Nicht nur das Geschäft treibt die Technologie voran, sondern die technologischen Möglichkeiten beeinflussen auch die Geschäftsstrategie.
Der größte Vorteil, den Finanzinstitute aus KI, insbesondere aus generativer KI, ziehen, liegt laut Ramamurthy im Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC), wo die Produktivität um bis zu 20 % gesteigert werden könnte. Er führte ein beeindruckendes Beispiel aus der Praxis an: Bradesco, eine große Bank in Lateinamerika und Brasilien, nutzt generative KI, um ihre 283.000 monatlichen Kundenanfragen zu bearbeiten, wodurch die Wartezeiten von 10 Minuten auf wenige Sekunden reduziert werden konnten.
Die beste Fallstudie für IBM ist möglicherweise IBM selbst. Wie Ramamurthy sagte: „Wir nutzen unsere eigenen Produkte.“ IBM fungiere als „Client Zero“ und teste KI-Funktionen intern, bevor sie für Kunden bereitgestellt werden, erklärte er. Die Ergebnisse sind beeindruckend: Über 86 % der von IBM-Mitarbeitern gemeldeten IT-Probleme werden über das Tool für generative KI „Ask IT“ bearbeitet, während 94 % der HR-Anfragen über „Ask HR“ abgewickelt werden. Insgesamt „führt dies zu Effizienzsteigerungen in Höhe von etwa 4,5 Milliarden US-Dollar pro Jahr“, sagte er.
Diese Effizienzsteigerungen hätten es den IBM-Mitarbeitern ermöglicht, „zwei Bandstufen höher zu arbeiten“ als zuvor, „wodurch die Mitarbeiter ihre Fähigkeiten verbessern konnten und ihre Arbeit mehr Spaß macht, produktiver und wertvoller geworden ist“.
Finanztechnologieunternehmen (Fintechs) stehen seit Jahren im Wettbewerb mit Banken. Eine größere Bedrohung, so Ramamurthy, seien die sogenannten „Techfins“ – Technologieunternehmen, die in den Finanzdienstleistungsbereich einsteigen, im Gegensatz zu Start-ups wie Stripe, die ursprünglich als Finanzunternehmen gegründet wurden.
Apple, Google und Alibaba sind alles Beispiele für Techfins. In Zukunft werden sowohl Fintechs als auch Techfins „einige der profitabelsten Bereiche des Bankwesens ins Visier nehmen“, so Ramamurthy. Im Hinblick auf den Übergang zur KI verfügt das Bankwesen jedoch über einen offensichtlichen Vorteil, den diese Wettbewerber nicht nachahmen können. „In dieser neuen Welt sind Daten der natürliche und faire Vorteil einer Bank“, erklärte er.
Während die meisten generativen KI-Modelle bereits nahezu alle öffentlich verfügbaren Daten erfasst haben, so erklärte er, verfügen Banken über äußerst wertvolle proprietäre Daten: die umfangreichen Daten zu Kundentransaktionen. „Ich wage zu behaupten, dass innerhalb von Finanzinstituten 95 % oder mehr der Daten im Zusammenhang mit generativer KI noch nicht erschlossen sind“, erklärte Ramamurthy.
Damit die Bankenbranche in einem sich rasch entwickelnden KI-Ökosystem wettbewerbsfähig bleibt, ist es laut Ramamurthy von entscheidender Bedeutung, den richtigen Moment zu nutzen. „Die Gelegenheit für Finanzinstitute, dieses Geschäftsmodell voranzutreiben, ist jetzt da“, sagte er.
