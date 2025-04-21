IBM Chief Scientist Ruchir Puri plädiert für nützliche künstliche Intelligenz

Die letzten Jahre haben diese Entwicklungen beschleunigt. GPT-4, Claude 3, Gemini und andere Modelle können jetzt standardisierte Tests bestehen, Code schreiben, Forschung zusammenfassen und sogar Witze erklären. Sie sind immer noch spröde, geben oft falsche Antworten und haben kein wirkliches Verständnis. Aber sie verwischen die Grenze zwischen enger KI und etwas Flexiblerem – und für einige Forscher fühlt sich das wie AGI im Frühstadium an. Andere warnen davor, dass es sich immer noch um eine Illusion von Kompetenz handle und dass der Begriff „AGI“ eher rhetorisch als technisch sei.

Im einfachsten Sinne bezeichnet AGI eine Maschine, die jede intellektuelle Aufgabe ausführen kann, die auch ein Mensch ausführen kann – lernen, schlussfolgern, Probleme lösen – und zwar mit der gleichen Anpassungsfähigkeit und Generalisierungsfähigkeit. Im Gegensatz zu den derzeitigen KI-Systemen, die eng gefasst und hochspezialisiert sind, würde AGI flexibel in einem breiten Spektrum von Bereichen funktionieren, ohne für jeden einzelnen explizit programmiert werden zu müssen.

Im vergangenen Jahr hat eine Welle immer leistungsfähigerer Modelle die Erwartungen nur noch weiter verstärkt. OpenAI-CEO Sam Altman hat AGI als unmittelbar bevorstehend beschrieben. Seine öffentlichen Aussagen – und die strategische Ausrichtung des Unternehmens – deuten auf ein eindeutiges Engagement für die Entwicklung von Maschinen hin, die mit breiter Kompetenz rationalisieren können. Google DeepMind und Anthropic sind diesem Beispiel gefolgt und haben Systeme veröffentlicht, die für allgemeineres Denken, Speicher und Werkzeugnutzung optimiert sind.

Prominente Investoren und Forschung unterstützen die AGI-Vision, einige erklären sie für erreichbar innerhalb von fünf bis zehn Jahren. Politische Debatten sind ebenfalls in den Vordergrund getreten, da Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden Bedenken über die Regulierung einer Technologie äußern, die per Definition keinen historischen Präzedenzfall hat. Für manche fühlt sich die Zukunft verlockend nah an; für andere gefährlich verfrüht.

Puris Antwort besteht nicht darin, den Ehrgeiz komplett abzulehnen, sondern die Frage neu zu formulieren: Was ist, wenn die eigentliche Grenze nicht darin besteht, eine Maschine zu bauen, die alles kann, sondern eine, die ein paar wesentliche Dinge gut kann?

Puri war maßgeblich am Bau der Systeme beteiligt, die IBM Watson und watsonx.ai Plattformen antrieben und Benchmarks für das setzten, was Maschinen leisten können. Heute ist er der Ansicht, dass das Fachgebiet ein neues Organisationsprinzip benötigt – etwas weniger Mythisches und etwas Praktischeres. Diese Idee, die Puri als „Artificial Useful Intelligence“ (AUI), also künstliche nützliche Intelligenz bezeichnet, beginnt zu beeinflussen, wie IBM und andere Forschungseinrichtungen ihre Forschung gestalten.

„Mir gefällt diese Perspektive zu ‚Lasst uns künstliche Intelligenz nützlich machen‘, denn wenn wir sie nützlich machen, wird niemand etwas dagegen haben“, sagt er.

Im Gegensatz zum Konzept von AGI, das eine Maschine impliziert, die die menschliche Intelligenz in allen Bereichen erreichen oder übertreffen kann, zielt AUI auf ein niedrigeres Ziel ab – bietet aber potenziell einen unmittelbareren Nutzen. Es geht nicht darum, etwas zu schaffen, das Sinfonien schreiben oder Philosophen ersetzen kann. Es geht darum, Tools zu entwickeln, die in klar definierten Kontexten zuverlässig funktionieren, wie Code-Copiloten, Compliance-Checker und Workflow-Optimierer.