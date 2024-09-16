Die zunehmende Bedrohung durch Cyberangriffe in der Restaurantbranche

Die Gastronomiebranche war in den letzten zwei Jahren einer steigenden Zahl von Cyberangriffen ausgesetzt, wobei große Fast-Food-Ketten die Hauptziele waren. Hier eine Zusammenfassung der Angriffe auf diese Branche und der darauffolgenden Ereignisse.

Datenschutzverletzungen sind ein wichtiges Thema. Bei mehreren großen Restaurantketten gab es Vorfälle, bei denen sensible Daten von Mitarbeitern und Kunden kompromittiert wurden. In einem bemerkenswerten Fall betraf eine Datenschutzverletzung 183.000 Menschen, bei dem Namen, Sozialversicherungsnummern, Führerscheinnummern, medizinische Informationen, Ausweise, Krankenversicherungsdaten und andere Finanzdaten offengelegt wurden. Ein weiterer Angriff kompromittierte Mitarbeiterdaten, darunter Namen und Führerscheinnummern, beeinträchtigte jedoch weder den Ladenbetrieb noch Kundendaten.

Ransomware-Angriffe sind ebenfalls zunehmend verbreitet, insbesondere im Lebensmittel- und Landwirtschaftssektor. Ein schwerwiegender Vorfall führte zur vorübergehenden Schließung von fast 300 Restaurants in Großbritannien für einen Tag. Diese Ransomware-Angriffe richten sich oft gegen Branchen mit aufdeckbaren Sicherheitslücken.

Darüber hinaus umfassten einige Verstöße den unbefugten Zugriff auf E-Mail-Konten von Mitarbeitern. Beispielsweise wurden durch eine Sicherheitsverletzung zwei E-Mail-Konten von Mitarbeitern zugänglich gemacht, was nur eine kleine Anzahl von Personen betraf.