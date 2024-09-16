Die zunehmende Bedrohung durch Cyberangriffe in der Restaurantbranche

Die Gastronomiebranche war in den letzten zwei Jahren einer steigenden Zahl von Cyberangriffen ausgesetzt, wobei große Fast-Food-Ketten die Hauptziele waren. Hier eine Zusammenfassung der Angriffe auf diese Branche und der darauffolgenden Ereignisse.
Datenschutzverletzungen sind ein wichtiges Thema. Bei mehreren großen Restaurantketten gab es Vorfälle, bei denen sensible Daten von Mitarbeitern und Kunden kompromittiert wurden. In einem bemerkenswerten Fall betraf eine Datenschutzverletzung 183.000 Menschen, bei dem Namen, Sozialversicherungsnummern, Führerscheinnummern, medizinische Informationen, Ausweise, Krankenversicherungsdaten und andere Finanzdaten offengelegt wurden. Ein weiterer Angriff kompromittierte Mitarbeiterdaten, darunter Namen und Führerscheinnummern, beeinträchtigte jedoch weder den Ladenbetrieb noch Kundendaten.
Ransomware-Angriffe sind ebenfalls zunehmend verbreitet, insbesondere im Lebensmittel- und Landwirtschaftssektor. Ein schwerwiegender Vorfall führte zur vorübergehenden Schließung von fast 300 Restaurants in Großbritannien für einen Tag. Diese Ransomware-Angriffe richten sich oft gegen Branchen mit aufdeckbaren Sicherheitslücken.
Darüber hinaus umfassten einige Verstöße den unbefugten Zugriff auf E-Mail-Konten von Mitarbeitern. Beispielsweise wurden durch eine Sicherheitsverletzung zwei E-Mail-Konten von Mitarbeitern zugänglich gemacht, was nur eine kleine Anzahl von Personen betraf.
Die Auswirkungen dieser Cyberangriffe auf den Restaurantbetrieb waren unterschiedlich. Einige haben zu vorübergehenden Störungen des Unternehmensbetriebs und systemweiten Technologieausfällen geführt, die digitalen Bestellvorgänge beeinträchtigten, während andere zu einer kurzzeitigen Schließung von physischen Standorten geführt haben. Die kompromittierten Daten enthalten oft Mitarbeiterinformationen wie Namen, Sozialversicherungsnummern und Treibernummern sowie finanzielle Informationen. Als Reaktion darauf informieren betroffene Unternehmen in der Regel die Betroffenen, bieten Kreditüberwachungs- oder Identitätsdiebstahlschutzdienste an, implementieren Notfallpläne und engagieren Cybersicherheitsexperten sowie Strafverfolgungsbehörden, um Systeme wiederherzustellen und zu sichern.
Auch juristische Konsequenzen sind entstanden: Einige Unternehmen sehen sich mit Sammelklagen konfrontiert.
Ein besonders starker Trend ist der Anstieg digitaler Zahlungen bei Restauranttransaktionen Mittlerweile sind etwa 80 % der Transaktionen digital, was bedeutet, dass es mehr digitale Kundendaten und andere Informationen gibt.
Wie bei Angriffen in anderen Branchen zeigen diese erhöhte Komplexität und Häufigkeit, meist Phishing, Ransomware und das Sammeln von Anmeldedaten. Diese Angriffe zielen häufig auf E-Mail-Konten von Mitarbeitern und Point-of-Sale-Systeme ab, indem sie die hohe Fluktuation und das geringe Bewusstsein für Cybersicherheit unter dem Restaurantpersonal ausnutzen.
Die Kosten für Verstöße in der Gastronomie steigen und können auch zu Reputationsschäden, Betriebsstörungen, Verlust des Kundenvertrauens und rechtlichen Strafen führen.
Während Angriffe auf die großen Restaurantketten die gesamte Aufmerksamkeit der Presse auf sich ziehen, sind kleinere Restaurantunternehmen noch anfälliger, da ihnen mit größerer Wahrscheinlichkeit die Ressourcen und das Fachwissen der größeren Ketten fehlen und sie häufig Sicherheitstools für Endverbraucher verwenden, die nicht in der Lage sind, vor großen Bedrohungsakteuren zu schützen.
Restaurants jeder Größe sollten sich an die folgenden Richtlinien zum Schutz vor solchen Angriffen halten:
Es ist davon auszugehen, dass Restaurants und Lebensmittelunternehmen auch in den nächsten Jahren Cyberangriffen ausgesetzt sein werden, wobei die Kosten für Sicherheitsverletzungen weiter steigen werden. Es ist viel besser, im Voraus zu investieren, damit Sie sich nicht verbrennen.