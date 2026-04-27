Aufstieg und ROI des Chief AI Officer

Sie führt weiter aus: „Ich trage die Verantwortung dafür, wie wir die KI einsetzen, um die Arbeitsweise des Unternehmens grundlegend zu verändern. Das bedeutet, wie wir unsere Kunden bedienen, mit Partnern zusammenarbeiten, unsere Belegschaft verwalten und Prozesse automatisieren, die früher einen enormen menschlichen Aufwand erforderten. Aber ich bin nicht die ‚Besitzerin‘ der KI.“ Stattdessen, so sagt sie, sei jede Führungskraft bei IBM für die Einführung von KI in ihrem jeweiligen Team verantwortlich, und ihre Rolle bestehe darin, jegliche Reibungsverluste zu beseitigen. „Ich bin stolz darauf, dass wir ein Betriebsmodell entwickelt haben, bei dem die KI-Strategie tief in die Geschäftsstrategie eingebettet ist“, sagt Wright. „Ohne eine zentrale Orchestrierung steht Ihr Unternehmen mit Lösungen da, die nicht miteinander kommunizieren, fragmentiert sind und nicht effektiv skaliert werden können.“

Bei Schneider Electric, wo das Hub-and-Spoke-Betriebsmodell ein zentraler Bestandteil der KI-Bemühungen des Unternehmens war, haben die KI-Teams schnell reagiert und dabei gemeinsame Standards, Governance und Leitlinien beibehalten. Nach fünf Jahren in dieser Position bringt der CAIO des Unternehmens etwas mit, was vielen neueren CAIOs fehlt: den Nachweis dafür, was erforderlich ist, um die KI langfristig in großem Maßstab aufrechtzuerhalten.

Im Gegensatz dazu betrachtet WPP die KI durch die Brille seiner Marketing-Lieferkette und legt generative Modelle über ein bereits klar definiertes operatives Framework. „Sonst hat sich nichts geändert“, sagt Hulme. „Es wurde einfach das, was wir bereits taten, optimiert und verbessert.“

Diese Betonung der Betriebsmodelle deckt sich weitgehend mit Crawfords Ansicht. Die eigentliche Arbeit der KI-Führung, sagt er, besteht darin, sicherzustellen, dass sich das Unternehmen auf die richtigen Prioritäten konzentriert, schnell experimentiert und das, was funktioniert, skaliert, ohne über Governance und Risiko zu stolpern.

Da Unternehmen zunehmend auf Skalierungsagenten umsteigen, wird die Governance immer entscheidender. Genauso wichtig wie die Besetzung der Position eines KI-Orchestrators ist die Verknüpfung dieser Rolle mit einer orchestrierungsgesteuerten Governance. Dieser Ansatz verändert die Kontrolle. Anstatt Richtlinien zu verfassen und darauf zu hoffen, dass die Teams sie richtig interpretieren, betten Unternehmen die Leitlinien direkt in die Systeme ein, auf denen die KI läuft, und zwar über Modelle, Agenten und immer komplexere agentische Ökosysteme.

Der Erfolg ist bereits spürbar. Bedenken Sie, dass fast sieben von zehn Führungskräften zugeben, keinen vollständigen Überblick über die KI zu haben, die ihre Teams verwenden, oder gar darüber, wo diese Systeme tätig sind. Und dennoch schließen Unternehmen, die eine orchestrierte Governance einführen, diese Lücke in der Regel schnell: Die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen vollständigen Einblick in die KI-Assets haben, ist mehr als doppelt so hoch, die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine transparente Dokumentation pflegen, um 169 % höher, und die Wahrscheinlichkeit, Daten durch Anonymisierung, Bewertungen und strenge Zugangskontrollen zu schützen, ist 132 % höher.

Entscheidend ist, dass diese zusätzliche Kontrolle nicht auf Kosten der Leistung geht. Diese 2.000 befragten Unternehmen berichten von 29 % geringeren Verlusten durch KI-Unregelmäßigkeiten und erzielen einen 20 % höheren ROI sowie stärkere Produktivitäts- und Umsatzsteigerungen.

Zusammengenommen unterstreichen diese Ergebnisse, warum sich die Rolle des Chief AI Officer weg von der Eigenverantwortung und hin zur Koordination entwickeln könnte, so Dencik von IBM. Die Wirksamkeit des CAIO hängt zunehmend nicht mehr vom Erstellen von Modellen oder dem Ausarbeiten von Strategien ab, sondern von der Orchestrierung der Systeme, in denen Innovation und Steuerung von vornherein Hand in Hand voranschreiten. In einer Zeit, in der sich die KI schneller ausbreitet, als eine einzelne Führungskraft sie manuell überwachen kann, ist eine orchestrierungsbasierte Steuerung das, was diese Führung andauern lässt und was letztlich die skalierbare KI von nicht nachhaltigen Ambitionen unterscheidet.