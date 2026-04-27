Aufstieg und ROI des Chief AI Officer

Unternehmen mit CAIO erzielen bessere Ergebnisse. Führungskräfte von Heineken, Schneider Electric und IBM erläutern, wie ihnen dies gelingt.
Die Position des Chief AI Officer ist möglicherweise die am schnellsten wachsende Funktion in Unternehmen. Ein neuer Bericht des Institute for Business Value (IBV) von IBM, der bei der Think 2026 vorgestellt wurde, ergab, dass 76 % der befragten Unternehmen angaben, 2026 einen CAIO zu haben, gegenüber nur 26 % im Jahr 2025. Und das gilt nicht nur für Technologieunternehmen wie Meta und Salesforce, sondern auch für Unternehmen wie Heineken, WPP, Nike und CVS Health. Diese Art von Wachstum mag unwichtig wirken. Das IBV stellte jedoch fest, dass Unternehmen mit einem Chief AI Officer eine um 5 % höhere Rendite auf ihre KI-Investitionen erzielten. Wie kam es dazu?
Genau wie die Technologie, auf der sie basiert, hat sich die Rolle des CAIO in den letzten Jahren schnell weiterentwickelt. „Früher waren die Chief AI Officers eher Symbolfiguren – KI-Evangelisten, die für KI warben“, sagt Jacob Dencik, Research Director bei IBV, in einem Interview mit IBM Think. „Aber jetzt bewegen sie tatsächlich eine echte Transformation mit der KI und helfen Unternehmen dabei, sich von Pilotprojekten zur breit angelegten Implementierung zu bewegen.“
Schneider Electric ist ein gutes Beispiel für die Fokussierung auf diese Implementierung. Das globale Energie-Technologie-Unternehmen richtete 2021 die Position des Chief AI Officer ein, lange bevor generative KI dieses Thema für einen Großteil der Unternehmenswelt unumgänglich machte. Schneiders Mission in Bezug auf die KI-Führung bestand von Anfang an weniger aus darauf abzielenden Experimenten, sondern vielmehr aus dem Erzielen operativer Auswirkungen. Wie Philippe Rambach, Chief AI Officer des Unternehmens, in seinem Gespräch mit IBM Think betont, beginnt der Einsatz von KI bei Schneider „immer mit einem Geschäftsbedarf, nicht mit der Technologie“.
Dennoch ist nicht jeder davon überzeugt, dass Unternehmen diese Rolle benötigen. Tim Crawford, Gründer und strategischer CIO-Berater des Forschungsunternehmens AVOA, kommt die CAIO-Entwicklung bekannt vor. Er vergleicht sie mit dem Aufkommen des Chief Digital Officer vor zehn Jahren – eine Rolle, die in Unternehmen oft schnell und mit durchwachsenen Ergebnissen entstand, insbesondere wenn sie unter Druck standen, externe CDOs einzustellen. Diese Führungskräfte hatten oft Schwierigkeiten, weil sie „nicht ausreichend mit dem Geschäft vertraut waren“. Gleichzeitig fiel die Hauptverantwortung für die digitale Transformation oft dem CIO zu.
Theoretisch mag der Aufstieg des Chief AI Officer überflüssig erscheinen. Viele Unternehmen haben den Aufgabenbereich von CIOs, CTOs, Chief Data Officers und Chief Digital Officers auf die KI erweitert. Doch wie viele Unternehmen in den letzten zwei Jahren festgestellt haben, verhält sich die KI nicht wie frühere Technologien. Ihre Reichweite ist größer, ihr Tempo schneller und die Erwartungen an Unternehmen sind weitaus höher.
„Die KI durchdringt das gesamte Unternehmen auf eine intensivere Weise als die meisten anderen Technologien“, sagt Dencik. Im Gegensatz zum Cloud Computing oder Unternehmenssoftware, die größtenteils in der IT angesiedelt sind, ist die KI etwas, woran „jedes Vorstandsmitglied und jeder Mitarbeiter potenziell eine Erwartung hat“, sagt er, darunter „was sie bringen und wie schnell sie Mehrwert liefern sollte“.
Bei Schneider Electric hat diese Bandbreite die Rolle frühzeitig geprägt. Anstatt die KI als eigenständige technische Funktion zu positionieren, organisierte das Unternehmen seine Bemühungen rund um ein Hub-and-Spoke-Modell: ein zentrales KI-Team, das für Strategie, Standards und Tools verantwortlich ist, gepaart mit der in Geschäftsbereiche eingebetteten Ausführung. Dieser Ansatz, so Rambach, trägt dazu bei, die KI nahe an realen operativen Problemen einzusetzen und gleichzeitig Fragmentierung und doppelten Aufwand zu vermeiden.
Crawford stimmt zu, dass die KI-Fragmentierung eine der größten Herausforderungen für Führungskräfte darstellt, warnt jedoch davor, anzunehmen, dass jedes Unternehmen einen eigenständigen CAIO benötigt, um diese Herausforderung zu meistern. In einigen Fällen, so sagt er, könne die Verantwortung für die KI beim CIO oder sogar beim CEO liegen, vorausgesetzt, es gebe klare Verantwortlichkeiten und eine effektive funktionsübergreifende Koordination. Andere Unternehmen, von SAP bis Nike, haben die CAIO-Rolle mit einem anderen Führungstitel kombiniert. Philip Herzig von SAP ist beispielsweise sowohl CAIO als auch CTO, und Alan John bei Nike fungiert als globaler Leiter für Daten und KI. Das größere Problem, so Crawford, sei nicht die Frage, welcher Führungskraft die KI unterstellt sei, sondern ob Unternehmen über die erforderlichen Führungsstrukturen verfügen, um deren verantwortungsvolle Einführung im gesamten Unternehmen zu steuern.
Darüber hinaus weist Dencik auf eine wachsende Kluft zwischen Ambition und Realität hin: Unternehmen investieren vermehrt in KI, haben aber manchmal Schwierigkeiten, sich über Pilotprojekte hinaus zu bewegen oder die Wirkung zu messen. Das Ergebnis, so sagt er, sei der Druck, „eine dedizierte Funktion innerhalb des Unternehmens zu schaffen, die KI tatsächlich in geschäftlichen Mehrwert umsetzen kann“, anstatt zuzulassen, dass sich Initiativen unkoordiniert über verschiedene Abteilungen hinweg ausbreiten. Daher wird oft ein CAIO eingestellt.
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Dieser Bedarf an zentraler Autorität erklärt, warum viele Chief AI Officers nicht unbedingt Technologieführungskräften unterstellt sind. Laut einer Studie von IBM ist eine beträchtliche Anzahl direkt dem CEO oder sogar dem Vorstand unterstellt, was unterstreicht, dass die KI zunehmend als strategisches Geschäftsthema und nicht mehr als Angelegenheit der Verwaltung betrachtet wird.
„Es geht darum, die geschäftliche Seite des Unternehmens mit der Technologie zu verbinden“, sagt Dencik. „Die KI ist nicht mehr nur eine Technologiefrage.“
Schneider Electric verfolgte bei der Einrichtung dieser Position einen ähnlichen Ansatz und verankerte die KI-Führung bewusst in Geschäftsprioritäten wie Energieeffizienz, Optimierung der Lieferkette und Nachhaltigkeitsergebnissen. Der Aufgabenbereich des Chief AI Officer, so Rambach, bestehe nicht in erster Linie darin, Modelle oder Tools auszuwählen, sondern sicherzustellen, dass die Investitionen in KI genau auf die Bereiche abgestimmt sind, in denen das Unternehmen messbare Verbesserungen benötigt.
Selbst in Unternehmen mit eigenen CAIOs fungieren diese Führungskräfte nicht immer als gleichberechtigte Partner anderer Führungspositionen. In der Praxis, so Crawford, arbeiten viele KI-Führungskräfte effektiver als SVPs oder Leiter horizontaler Funktionen – Rollen, die zur Koordination und Steuerung befugt sind, anstatt mit CIOs, CFOs oder COOs zu konkurrieren. Das Wichtigste, so sagt er, sei nicht der Titel, sondern die Verantwortung: die Fähigkeit, die richtigen Personen zusammenzubringen, um Prioritäten festzulegen, Experimente durchzuführen und Leitlinien zu schaffen.
Dieses Modell findet zunehmend Verbreitung und wird häufig in Form eines KI-Gremiums institutionalisiert. Nach Crawfords Ansicht sollten solche Gremien von vornherein funktionsübergreifend angelegt sein und den Fokus eher auf Ergebnisse als auf den äußeren Eindruck legen. „Unternehmen sollten den CAIO nicht als Marketinginstrument missbrauchen“, sagt er. „Den Kunden ist es im Grunde egal, ob Sie KI einsetzen. Ihnen ist das Ergebnis wichtig.“
Trotz der explosionsartigen Zunahme von Titeln wird der Chief AI Officer immer noch weitgehend missverstanden. Er ist nicht, wie einige Skeptiker scherzen, ein „Chief ChatGPT Officer“, der dafür verantwortlich ist, generative KI über die Slidedecks zu streuen. Er ist auch nicht als reine Compliance-Rolle gedacht, die auf Regulierung fixiert ist, während der Rest des Unternehmens sich weiter bewegt.
In der Praxis liegt diese Aufgabe irgendwo dazwischen. Im Wettlauf der Unternehmen um die Einführung der KI haben viele festgestellt, dass ein übertriebener Hype der Glaubwürdigkeit genauso schaden kann wie Untätigkeit. Daniel Hulme, Chief AI Officer bei WPP, findet klare Worte zu diesem Risiko. „Jedes Mal, wenn eine neue Technologie auf den Markt kommt, sind die Leute begeistert“, sagt er. „Und dann wenden sie diese Technologien an, um die falschen Probleme zu lösen.“
Die Bedeutung, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben, wurde von Schneiders KI-Führungsteam wiederholt betont. Das Unternehmen argumentiert, dass die Fokussierung auf die Geschäftsbedürfnisse dabei hilft, die Informationsflut zu reduzieren und Teams dazu zwingt, KI-Investitionen anhand ihrer Wirkung und nicht anhand ihrer Neuartigkeit zu rechtfertigen.
Crawford schließt sich diesem Argument an und sagt, dass ein Großteil des heutigen Wettbewerbsverhaltens auf „KI-Washing“ hinauslaufe. Aus Kundensicht, so Crawford, sei Wertschöpfung wichtig, aber Vertrauen ebenso. Kunden mögen intelligentere Produkte und Dienstleistungen begrüßen, doch der Missbrauch von Daten kann schnell den guten Ruf zunichte machen. Seiner Meinung nach sei die Lektion für KI-Führungskräfte, dass Erfolg weniger an technischer Raffinesse gemessen wird als daran, ob die KI die Art und Weise, wie ein Unternehmen seine Kunden bedient, erheblich verbessert.
Da Unternehmen nach Bewerbern suchen, die eine Kombination aus Erfahrungen in den Bereichen Business, Technologie und Transformation mitbringen, ist man sich nicht einig darüber, ob eine KI-Führungskraft aus dem Unternehmen oder von außerhalb kommen sollte. Eine Seite argumentiert, dass die effektivsten Chief AI Officers aus den eigenen Reihen befördert werden, da die Transformation im Bereich der KI weniger von technischer Neuheit als von fundiertem institutionellem Wissen abhängt.
Bei Schneider, wo die Rolle des CAIO frühzeitig etabliert wurde, trug die Ernennung eines internen Leiters dazu bei, die bereits aktiven KI-Aktivitäten des Unternehmens in den Bereichen Energiemanagement, industrielle Automatisierung und Nachhaltigkeit zu festigen. Diese Insiderperspektive erleichterte es, KI-Initiativen auf die tatsächlichen betrieblichen Prioritäten abzustimmen und Governance-Maßnahmen einzuführen, ohne dabei die Dynamik auszubremsen. Für Befürworter dieses Ansatzes besteht die Hauptaufgabe des CAIO darin, die KI in die bestehenden Geschäftsprozesse zu integrieren, weshalb der beste Kandidat ein erfahrener Insider ist.
Andere sehen klare Vorteile in der Einstellung externer Bewerber, insbesondere wenn ein Unternehmen Veränderungen beschleunigen oder langjährige Annahmen überdenken möchte. Die Entscheidung von Heineken, beispielsweise Surajeet Ghosh als externe Kraft zu sich zu holen, spiegelt den Wunsch wider, KI-Kompetenzen quasi von Grund auf aufzubauen. Mit Erfahrung in der Anwendung von KI in verschiedenen Branchen brachte Ghosh einen datenbasierten Ansatz ein, um wichtige Entscheidungen in der globalen Wertschöpfungskette der Brauerei zu treffen – ein Thema, das er kürzlich in einer Folge des Smart Talks Podcasts mit Malcolm Gladwell ausführlich besprach. Befürworter der externen Einstellung argumentieren, dass Außenstehende Unternehmen dabei helfen können, einen schrittweisen Ansatz zu vermeiden, eine klarere ROI-Disziplin durchzusetzen und den Übergang von Pilotprojekten zur Produktion zu beschleunigen, selbst wenn sie mit einer steileren Lernkurve in Bezug auf die Kultur konfrontiert sind.
Im Gespräch mit Gladwell bei Smart Talks nannte Ghosh ein aufschlussreiches Beispiel: Kurz nach seinem Amtsantritt als Chief AI Officer bei Heineken half er bei der Analyse des ROI von Instagram-Werbung für Heineken im Vergleich zu Dos Equis. Durch den Einsatz von KI für diese Herausforderung konnten sie ihre Verkäufe um 30 % steigern.
Wenn es um die Einstellung eines CAIO geht, setzt sich zunehmend eine dritte Sichtweise durch, wobei Experten argumentieren, dass die interne versus externe Debatte weniger wichtig ist als die Definition der Rolle. In allen Unternehmen, die mit der KI echte Fortschritte machen, ist die Struktur wichtiger als Etiketten. Wenn Unternehmen mit einer formellen CAIO-Rolle bessere Ergebnisse verzeichnen, liegt das nicht am Titel, das Unterscheidungsmerkmal ist, wie die KI organisiert und gesteuert wird.
Bei Forschern und CxOs herrscht Einigkeit darüber, dass kein Chief AI Officer ohne fundierte Erfahrung in den Bereichen Technologie, Strategie und Change Management erfolgreich sein kann. Diese Funktionen können intern entwickelt oder von außen eingestellt werden, müssen jedoch mit organisatorischem Einfluss und narrativer Klarheit kombiniert werden.
„Niemand sollte die KI besitzen, sie muss betreut werden“, sagt Lula Mohanty, Managing Partner bei IBM Consulting im Nahen Osten und eine der Autorinnen des Chief AI Officer Reports 2025 von IBM, in einem Interview mit IBM Think. Der CAIO, so Mohanty, sei letztlich ein Wegbereiter des Wandels, dessen Schwerpunkt auf der Einführung, den Ergebnissen und der Einbettung der KI in das Unternehmen liegt.
IBM hat keinen Chief AI Officer. Doch mehrere IBM-Mitarbeiter nannten Joanne Wright, die SVP für Transformation und Betrieb des Unternehmens, als Äquivalent. Wright sitzt an der Schnittstelle aller operativen Bereiche des Unternehmens und hat so einen einzigartigen Aussichtspunkt, um genau zu erkennen, wo und wann die KI eingesetzt werden sollte. Auf die Frage, ob sie de facto CAIO sei, antwortet Wright gegenüber IBM Think: „Ja und nein.“
Sie führt weiter aus: „Ich trage die Verantwortung dafür, wie wir die KI einsetzen, um die Arbeitsweise des Unternehmens grundlegend zu verändern. Das bedeutet, wie wir unsere Kunden bedienen, mit Partnern zusammenarbeiten, unsere Belegschaft verwalten und Prozesse automatisieren, die früher einen enormen menschlichen Aufwand erforderten. Aber ich bin nicht die ‚Besitzerin‘ der KI.“ Stattdessen, so sagt sie, sei jede Führungskraft bei IBM für die Einführung von KI in ihrem jeweiligen Team verantwortlich, und ihre Rolle bestehe darin, jegliche Reibungsverluste zu beseitigen. „Ich bin stolz darauf, dass wir ein Betriebsmodell entwickelt haben, bei dem die KI-Strategie tief in die Geschäftsstrategie eingebettet ist“, sagt Wright. „Ohne eine zentrale Orchestrierung steht Ihr Unternehmen mit Lösungen da, die nicht miteinander kommunizieren, fragmentiert sind und nicht effektiv skaliert werden können.“
Bei Schneider Electric, wo das Hub-and-Spoke-Betriebsmodell ein zentraler Bestandteil der KI-Bemühungen des Unternehmens war, haben die KI-Teams schnell reagiert und dabei gemeinsame Standards, Governance und Leitlinien beibehalten. Nach fünf Jahren in dieser Position bringt der CAIO des Unternehmens etwas mit, was vielen neueren CAIOs fehlt: den Nachweis dafür, was erforderlich ist, um die KI langfristig in großem Maßstab aufrechtzuerhalten.
Im Gegensatz dazu betrachtet WPP die KI durch die Brille seiner Marketing-Lieferkette und legt generative Modelle über ein bereits klar definiertes operatives Framework. „Sonst hat sich nichts geändert“, sagt Hulme. „Es wurde einfach das, was wir bereits taten, optimiert und verbessert.“
Diese Betonung der Betriebsmodelle deckt sich weitgehend mit Crawfords Ansicht. Die eigentliche Arbeit der KI-Führung, sagt er, besteht darin, sicherzustellen, dass sich das Unternehmen auf die richtigen Prioritäten konzentriert, schnell experimentiert und das, was funktioniert, skaliert, ohne über Governance und Risiko zu stolpern.
Da Unternehmen zunehmend auf Skalierungsagenten umsteigen, wird die Governance immer entscheidender. Genauso wichtig wie die Besetzung der Position eines KI-Orchestrators ist die Verknüpfung dieser Rolle mit einer orchestrierungsgesteuerten Governance. Dieser Ansatz verändert die Kontrolle. Anstatt Richtlinien zu verfassen und darauf zu hoffen, dass die Teams sie richtig interpretieren, betten Unternehmen die Leitlinien direkt in die Systeme ein, auf denen die KI läuft, und zwar über Modelle, Agenten und immer komplexere agentische Ökosysteme.
Der Erfolg ist bereits spürbar. Bedenken Sie, dass fast sieben von zehn Führungskräften zugeben, keinen vollständigen Überblick über die KI zu haben, die ihre Teams verwenden, oder gar darüber, wo diese Systeme tätig sind. Und dennoch schließen Unternehmen, die eine orchestrierte Governance einführen, diese Lücke in der Regel schnell: Die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen vollständigen Einblick in die KI-Assets haben, ist mehr als doppelt so hoch, die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine transparente Dokumentation pflegen, um 169 % höher, und die Wahrscheinlichkeit, Daten durch Anonymisierung, Bewertungen und strenge Zugangskontrollen zu schützen, ist 132 % höher.
Entscheidend ist, dass diese zusätzliche Kontrolle nicht auf Kosten der Leistung geht. Diese 2.000 befragten Unternehmen berichten von 29 % geringeren Verlusten durch KI-Unregelmäßigkeiten und erzielen einen 20 % höheren ROI sowie stärkere Produktivitäts- und Umsatzsteigerungen.
Zusammengenommen unterstreichen diese Ergebnisse, warum sich die Rolle des Chief AI Officer weg von der Eigenverantwortung und hin zur Koordination entwickeln könnte, so Dencik von IBM. Die Wirksamkeit des CAIO hängt zunehmend nicht mehr vom Erstellen von Modellen oder dem Ausarbeiten von Strategien ab, sondern von der Orchestrierung der Systeme, in denen Innovation und Steuerung von vornherein Hand in Hand voranschreiten. In einer Zeit, in der sich die KI schneller ausbreitet, als eine einzelne Führungskraft sie manuell überwachen kann, ist eine orchestrierungsbasierte Steuerung das, was diese Führung andauern lässt und was letztlich die skalierbare KI von nicht nachhaltigen Ambitionen unterscheidet.
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