Jede gute Nachricht ist willkommen, wenn man die Entwicklung der Cyberkriminalität im Vergleich zum Vorjahr betrachtet. In den letzten zwei Jahren haben die Threat Index Reports von IBM in diesem Bereich eine kleine Erleichterung gebracht, indem sie einen allmählichen Rückgang der Häufigkeit von Ransomware-Angriffen aufzeigten – sie machen jetzt nur noch 17 % aller Cybersicherheitsvorfälle aus, verglichen mit 21 % im Jahr 2021.

Leider ist es noch zu früh, um zu wissen, ob sich diese Entwicklung fortsetzen wird. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Searchlight Cyber zeigt, dass die Zahl der aktiven Ransomware-Gruppen in der ersten Hälfte des Jahres 2024 um 56 % gestiegen ist. Dies liefert überzeugende Beweise dafür, dass der Kampf gegen Ransomware noch lange nicht vorbei ist.