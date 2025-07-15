Der Wettlauf, KI die Brandbekämpfung beizubringen

Feuerwehrleute sind an vorderster Front zwar mit Kettensägen und Funkgeräten ausgerüstet, aber es bleibt zu hoffen, dass sie letztendlich von einer ganz anderen Art von Toolkit unterstützt werden. In einem ruhigen Labor an der University of Southern California, weit entfernt von jeder Feuerlinie, versucht Assad Oberai, Hughes-Professor und Professor für Luft- und Raumfahrt und Maschinenbau, den Einsatzkräften etwas zu geben, was sie bisher nicht hatten – Weitblick. Er entwickelt KI-Modelle, die das Brandverhalten an Orten vorhersagen sollen, an denen traditionelle, physikalisch basierte Modelle oft an ihre Grenzen stoßen, wie zum Beispiel in Wäldern und dicht besiedelten Vorstadtgebieten.

„Wir haben einige einigermaßen gute Modelle, die die Ausbreitung von Waldbränden in natürlichen Umgebungen vorhersagen“, so Oberai in einem Interview mit IBM Think. „Doch in Gegenden wie den Hügeln um Los Angeles, wo natürliche Vegetation auf Wohnhäuser trifft, ist die Physik extrem kompliziert. Hier könnte die KI einen Weg in die Zukunft bieten.“

Laut Oberai ist die Geschwindigkeit eine der größten technischen Herausforderungen beim Einsatz von KI bei Waldbränden. Die Modelle müssen schnell umsetzbare Ergebnisse liefern, die für Ersthelfer unter Stress leicht zu interpretieren sind. Sie müssen auch Unsicherheiten wie Schwankungen bei Wetterlagen, Vegetation und Gelände berücksichtigen und gleichzeitig funktionale und zuverlässige Szenarien erstellen.

„Es gibt keine eindeutige Antwort darauf, was ein Feuer als Nächstes anrichten wird“, sagte Oberai. „Ein gutes System kann Ihnen jedoch die Bandbreite der Möglichkeiten aufzeigen und Ihnen helfen, das Risiko in Echtzeit zu verstehen.“

Die Idee besteht nicht darin, die Zukunft mit Sicherheit vorherzusagen, sondern die unbekannten Faktoren einzugrenzen und den Ersthelfern etwas zu bieten, das eher einer Wettervorhersage als einem Münzwurf ähnelt. So lautet das Versprechen hinter Systemen wie Pano AI, die maschinelles Lernen mit einem altbewährten Mittel der Brandbekämpfung kombinieren: guter Sicht.

Auf Hochhäusern und abgelegenen Hängen montiert, scannen die Kameras von Pano AI alle 60 Sekunden den Horizont ab, um nach dem verräterischen Rauch von Waldbränden Ausschau zu halten. Wenn etwas verdächtig aussieht, werden die Bilder nicht nur an einen Algorithmus gesendet, sondern auch an ein Team aus menschlichen Analysten, die in Echtzeit Feuer von Nebel unterscheiden. Wenn ein Feuer bestätigt wird, erstellt das System einen vollständigen Alarm mit GPS-Koordinaten, Live-Video, Windgeschwindigkeit und Temperatur und sendet ihn direkt an die Feuerwehr und Notfallmanager.

Das Ziel ist es nicht nur, schnell, sondern auch vertrauenswürdig zu sein. Ein Fehlalarm verschwendet Zeit und Ressourcen, besonders in Regionen, in denen die Feuerwehr ohnehin überlastet ist. Laut Kastner ist das System von Pano AI darauf trainiert, den Rauch von Waldbränden von Nebel, Dampf, Staub und anderen visuellen Störungen zu unterscheiden. Die Warnungen sind so konzipiert, dass sie sowohl frühzeitig als auch präzise erfolgen.

„Geschwindigkeit allein reicht nicht aus, es sei denn, sie führt zur richtigen Reaktion“, sagt Kastner. „Unser Fokus liegt darauf, Warnmeldungen zu liefern, die umsetzbar sind und auf das lokale Gelände und die Gegebenheiten abgestimmt sind.“

Im Gegensatz zu den frühen Raucherkennungssystemen, die auf Sichtkontakt mit Beobachtern oder Wettervorhersagen angewiesen waren, basieren die heutigen Systeme auf riesigen Mengen an Bildmaterial, Cloud Computing und maschinellem Lernen. Panos eigener Trainingsdatensatz umfasst Bildsequenzen aus vier Brandsaisons, die von trockenen Outback-Regionen in Australien bis zu den schneebedeckten Wäldern von British Columbia reichen. Diese Variante hilft dem System zu lernen, wie Rauch unter verschiedenen Bedingungen und in einzelnen Ökosystemen aussieht, so Kastner.

Doch das Feuer selbst ist nur ein Teil der Gleichung. Die KI wird auch eingesetzt, um abzuschätzen, wo sich Brände am ehesten entzünden können, und zwar anhand des Geländes, des Brennstoffniveaus und Umweltdaten in Echtzeit. In einigen Fällen werden Drohnen- und Satellitenbilder verwendet, um die Brennstoffquellen im Voraus zu kartieren. In anderen Fällen besteht das Ziel darin, bekannte Zündpunkte zu überwachen, wie etwa Stromleitungen oder trockene Blitzkorridore.