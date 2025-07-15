Der Wettlauf, KI die Brandbekämpfung beizubringen

Künstliche Intelligenz entwickelt sich zu einem entscheidenden Hilfsmittel im eskalierenden Kampf gegen Waldbrände.
Da der Klimawandel zu intensiveren und unberechenbaren Waldbrandsaisons führt, arbeiten Wissenschaftler und Startups mit Hochdruck an der Entwicklung von künstlichen Intelligenzsystemen, die das Brandverhalten erkennen, vorhersagen und sogar modellieren können, bevor die ersten Einsatzkräfte eintreffen. Was einst eine langsam voranschreitende Gefahr war, ist zum Schauplatz eines rasanten, datengesteuerten Kampfes geworden, in dessen Mittelpunkt zunehmend die KI steht.
„Wir erkennen nicht nur Rauch,“ so Sonia Kastner, CEO des Startups Pano AI, das sich auf die Erkennung von Waldbränden spezialisiert hat, in einem Interview mit IBM Think. „Wir verschaffen den Einsatzkräften einen Vorsprung, um Katastrophen zu verhindern.“
Pano AI hat vor kurzem eine B-Finanzierungsrunde in Höhe von 44 Mio. USD abgeschlossen und damit seine Gesamtfinanzierung auf 89 Mio. USD erhöht, um die Infrastruktur zur Erkennung von Waldbränden zu skalieren und Tools für die Echtzeit-Alarmierung zu verbessern. Das System erkennt den Rauch von Waldbränden mithilfe von KI und einem Datensatz von Bildern und sendet wenige Minuten nach Ausbruch der Brände verifizierte Warnmeldungen an die Feuerwehr.
Diese Art der Erkennung entwickelt sich zu einem zentralen Ziel für Sicherheitsbehörden und Wissenschaftler gleichermaßen, die nach eigenen Angaben schnellere und genauere Informationen benötigen. Von Feuerwehrleuten in Waldgebieten wird erwartet, Entscheidungen in Sekundenbruchteilen anhand von Teilinformationen zu treffen, oft in unwegsamem oder abgelegenem Gelände. Glücklicherweise setzen nun immer mehr Forscher und Unternehmen KI ein, um diese Voraussetzungen zu verbessern. Sie kombinieren Daten von Kameras, Satelliten und Modellen, um kleine Probleme zu erkennen, bevor sie sich zu Katastrophen ausweiten.
„Am auffälligsten ist, wie wenig Ressourcen für Waldbrände zuständige Feuerwehrleute haben“, sagte Kastner. „Ihre Aufgabe ist äußerst riskant und sie verfügen nicht über die nötigen Hilfsmittel. Die Schlussfolgerung ist eindeutig: Die Menschen an vorderster Front sind bereit. Was sie brauchen, sind Tools, die der Dringlichkeit der Bedrohung gerecht werden.“
Feuerwehrleute sind an vorderster Front zwar mit Kettensägen und Funkgeräten ausgerüstet, aber es bleibt zu hoffen, dass sie letztendlich von einer ganz anderen Art von Toolkit unterstützt werden. In einem ruhigen Labor an der University of Southern California, weit entfernt von jeder Feuerlinie, versucht Assad Oberai, Hughes-Professor und Professor für Luft- und Raumfahrt und Maschinenbau, den Einsatzkräften etwas zu geben, was sie bisher nicht hatten – Weitblick. Er entwickelt KI-Modelle, die das Brandverhalten an Orten vorhersagen sollen, an denen traditionelle, physikalisch basierte Modelle oft an ihre Grenzen stoßen, wie zum Beispiel in Wäldern und dicht besiedelten Vorstadtgebieten.
„Wir haben einige einigermaßen gute Modelle, die die Ausbreitung von Waldbränden in natürlichen Umgebungen vorhersagen“, so Oberai in einem Interview mit IBM Think. „Doch in Gegenden wie den Hügeln um Los Angeles, wo natürliche Vegetation auf Wohnhäuser trifft, ist die Physik extrem kompliziert. Hier könnte die KI einen Weg in die Zukunft bieten.“
Laut Oberai ist die Geschwindigkeit eine der größten technischen Herausforderungen beim Einsatz von KI bei Waldbränden. Die Modelle müssen schnell umsetzbare Ergebnisse liefern, die für Ersthelfer unter Stress leicht zu interpretieren sind. Sie müssen auch Unsicherheiten wie Schwankungen bei Wetterlagen, Vegetation und Gelände berücksichtigen und gleichzeitig funktionale und zuverlässige Szenarien erstellen.
„Es gibt keine eindeutige Antwort darauf, was ein Feuer als Nächstes anrichten wird“, sagte Oberai. „Ein gutes System kann Ihnen jedoch die Bandbreite der Möglichkeiten aufzeigen und Ihnen helfen, das Risiko in Echtzeit zu verstehen.“
Die Idee besteht nicht darin, die Zukunft mit Sicherheit vorherzusagen, sondern die unbekannten Faktoren einzugrenzen und den Ersthelfern etwas zu bieten, das eher einer Wettervorhersage als einem Münzwurf ähnelt. So lautet das Versprechen hinter Systemen wie Pano AI, die maschinelles Lernen mit einem altbewährten Mittel der Brandbekämpfung kombinieren: guter Sicht.
Auf Hochhäusern und abgelegenen Hängen montiert, scannen die Kameras von Pano AI alle 60 Sekunden den Horizont ab, um nach dem verräterischen Rauch von Waldbränden Ausschau zu halten. Wenn etwas verdächtig aussieht, werden die Bilder nicht nur an einen Algorithmus gesendet, sondern auch an ein Team aus menschlichen Analysten, die in Echtzeit Feuer von Nebel unterscheiden. Wenn ein Feuer bestätigt wird, erstellt das System einen vollständigen Alarm mit GPS-Koordinaten, Live-Video, Windgeschwindigkeit und Temperatur und sendet ihn direkt an die Feuerwehr und Notfallmanager.
Das Ziel ist es nicht nur, schnell, sondern auch vertrauenswürdig zu sein. Ein Fehlalarm verschwendet Zeit und Ressourcen, besonders in Regionen, in denen die Feuerwehr ohnehin überlastet ist. Laut Kastner ist das System von Pano AI darauf trainiert, den Rauch von Waldbränden von Nebel, Dampf, Staub und anderen visuellen Störungen zu unterscheiden. Die Warnungen sind so konzipiert, dass sie sowohl frühzeitig als auch präzise erfolgen.
„Geschwindigkeit allein reicht nicht aus, es sei denn, sie führt zur richtigen Reaktion“, sagt Kastner. „Unser Fokus liegt darauf, Warnmeldungen zu liefern, die umsetzbar sind und auf das lokale Gelände und die Gegebenheiten abgestimmt sind.“
Im Gegensatz zu den frühen Raucherkennungssystemen, die auf Sichtkontakt mit Beobachtern oder Wettervorhersagen angewiesen waren, basieren die heutigen Systeme auf riesigen Mengen an Bildmaterial, Cloud Computing und maschinellem Lernen. Panos eigener Trainingsdatensatz umfasst Bildsequenzen aus vier Brandsaisons, die von trockenen Outback-Regionen in Australien bis zu den schneebedeckten Wäldern von British Columbia reichen. Diese Variante hilft dem System zu lernen, wie Rauch unter verschiedenen Bedingungen und in einzelnen Ökosystemen aussieht, so Kastner.
Doch das Feuer selbst ist nur ein Teil der Gleichung. Die KI wird auch eingesetzt, um abzuschätzen, wo sich Brände am ehesten entzünden können, und zwar anhand des Geländes, des Brennstoffniveaus und Umweltdaten in Echtzeit. In einigen Fällen werden Drohnen- und Satellitenbilder verwendet, um die Brennstoffquellen im Voraus zu kartieren. In anderen Fällen besteht das Ziel darin, bekannte Zündpunkte zu überwachen, wie etwa Stromleitungen oder trockene Blitzkorridore.
Dennoch betont Oberai, dass viele der gefährlichsten Brände in schwer zu modellierenden Übergangsbereichen entstehen, wie z. B. Schnittstellen zwischen städtischen und freien Flächen.
„Gerade an diesen Orten können Brände am gefährlichsten sein. Sie umfassen eine Kombination aus Bäumen, Gebüsch, Straßen, Gebäuden, Zäunen, Terrassen und Treibstofftanks. Hier stehen natürliche und von Menschenhand geschaffene Strukturen nebeneinander. Das gestaltet die Simulation mit herkömmlichen Tools äußerst schwierig.“
Die KI kann dabei helfen, diese Komplexität zu überwinden, indem sie aus Daten statt aus Theorien lernt, sagt Oberai. Sie muss jedoch sorgfältig trainiert und anhand realer Ereignisse evaluiert werden. Er ist sich der Grenzen der einzelnen Modelle bewusst, bleibt aber hoffnungsvoll in Bezug auf deren Potenzial.
„Es ist denkbar, dass ein KI-basiertes Modell das Verhalten in diesen Bereichen effektiver erlernen kann“, sagt er. „Wenn wir es richtig machen, könnten diese Systeme ein wesentlicher Bestandteil unserer Planung und Reaktion auf künftige Brände werden.“
Bisher befinden sich die meisten Behörden noch in der Anfangsphase der Einführung dieser Systeme. Einige Landkreise und Dienstprogramme haben begonnen, hochauflösende Kameranetzwerke zur Erkennung von Waldbränden zu installieren, aber eine Bereitstellung, die den vermehrt auftretenden Waldbränden entspricht, liegt noch in weiter Ferne. So entstand eine Marktchance für Startups wie Pano AI, die jetzt sowohl mit öffentlichen Behörden als auch mit privaten Unternehmen, darunter Versicherungen und Energieunternehmen, zusammenarbeiten.
In von Waldbränden bedrohten Gebieten kann eine nur wenige Minuten früher eintreffende Warnmeldung Menschenleben, Häuser und Millionen von Dollar retten, so Kastner. Sie glaubt, dass die KI helfen kann, diese Lücke zu schließen. „Heute hilft die KI dabei, ein sich entzündendes Feuer in Echtzeit zu erkennen, Fehlalarme zu reduzieren und verschiedene Informationsquellen in einer Einzelansicht zusammenzuführen, die eine schnellere Entscheidungsfindung ermöglicht“, erklärt sie.
Sie prognostiziert, dass die KI in Zukunft ihre Rolle über die reine Erkennung hinaus auf die Koordination und Ressourcenverteilung ausweiten wird. Dazu gehört auch, dass Einsatzleiter einen Live-Überblick über die Geländebedingungen, die Brennstoffbelastung oder die wahrscheinliche Ausbreitungsrichtung aufgrund wechselnder Winde erhalten.
Gleichzeitig arbeiten Forscher wie Oberai daran, die Grenzen weiter auszudehnen, indem sie mit Hybridmodellen experimentieren, die Physik mit KI-trainierter Mustererkennung verbinden. Diese Systeme könnten eines Tages die Branddynamik auf Blockebene in Vorstadtgebieten simulieren oder die Anfälligkeit von Gebäuden mit größerer Genauigkeit vorhersagen.
„Wir beginnen gerade zu verstehen, was diese Tools können“, sagt Oberai.
Es gibt auch immer mehr Bemühungen, diese Technologien außerhalb der traditionellen Hochrisikogebiete einzusetzen. Pano AI expandiert nun in Regionen, in denen es in der Vergangenheit nur wenige Großbrände gab, die aber aufgrund der sich ändernden Niederschlags- und Wärmemuster anfälliger werden. Laut Kastner ist eine solche zukunftsorientierte Strategie notwendig, um sich an die neue Klimarealität anzupassen.
„Wir dehnen unsere Aktivitäten auf Gebiete aus, in denen es früher keine Brände gab, was sich nun aber ändert“, berichtet sie. „Die Bedrohung wächst und die Gemeinden brauchen bessere Möglichkeiten, um sich darauf vorzubereiten.“
Diese Vorbereitung erfordert finanzielle Mittel. Pano AI hat Risikokapital eingeholt, um zu expandieren, konkrete Zahlen wurden jedoch nicht veröffentlicht. Das Konzept ist einfach: Risikominderung durch frühzeitige Erkennung und schnelle Informationserfassung. Dennoch betonen die Verantwortlichen des Unternehmens, dass die KI keine Wunderwaffe ist. Sie ist nur so gut wie die Daten, die sie empfängt, die Infrastruktur, auf der sie läuft, und die Menschen, die sie unterstützt.
„KI ersetzt keine Menschen“, so Kastner. „Sie hilft ihnen, schneller und klarer zu arbeiten.“
Die Zukunft der Brandbekämpfung ähnelt vielleicht mehr einem Kontrollraum als einer Feuerwache. Dazu gehören neben den Lastwagen und Schläuchen auch Karten, Monitore und Modelle. Und wenn Forscher wie Oberai und Unternehmer wie Kastner Recht haben, ist diese Zukunft bereits unsere Gegenwart.
„Die Brände verändern sich“, meint Oberai. „Wir müssen uns mit ihnen verändern.“
