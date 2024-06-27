Bei Cybersicherheit konzentriert man sich leicht auf das „Danach“: Wie man einen Angriff stoppt, nachdem er begonnen hat, und wie man sich erholt, wenn er vorbei ist. Aber während eine reaktive Reaktion in der Vergangenheit irgendwie funktioniert hat, ist sie in der heutigen Welt einfach nicht mehr gut genug.

Die Angriffe sind nicht nur intensiver und schädlicher als je zuvor: Cyberkriminelle nutzen auch eine Vielzahl unterschiedlicher Angriffsmethoden. Der Zscaler ThreatLabz 2024 Phishing Report ergab, dass die Phishing-Angriffe im Jahr 2023 um 58 % zunahmen, und der Data Protection Trends Report 2024 von Veeam berichtete, dass drei von vier Unternehmen im Jahr 2023 mindestens einen Ransomware-Angriff erlitten. Darüber hinaus greifen Cyberkriminelle zunehmend auf KI-gestützte Tools zurück, die es viel einfacher machen, Sicherheitslücken zu finden und zu profitieren.

Infolgedessen ändern viele Unternehmen ihren Ansatz im Bereich Cybersicherheit. Statt erst bei Auftreten einer Bedrohung aktiv zu werden, setzen Unternehmen jetzt auf eine proaktive Cybersicherheit Strategie. Proaktive Cybersicherheit bedeutet, Strategien und Prozesse einzuführen, bevor eine Bedrohung entsteht, um die eigenen Schwachstellen und das Risiko eines Angriffs zu reduzieren. Mit diesem Ansatz können Sie auch einen Angriff erkennen, kurz bevor er stattfindet oder in einem sehr frühen Stadium.