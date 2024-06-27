Bei Cybersicherheit konzentriert man sich leicht auf das „Danach“: Wie man einen Angriff stoppt, nachdem er begonnen hat, und wie man sich erholt, wenn er vorbei ist. Aber während eine reaktive Reaktion in der Vergangenheit irgendwie funktioniert hat, ist sie in der heutigen Welt einfach nicht mehr gut genug.
Die Angriffe sind nicht nur intensiver und schädlicher als je zuvor: Cyberkriminelle nutzen auch eine Vielzahl unterschiedlicher Angriffsmethoden. Der Zscaler ThreatLabz 2024 Phishing Report ergab, dass die Phishing-Angriffe im Jahr 2023 um 58 % zunahmen, und der Data Protection Trends Report 2024 von Veeam berichtete, dass drei von vier Unternehmen im Jahr 2023 mindestens einen Ransomware-Angriff erlitten. Darüber hinaus greifen Cyberkriminelle zunehmend auf KI-gestützte Tools zurück, die es viel einfacher machen, Sicherheitslücken zu finden und zu profitieren.
Infolgedessen ändern viele Unternehmen ihren Ansatz im Bereich Cybersicherheit. Statt erst bei Auftreten einer Bedrohung aktiv zu werden, setzen Unternehmen jetzt auf eine proaktive Cybersicherheit Strategie. Proaktive Cybersicherheit bedeutet, Strategien und Prozesse einzuführen, bevor eine Bedrohung entsteht, um die eigenen Schwachstellen und das Risiko eines Angriffs zu reduzieren. Mit diesem Ansatz können Sie auch einen Angriff erkennen, kurz bevor er stattfindet oder in einem sehr frühen Stadium.
Durch den Einsatz KI-basierter Tools, wie sie auch viele Cyberkriminelle verwenden, können Unternehmen oft Schwachstellen aufdecken, bevor die Cyberkriminellen sie finden. Tools können nun Ransomware in weniger als 60 Sekunden erkennen, was oft genug Zeit bietet, einen Angriff zu stoppen, bevor Schaden entsteht.
KI-Tools können auch Vorhersagen über Schwachstellen machen, sodass Unternehmen proaktiv handeln können. Da viele Kriminelle zunehmend generative KI-Tools einsetzen, um Angriffe zu starten, können Unternehmen, die KI einsetzen, Daten effektiver nutzen, um diese Angriffe zu verhindern. Ohne KI-Tools wird ein Unternehmen wahrscheinlich häufiger reagieren als nicht, weil sie weit weniger leistungsfähige Werkzeuge einsetzen als Cyberkriminelle.
Während Tools die erste Verteidigungslinie sind, ist ein ethischer Hacker oft eine großartige Ressource für einen proaktiven Ansatz. Ein ethischer Hacker übernimmt die Rolle eines externen Hackers und führt Tests mit automatisierten Prozessen durch, um Schwachstellen zu finden – genau wie jemand, der versucht, sich zu schändlichen Zwecken in Ihr Unternehmen zu hacken. Mit der externen Perspektive eines ethischen Hackers sind viele Unternehmen in der Lage, ihre Erkenntnisse zu nutzen und dann proaktiv die Sicherheit in diesen Bereichen zu verbessern, um zukünftige Angriffe zu verhindern.
Nach einem Cyberangriff ist es nur natürlich, in den Reaktionsmodus zu wechseln. Mit einem detaillierten Cyber-Notfallplan, der im Voraus erstellt wurde, reagieren Sie effektiver, indem Sie einem vordefinierten Prozess folgen, der entsteht, wenn die Emotionen nicht gerade hoch sind. Ein effektiver Plan beinhaltet einen Handlungsplan, der Sie Schritt für Schritt durch alle zu ergreifenden Maßnahmen führt, je nachdem, was während des Angriffs geschieht. Pläne, die auch einen Krisenkommunikationsplan beinhalten, erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Unternehmen die Deutungshoheit behält, anstatt auf Medienberichte zu reagieren.
Nach einem Cyberangriff hat die Wiederherstellung des Online- und Betriebszustands des Unternehmens in der Regel höchste Priorität. Durch eine proaktive Datensicherung können Unternehmen diese Daten schneller wiederherstellen und ihre Kunden mit der geringstmöglichen Betriebsunterbrechung bedienen.
Darüber hinaus müssen Unternehmen dank aktueller Backups keine Ransomware-Zahlungen nach einem Ransomware-Angriff in Betracht ziehen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn das Backup nutzbar und nicht beschädigt ist. Unternehmen sollten Daten möglichst in Echtzeit sichern und das Backup vom Netzwerk isolieren, vorzugsweise extern. Stellen Sie außerdem sicher, dass Backup-Dateien nicht überschrieben werden.
Der Übergang von reaktivem zu proaktivem Handeln im Bereich der Cybersicherheit besteht nicht nur in der Hinzufügung neuer Tools und Prozesse. Organisationen müssen ihre Denkweise ändern und davon ausgehen, dass ein Angriff stattfinden wird. Sie müssen sicherstellen, dass sie ihr Risiko minimieren und so gut wie möglich vorbereitet sind.