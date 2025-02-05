Angesichts der aktuellen Konflikte steht das Vereinigte Königreich nun vor realen militärischen Entscheidungen, die sich auf unsere unmittelbare Zukunft auswirken werden. Ed Gillett und Col Chambers behaupten, dass die Wirtschaft und die Regierung auf eine Bereitschaftsmentalität umstellen müssen, bevor der europäische Nachkriegsfrieden zerbricht.
„Meine Vision für die britische Armee ist die Aufstellung von Landstreitkräften der fünften Generation, die diese gemeinsame Streitmacht für den ‚ungleichen Kampf‘ rüsten.“ Streitkräfte der fünften Generation ausnutzen in diesem Zusammenhang fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz und autonome Systeme, um Daten aus allen Bereichen zu integrieren und so präzise Auswirkungen auf das Schlachtfeld zu erzielen. Und diese Kräfte werden im Herzen der NATO liegen und mit den besten Soldaten der Welt gefüllt sein, unterstützt von unglaublich engagiertem zivilem Personal und führenden Industriepartnern sowie der Nation selbst und an jeder Ecke einen Mehrwert bieten – gesellschaftlich, politisch, international, wirtschaftlich und militärisch."
– General Sir Roly Walker KCB DSO, Chef des Generalstabs
Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs dominiert das Thema Frieden in Europa die Denkweise in Industrie, Militär und Regierung. Trotz sporadischer Konflikte in den Balkanstaaten ist die Kriegsaussicht allmählich verschwunden, da die europäische Integration gewachsen ist. Russlands teilweiser Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2014 wurde weitgehend ignoriert – bis acht Jahre später, als sich alles änderte.
Russlands Versuch im Jahr 2022, die Ukraine zu erobern, bedrohte plötzlich eine jahrzehntelange Selbstzufriedenheit, die heute als solche erscheint. Innerhalb weniger Monate hat der Kriegsschock eine vollständige Neubewertung von Munition, Material und Waffen von der Beschaffung bis zur Front ausgelöst.
Die Herausforderung besteht jedoch darin, Strategien, Planung und strategische Verteidigungsprüfungen in reale Maßnahmen umzusetzen, die sich auf die Kriegsführungsfähigkeiten auswirken. Die in fast 80 Nachkriegsjahren etablierte Denkweise erweist sich als äußerst schwer zu ändern, selbst wenn der Frieden nachlässt.
Trotz Russlands wirtschaftlicher und zahlenmäßiger Überlegenheit kann die Agilität und Innovation der Ukraine als Multiplikator wirken; die wichtigste Lehre ist die Geschwindigkeit der Anpassung. Die Ukraine steht vor einer existenziellen Bedrohung und hat keine Zeit für komplexe Beschaffung, langwierige Entwicklung und perfektionistische Fertigung.
Die Ukraine hat sich für das Prinzip „gut genug“ entschieden, das auf einem schnellen Versuch-, Test- und Einsatzzyklus basiert und so sehr rasch effektive Waffensysteme hervorbringt. So entwickelte und übernahm die Ukraine innerhalb von zwei Jahren das Mehrzweckpanzerfahrzeug Inguar-3. Als Gegenbeispiel: Das britische gepanzerte Kampffahrzeug Ajax hat 14 Jahre gebraucht, um Feldversuche zu bestehen.
Der Unterschied besteht darin, dass man in Großbritannien den Fokus auf die Beschaffung exquisiter Equipment legt. Wenn Ajax bereitgestellt wird, wird es ein technisches Meisterwerk sein. Unter dem Druck und den lebensbedrohlichen Dringlichkeiten des Krieges hat die Ukraine ihre Experimentier- und Ausbeutungsfunktionen verfeinert, denn auf dem Schlachtfeld zählt nur, was „gut genug“ ist.
Es wird alles andere als einfach sein, die Denkmuster der Verteidigungsindustrie abzuschütteln, die sich in den Nachkriegsjahren als eine Art „schleichende Exzellenz“ entwickelt haben, aber es gibt positive Anzeichen dafür, dass ein Wandel möglich ist.
Die Technologiewelt, angetrieben durch den außergewöhnlichen Wettbewerb, der Innovationen vorantreibt, zeigt, wie ein anderer Ansatz erfolgreich sein kann. Das Tempo der Veränderungen wird eher durch die Marktnachfrage als durch die Regierungsbeschaffung bestimmt, und die kontinuierliche Verbesserung ist in den Entwicklungsprozess eingebettet.
Die Wettbewerbsdynamik des Technologiesektors kann rasche Veränderungen anstoßen und neue Konzepte hervorbringen, die die Entwicklung und Bereitstellung beschleunigen. Es gibt zwar sicherlich einen Platz für sehr große Einzelprojekte mit festen Zielen, wie z. B. einen Flugzeugträger oder einen Kampfpanzer, aber in den meisten Fällen ist eine neue, flexible Arbeitsweise die einzige Lösung, die mit der Dringlichkeit des Krieges umgehen kann.
In der Technologiebranche ist „agil“ ein gängiger Begriff, und viele ältere Arbeitsweisen werden durch Innovationen, die durch nachweisbare Beispiele untermauert werden, hinweggefegt. Unternehmen, die von Papier auf elektronische und integrierte digitale Systeme umgestiegen sind, sind wesentlich effizienter – können Sie sich vorstellen, eine Hypothek per Post zu beantragen?
Im Zuge des Übergangs hat das Militär jedoch eine sehr große Anzahl unabhängiger Systeme angesammelt. Viele Verteidigungsministerien, selbst in Industrienationen, berichten, dass sie über mehrere Datenerfassungssysteme verfügen. Die Kosten und die Komplexität der Vereinheitlichung und Standardisierung dieser Lösungen können sich, gelinde gesagt, als herausfordernd erweisen, was auf eine Haltung zurückzuführen ist, die besagt: „Wenn es funktioniert, warum sollte man sich die Mühe machen?“
Unabhängig von der Verteidigungspolitik möchten alle Militärs eine höhere Effizienz erzielen, und jedes Pfund, das für die Backoffice-Verwaltung ausgegeben wird, verringert die Effektivität der Gefechte. Tausende erfolgreiche Integrations- und Digitalisierungsprogramme belegen, dass der Technologiesektor wirkungsvolle Ergebnisse liefern kann, die sich in verbesserten Kampffähigkeiten niederschlagen.
Beispielsweise können Planung und Logistik selbst für vergleichsweise kleine Einsätze die Mitarbeiter viele Wochen lang beschäftigen. Anfängliche Schätzungen von Truppen und Personal wirken sich auf Material, Transport, Nachschub, Casevac und vieles mehr aus, und Änderungen an der Aufgabe führen zu Tausenden von Stunden an Nacharbeit. Doch in der Geschäftswelt verändert KI bereits erweiterte Lieferketten, Bestand, Beschaffung und Fertigung und schafft die Möglichkeit, nahezu in Echtzeit auf Marktveränderungen zu reagieren.
Geprägt vom Wettbewerb, setzt IBM auf eine Denkweise, die dediziert zu Innovation und Erfolg ist. Dies führt zu einem Engagement für die gute Sache der Streitkräfte, die bei gefährlichen Operationen eingesetzt werden, um uns vor unmittelbaren Bedrohungen zu schützen.
Darüber hinaus bietet IBM Lösungen, die schnell implementiert werden können, von der Informationsverwaltung bis zur Bestandsverwaltung. Im Chaos eines drohenden oder tatsächlichen Konflikts ist eine voll umgesetzte, effektive Lösung besser als fast 80 Jahre politische Empfehlungen. Und IBM kennt den Wert integrierter Lösungen, die auf einem gemeinsamen Dokumentationssystem basieren, in großem Maßstab bereitgestellt werden und durch hochmoderne KI unterstützt werden, die alle die Fähigkeit verändern können, auf die volatile, sich ständig verändernde Dynamik des Schlachtfelds zu reagieren.
Bedauerlicherweise gibt es in der ganzen Welt viele unlösbare Konfliktherde, in denen eine starke und kontinuierliche Diplomatie erforderlich ist, um größere Konflikte einzudämmen. Sollte die Verteidigungsstrategie leider scheitern, bleibt möglicherweise nur wenig Zeit, um die verteidigungsindustrielle Basis zu mobilisieren und sich an die Gefahren des Krieges anzupassen. IBM bietet die Technologie, das Engagement und die Funktionen, die einen direkten Beitrag zur Verteidigung des Reiches leisten können – mit dem Ziel, dass wir durch die Vorbereitung auf den Krieg den Frieden bewahren.
Ed Gillett ist Client Partner bei IBM Consulting und ehemaliger Offizier der britischen Armee, nachdem er zuvor in leitenden Positionen bei großen internationalen Anbietern von Equipment gearbeitet hat.
Col Chambers ist Managing Director, Technology bei IBM UK Defence, National Security and Aerospace und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Technologiebereich. Col spezialisiert sich auf die Bereitstellung und Entwicklung von Lösungen, die Agilität, Wandel und Innovation für die britische Regierung fördern.