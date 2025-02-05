In der Technologiebranche ist „agil“ ein gängiger Begriff, und viele ältere Arbeitsweisen werden durch Innovationen, die durch nachweisbare Beispiele untermauert werden, hinweggefegt. Unternehmen, die von Papier auf elektronische und integrierte digitale Systeme umgestiegen sind, sind wesentlich effizienter – können Sie sich vorstellen, eine Hypothek per Post zu beantragen?

Im Zuge des Übergangs hat das Militär jedoch eine sehr große Anzahl unabhängiger Systeme angesammelt. Viele Verteidigungsministerien, selbst in Industrienationen, berichten, dass sie über mehrere Datenerfassungssysteme verfügen. Die Kosten und die Komplexität der Vereinheitlichung und Standardisierung dieser Lösungen können sich, gelinde gesagt, als herausfordernd erweisen, was auf eine Haltung zurückzuführen ist, die besagt: „Wenn es funktioniert, warum sollte man sich die Mühe machen?“

Unabhängig von der Verteidigungspolitik möchten alle Militärs eine höhere Effizienz erzielen, und jedes Pfund, das für die Backoffice-Verwaltung ausgegeben wird, verringert die Effektivität der Gefechte. Tausende erfolgreiche Integrations- und Digitalisierungsprogramme belegen, dass der Technologiesektor wirkungsvolle Ergebnisse liefern kann, die sich in verbesserten Kampffähigkeiten niederschlagen.

Beispielsweise können Planung und Logistik selbst für vergleichsweise kleine Einsätze die Mitarbeiter viele Wochen lang beschäftigen. Anfängliche Schätzungen von Truppen und Personal wirken sich auf Material, Transport, Nachschub, Casevac und vieles mehr aus, und Änderungen an der Aufgabe führen zu Tausenden von Stunden an Nacharbeit. Doch in der Geschäftswelt verändert KI bereits erweiterte Lieferketten, Bestand, Beschaffung und Fertigung und schafft die Möglichkeit, nahezu in Echtzeit auf Marktveränderungen zu reagieren.