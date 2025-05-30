Künstliche Intelligenz hat Maschinen beigebracht, Prosa zu schreiben und Bilder zu erzeugen. Jetzt zeichnet sich eine neue Dimension ab, in der Software die Welt nicht nur interpretiert, sondern auch mitgestaltet. Dies ist der Aufstieg der physischen KI: Systeme, die nicht mit Worten oder Bildern trainiert werden, sondern mit den unmittelbaren Gegebenheiten der realen Welt, wie Reibung, Hitze, Vibration und Kraft. Einer der Anführer dieser Bewegung ist ein neues Startup namens P-1 KI.
Gegründet vom Luftfahrtmanager Paul Eremenko, Adam Nagel und DeepMind-Alumna Aleksa Gordić, entwickelt P-1 eine Maschine namens Archie, einen digitalen Lehrling, der dazu entwickelt wurde, mit Ingenieuren an komplexen Entwurfsaufgaben zusammenzuarbeiten.
Archie ist nicht dafür ausgelegt, Quizfragen zu beantworten oder Zusammenfassungen zu schreiben. Er wird darauf trainiert, multiphysikalische Systeme zu analysieren, Kompromisse zu erkunden und schließlich bei der Entwicklung realer Maschinen mitzuwirken, von Klimaanlagen bis hin zu Raumfahrzeugen. Im Gespräch mit IBM Think stellt sich Gordić eine Zukunft vor, in der Tools wie Archie sogar bei der Entwicklung spekulativer Megastrukturen wie Raumschiffe helfen könnten.
„Wir betreiben etwas, das man kognitive Automatisierung der Arbeit im Designbereich nennt“, sagt Gordić.
NVIDIA-CEO Jensen Huang hat die Bedeutung dieser Richtung betont und physische KI in mehreren aktuellen Vorträgen als die neue „industrielle Revolution“ bezeichnet. Er hat außerdem physische KI als treibende Kraft hinter der Zukunft des Unternehmens beschrieben und betont, dass die Verschmelzung generativer Modelle mit Robotertechnik und Simulation es Maschinen ermöglichen wird, die reale Welt mit beispielloser Funktion zu verstehen und zu navigieren. Dementsprechend optimiert NVIDIA seine Hardwareplattformen zunehmend nicht nur für das Training großer Sprachmodelle (LLMs), sondern auch für physikalische Denkaufgaben in Bereichen wie autonomes Fahren, Robotertechnik und digitale Zwillingsmodelle.
Die Plattform von P-1 nutzt Reinforcement Learning und graphische neuronale Netze, um synthetische Datensätze zu generieren, Designvariationen zu modellieren und das Verhalten physikalischer Systeme zu simulieren – was sie in Millisekunden und nicht in Stunden tut.
Anstatt CAD-Tools oder Solver zu ersetzen, wird Archie darin geschult, mit ihnen zu arbeiten. Er wählt das richtige Werkzeug für die Aufgabe aus und nutzt es so, wie es ein Junior-Ingenieur tun würde. Bei herkömmlichen Workflows kann es Stunden oder sogar Tage dauern, ein einzelnes Design zu testen. Archie verwendet neuronale Netzwerke, um diese Simulationen in Millisekunden anzunähern, was eine viel schnellere Iteration ermöglicht. Laut Gordić geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern darum, wie Ingenieure denken. „Menschen urteilen im Grunde genommen auf erster Ebene … die Fehlermargen sind enorm“, sagt er. In der Praxis, so fügt er hinzu, ist Design oft eher eine Aushandlung zwischen konkurrierenden Rahmenbedingungen als ein einfaches Optimierungsproblem. „Wenn man zu weit von [den Entwürfen] entfernt testet, brechen die Dinge auseinander. Aber vielleicht entsteht Innovation ja auch genau so.“
Der anfängliche Fokus des Unternehmens sei pragmatisch, sagt Gordić. Da Rechenzentren mehr Strom verbrauchen und mehr Wärme erzeugen als je zuvor, setzt P-1 Archie im Bereich der industriellen Kühlung ein, wo es zur Entwicklung effizienterer HLK-Systeme beitragen kann. „Es handelt sich um einen Bereich mit klaren physikalischen Beschränkungen und kommerzieller Dringlichkeit“, sagt Gordić.
Das System wird bereits an Modellen von Lüftern, Kompressoren und Wärmetauschern auf Komponentenebene trainiert. Anstatt den Luftstrom abstrakt zu simulieren, lernt Archie, wie man die Entscheidungen trifft, die ein echter Konstruktionsingenieur treffen würde, wenn er die Effizienz des Luftstroms mit Kosten, Lärm und Speicherbedarf in Einklang bringen müsste.
IBM-Forschungswissenschaftler Johannes Jakubik sieht Parallelen zwischen Archie und der Arbeit, die bei IBM Research geleistet wird. Er sagt IBM Think in einem Interview, dass Modelle wie TerraMind, ein Grundlagenmodell für Satellitenbilder und Fernerkundung, darauf ausgelegt sind, Datenlücken in der Erdbeobachtung zu schließen, indem sie synthetische Bilder erzeugen, wo echte fehlen. „Anstatt nur Daten zu interpretieren, entwickeln wir Modelle, die fehlende Informationen auswerten und simulieren können, was wir nicht direkt beobachten konnten“, sagt er.
Er verweist auf die Fähigkeit von TerraMind, Radardaten in synthetische optische Bilder zu übersetzen, als entscheidenden Schritt hin zu multimodalen KI-Systemen, die den räumlichen Kontext verstehen. „Diese Systeme erzeugen nicht nur Bilder“, sagt er. „Sie führen eine Art physikalische Schlussfolgerung durch.“
Jakubik hebt auch die Bedeutung der domänenspezifischen Anpassung hervor. „Wir haben festgestellt, dass Trainingsmodelle mit einem tiefen Verständnis der Physik hinter einem Problem zu stabileren und zuverlässigeren Vorhersagen führen“, sagt er. „Es genügt nicht, Modelle zu skalieren; wir müssen sie so gestalten, dass sie die Welt, in der sie agieren, verstehen.“
Kühlsysteme sind erst der Anfang. Laut Gordić ist es das Ziel von P-1, die Funktionen von Archie auf immer komplexere Produktbereiche auszuweiten, von Elektrofahrzeugen bis hin zur Luft- und Raumfahrt. Zu diesem Zweck entwickelt das Unternehmen derzeit Prototypen von Modulen, die das strukturelle, thermische und elektromagnetische Design innerhalb desselben Frameworks unterstützen könnten.
Die langfristige Vision ist der Aufbau einer universell einsetzbaren KI, die sinnvoll an der Entwicklung von Technologien mitwirken kann, die noch nicht existieren. „Wir versuchen nicht, eine KI zu entwickeln, die Ingenieure ersetzt“, sagt Gordić. „Wir versuchen, ein System zu entwickeln, das ihnen hilft, mehr Möglichkeiten zu entdecken.“
Um dies zu erreichen, musste P-1 einen der berüchtigtsten Engpässe in diesem Bereich überwinden: den Mangel an brauchbaren Trainingsdaten im Ingenieurwesen. Im Gegensatz zu Datensätzen in natürlicher Sprache sind technische Datensätze selten öffentlich und typischerweise über proprietäre Silos fragmentiert. Gordić stellt fest, dass selbst das Flugzeugdesign – eines der am besten dokumentierten Fachgebiete – relativ wenige zugängliche Datenpunkte hat.
Die Antwort von P-1 besteht darin, synthetische Daten mithilfe physikalisch fundierter Sampling-Strategien zu generieren. Die Idee ist, Datensätze zu erstellen, die nicht nur bestehende Lösungen abdecken, sondern auch den negativen Raum um sie herum – Bereiche des Designraums, die meist untererforscht oder abgetan werden. „Manchmal sind die interessantesten Entwürfe diejenigen, die auf den ersten Blick falsch aussehen“, sagt Gordić.
Jakubik stimmt dieser Einschätzung zu. „Einer der spannendsten Aspekte der Zusammenarbeit mit KI in den physikalischen Wissenschaften ist die Fähigkeit, Grenzfälle zu identifizieren“, sagt er. „Das sind Bereiche, die Menschen oft übersehen, weil sie außerhalb herkömmlicher Faustregeln liegen.“
Er fügt hinzu, dass KI mehr Designs in kürzerer Zeit testen kann, was die Abhängigkeit von Intuition verringert. „In komplexen Systemen treffen wir Entscheidungen oft auf der Grundlage von Vereinfachungen“, sagt er. „KI gibt uns die Möglichkeit, diese Vereinfachungen mit realen Daten und simulierten Ergebnissen in Frage zu stellen.“
Bei IBM arbeiten Forscher auch mit Klima- und Wettermodellen zusammen, wie Prithvi WxC, das das Unternehmen in Partnerschaft mit der NASA entwickelt hat. Jakubik erklärt, dass dieses Modell transformatorbasierte Architekturen verwendet, um Hunderte von Variablen parallel zu analysieren. „Es ermöglicht uns, die Entwicklung extremer Ereignisse mit deutlich weniger Rechenaufwand als bei herkömmlichen Simulationsmethoden zu modellieren“, sagt er.
Jakubik betont, dass KI-Systeme dazu konzipiert sind, die menschlichen Funktionen zu erweitern, nicht sie zu ersetzen. „KI hat einen Punkt erreicht, an dem sie wissenschaftliche und technische Entdeckungen unterstützen kann, aber die Formulierung des Problems muss immer noch von Experten kommen“, sagt er.
Er ist der Ansicht, dass KI insbesondere in der frühen Entwurfsphase und beim Testen von Hypothesen sehr leistungsstark ist. „Das sind die Momente, in denen die Unsicherheit am größten und die Kosten für Fehler am geringsten sind“, sagt er. „KI kann ein breiteres Spektrum an ersten Ideen anbieten und diese schneller einem Stresstest unterziehen als ein menschliches Team, das alleine arbeitet.“
Ein weiteres Unternehmen, das sich mit physischer KI beschäftigt, ist Lila Sciences, ein Biotech-Startup, das aus Flagship Pioneering hervorgegangen ist. Lila entwickelt autonome, von KI-Systemen gesteuerte Labore, die Hypothesen aufstellen und Tausende von Experimenten parallel durchführen können. Mit einer Finanzierung von 200 Millionen USD und dem Ziel, eine „wissenschaftliche Superintelligenz“ aufzubauen, begeisterte Lilas Plattform kürzlich die wissenschaftliche Gemeinschaft, indem sie in nur vier Monaten neuartige Katalysatoren für die Produktion von grünem Wasserstoff entdeckte – ein Prozess, der früher schätzungsweise Jahre gedauert hätte.
Der Weg von Gordić, Nagel und Eremenko zur Gründung von P-1 wurde von Jahren in hochrisikoreichen Forschung geprägt. Eremenko leitete das Tactical Technology Office DARPA und war CTO bei Airbus und United Technologies. Gordić verbrachte Jahre bei DeepMind und Microsoft und konzentrierte sich dabei auf die Schnittstelle von maschinellem Lernen und strukturiertem Denken.
Sie erkannten eine Marktlücke: Die meisten allgemeinen Sprachmodelle waren schlecht für Ingenieurwesen geeignet, das nicht nur Syntax und Semantik erfordert, sondern auch kausale Inferenz und die Einhaltung physikalischer Gesetze.
„Große Sprachmodelle eignen sich hervorragend zum Zusammenfassen von Dokumenten“, sagt Gordić. „Um eine Rakete zu konstruieren, muss man jedoch verstehen, wie der Treibstofffluss mit dem Kammerdruck interagiert. Das ist eine andere Denkweise.“
P-1 hat eine Startfinanzierung in Höhe von 23 Millionen USD von Radical Ventures, Village Global und Investoren von OpenAI und Google erhalten. Das Unternehmen stellt aggressiv neue Mitarbeiter ein und rechnet damit, noch in diesem Jahr mit der Einführung von Pilotprojekten in der Branche zu beginnen. Zu den aktuellen Mitarbeitern des Unternehmens gehören Alumni aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie und Advanced Computing.
Ob diese Bemühungen letztendlich die Workflows im Ingenieurwesen verändern werden oder an der Komplexität der realen Rahmenbedingungen scheitern, bleibt abzuwarten.
„Wir stehen erst ganz am Anfang dessen, was physikalische KI leisten kann“, sagt Gordić. „Aber wenn wir es richtig machen, könnte dies die Grundlage dafür sein, wie wir in Zukunft alles gestalten.“
