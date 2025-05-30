Die Plattform von P-1 nutzt Reinforcement Learning und graphische neuronale Netze, um synthetische Datensätze zu generieren, Designvariationen zu modellieren und das Verhalten physikalischer Systeme zu simulieren – was sie in Millisekunden und nicht in Stunden tut.

Anstatt CAD-Tools oder Solver zu ersetzen, wird Archie darin geschult, mit ihnen zu arbeiten. Er wählt das richtige Werkzeug für die Aufgabe aus und nutzt es so, wie es ein Junior-Ingenieur tun würde. Bei herkömmlichen Workflows kann es Stunden oder sogar Tage dauern, ein einzelnes Design zu testen. Archie verwendet neuronale Netzwerke, um diese Simulationen in Millisekunden anzunähern, was eine viel schnellere Iteration ermöglicht. Laut Gordić geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern darum, wie Ingenieure denken. „Menschen urteilen im Grunde genommen auf erster Ebene … die Fehlermargen sind enorm“, sagt er. In der Praxis, so fügt er hinzu, ist Design oft eher eine Aushandlung zwischen konkurrierenden Rahmenbedingungen als ein einfaches Optimierungsproblem. „Wenn man zu weit von [den Entwürfen] entfernt testet, brechen die Dinge auseinander. Aber vielleicht entsteht Innovation ja auch genau so.“

Der anfängliche Fokus des Unternehmens sei pragmatisch, sagt Gordić. Da Rechenzentren mehr Strom verbrauchen und mehr Wärme erzeugen als je zuvor, setzt P-1 Archie im Bereich der industriellen Kühlung ein, wo es zur Entwicklung effizienterer HLK-Systeme beitragen kann. „Es handelt sich um einen Bereich mit klaren physikalischen Beschränkungen und kommerzieller Dringlichkeit“, sagt Gordić.

Das System wird bereits an Modellen von Lüftern, Kompressoren und Wärmetauschern auf Komponentenebene trainiert. Anstatt den Luftstrom abstrakt zu simulieren, lernt Archie, wie man die Entscheidungen trifft, die ein echter Konstruktionsingenieur treffen würde, wenn er die Effizienz des Luftstroms mit Kosten, Lärm und Speicherbedarf in Einklang bringen müsste.

IBM-Forschungswissenschaftler Johannes Jakubik sieht Parallelen zwischen Archie und der Arbeit, die bei IBM Research geleistet wird. Er sagt IBM Think in einem Interview, dass Modelle wie TerraMind, ein Grundlagenmodell für Satellitenbilder und Fernerkundung, darauf ausgelegt sind, Datenlücken in der Erdbeobachtung zu schließen, indem sie synthetische Bilder erzeugen, wo echte fehlen. „Anstatt nur Daten zu interpretieren, entwickeln wir Modelle, die fehlende Informationen auswerten und simulieren können, was wir nicht direkt beobachten konnten“, sagt er.

Er verweist auf die Fähigkeit von TerraMind, Radardaten in synthetische optische Bilder zu übersetzen, als entscheidenden Schritt hin zu multimodalen KI-Systemen, die den räumlichen Kontext verstehen. „Diese Systeme erzeugen nicht nur Bilder“, sagt er. „Sie führen eine Art physikalische Schlussfolgerung durch.“

Jakubik hebt auch die Bedeutung der domänenspezifischen Anpassung hervor. „Wir haben festgestellt, dass Trainingsmodelle mit einem tiefen Verständnis der Physik hinter einem Problem zu stabileren und zuverlässigeren Vorhersagen führen“, sagt er. „Es genügt nicht, Modelle zu skalieren; wir müssen sie so gestalten, dass sie die Welt, in der sie agieren, verstehen.“