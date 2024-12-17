Hat jemand am Black Friday im Einkaufszentrum versucht, sich das „It-Spielzeug“ zu schnappen? Wir auch nicht.
„Die ganze Idee der Schnäppchenangebote ist tot“, sagt Rich Berkman, Senior Partner bei IBM Consulting mit Schwerpunkt Digital Commerce. Stattdessen tauchten schon kurz nach Halloween erste Rabatte auf Feiertagsangebote auf. Und der größte Star des Einzelhandel-Weihnachtsgeschäfts 2024 könnten KI-gestützte Einkaufsassistenten sein.
Laut Adobe Analytics generierten KI-gestützte Chatbots am Cyber Monday 1.950 % mehr Traffic auf Einzelhandel-Seiten als im Vorjahr und trugen so dazu bei, dass die Einzelhandelsumsätze an diesem Tag auf 13,3 Milliarden US-Dollar stiegen, ein Plus von 7,3 % gegenüber dem Vorjahr.
Neue KI-Tools wie Amazons Rufus oder Walmarts persönlicher Einkaufsassistent, die beide Mitte 2024 eingeführt wurden, helfen Käufern dabei, die besten Angebote für bestimmte Artikel zu finden, Produktinformationen zu recherchieren und verschiedene Produkte zu vergleichen.
„Verbraucher erwarten heutzutage von den Websites und mobilen Apps der Einzelhändler ein menschenähnliches Gespräch“, sagt Berkman. „Sie geben sich nicht mehr mit einer Liste von Ergebnissen zufrieden.“
Einzelhändler, deren Einkaufsassistenten das Einkaufserlebnis personalisieren und einfache und flexible Zahlungsmöglichkeiten bieten, haben gute Chancen, Käufer anzuziehen, die zunehmend unterwegs einkaufen, beispielsweise „wenn sie am Flughafen warten und auf ihren Handys scrollen“, sagt Jane Cheung, Global Research Leader für die Consumer Branchen am IBM Institute for Business Value (IBV).
An diesem Cyber Monday wurden laut Adobe Analytics 57 % der Online-Verkäufe über mobile Geräte abgewickelt, ein Anstieg von 13,3 % gegenüber dem Vorjahr.
Auch Technologieunternehmen beteiligen sich an der digitalen Weihnachtsfeier. Im Oktober kündigte Google an, Google Shopping mit KI aktualisiert zu haben, sodass Nutzer ein KI-generiertes Briefing mit den wichtigsten Dingen erhalten, die sie bei ihrer Suche berücksichtigen sollten. Sie erhalten auch eine Liste von Produkten, die ihren Wünschen entsprechen – sei es eine bestimmte Größe, eine schnelle Lieferung oder ein bestimmter Verkaufspreis – während eine generative KI-Funktion es den Benutzern ermöglicht, bestimmte Kleidungsstücke virtuell anzuprobieren. Darüber hinaus bietet die Google Shopping-Startseite eines Nutzers einen personalisierten Feed mit Artikeln, die ihm gefallen könnten, basierend auf den Mustern, die die KI bei früheren Suchanfragen erkannt hat.
Unterdessen hat das KI-Startup Perplexity Ende November einen persönlichen Einkaufsassistenten gestartet, der Menschen beim Suchen und Kauf von Artikeln hilft. Wenn Nutzer nach einem bestimmten Artikel fragen, zeigt der Assistent eine Reihe von Produktkarten mit den relevantesten Empfehlungen und spezifischen Details an, die auf ihre Suche zugeschnitten sind. Käufer können auch ein Foto von etwas machen, das sie möchten, und der KI-Assistent von Perplexity wird es für sie suchen. Schließlich erhalten diejenigen, die ein Abonnement für 20 USD pro Monat abschließen, kostenlosen Versand und können mit einem Klick direkt auf der Perplexity-Website auschecken.
Keiner der neuen Einkaufsassistenten ist perfekt – und viele Einzelhändler nutzen diese Feiertagssaison, um die Schwächen aufzudecken, so Berkman. Aber der Appetit der Verbraucher auf KI im Einzelhandel scheint unersättlich zu sein, zumindest vorerst. In einer aktuellen Umfrage unter 20.000 Verbrauchern in 26 Ländern sagten laut IBV etwa vier von fünf Verbrauchern, die noch keine künstliche Intelligenz zum Einkaufen genutzt hatten, dass sie neugierig sind, wie KI ihnen bei der Recherche, der Suche nach Angeboten und dem Stellen von Fragen helfen kann. Von den Befragten gaben 55 % ausdrücklich an, Chatbots oder virtuelle Assistenten nutzen zu wollen.
„KI-Agenten werden nur weiterhin das Einkaufserlebnis revolutionieren und personalisieren, je ausgefeilter sie werden“, sagt Berkman.
Berkman sieht eine große Chance für Einzelhändler, die immer einen Schritt voraus sind und Verbrauchern gezielte, zeitnahe Angebote unterbreiten können – insbesondere für diejenigen, die in der Lage sind, Sicherheit zu gewährleisten und Verzerrungen in den Ergebnissen ihrer KI-Assistenten zu vermeiden.
Er weist jedoch darauf hin, dass das größte Geschenk der KI-Einkaufsassistenten an den Einzelhandel möglicherweise erst nach der Weihnachtszeit eintrifft. KI-gestützte Einkaufsassistenten werden eine enorme Menge an Daten über die Kunden sammeln – seien es ihre Vorlieben oder die größten Probleme, mit denen sie konfrontiert sind –, die ihnen helfen können, die Erfahrung für das nächste Jahr „schneller und besser“ zu gestalten. Die menschlichen Agenten müssen dann nur noch hinzugezogen werden, um beispielsweise besonders komplizierte Rückgaben zu lösen.
Berkman betont zwar, dass digitale Einkaufsassistenten den Käufern in dieser Weihnachtszeit Zeit und Geld sparen können, warnt aber gleichzeitig davor, die Weihnachtseinkäufe komplett auszulagern. „Wenn ich weiß, dass mein Kind sich für einen bestimmten Künstler interessiert, wie zum Beispiel Taylor Swift, möchte ich meine Freude daran, das perfekte Geschenk für sie zu finden, nicht auslagern“, sagt er.