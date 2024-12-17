Hat jemand am Black Friday im Einkaufszentrum versucht, sich das „It-Spielzeug“ zu schnappen? Wir auch nicht.

„Die ganze Idee der Schnäppchenangebote ist tot“, sagt Rich Berkman, Senior Partner bei IBM Consulting mit Schwerpunkt Digital Commerce. Stattdessen tauchten schon kurz nach Halloween erste Rabatte auf Feiertagsangebote auf. Und der größte Star des Einzelhandel-Weihnachtsgeschäfts 2024 könnten KI-gestützte Einkaufsassistenten sein.

Laut Adobe Analytics generierten KI-gestützte Chatbots am Cyber Monday 1.950 % mehr Traffic auf Einzelhandel-Seiten als im Vorjahr und trugen so dazu bei, dass die Einzelhandelsumsätze an diesem Tag auf 13,3 Milliarden US-Dollar stiegen, ein Plus von 7,3 % gegenüber dem Vorjahr.

Neue KI-Tools wie Amazons Rufus oder Walmarts persönlicher Einkaufsassistent, die beide Mitte 2024 eingeführt wurden, helfen Käufern dabei, die besten Angebote für bestimmte Artikel zu finden, Produktinformationen zu recherchieren und verschiedene Produkte zu vergleichen.



„Verbraucher erwarten heutzutage von den Websites und mobilen Apps der Einzelhändler ein menschenähnliches Gespräch“, sagt Berkman. „Sie geben sich nicht mehr mit einer Liste von Ergebnissen zufrieden.“

Einzelhändler, deren Einkaufsassistenten das Einkaufserlebnis personalisieren und einfache und flexible Zahlungsmöglichkeiten bieten, haben gute Chancen, Käufer anzuziehen, die zunehmend unterwegs einkaufen, beispielsweise „wenn sie am Flughafen warten und auf ihren Handys scrollen“, sagt Jane Cheung, Global Research Leader für die Consumer Branchen am IBM Institute for Business Value (IBV).

An diesem Cyber Monday wurden laut Adobe Analytics 57 % der Online-Verkäufe über mobile Geräte abgewickelt, ein Anstieg von 13,3 % gegenüber dem Vorjahr.