PARIS – Der Pariser Startup-Inkubator Station F verkörpert Präsident Emmanuel Macrons erklärtes Ziel, Innovationen im Land voranzutreiben und eine oft übersehene Klasse von Wirtschaftsführern zu inspirieren: Unternehmer.
„Entrepreneur ist das neue Frankreich, und es beginnt hier bei Ihnen“, sagte der französische Präsident bekanntermaßen bei der Einweihung von Station F.
Eingebettet in einen ehemaligen Bahnhof im 13. Arrondissement, auf einem Platz, der nach dem einflussreichen Informatiker Alan Turing benannt ist, begrüßte Station F neben anderen namhaften Alumni ihr erstes Einhorn in Hugging Face, einer kollaborativen Plattform für KI.
Hugging Face ist vielleicht das einzige Unternehmen in seinem Portfolio, das diesen Erfolg bisher erreicht hat, aber das größere Station F-Ökosystem wächst und floriert eindeutig. Station F beherbergt derzeit über 1.000 Start-ups und 600 Investmentfonds, und die Unternehmen im Portfolio haben seit 2021 jährlich mehr als 1 Milliarde Euro gesammelt.
Station F wurde 2017 vom französischen Tech-Milliardär und Medientycoon Xavier Niel gegründet und entstand vor dem generativen KI-Boom. Heute konzentrieren sich jedoch 70 % seiner Startups auf KI. „Die KI ist überall“, sagte Hafssa Maldji, Kommunikationsmanagerin bei Station F, während eines Interviews mit IBM Think in der Pariser Firmenzentrale. „Sie ist stärker als Web3 und es ist nicht mehr nur eine Vertikale.“
Bei einem Rundgang durch das beeindruckende und elegante Gebäude fallen einem unweigerlich die Logos der großen Technologiekonzerne ins Auge: Apple, Google, AWS, Microsoft, Meta. Alle haben reservierte Räume und bieten dort „Bürozeiten“ an, zusammen mit Snowflake, dem in Kalifornien gegründeten Unternehmen für Datenplattformen. LVMH und L'Oréal sind ebenfalls vertreten – mit einem Beauty-Tech-Labor für L'Oréal – sowie französische Universitäten und sogar Vertreter anderer Länder wie Indien, Südkorea und Japan.
„Hier können Sie als kleiner Unternehmer neben den großen Playern sitzen und Zugang zu unzähligen Ressourcen haben“, sagte Maldji. „Dies ist wirklich einer der wenigen Orte, an denen Gemeinschaft und Zusammenarbeit im Mittelpunkt stehen.“
Frankreich positioniert sich stolz als Europas führendes KI-Zentrum. Das Land ist die Heimat von Mistral AI, dessen Bewertung nach einer Series-C-Finanzierungsrunde unter der Führung des niederländischen Halbleiterunternehmens ASML kürzlich auf 14 Milliarden USD gestiegen ist, sowie von anderen Startups wie H Company– gegründet von ehemaligen DeepMind-Ingenieuren – und Dataiku. Yann LeCun kündigte kürzlich außerdem an, dass die Stadt Heimat seines nächsten Projekts, Advanced Machine Intelligence, sein wird.
Die Unternehmer Julien Hébrard und Marvin Amuzu gründeten ihr Startup Abstrakt News in Station F. In einem Interview mit IBM Think gaben sie zu, dass das lokale Ökosystem in Bezug auf den Umfang noch weit vom Silicon Valley entfernt ist. Sie sagten aber auch, dass die Chancen für Unternehmer jetzt greifbarer seien. Der Wettbewerb mit US-Unternehmen sei „offensichtlich“ eine Herausforderung, sagte Amuzu, CTO und Mitbegründer. „Europa hat nicht die gleiche Finanzierungskapazität. Auch im Bereich der Beschäftigung sind wir weniger flexibel.“
Er erklärte, dass die Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern in Frankreich wesentlich schwieriger sei. Gleichzeitig hat Frankreichs lange Tradition der Arbeitnehmerrechte ihre Vorteile: Viele Gründer von Station F erhalten Arbeitslosengeld, während sie ihre Startups aufbauen und Vorteile nutzen. „Wir scherzen oft, dass der erste Investor die französische Regierung ist, dank der Arbeitslosenunterstützung“, sagte Hébrard.
Dennoch hat Station F große Ambitionen. Und weil es mit vielen der größten französischen Unternehmen verbunden ist, verschieben sich die Dinge innerhalb des Inkubators tendenziell viel schneller als außerhalb, sagt Station F.
Das war die Erfahrung von Joel Belafa, dem ehemaligen Director of Engineering von Dataiku, einem der führenden französischen Technologieunternehmen. Im Januar 2024 gründeten Belafa und der ehemalige Medizintechnik-Manager Nathan Chen gemeinsam Biolevate, eine KI-native Wissensplattform, die darauf abzielt, komplexe wissenschaftliche Worfklows zu standardisieren – mit nur zwei Mitarbeitern. Seitdem ist die Zahl der Mitarbeiter von Biolevate auf über 50 angewachsen. Und das Unternehmen gewann eine der größten Ausschreibungen von Sanofi– vor allem dank Station F.
„Das ist die Art von Gelegenheit, die Station F bietet“, sagte Joel Belafa, CEO von Biolevate. „Und genau das entscheidet über Erfolg oder Misserfolg von Startups. Hier haben wir ein Ökosystem, das dem in Kalifornien in der Vergangenheit so erfolgreichen ähnelt. Start-ups arbeiten hier zusammen – nicht gegeneinander.“
Bruno Aziza, Vice President für Daten-, KI- und Analysestrategie bei IBM, ist ein französischer Expat, der seine Karriere in den USA aufgebaut hat. Seiner Ansicht nach könnte die Station F einen großen Einfluss darauf haben, Frankreich dabei zu helfen, seine Talente zu halten.
„Man muss sich vor Augen halten, dass Frankreich ein Nährboden für Innovation ist, und Station F bietet all diesen Unternehmen eine Struktur“, sagte er in einem Interview mit IBM Think.
In Frankreich gibt es einige der besten Ingenieursschulen der Welt. Lange Zeit entschieden sich jedoch viele französische Fachkräfte dafür, das Land zu verlassen und ihre Karriere im Ausland voranzutreiben. Station F hilft Frankreich dabei, Talente zu halten, sagte Aziza. Und der jüngste Erfolg von Mistral AI zeigt, dass die lokale KI-Industrie große Ambitionen hat.
Belafa seinerseits glaubt, dass Biolevate das Potenzial hat, wissenschaftliche Entdeckungen zu transformieren und eines der nächsten Einhörner Frankreichs zu werden. „Und wir sind nicht die Einzigen – ganz im Gegenteil“, sagte er. „Warten Sie einfach ab, was in den nächsten 10 Jahren passiert.“
