PARIS – Der Pariser Startup-Inkubator Station F verkörpert Präsident Emmanuel Macrons erklärtes Ziel, Innovationen im Land voranzutreiben und eine oft übersehene Klasse von Wirtschaftsführern zu inspirieren: Unternehmer.

„Entrepreneur ist das neue Frankreich, und es beginnt hier bei Ihnen“, sagte der französische Präsident bekanntermaßen bei der Einweihung von Station F.

Eingebettet in einen ehemaligen Bahnhof im 13. Arrondissement, auf einem Platz, der nach dem einflussreichen Informatiker Alan Turing benannt ist, begrüßte Station F neben anderen namhaften Alumni ihr erstes Einhorn in Hugging Face, einer kollaborativen Plattform für KI.

Hugging Face ist vielleicht das einzige Unternehmen in seinem Portfolio, das diesen Erfolg bisher erreicht hat, aber das größere Station F-Ökosystem wächst und floriert eindeutig. Station F beherbergt derzeit über 1.000 Start-ups und 600 Investmentfonds, und die Unternehmen im Portfolio haben seit 2021 jährlich mehr als 1 Milliarde Euro gesammelt.

Station F wurde 2017 vom französischen Tech-Milliardär und Medientycoon Xavier Niel gegründet und entstand vor dem generativen KI-Boom. Heute konzentrieren sich jedoch 70 % seiner Startups auf KI. „Die KI ist überall“, sagte Hafssa Maldji, Kommunikationsmanagerin bei Station F, während eines Interviews mit IBM Think in der Pariser Firmenzentrale. „Sie ist stärker als Web3 und es ist nicht mehr nur eine Vertikale.“

Bei einem Rundgang durch das beeindruckende und elegante Gebäude fallen einem unweigerlich die Logos der großen Technologiekonzerne ins Auge: Apple, Google, AWS, Microsoft, Meta. Alle haben reservierte Räume und bieten dort „Bürozeiten“ an, zusammen mit Snowflake, dem in Kalifornien gegründeten Unternehmen für Datenplattformen. LVMH und L'Oréal sind ebenfalls vertreten – mit einem Beauty-Tech-Labor für L'Oréal – sowie französische Universitäten und sogar Vertreter anderer Länder wie Indien, Südkorea und Japan.

„Hier können Sie als kleiner Unternehmer neben den großen Playern sitzen und Zugang zu unzähligen Ressourcen haben“, sagte Maldji. „Dies ist wirklich einer der wenigen Orte, an denen Gemeinschaft und Zusammenarbeit im Mittelpunkt stehen.“