In These Strange New Minds: How AI Learned to Talk and What It Means lädt Christopher Summerfield, Professor für kognitive Neurowissenschaften in Oxford, uns zu einer tiefen und oft beunruhigenden Meditation über die sich verschiebende boundary zwischen menschlicher und maschineller Intelligenz ein. Mit kühlem, klinischem Blick – und einer überraschenden Portion Demut – stellt er sich einer Frage, die von der spekulativen Fiktion in die dringliche Gegenwart gerückt ist: Wenn Maschinen denken können, was sagt das über uns aus?
Summerfield, der das Human Information Processing Lab in Oxford leitet, ist für diese Aufgabe besonders gut geeignet. Seine Forschung schlägt eine Brücke zwischen den Kognitions-, Computer- und Neurowissenschaften – Disziplinen, die zunehmend zu einem komplexen Ganzen verschmelzen. Sein neues Buch liest sich wie ein Bericht von dieser Grenze, einem Ort, an dem die vertraute Architektur des Geistes in Echtzeit umgestaltet wird, oft ohne Bauplan.
Es ist schwierig, die Rechtzeitigkeit von Summerfields Intervention zu betonen. Im Zeitalter von GPT-4s, NorthPole-Chips und multimodalen Modellen, die behaupten, sehen, hören und denken zu können, hat sich die öffentliche Meinung von der KI-Euphorie in existenzielle Angst verwandelt. Summerfield weigert sich, einem dieser Impulse nachzugeben. Stattdessen bietet er etwas Selteneres: eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem, was die heutige KI kann – und, ganz entscheidend, was sie nicht kann.
Sein Urteil zum umstrittensten Thema – ob KI-Systeme „Vernunft“haben – ist erfrischend direkt. Ja, sagt er, sie können innerhalb bestimmter spezialisierter Bereiche argumentieren. In einigen Aufgaben übertreffen sie tatsächlich die meisten Menschen.
Es ist keine neue Behauptung, aber Summerfield schärft sie, indem er die vermeintliche Abstammung des maschinellen Denkens nachzeichnet – vom Logic Theorist (1956), der seine Macher überraschte, indem er unerwartete Theoreme bewies, bis hin zu heutigen Modellen, die Code und Essays ohne klare Anweisungen generieren – und stellt die Frage: Ist das wirklich Denken oder einfach immer bessere Nachahmung?
Summerfield ist jedoch kein naiver Förderer. Ihm sind die brüchigen Grundlagen der KI sehr wohl bewusst: ihr Mangel an verkörperter Erfahrung, ihr transaktionales Gedächtnis, ihre unheimliche Leere. Eine KI kann zwar einen überzeugenden Essay über Trauer verfassen, aber sie trauert nicht. Sie kann zwar vorhersagen, was ein bewusstes Wesen sagen würde, aber sie denkt nicht wirklich. Summerfield wendet die Analogie mit Präzision an: eine Computersimulation eines Hurrikans, so erinnert er uns, ist weder nass noch windig. Ebenso, egal wie kohärent die Selbstberichte einer KI über „Bewusstsein“ klingen mögen, sie bleiben leere Echos ihrer Trainingsdaten.
In manchen Momenten nimmt das Schreiben eine weitreichende historische Perspektive an. Summerfield reflektiert über den Aufstieg der KI als Hüterin des menschlichen Wissens und stellt fest:
Im 15. Jahrhundert entstand die Druckerpresse und löste damit die massenhafte Verbreitung von Ideen aus. In den letzten dreißig Jahren hat das Internet einen großen Teil des menschlichen Wissens zugänglich gemacht. Jeder, der geduldig genug ist, kann sich durch eine Galaxie von Halbwahrheiten, Schmähungen und unentzifferbaren Memes klicken. In dieser einfacheren, vergangenen Welt entwickelte sich das menschliche Verständnis dadurch, dass die Menschen lasen, zuhörten, beobachteten – und ihre Gedanken anderen mit Worten, Stift oder Tastatur mitteilten. In dieser unschuldigeren Welt waren die Menschen die einzigen Verwalter von allem, was bekannt war. Aber es ist unglaublich, dass diese Welt gerade in diesem Moment Geschichte ist.
Aus Ansicht von Summerfield stürzen wir uns in eine Zukunft, in der KI-Systeme nicht nur das kollektive Gedächtnis der Menschheit verwalten, sondern auch darüber nachdenken und neue Erkenntnisse, Theorien und kreative Ausgaben generieren – alles Funktionen, die zuvor ausschließlich dem Menschen vorbehalten waren. Die technologische Revolution, so argumentiert er, ist nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ.
Die Prosa selbst ist knackig und steigert sich gelegentlich in etwas fast Lyrisches, wenn Summerfield die Feinheiten des Geistes beschreibt. Er hat ein Talent dafür, technische Unterscheidungen – etwa zwischen prozeduralem und episodischem Gedächtnis oder zwischen symbolischem und statistischem Denken – als wesentlich und nicht als pedantisch erscheinen zu lassen. Dabei verliert er nie aus den Augen, was auf dem Spiel steht: Was wir über KI glauben, wird nicht nur unsere Technologien prägen, sondern auch unser Selbstverständnis als Spezies.
Die provokantesten Abschnitte betrachten, wie KI die Art und Weise verändert, wie Wissenschaftler über den Geist denken. Summerfield schlägt vor, dass wir durch den Bau von Maschinen, die Probleme lösen können, ohne klare symbolische Regeln zu befolgen, möglicherweise auch überdenken müssen, wie menschliches Denken funktioniert. Jahrzehntelang gingen wir davon aus, dass Intelligenz eine schrittweise Logik voraussetzt. Moderne KI-Modelle sind jedoch erfolgreich, weil sie mit riesigen Datenmengen trainiert werden und Muster lernen. Das deutet darauf hin, dass unser eigenes Denken dem ihren ähnlicher sein könnte, als wir dachten.
Diese Vorstellung ist gleichermaßen aufregend wie beunruhigend: aufregend, weil sie nahelegt, dass Intelligenz zugänglicher ist, als wir einst dachten; beunruhigend, weil sie andeutet, dass auch unser Verstand vielleicht weniger besonders und mystisch ist, als wir es uns wünschen würden.
Doch wenn Summerfield auch eine melancholische Seite hat, so wird diese doch immer durch Pragmatismus gemildert. Das Bewusstsein, so argumentiert er, bleibt schwer fassbar – nicht nur für die KI, sondern auch für die Kognitionswissenschaft. Mit dem trockenen Humor eines Gelehrten erinnert er uns daran, dass wir noch immer Schwierigkeiten haben, das Bewusstsein bei Oktopussen zu beurteilen, geschweige denn in neuronalen Netzwerken. Besser ist es, die Metaphysik vorerst beiseitezulassen und sich auf dringlichere Angelegenheiten zu konzentrieren: Regierungsführung, Transparenz, Rechenschaftspflicht.
Das ist die andere, ruhigere Agenda von These Strange New Minds. Summerfield ist sich darüber im Klaren, dass KI nicht nur eine philosophische Kuriosität ist, sondern ein kommerzieller Moloch, der ungebremst vorwärts rast. Seine Forderungen nach einer stärkeren öffentlichen Kontrolle und einem demokratischen Engagement für die Entwicklung der KI sind niemals didaktisch. Stattdessen sind sie in den Stoff des Buches eingewebt, die Hintergrundmusik zu jeder Diskussion über algorithmische Fähigkeiten.
Summerfields Zukunftsvision ist weder utopisch noch dystopisch. Sie ist etwas Seltenes im aktuellen Diskurs: nüchtern, situationsbedingt, ergebnisoffen. KI, so scheint er anzudeuten, ist keine fremde Macht, sondern ein verzerrter Spiegel der Welt – einer, der sowohl unsere Brillanz als auch unsere Blindheit widerspiegelt. Wenn wir genau hinschauen und klug handeln, können wir diese Erkenntnis vielleicht noch zu etwas formen, das es wert ist, weitergetragen zu werden.
Fazit: In These Strange New Minds bietet Christopher Summerfield eine klare, nachdenkliche und zutiefst menschliche Erkundung der Grenzen zwischen menschlicher und maschineller Intelligenz – und dessen, was diese Grenzen über unseren eigenen Verstand verraten. Es ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die nicht nur verstehen wollen, wohin sich die KI entwickelt, sondern auch, was sie uns über uns selbst zeigt.
