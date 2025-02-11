Das Bestreben, die wissenschaftlichen Fähigkeiten der KI zu verbessern, hat einen sich verschärfenden Wettlauf unter den Technologiegiganten ausgelöst, die alle darum wetteifern, das Potenzial der KI als Forschungszentrum freizusetzen. Tiefgehende Forschung zerlegt komplexe Abfragen in kleinere Schritte, durchsucht das Web, analysiert Dokumente mehrfach und fasst die Informationen in umfassende Berichte zusammen. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Antworten durchsucht tiefgehende Forschung aktiv Online-Quellen, überprüft mehrere Referenzen und erstellt ihre Antworten iterativ, während sie ihre Arbeit durch eine sichtbare Chain-of-Thought zeigt.

Das Tool kombiniert Web-Browsing, Dokumentenanalyse und spezialisierte Funktionen, um komplexe Aufgaben zu bewältigen. Bei der Beantwortung einer Frage durchsucht es umfassend verfügbare Quellen und überprüft Informationen anhand mehrerer Referenzen und kann Aufgaben bewältigen, die von akademischer Forschung über Marktanalysen bis hin zur technischen Dokumentation reichen.

OpenAI behauptet, dass tiefgehende Forschung besonders effektiv darin ist, spezifische Details aus großen Dokumenten zu extrahieren, Informationen aus verschiedenen Quellen zu vergleichen und gut dokumentierte Schlussfolgerungen zu liefern. Das System steht derzeit Pro-Nutzern mit einem Limit von 100 Abfragen pro Monat zur Verfügung, was seiner rechenintensiven Natur geschuldet ist. Das Unternehmen gibt jedoch an, dass es schrittweise auf andere Abonnementstufen ausgeweitet wird.

„Tiefe Forschung kann Informationen für wissensintensive Aufgaben in wenigen Minuten identifizieren, bewerten, neu bewerten und synthetisieren – Funktionen, für die Menschen normalerweise mehrere Stunden benötigen würden“, sagt Timothy DeStefano, Associate Research Professor an der McDonough School of Business der Georgetown University. „Dies stellt eine potenziell erhebliche Produktivitätssteigerung für die Nutzer dar, was die Innovation von Unternehmen fördern könnte.“

Er merkt jedoch an, dass die Tiefenforschung bei Fragen, die proprietäre Daten erfordern, Schwierigkeiten haben kann, so dass ihre Effektivität von den spezifischen Datenanforderungen ihrer Anwendung abhängt.

„Während der Preis von 200 USD pro Monat für viele Berufstätige in der amerikanischen Wirtschaft erschwinglich ist, kann er für einige Einzelpersonen oder Unternehmen unerschwinglich sein, was möglicherweise zu Produktivitätsungleichheiten führt“, fügte er hinzu. „Aufgrund der qualifikationsorientierten Natur des Tools könnte es zudem zu Lohnungleichheiten beitragen und damit Muster widerspiegeln, die während der letzten digitalen Revolution zu beobachten waren.“

Während OpenAI seine tiefgehende Forschung ausbaut, verfolgt IBM mit seiner Granite-Modellfamilie einen anderen Ansatz zur Weiterentwicklung von KI-Logiksystemen. Unterdessen haben Gan und andere Forscher Satori entwickelt, ein Open-Source-KI-Framework, das das Denken durch Selbstreflexion verbessert.

Ähnlich wie das Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) von OpenAI, das für das Training von ChatGPT von entscheidender Bedeutung war, verbessert Satori seine Schlussfolgerungsfähigkeiten in zwei Phasen. Erstens verfeinert es ihr analytisches Framework im kleineren Maßstab. Anschließend nutzt es verstärkendes Lernen , um seine Argumentation über größere Datensätze hinweg zu verfeinern.

„Satori wurde entwickelt, um die Fähigkeit der KI zur Durchführung wissenschaftlicher Entdeckungen und zur Problemlösung zu verbessern“, erklärt Gan. „Es geht nicht nur um Automatisierung, sondern darum, die Fähigkeit der KI zu verfeinern, erworbenes Wissen in neuen Bereichen anzuwenden.“

Laut Gan unterstreicht das Aufkommen der Tiefenforschung und Satori einen wachsenden Fokus auf KI-Tools für Forschung und kommerzielle Anwendungen. Im Finanzbereich durchforsten KI-gestützte quantitative Handelstools bereits riesige Datensätze, um Muster schneller zu erkennen als menschliche Analysten. In ähnlicher Weise gestalten KI-Assistenten die Rechtsforschung um, fassen die Rechtsprechung zusammen, entwerfen juristische Argumente und sagen sogar Fallergebnisse voraus.

Einer der größten Märkte für KI-gestützte Forschung ist die Pharmaindustrie, wo Unternehmen KI nutzen, um neue Arzneimittelkandidaten zu identifizieren. Risikokapitalfirmen und Private-Equity-Investoren haben ebenfalls ein Auge auf KI-Forschung-Tools geworfen, um Due-Diligence-Prozesse zu rationalisieren. Anstatt wochenlang Finanz- und Marktberichte, Finanzdaten und Geschäftswelt zu analysieren, könnten Unternehmen KI nutzen, um Analysen zu erstellen, die wichtige Risiken und Chancen aufzeigen.

Der Einstieg von OpenAI in diesen Bereich folgt Microsofts Copilot for Finance und Bloombergs GPT-gestütztem Finanzassistenten, der komplexe Forschungsaufgaben automatisieren kann. Unterdessen verfolgt Chinas DeepSeek einen anderen Ansatz mit DeepSeek-R1, einem Open-Source-Modell, das für tiefgründiges Denken in Mathematik, Codierung und Sprache entwickelt wurde. Im Gegensatz zu seinen Closed-Source-Konkurrenten ist DeepSeek-R1 unter einer MIT-Lizenz frei verfügbar, was es zu einer kostengünstigen Option für Forscher und Unternehmen macht. Da die KI-gestützte Forschung immer wichtiger wird, verschieben diese Konkurrenten die Grenzen der maschinellen Denkfähigkeit – und verändern die Art und Weise, wie Informationen analysiert werden.