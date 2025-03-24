KI-Agenten – autonome Systeme, die auf großen Sprachmodellen (LLMs) basieren und Aktionen ausführen, Tools aufrufen und mit Software interagieren können – beantworten nicht mehr nur Fragen. Sie fangen an, immer mehr wie digitale Kollegen zu funktionieren.

NVIDIA hat kürzlich AI-Q und AgentIQ vorgestellt, ein neues Open-Source-Blueprint und Toolkit, das Unternehmen dabei helfen soll, mehrere Agenten gleichzeitig bereitstellen zu können, um komplexe Probleme zu bewältigen. Diese Tools sind so konzipiert, dass Agenten über Softwareplattformen hinweg zusammenarbeiten und planen können. Dieser Schritt signalisiert NVIDIAS tieferen Vorstoß in die Agentenbranche und wie sich das Unternehmen IBM anschließt, das über seine IBM watsonx Orchestrate-Plattform bereits Agentensysteme für geschäftliche Zwecke entwickelt hat.

IBM watsonx Orchestrate ermöglicht es, vorgefertigte Agenten in mehr als 1.500 Unternehmens-Tools zu integrieren und so Aufgaben abteilungsübergreifend zu optimieren, ohne dass Code geschrieben oder größere Software-Überarbeitungen erforderlich sind. Daher ist es Teil eines umfassenderen Trends in der Unternehmens-KI, bei dem integrierte, skalierbare Systeme im Vordergrund stehen, die reale Abläufe abwickeln können.

„Es ist ein Fenster, um die Automatisierung in jeden einzelnen Bereich des Unternehmens zu bringen“, sagt Maryam Ashoori, Senior Director of Product Management bei IBM watsonx.ai, in einem Interview mit IBM Think. „Man kann LLMs und generative KI in alle bestehenden Workflows integrieren.“