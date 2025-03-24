KI-Agenten – autonome Systeme, die auf großen Sprachmodellen (LLMs) basieren und Aktionen ausführen, Tools aufrufen und mit Software interagieren können – beantworten nicht mehr nur Fragen. Sie fangen an, immer mehr wie digitale Kollegen zu funktionieren.
NVIDIA hat kürzlich AI-Q und AgentIQ vorgestellt, ein neues Open-Source-Blueprint und Toolkit, das Unternehmen dabei helfen soll, mehrere Agenten gleichzeitig bereitstellen zu können, um komplexe Probleme zu bewältigen. Diese Tools sind so konzipiert, dass Agenten über Softwareplattformen hinweg zusammenarbeiten und planen können. Dieser Schritt signalisiert NVIDIAS tieferen Vorstoß in die Agentenbranche und wie sich das Unternehmen IBM anschließt, das über seine IBM watsonx Orchestrate-Plattform bereits Agentensysteme für geschäftliche Zwecke entwickelt hat.
IBM watsonx Orchestrate ermöglicht es, vorgefertigte Agenten in mehr als 1.500 Unternehmens-Tools zu integrieren und so Aufgaben abteilungsübergreifend zu optimieren, ohne dass Code geschrieben oder größere Software-Überarbeitungen erforderlich sind. Daher ist es Teil eines umfassenderen Trends in der Unternehmens-KI, bei dem integrierte, skalierbare Systeme im Vordergrund stehen, die reale Abläufe abwickeln können.
„Es ist ein Fenster, um die Automatisierung in jeden einzelnen Bereich des Unternehmens zu bringen“, sagt Maryam Ashoori, Senior Director of Product Management bei IBM watsonx.ai, in einem Interview mit IBM Think. „Man kann LLMs und generative KI in alle bestehenden Workflows integrieren.“
Im Zentrum dieser Entwicklungen steht ein Konzept, das als Multi-Agenten-Orchestrierung bekannt ist – ein Ansatz, der sowohl auf Prinzipien aus der Softwareentwicklung als auch aus der menschlichen Zusammenarbeit basiert. Im Gegensatz zu früheren KI-Assistenten, die für die Ausführung einzelner Aufgaben konzipiert wurden, koordinieren Orchestrate Systeme mehrere Agenten, von denen jeder für eine bestimmte Funktion verantwortlich ist. Ein Agent könnte Daten abrufen, ein anderer sie analysieren, während ein dritter die Ergebnisse zusammenfasst und weiterleitet.
Ashoori beschreibt Agentensysteme als eine Möglichkeit, LLMs mit bestehenden Workflows zu verbinden, wobei jeder Teil einer Aufgabe von einem spezialisierten Agenten übernommen werden kann. „Aufgrund der Lücke an KI-Fachkräften und der Komplexität des heutigen Stack suchen Unternehmen nach sofort einsatzbereiten Lösungen.“ „Genau das leisten diese Agenten“, sagt Ashoori. „Man kann einen vorkonfigurierten Agenten haben, der mit einer API kommuniziert, eine Verbindung zu SAP oder Workday herstellt und Aufgaben miteinander verknüpft, um die Arbeit zu erledigen. Sie müssen kein Entwickler sein – Sie ziehen es einfach per Drag-and-Drop und konfigurieren es nach Ihren Bedürfnissen.“
Multiagentensysteme bringen neue Herausforderungen in Bezug auf Architektur, Zuverlässigkeit und Observability mit sich. Hier kommen Infrastrukturen wie NVIDIAs AI-Q und IBM watsonx Orchestrate ins Spiel. Beide zielen darauf ab, Unternehmen ein Gerüst zur Verfügung zu stellen, das skalierbar ist und sich an veränderte Geschäftsanforderungen anpassen lässt, ohne bei Null anfangen zu müssen.
IBM hat bereits orchestrierte KI-Agenten in einer Reihe von Branchen eingeführt. Avid Solutions gibt an, mit ähnlichen Systemen Projektfehler um 10 Prozent reduziert zu haben. Dun & Bradstreet, ein Finanzdienstleistungsunternehmen, nutzte KI-Agenten, um den Zeitaufwand für die Beschaffung um bis zu 20 Prozent zu reduzieren.
In einigen Fällen werden diese Agenten zur Automatisierung von Backoffice-Funktionen eingesetzt, wie der Bearbeitung von Rechnungen oder der Routing interner Anfragen. In anderen Fällen werden sie an vorderster Front eingesetzt, z. B. beim Kundenservice oder beim Scannen von Dokumenten zur Einhaltung von Vorschriften.
Dennoch ist die Technologie noch nicht völlig autonom. Die menschliche Aufsicht bleibt ein Schlüsselelement, insbesondere in sensiblen oder regulierten Umgebungen. „Bis heute habe ich noch keine einzige Implementierung von Agenten gesehen, die in der Lage ist, die richtigen Maßnahmen auf einem Datensatz zu ergreifen, ohne dass ein Mensch in den Regelkreis eingreift“, sagt Ashoori. „Das Ausmaß der potenziellen unerwünschten Folgen ist hoch.“
Diese Sorge hat Unternehmen dazu veranlasst, „Human-in-the-loop“-Systeme zu entwickeln, in denen KI-Agenten Maßnahmen vorschlagen, aber vor deren Ausführung eine menschliche Genehmigung benötigen. Diese Struktur kann dazu beitragen, das Risiko zu mindern und gleichzeitig das Vertrauen der Benutzer zu stärken – ein Bereich, den Ashoori eingehend untersucht hat.
Mit KI-Q und AgentIQ bietet NVIDIA eine stärker auf Entwickler ausgerichtete Alternative mit dem Ziel, Unternehmen bei der Entwicklung von Multiagentensystemen zu unterstützen, die an verschiedene betriebliche Anforderungen angepasst werden können. AI-Q ist eine Referenzarchitektur, die NVIDIAs beschleunigte Rechenfunktionen und Speicherpartnerschaften sowie Softwaretools wie NeMo Retriever, NIM-Microservices und die Llama Nemotron-Denkmodelle integriert. AgentIQ, das als Open-Source-Tool auf GitHub veröffentlicht wurde, bietet Observabilität und Leistungsoptimierung für KI-Agenten. Sie ermöglicht auch die Erstellung von Profilen und Rückverfolgbarkeit – Funktionen, die zunehmend von Unternehmen nachgefragt werden, die sich Transparenz bei der automatisierten Entscheidungsfindung wünschen.
NVIDIA erklärt, dass AgentIQ mit verschiedenen Plattformen und Frameworks integriert ist, darunter Salesforces Agentforce, Atlassians Rovo, Microsofts Azure AI Agent Service und ServiceNow. Es funktioniert außerdem mit LangGraph, CrewAI und Letta, sodass Entwickler in ihren bevorzugten Umgebungen arbeiten können.
Vertrauen ist nach wie vor eines der größten Hindernisse für die Einführung von KI in Unternehmen. Vor einigen Jahren war Ashoori Mitautor eines Artikels mit dem Titel „In AI We Trust?“, der die Faktoren untersuchte, die die Fähigkeit des Menschen beeinflussen, KI-Entscheidungen zu vertrauen.
„Vielleicht wäre es in Ordnung, wenn eine KI vorschlägt, wo man Abendessen bestellt“, sagt Ashoori. „Aber wenn es um Einstellungsentscheidungen, rechtliche Prüfungen oder Bewertungen geht, wollen die Menschen verstehen, wie die Entscheidung zustande gekommen ist – und die Möglichkeit haben, sie zu ändern.“
AgentiQ löst dieses Problem, indem es IT- und Compliance-Teams ermöglicht, die Aktivitäten der Agenten in Echtzeit zu überwachen, Entscheidungen zu überprüfen und die Leistung zu feinabstimmung. Für viele Branchen, darunter Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen, ist dieses Maß an Kontrolle unabdingbar.
Trotz der zunehmenden Verbreitung agentenbasierter Systeme bestehen weiterhin technische Herausforderungen. Ashoori nennt logisches Denken und Planen als Bereiche, in denen die heutigen LLMs den Menschen noch immer nicht gerecht werden. „Wenn ich einen Durchbruch benennen sollte, der noch aussteht, dann geht es um logisches Denken und Entscheidungsfindung“, sagt sie. „Die heutigen LLM-Absolventen sind keine Entscheidungsträger. Sie können handeln und Daten abrufen, aber ihre Planung und Logik sind noch begrenzt.“
KI-Agenten werden bereits branchenübergreifend eingesetzt, um kritische Aufgaben zu automatisieren und die operative Effizienz zu verbessern. Visa ist eines von mehreren Unternehmen, die bereits AgentIQ zur Automatisierung wichtiger Prozesse nutzen. Das Unternehmen hat die Profiling-Tools von NVIDIA für die Analyse von Phishing-E-Mail eingesetzt, wodurch es Bedrohungen schnell erkennen und abwehren und gleichzeitig den manuellen Prüfaufwand reduzieren kann.
In diesen Szenarien ist das Ziel nicht, Mitarbeiter zu ersetzen, sondern ihre Kapazitäten zu erweitern, sagt Ashoori. „Der Wert liegt nicht darin, Menschen zu ersetzen“, sagt sie. „Es geht darum, dass sich die Mitarbeiter auf die wichtigen Entscheidungen konzentrieren können, während die Agenten sich um den Rest kümmern.“
Obwohl IBM und NVIDIA sich im Ansatz unterscheiden – die eine auf benutzerfreundliche Unternehmensintegrationen, die andere auf offene Entwickler-Tools – setzen sie beide auf eine Zukunft, in der Netzwerke von KI-Agenten immer komplexere Aufgaben bewältigen können.
Ashoori merkt an, dass Unternehmen bei der Implementierung von KI sehr unterschiedlich vorgehen, und betont, dass Flexibilität bei der Entwicklung agentenbasierter Systeme, die sich in bestehende Workflows einfügen, von entscheidender Bedeutung ist.
Um KI über isolierte Anwendungsfall hinaus zu skalieren, setzen viele Unternehmen auf die Multi-Agent-Orchestrierung, sei es über Low-Code-Plattformen oder kundenspezifische Systeme, so Ashoori. Die seit langem versprochene Transformation der Unternehmens-KI hängt jedoch möglicherweise weniger von der Leistung eines einzelnen Modells ab, sondern mehr davon, wie gut Agententeams und ihre menschlichen Kollegen zusammenarbeiten.
Wenn die Technologie reift, gehen Beobachter davon aus, dass sich der Schwerpunkt von der Funktion auf die Koordination verlagern wird: sicherzustellen, dass der richtige Agent die richtige Aufgabe zur richtigen Zeit und unter der richtigen Aufsicht erledigt.
„Das ist noch zu früh“, sagt Ashoori. „Aber wir beginnen zu sehen, wie agentenbasierte Systeme Unternehmen dabei helfen können, intelligenter und nicht nur schneller zu arbeiten.“
