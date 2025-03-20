Was uns NVIDIAs GTC über die Zukunft von KI in Unternehmen verrät

Die GPU Technologiekonferenz (GTC) von NVIDIA ist eines der am meisten erwarteten Tech-Events des Jahres. Und der diesjährige „Super Bowl der KI“, wie er in den Medien häufig genannt wird, stellt dabei keine Ausnahme dar: Im Laufe einer Woche, die mit der zweistündigen Keynote von NVIDIA-CEO Jensen Huang begann, enthüllte der Chip-Riese verschiedene wichtige Innovationen, die man in den kommenden Monaten im Blick behalten sollte.

Von Open-Source-Modellen bis hin zu Kooperationen mit Microsoft, GM und IBM – alle Indizien deuten auf ein gemeinsames Thema hin: NVIDIA ist nicht mehr nur ein Chiphersteller. „Das Unternehmen plant, nun als Hardwareanbieter (auch) ein Softwareunternehmen für generative KI zu werden“, sagt IBM Distinguished Engineer Kunal Sawarkar in einem Interview mit IBM Think. „NVIDIA dringt in Bereiche vor, in denen andere Marktakteure das Unternehmen bisher nicht als Konkurrenz angesehen haben.“

Nach Angaben von Huang befindet sich die KI-Branche an einem Wendepunkt im Wert von 1 Billion US-Dollar im Computerbereich, da die Nachfrage nach KI-Computing durch die Zunahme von rationalisierender und agentischer KI vorangetrieben wird.

Hier sind einige Entwicklungen, die IBM-Experten in den kommenden Monaten im Auge behalten werden.