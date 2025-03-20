Was uns NVIDIAs GTC über die Zukunft von KI in Unternehmen verrät

Die GPU Technologiekonferenz (GTC) von NVIDIA ist eines der am meisten erwarteten Tech-Events des Jahres. Und der diesjährige „Super Bowl der KI“, wie er in den Medien häufig genannt wird, stellt dabei keine Ausnahme dar: Im Laufe einer Woche, die mit der zweistündigen Keynote von NVIDIA-CEO Jensen Huang begann, enthüllte der Chip-Riese verschiedene wichtige Innovationen, die man in den kommenden Monaten im Blick behalten sollte.
Von Open-Source-Modellen bis hin zu Kooperationen mit Microsoft, GM und IBM – alle Indizien deuten auf ein gemeinsames Thema hin: NVIDIA ist nicht mehr nur ein Chiphersteller. „Das Unternehmen plant, nun als Hardwareanbieter (auch) ein Softwareunternehmen für generative KI zu werden“, sagt IBM Distinguished Engineer Kunal Sawarkar in einem Interview mit IBM Think. „NVIDIA dringt in Bereiche vor, in denen andere Marktakteure das Unternehmen bisher nicht als Konkurrenz angesehen haben.“
Nach Angaben von Huang befindet sich die KI-Branche an einem Wendepunkt im Wert von 1 Billion US-Dollar im Computerbereich, da die Nachfrage nach KI-Computing durch die Zunahme von rationalisierender und agentischer KI vorangetrieben wird.
Hier sind einige Entwicklungen, die IBM-Experten in den kommenden Monaten im Auge behalten werden.
Zwei Roboter –der eine ein putziger Droide, der andere ein etwas gruseliger, lebensgroßer Humanoid– zogen bei Huangs Keynote die Aufmerksamkeit auf sich. Doch die eigentliche Geschichte drehte sich um die Innovationen, die diese Roboter antreiben, so IBM Principal Research Scientist Kaoutar El Maghraoui und IBM Master Inventor Nathalie Baracaldo in einer aktuellen Folge von Mixture of Experts.
Zu den wichtigsten Innovationen zählen: GR00T N1, das erste Open-Source-Fundamentmodell, das speziell für die Robotertechnik entwickelt wurde, und der Isaac GR00T Blueprint, ein Framework, das die Generierung synthetischer Bewegungsdaten für das Training von Robotern vor deren Einsatz in der realen Welt erheblich vereinfacht.
Auch wenn der Hype um die Robotertechnik nichts Neues ist, hat die Veröffentlichung dieser neuen Technologien als Open Source das Potenzial, die KI in der Robotertechnik zu demokratisieren, sagt El Maghraoui – und damit die Entwicklung humanoider Roboter dramatisch zu beschleunigen.
Die Innovation in der Robotertechnik war lange Zeit durch einen Mangel an für Simulationen benötigten Daten gehemmt. „Der Isaac GR00T Blueprint ermöglicht es uns aber im Grunde, eine riesige Umgebung zu schaffen, in der wir [diese Roboter] testen und den gesamten Entwicklungszyklus viel schneller und viel sicherer gestalten können“, sagt Baracaldo.
Hier kommt NVIDIAs drittes neues KI-Tool zur Erstellung von Echtzeitsimulationen von Robotern ins Spiel: die Newton-Physik-Engine, entwickelt in Zusammenarbeit mit Google DeepMind und Disney Research. Durch „die Auswahl der richtigen Partner macht es [NVIDIA] anderen sehr schwer, aufzuholen“, so El Maghraoui.
Schließlich sollte auch der kleinste KI-Computer der Welt berücksichtigt werden, Nvidias neuer DGX Spark, den das Unternehmen ebenfalls auf der GTC vorstellte. Denn jetzt können Data Scientists und Bastler gleichermaßen GR00T N1 und den Isaac GR00T Blueprint verwenden, um „diese Robotertechnik durch Feinabstimmung und Bereitstellung“ von zu Hause aus einzusetzen, sagt El Maghraoui.
Der Chip-Riese bringt außerdem eine neue Familie von Argumentationsmodellen auf den Markt, die eine solide Grundlage für agentische KI in Unternehmen bieten sollen. Basierend auf Llama-Modellen verfügen die Llama-Nemotron-Modelle über Funktionen, die die Erstellung von fortschrittlichen KI-Agenten ermöglichen, die auf Unternehmensbedürfnisse zugeschnitten sind. Die Modelle sind in verschiedenen Größen erhältlich und können für verschiedene Anwendungen optimiert werden.
„Die offenen Argumentationsmodelle, die Software und die Tools von NVIDIA geben Entwicklern und Unternehmen auf der ganzen Welt die Bausteine an die Hand, um eine beschleunigte, agentische KI-Belegschaft aufzubauen“, sagt Huang.
„Diese Argumentationsmodelle werden zusammen mit dem Stack in den kommenden Wochen und Monaten auf Interesse stoßen, denn die agentische KI wird im Jahr 2025 im Mittelpunkt stehen“, erklärt Sawarkar gegenüber Think.
Nachdem DeepSeek Anfang des Jahres mit dem Versprechen von günstigen Open-Source-Argumentationsmodellen für Aufsehen sorgte, verdoppelt NVIDIA seine Leistung aus eigener Kraft. Nach Angaben des Unternehmens übertreffen seine Modelle die Standardargumentation und die agentischen Benchmarks. Und um seinen Platz an der Spitze weiter auszubauen, arbeitet NVIDIA bereits mit großen Technologieunternehmen wie Microsoft, Accenture, Box und SAP zusammen, um diese Modelle in reale Anwendungen zu integrieren.
Der KI-Speicher ist zwar nicht spektakulär, spielt aber eine immer entscheidendere Rolle bei der Beschleunigung der Datenverarbeitung und der KI-Modelle. IBM Storage Scale ist ein softwaregesteuerter Speicher, der es Unternehmen ermöglicht, unstrukturierte Daten über verteilte Speicherumgebungen wie Clouds, Rechenzentren und Edge besser zu verwalten.
„Viele Unternehmensdaten sind unstrukturiert – enthalten in E-Mails, PDFs, Präsentationen, Audio- und Videodateien und anderen undurchsichtigen Formaten – [und] sie sind schwer zu interpretieren“, sagt Vincent Hsu, Vizepräsident und CTO bei IBM Storage.
„Die Bewältigung des exponentiellen Datenwachstums stellt eine ständige Herausforderung dar, und nur 1 % der Unternehmensdaten befinden sich heute in LLMs“, sagt Ric Lewis, IBM SVP of Infrastructure, in einem Interview mit Think. „Inhaltsbewusste Speicherung hilft dabei, mehr Unternehmensdaten in bestehende KI-Modelle zu integrieren, und zwar auf eine kontrollierte Weise, die vor dem Erstellen von Kopien geschützt ist. Dies kann dazu beitragen, die Modelle für ein Unternehmen aussagekräftiger zu gestalten und neue Erkenntnisse freizuschalten, mit denen sich das Unternehmen von anderen abheben kann. Diese neuen Funktionen basieren auf der Arbeit von IBM Research und NVIDIA.“
Hsu sieht zahlreiche Anwendungsfälle für CAS, wie zum Beispiel die Gewährleistung, dass KI-Assistenten über die neuesten Kontextinformationen verfügen, was die Genauigkeit verbessern und Halluzinationen beseitigen kann. Letztendlich können Unternehmen durch die Kombination von IBMs inhaltsbewusster Speicherskalierung mit NVIDIAs neuer KI-Datenplattform für die KI-Infrastruktur von Unternehmen einen größeren Nutzen aus ihren unstrukturierten Unternehmensdaten ziehen – ein Beispiel für eine Reihe von NVIDIA-IBM-Kooperationen, die in einer ereignisreichen Woche angekündigt wurden.
