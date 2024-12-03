Ein Nachrichtenaggregator für das KI-Zeitalter

Zwei Jahre nach Beginn der Revolution der generativen KI experimentieren viele Nachrichtenunternehmen mit künstlicher Intelligenz und hoffen, die Nachrichtenerfahrung neu zu definieren.

Sara Beykpour glaubt, dass KI eine stärkere Personalisierung und Interaktion ermöglichen kann. Deshalb hat die Unternehmerin – und Twitter- und Vine-Alumna – zusammen mit ihrem Mitbegründer Marcel Molina kürzlich die Nachrichten-App Particle ins Leben gerufen.

„Wir sind ein Nachrichtenaggregator, der Links zu den verschiedenen Quellen enthält, die über eine Geschichte berichten“, sagt Beykpour. „Wir fassen keine einzelnen Artikel zusammen.“

Particle konzentriert sich auf Geschichten statt auf einzelne Artikel und bietet Nutzern so mehrere Perspektiven auf ein und dasselbe Thema. „Particle liest Nachrichten aus aller Welt.“ Es fasst eine Geschichte für Sie zusammen. Es geht also wirklich um eine Geschichte und nicht um einen einzelnen Artikel, und Sie können diese Geschichte aus verschiedenen Perspektiven betrachten", fügt sie hinzu.

Die App hat zwei Tabs: Auf dem einen können Sie Ihren Feed so anpassen, dass er sich auf die Nachrichten konzentriert, die Ihnen wichtig sind, und auf dem anderen werden die Geschichten angezeigt, über die alle sprechen.

Beykpour betont jedoch, dass die App sorgfältig darauf achtet, dass die Nutzer keine eigenen Echokammern schaffen; bei politischen Beiträgen beispielsweise sind die Quellen vielfältig.

„Wenn Sie möchten, dass sich Ihr Haupt-Feed ausschließlich auf Unterhaltung konzentriert, ist das Ihre Entscheidung.“ „Was wirklich wichtig ist und worauf wir großen Wert legen, ist, dass wir bei Geschichten mit politischem Bezug darauf achten, dass die Quellen vielfältig sind, damit man immer eine breite Perspektive erhält“, erklärt sie.