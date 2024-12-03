Ein Nachrichtenaggregator für das KI-Zeitalter

Zwei Jahre nach Beginn der Revolution der generativen KI experimentieren viele Nachrichtenunternehmen mit künstlicher Intelligenz und hoffen, die Nachrichtenerfahrung neu zu definieren.
Sara Beykpour glaubt, dass KI eine stärkere Personalisierung und Interaktion ermöglichen kann. Deshalb hat die Unternehmerin – und Twitter- und Vine-Alumna – zusammen mit ihrem Mitbegründer Marcel Molina kürzlich die Nachrichten-App Particle ins Leben gerufen.
„Wir sind ein Nachrichtenaggregator, der Links zu den verschiedenen Quellen enthält, die über eine Geschichte berichten“, sagt Beykpour. „Wir fassen keine einzelnen Artikel zusammen.“
Particle konzentriert sich auf Geschichten statt auf einzelne Artikel und bietet Nutzern so mehrere Perspektiven auf ein und dasselbe Thema. „Particle liest Nachrichten aus aller Welt.“ Es fasst eine Geschichte für Sie zusammen. Es geht also wirklich um eine Geschichte und nicht um einen einzelnen Artikel, und Sie können diese Geschichte aus verschiedenen Perspektiven betrachten", fügt sie hinzu.
Die App hat zwei Tabs: Auf dem einen können Sie Ihren Feed so anpassen, dass er sich auf die Nachrichten konzentriert, die Ihnen wichtig sind, und auf dem anderen werden die Geschichten angezeigt, über die alle sprechen.
Beykpour betont jedoch, dass die App sorgfältig darauf achtet, dass die Nutzer keine eigenen Echokammern schaffen; bei politischen Beiträgen beispielsweise sind die Quellen vielfältig.
„Wenn Sie möchten, dass sich Ihr Haupt-Feed ausschließlich auf Unterhaltung konzentriert, ist das Ihre Entscheidung.“ „Was wirklich wichtig ist und worauf wir großen Wert legen, ist, dass wir bei Geschichten mit politischem Bezug darauf achten, dass die Quellen vielfältig sind, damit man immer eine breite Perspektive erhält“, erklärt sie.
Personalisierung ist natürlich nichts Neues für Nachrichtenaggregatoren. Apple News kombiniert menschliche und algorithmische Kuratierung. Artifact, gegründet von den Machern von Instagram, hatte sich zum Ziel gesetzt, die Erfahrung für eine jüngere Zielgruppe zu personalisieren, bevor das Unternehmen Anfang dieses Jahres den Betrieb einstellte. Die KI-Personalisierungstechnologie von Artifact wurde jedoch in die Yahoo-Nachrichten-App integriert.
„Wir lieben all diese Apps“, sagt Beykpour. „Unser Fokus liegt darauf, eine App zu entwickeln, die es den Nutzern mühelos ermöglicht, sich über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden zu halten.“ Ein Teil davon ist, so einfach wie möglich das politische Spektrum einer Geschichte zu zeigen. Das ist aber nur ein Teil des Gesamtbildes, zu dem auch andere kritische Funktionen gehören, wie der Fokus auf Geschichten, Personalisierung, Zusammenfassungen, Fragen und alles andere, was Particle bietet.“
Robyn McRae, Global VP of Paid Media and Marketing Automation bei IBM, hebt den Wert der Darstellung unterschiedlicher Perspektiven hervor, wie beispielsweise im Newsletter The Flip Side: „Ich finde es hilfreich, wenn [eine Geschichte] beide Seiten eines Themas oder einer Problematik beleuchtet“, sagt sie.
KI ist in den letzten Monaten zu einem wichtigen Schwerpunkt für Unternehmen geworden, und viele Verlage haben KI-orientierte Rollen oder Teams in ihren redaktionellen Abläufen eingeführt (siehe zum Beispiel The New York Times oder Hearst). OpenAI hingegen hat Partnerschaften mit großen Publishern in den USA und weltweit abgeschlossen – darunter Condé Nast, Axel Springer, Le Monde und The Atlantic–, die journalistische Inhalte in den Produkten von OpenAI bereitstellen.
Mit der Weiterentwicklung KI-gestützter Nachrichten wird sich auch die Sucherfahrung verändern. Unternehmen wie Perplexity experimentieren damit, Nachrichten in ihre KI-Suchmaschinen zu integrieren, damit Nutzer Zugang zu den neuesten Nachrichten aus glaubwürdigen Quellen erhalten. Dies wurde im jüngsten Election Information Hub des Unternehmens zum Leben erweckt, für das sie mit der AP und der gemeinnützigen Organisation Democracy Works zusammenarbeiteten. Im vergangenen Sommer hat das Unternehmen auch ein Partnerschaftsprogramm mit Verlagen gestartet, um den Umsatz zu teilen, wenn auf ihre Inhalte verwiesen wird, und ihnen Zugriff auf ihre API zu gewähren.
Auch wenn die KI-gestützte Suche immer mehr an Bedeutung gewinnt, bleiben viele Möglichkeiten in diesem Bereich ungenutzt, sagt Chris Hay, Distinguished Engineer bei IBM.
„Nachrichten brauchen eine personalisierte Benutzeroberfläche“, sagt er. „Wenn ich an eine Liste von 20 Nachrichten denke, die mich interessieren, möchte ich, dass die Liste visuell und ansprechend gestaltet ist… Ich möchte nicht zu viel Text verwenden, Ich möchte eine kurze Übersicht erhalten. Das ist die Herausforderung: Wie lässt sich die Durchsuchbarkeit innerhalb von KI-gestützten Erfahrungen lösen? Genau das wird die Suche revolutionieren.“
