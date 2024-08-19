National Public Data, im Besitz von Jerico Pictures, Inc., sammelt Daten als in Florida ansässiges Unternehmen für Hintergrundüberprüfungen. Die in den Datenbanken von National Public Data enthaltenen Verbraucher stimmten nicht zu, ihre Daten an das Unternehmen weiterzugeben.

Laut der Klage von Christopher Hofmann hat eine Cyberkriminellen-Gruppe namens USDoD eine Datenbank mit den privaten Daten von 2,9 Milliarden US-Bürgern, darunter vollständige Namen, Sozialversicherungsnummern und Adressen, im Dark Web veröffentlicht. Die Daten enthielten auch Informationen über die Angehörigen der Personen. Eine Besonderheit der Daten war ihre Langlebigkeit – die Adressen umfassten Jahrzehnte des Wohnens, und einige Verwandte sind bereits seit bis zu zwei Jahrzehnten verstorben.

Die Hackergruppe setzte einen Kaufpreis von 3,5 Millionen USD in die Datenbank. VX-Underground, eine auf Cybersicherheit spezialisierte Bildungswebsite, bestätigte, dass die Informationen in der 277,1 GB großen Datenbank echt und korrekt sind, nachdem sie von der Gruppe über deren Absicht informiert worden war, die Datenbank zu veröffentlichen. Da National Public Data nicht an die CIRCIA-Anforderungen für kritische Infrastrukturen gebunden ist, war das Unternehmen nicht verpflichtet, den Verstoß innerhalb von 72 Stunden zu melden.

„Diese unverschlüsselten und ungeschwärzten personenbezogenen Daten wurden kompromittiert, veröffentlicht und anschließend im Dark Web verkauft, da der Beklagte fahrlässig und/oder unachtsam gehandelt und unterlassen und die sensiblen Daten seiner Kunden völlig nicht geschützt hat.“ Hacker haben die personenbezogenen Daten des Klägers und der Mitglieder der Sammelklägergruppe gezielt angegriffen und erlangt, da diese für die Ausnutzung und den Identitätsdiebstahl des Klägers und der Mitglieder der Sammelklägergruppe von großem Wert sind. Das gegenwärtige und andauernde Risiko für die Opfer der Datenschutzverletzung wird für deren jeweilige Lebenszeit bestehen bleiben“, heißt es in der Klage.