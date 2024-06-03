Im März 2023 veröffentlichte die US-Regierung den ersten National Cybersecurity Strategy Implementation Plan (NCSIP). Dieser wurde als Aktionsplan der Regierung vorgestellt, der aus 27 strategischen Zielen besteht, die kritische Initiativen zum Schutz der nationalen Sicherheit vor laufenden Cyber-Bedrohungen priorisieren.

Kürzlich wurden 31 Initiativen zu diesem Plan hinzugefügt, und eine Reihe von Bundesbehörden wurden ausgewählt, die diese Bestrebungen künftig leiten sollen.