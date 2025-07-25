Seit dem Start der Forschung zu Text-to-Video-Generierungsmodellen erwarteten viele in der KI-Branche eine neue Revolution in der Film- und Fernsehproduktion. Regisseur James Cameron trat vor knapp einem Jahr dem Vorstand von Stability AI bei, und der Oscar-Preisträger Darren Aronofsky gab kürzlich eine Partnerschaft mit Google DeepMind bekannt . Erwähnenswert ist auch, dass laut der Academy Filme, die mit KI erstellt wurden, Oscars gewinnen können. Und Netflix hat gerade seine erste Serie mit generativer KI veröffentlicht.

KI war in Hollywood ein heikles Thema, insbesondere während des Autorenstreiks. Viele Künstler haben ihre Befürchtung zum Ausdruck gebracht, dass ihre Stimme oder ihr Bild ohne ihre Zustimmung repliziert werden könnten.

Aber laut Talukdar müssen die meisten Produzenten den Sprung in die KI erst noch wagen. Nicht etwa wegen der Möglichkeiten oder Grenzen der Technologie, sondern aus Angst vor Urheberrechtsverletzungen. „Was wir auf Studioebene herausgefunden haben, ist, dass aus rechtlichen und ethischen Gründen niemand diese Models wegen der Daten, auf denen sie trainiert wurden, anfassen wollte“, sagte er.

„Unabhängig davon, wie die verschiedenen Klagen ablaufen und wie der Präzedenzfall geschaffen wird, steht die unbestreitbare Befürchtung fest, dass bei der Verwendung eines Modells, das auf Millionen und Abermillionen von Stunden Bildmaterial trainiert wurde, dieses Material durchsickern oder Material generieren könnte urheberrechtlich geschützt – auch wenn dies nicht mit Absicht geschieht“, fügte Talukdar hinzu. „Für ernsthafte Filmemacher und seriöse Unternehmen ist das ein absolutes Tabu.“

Die Idee hinter Moonvalleys grundlegendem Modell Marey, das im Juli veröffentlicht wurde, besteht darin, ein Tools zu schaffen, das Künstler stärkt und diese Angst lindert. Das Modell wurde laut Angaben des Unternehmens mit lizenzierten Inhalten trainiert. Das Unternehmen rühmt sich außerdem damit, den Urhebern mehr Kontrolle zu bieten.

„Wir denken über [unsere Kunden] im weitesten Sinne als Fachleute nach. Wir konzentrieren uns nicht auf die Verbraucherseite oder TikTok-Videos“, erläutert Mooser in einem Interview mit IBM Think. „Erfolgreiche Kreative und Filmemacher müssen Kontrolle darüber haben, was sie schaffen, und nicht nur ein paar Worte schreiben.“