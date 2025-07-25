In den letzten Monaten sind eine Reihe von wichtigen Anbietern in den Text-to-Video-Bereich eingestiegen. Im Dezember 2024 veröffentlichte OpenAI Sora, sein erstes Modell, das in der Lage ist, kurze Videoclips aus Text zu generieren. Im Mai 2025 stellte Google Gemini Veo 3 vor, das sich auf Videoqualität und Kohärenz konzentriert. Das Feld wächst schnell, aber die Gründer von Moonvalley sind der Meinung, dass viele Optionen auf dem Markt eine wesentliche Überlegung übersehen: wie Künstler über KI denken.
„Unsere Perspektive war von Anfang an im Grunde der Bau produktionsreifer Modelle“, so Naeem Talukdar, Mitgründer und CEO von Moonvalley, in einem Interview mit IBM Think. „Welche Modelle müssen und wollen Filmemacher und Kreative tatsächlich verwenden?“ Moonvalley hat Forscher von DeepMind und Google rekrutiert und ist außerdem Partner von Asteria, einem KI-Filmstudio, das von Bryn Mooser, einem Filmmanager, gegründet wurde.
Seit dem Start der Forschung zu Text-to-Video-Generierungsmodellen erwarteten viele in der KI-Branche eine neue Revolution in der Film- und Fernsehproduktion. Regisseur James Cameron trat vor knapp einem Jahr dem Vorstand von Stability AI bei, und der Oscar-Preisträger Darren Aronofsky gab kürzlich eine Partnerschaft mit Google DeepMind bekannt . Erwähnenswert ist auch, dass laut der Academy Filme, die mit KI erstellt wurden, Oscars gewinnen können. Und Netflix hat gerade seine erste Serie mit generativer KI veröffentlicht.
KI war in Hollywood ein heikles Thema, insbesondere während des Autorenstreiks. Viele Künstler haben ihre Befürchtung zum Ausdruck gebracht, dass ihre Stimme oder ihr Bild ohne ihre Zustimmung repliziert werden könnten.
Aber laut Talukdar müssen die meisten Produzenten den Sprung in die KI erst noch wagen. Nicht etwa wegen der Möglichkeiten oder Grenzen der Technologie, sondern aus Angst vor Urheberrechtsverletzungen. „Was wir auf Studioebene herausgefunden haben, ist, dass aus rechtlichen und ethischen Gründen niemand diese Models wegen der Daten, auf denen sie trainiert wurden, anfassen wollte“, sagte er.
„Unabhängig davon, wie die verschiedenen Klagen ablaufen und wie der Präzedenzfall geschaffen wird, steht die unbestreitbare Befürchtung fest, dass bei der Verwendung eines Modells, das auf Millionen und Abermillionen von Stunden Bildmaterial trainiert wurde, dieses Material durchsickern oder Material generieren könnte urheberrechtlich geschützt – auch wenn dies nicht mit Absicht geschieht“, fügte Talukdar hinzu. „Für ernsthafte Filmemacher und seriöse Unternehmen ist das ein absolutes Tabu.“
Die Idee hinter Moonvalleys grundlegendem Modell Marey, das im Juli veröffentlicht wurde, besteht darin, ein Tools zu schaffen, das Künstler stärkt und diese Angst lindert. Das Modell wurde laut Angaben des Unternehmens mit lizenzierten Inhalten trainiert. Das Unternehmen rühmt sich außerdem damit, den Urhebern mehr Kontrolle zu bieten.
„Wir denken über [unsere Kunden] im weitesten Sinne als Fachleute nach. Wir konzentrieren uns nicht auf die Verbraucherseite oder TikTok-Videos“, erläutert Mooser in einem Interview mit IBM Think. „Erfolgreiche Kreative und Filmemacher müssen Kontrolle darüber haben, was sie schaffen, und nicht nur ein paar Worte schreiben.“
Branchen-Newsletter
Erhalten Sie kuratierte Einblicke in die wichtigsten – und faszinierendsten – KI-Neuheiten. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Think-Newsletter. Weitere Informationen in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Die Entwicklung des Modells brachte zwei Herausforderungen mit sich – die erste bestand darin, Daten zu finden, was das Unternehmen durch die Kontaktaufnahme mit einzelnen Filmemachern und YouTubern erreichte.
„Abgesehen von einigen wenigen Stock-Footage-Unternehmen gibt es keinen großen Markt für die Lizenzierung von Daten, geschweige denn von Videodaten für Schulungszwecke“, so Talukdar. „Es gab eine große operative Komponente, einfach die Daten zu finden, mit den Machern zu verhandeln, Vereinbarungen zu treffen und dann natürlich die Ressourcen als Startup zu beschaffen.“
Die andere Herausforderung ist technischer Natur: das Datenvolumen. „Wir schätzen, dass wir etwa fünfmal weniger Daten zum Trainieren unseres Modells benötigen als unser vergleichbarstes Modell“, sagte Talukdar. „Wir denken, dass man bei fünfmal weniger Daten eine fünfmal bessere Architektur benötigt.“ Es ist ein Kernbestandteil von allem, was wir bisher getan haben“, sagte er mit Blick auf das von ihm aufgebaute Forschungsteam. „Wir haben wirklich das talentierteste Forschungsteam im Bereich aufgebaut.“
Der Start Anfang des Sommers wurde in der Presse ausführlich behandelt, und Moonvalley hat seitdem auch eine neue Finanzierungsrunde angekündigt, zusammen mit Projekten, an denen Prominente wie die Schauspielerin und Regisseurin Natasha Lyonne (die zusammen mit Mooser Asteria gegründet hat) und Jaron Lanier, ein Silicon Valley-Veteran und Computerwissenschaftler, der als Pionier der virtuellen Realität bekannt ist, beteiligt sind.
„Sie haben noch nicht gesehen, was diese Technologie in den Händen großartiger Filmemacher leisten kann“, sagte Mooser. „Und genau das wird in den nächsten sechs Monaten bis zu einem Jahr passieren.“ Er deutete an, dass Hollywood bald einen weiteren Toy Story-Moment erleben wird – in dem plötzlich unbestreitbar wird, dass Kreativität und Technologie Hand in Hand gehen, Kritiker beeindrucken und an den Kinokassen große Einnahmen erzielen können.
„Das wird mit der KI kommen, aber es wird eher eine Geschäftsgeschichte als eine kreative Geschichte sein. „Man wird einen Film sehen, der ein Budget wie Flow hat und von einem kleinen Team wie Flow gemacht wurde, aber der an den Kinokassen so viel einspielt wie Lilo & Stitch“, so Mooser. „Und er wird im Besitz von Filmemachern sein. Die Leute werden sagen, dass das der Moment war, in dem sich die gesamte Branche verändert hat, weil jemand einen Studiofilm mit einem unabhängigen Budget machen konnte.“
Mit Marey glaubt das Team hinter Moonvalley, dass KI eine echte Chance hat, nicht nur die Filmindustrie, sondern das Kino selbst zu verändern. Marey löst nicht nur eine technische Herausforderung. „Das ist so, als würde man von einem LLM erwarten, dass er ein Buch schreibt, oder?“, fragte Mooser. „Technologisch gesehen ist es möglich. Das Problem ist aber, dass niemand dieses Buch lesen wird. Das ist letztendlich das Problem: KI hat keinen Geschmack. Und genau das haben die Leute meiner Meinung nach übersehen.“
Entdecken Sie IBM Granite, unsere Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Entdecken Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
Erfahren Sie, wie Sie das für Ihren Anwendungsfall am besten geeignete KI Foundation Model auswählen.
Lesen Sie Artikel, Blogs und Tutorials von IBM Developer, um Ihr Wissen über LLMs zu vertiefen.
Erfahren Sie, wie Sie Teams durch den Einsatz neuester KI- Technologien und -Infrastrukturen zur kontinuierlichen Verbesserung der Modell-Leistung und Steigerung des Wettbewerbsvorsprungs motivieren können.
Erkunden Sie den Wert von Foundation Models der Unternehmensklasse, die Vertrauen, Leistung und kosteneffiziente Vorteile in allen Branchen bieten.
Erfahren Sie, wie Sie generative KI, maschinelles Lernen und Foundation Models zur Verbesserung der Leistung in Ihre Geschäftsabläufe integrieren können.
Erkunden Sie die Foundation-Model-Bibliothek im watsonx-Portfolio von IBM zur zuverlässigen Skalierung generativer KI für Ihr Unternehmen.
Setzen Sie KI in Ihrem Unternehmen ein – mit branchenführendem Fachwissen im Bereich KI und dem Lösungsportfolio von IBM an Ihrer Seite.
Erfinden Sie kritische Workflows und Abläufe neu, indem Sie KI einsetzen, um Erfahrungen, Entscheidungsfindung in Echtzeit und den geschäftlichen Nutzen zu maximieren.
Erkunden Sie die Foundation-Model-Bibliothek im watsonx-Portfolio von IBM zur zuverlässigen Skalierung generativer KI für Ihr Unternehmen.