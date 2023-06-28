VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM: Project Minerva – Intelligentes Kämpfen

Dieser Blog beschreibt den Weg, wie IBM und das Verteidigungsministerium ihre Kräfte bündelten, um das Project Minerva zu entwickeln: von der Zusammenarbeit mit IBM Consulting bis hin zur Partnerschaft mit IBM Client Engineering. Diese digitale Transformation war eine Mission wie keine andere und führte dazu, dass die Teams einen Prototyp entwarfen, entwickelten und bereitstellen, der den Ingenieuren der Kampfgruppe bei der Vorbereitung auf die letzte Schlacht helfen sollte.
Die Battle Group Engineers (BGE) sind Royal Engineers (informell bekannt als „Sappers“), die Kampfformationen der britischen Armee auf der ganzen Welt operativ und technisch beraten. Ob Tag oder Nacht, Regen oder Sonnenschein, sie haben die Verantwortung, technische Dienste in einem militärischen Einsatzgebiet zu planen und einzusetzen. Beispiele für einige der Dienstleistungen sind die Unterstützung von Flugplätzen, Marine- und Hafeneinrichtungen, Infrastrukturberatung und die Unterstützung der humanitären Katastrophenhilfe (HADR).
Die Reise begann damit, dass die BGEs eines der aktuellsten Themen diskutierten: die digitale Transformation und deren Vorteile für ihre Geschäftsprozesse. Um die Rolle der BGEs grundlegend zu verändern, mussten sie irgendwo anfangen. Und das sagten die Kunden:
Anfang 2022 nahm IBM an einem Workshop für Militäringenieure zur Stadtvisualisierung in East London teil. Dort wurden verschiedene Open-Source-Techniken zur Informationsbeschaffung und -aufbereitung vorgestellt, die wir zuvor noch nicht in Betracht gezogen hatten. Daraufhin fragten wir Harriet, Dave und Alan (von IBM Consulting), ob sie uns bei der Automatisierung von BGE-Aufgaben unterstützen könnten. Nach einer ersten Beratung organisierte das gesamte IBM Team einen Workshop mit zehn Militäringenieuren, in dem die Herausforderungen ihrer Rolle eingehend erörtert wurden. IBM beobachtete anschließend Schulungen, die Teilnehmer erlernten die Grundlagen der Militäringenieurstätigkeit und wurden in den Planungsprozess eingeführt. Danach begannen sie mit der Entwicklung eines Prototyps. Bereits die erste Demonstration zeigte, dass sie die Schwachstellen der BGE verstanden hatten und mit MINERVA die Leistung deutlich steigern konnten. Die Investition in das Verständnis des Problems hat sich definitiv gelohnt.
Die Sappers wandten sich an IBM Consulting, um ihnen bei der Transformation ihrer internen Abläufe zu helfen. IBM Consulting initiierte die Zusammenarbeit durch Veranstaltungen, die dazu beitragen sollten, das Ziel der Technologie zur Erfüllung ihrer digitalen Transformation zu erreichen.
„Ich hatte das Glück, James Anfang 2022 kennenzulernen, als wir uns auf die Teilnahme an dem Visualisierungsworkshop vorbereiteten, der im März 2022 in Ilford stattfand. Im Vorfeld dieser Demo habe ich regelmäßig mit James telefoniert, um abzustimmen, was wir zur Demo beitragen könnten, indem wir die Herausforderungen der Digitalisierung erforschen und die kognitive Belastung der Entscheidungsfindung reduzieren. Ich habe mit einem kleinen Team bei IBM zusammengearbeitet, um einen kleinen Prototyp für den Workshop zu bauen. Der Prototyp zeigt eine digitalisierte Ansicht von Ilford unter Verwendung strukturierter und unstrukturierter ingenieurtechnischer Daten, um die Suche, Visualisierung und Analyse der Daten zu ermöglichen. Es war ein fantastischer Tag, an dem wir die enge Zusammenarbeit mit den BGEs sehr genossen haben und mehr über die Herausforderungen erfahren konnten, denen sie sich gegenübersehen.“
Um weitere digitale Durchbrüche zu erzielen, hat IBM Consulting eine Partnerschaft mit IBM Client Engineering (CE) geschlossen, einem Team, das einen mutigen, umfassenden Ansatz für Innovation und Transformation verfolgt. Die Anwendung der Kernprinzipien von Design Thinking, Lean und Agile, um neue Ideen zu entwickeln, zu messen und zu skalieren, führt zu wirkungsvollen Veränderungen in Unternehmen. Ziel von CE ist es, schnellstmöglich einen Mehrwert zu erzielen. Dazu entwickelt und implementiert das Team die Lösung ausschließlich gemeinsam mit den Kunden.
„Die Designer von Client Engineering führten uns durch eine Reihe von Aktivitäten, um eine Reihe von großen Ideen zu formulieren. Ich denke, der Tag war ein Augenöffner für die Sappers, die diese kollaborative Arbeitsweise wahrscheinlich noch nie erlebt hatten und die sich stark von ihrer normalen Arbeitsweise unterscheidet. Aber sie waren mit Feuereifer bei der Sache, und wir hatten einen fantastischen Tag, an dem wir Ideen erkundeten und ausarbeiteten, um die große Idee zu finden, die wir gemeinsam vorantreiben können. Ein paar Tage lang begleiteten wir die Studenten durch ihre Schulung. Hier hatten wir einen Aha-Effekt, als uns klar wurde, wie wir schnell einen erheblichen Einfluss auf die BGE haben könnten, indem wir den Prozess der Erstellung eines (defensiven) Hindernisplans automatisieren.“
Das Client Engineering Team arbeitete eng mit den Teams von IBM Consulting und Automation Technical Specialist zusammen, um deren Fachkompetenz während des gesamten Projekts bei der Steuerung des Entwicklungsprozesses zu nutzen. Die achtwöchige Entwicklungsphase war in wöchentliche Iterationen unterteilt, die aus regelmäßigen Treffen zur Besprechung wichtiger Aktualisierungen und natürlich der Entwicklung des Tools bestanden.
Ziel des Bauvorhabens war es, die BGEs bei ihrer Planungsfunktion zu unterstützen, ohne den Prozess grundlegend zu verändern. Insbesondere zeigte sich, dass die BGEs den größten Teil der Planungszykluszeit mit der manuellen Informationssuche und der Durchführung arbeitsintensiver Aufgaben verbrachten, sodass ihnen nur sehr wenig Zeit blieb, über den besten Plan nachzudenken. Nachdem das Problem verstanden war, arbeiteten die Architekten und Designer von IBM mit den Endbenutzern zusammen, um den Prototyp auf einer übergeordneten Ebene zu entwerfen und sicherzustellen, dass er die Ziele erfüllt.
Der Prototyp digitalisierte Informationen aus den entsprechenden Handbüchern und Broschüren (dem Staff Officer Handbook und dem Royal Engineer Handbook) in eine Regel-Engine, IBM Operational Decision Management (ODM). Die Digitalisierung war ein entscheidender Schritt, um nicht nur sicherzustellen, dass die von den BGEs in dem Tool verwendeten Informationen der Doktrin entsprachen, sondern auch, um den zugrunde liegenden Prozess beizubehalten. Um die Regeln für die Erstellung einer BGE-Planungssynchronisationsmatrix nutzbar zu machen, wurde parallel zur Digitalisierung der Handbücher ein maßgeschneidertes Frontend erstellt. Das Ziel des Frontends war es, den BGEs die intuitive Nutzung des Tools zu ermöglichen, um Missionen effektiv zu planen, ohne das Handbuch zu verwenden.
„Durch die enge Zusammenarbeit mit den BGEs während der ersten Workshops konnten wir ein gemeinsames Verständnis der Hauptschwierigkeiten des bestehenden Prozesses schaffen. Auf diese Weise konnten wir die wichtigsten Anforderungen an eine neue Lösung herausarbeiten. Wir als IBM-Team hätten uns kein besseres Team für die Zusammenarbeit wünschen können als die, die vom Verteidigungsministerium mit uns zusammengearbeitet haben. Sie brachten stets neue Ideen ein und zeigten Begeisterung dafür, die von uns umgesetzten Ideen auszuprobieren. Ohne die Fachkompetenz und den unermüdlichen Einsatz des Teams vom Verteidigungsministerium hätten wir gemeinsam keinen so intuitiven und effektiven Prototyp entwickeln können.“
„Ich bin dem Projekt als Teil eines Teams von derzeitigen BGEs und Formationsingenieurplanern der 25 (Close Support) Engineer Group beigetreten, um IBM dabei zu helfen, die Anforderungen der Endbenutzer zu verstehen. Wir haben die Notwendigkeit erörtert, den Zeitaufwand der BGEs für Berechnungen und die Erstellung von Briefing-Produkten zu reduzieren, damit die BGEs diese Zeit besser für die Unterstützung der sie umgebenden taktischen Planung nutzen können. Auf Basis meiner Erfahrungen in Kampfgruppen, Panzerbrigaden und Divisionshauptquartieren habe ich das IBM-Team dabei unterstützt, ein benutzerfreundliches Endprodukt mit realistischen Eingabefaktoren, wahrscheinlichen Anwendungsszenarien und nutzbaren Ausgabeprodukten zu entwickeln. Mein Beitrag bestand darin, sicherzustellen, dass das Produkt einfach zu bedienen und von den BGEs und den von ihnen unterstützten Kampfgruppen schnell akzeptiert wird.“
Während des Trainingskurses wurden die BGEs in zwei Gruppen aufgeteilt: Teams, die das ursprüngliche Hindernisplanungstool verwendeten, und Teams, die das von IBM entwickelte MVP verwendeten, um die Effektivität des Tools zu vergleichen. Mehrere Mitglieder des MVP-Entwicklungsteams arbeiteten mit BGEs zusammen, um die Verwendung des Tools zu demonstrieren.
„Einer der wichtigsten Erkenntnisse war, wie einfach das Tool nach nur einer 5-minütigen Demonstration angenommen wurde. BGEs, die anfangs skeptisch waren, erstellten bald komplexe Hindernispläne und verglichen diese verschiedenen Pläne mit einer Geschwindigkeit und Effizienz, die mit den BGEs, die die ursprüngliche Hindernisplanungslösung verwendeten, unvergleichlich war. Neben der Zeitersparnis reduzierte das Tool Fehler und erstellte Pläne, in die die Schüler mehr Vertrauen hatten. Die BGEs gaben an, wie sicher sie sich in Bezug auf die von ihnen erstellten Pläne fühlten, indem sie die von ihnen erstellten Pläne mit Begriffen wie „logistisch solide“ und „unkonventionelles Denken“ beschreiben. Ich denke, die Lösung hat alle Erwartungen übertroffen. Das war ein großartiger Beweis dafür, wie die IBMer und BGEs zusammengearbeitet haben.“
Vielfalt und Innovation prägten alle Aspekte des Engagements. Das gemeinsame Team demonstrierte wahre Innovationskraft und Ideen, die sich auf die betriebliche Realität und reale Erfahrung stützen.
„Der Erfolg dieses MVP ist direkt auf die Entwicklungsarbeit des IBM-Teams in Verbindung mit der Fachkompetenz der BGEs und anderer Mitglieder des Teams vom Verteidigungsministerium zurückzuführen. Während des gesamten Projekts hatten wir das Glück, talentierte und fähige Frauen bei IBM und den Sappers in allen Funktionen zu haben, die bei jedem Schritt einen Beitrag leisteten und einen Mehrwert lieferten. Ihre Beiträge waren maßgeblich für die Erreichung dieses MVP, und wir sind ihnen für ihre Ideen, Fähigkeiten und ihr Fachwissen während des gesamten Projekts zutiefst dankbar.“
„Die Arbeit an diesem Projekt war großartig, mit Fachwissen aus vielen verschiedenen Bereichen von IBM und einem sehr unterstützenden Kunden. Die Zeitvorgaben waren zwar knapp bemessen, aber sie schienen immer machbar zu sein. Ich glaube, das lag vor allem am Eifer und Enthusiasmus des Teams, das die ganze Zeit dabei war. Ein großartiges Tool ist entstanden, mit sehr aufregenden Plänen für die Zukunft. Dies war das erste Mal, dass ich mit dem Client Engineering Team zusammengearbeitet habe und seine Leidenschaft für die Erstellung/Demonstration und die Diskussion mit dem Kunden hat wirklich durchgeschlagen. Der Wunsch des gesamten Teams, an der ersten Erprobung des Tools teilzunehmen, war hervorragend."
IBM war einer von nur zwei Industriepartnern, die zur Konferenz am 15. März 2023 in Chatham eingeladen wurden, um dort zu sprechen. Die Konferenz war gut besucht von hochrangigen Korpsführern des Heeres, der Royal Navy und Pionieren aller Regimenter und operativen Gruppen des Royal Engineers Corps, die an der Digitalisierung beteiligt sind. Ein gemeinsames Team von CE und IBM Consulting nahm teil, um das Tool zu demonstrieren. Dave Milner und ich hielten Vorträge und nahmen an Expertenrunden teil, um die zukünftige, durch die Digitalisierung vorangetriebene Transformation des BGE zu diskutieren.
„Dieses Werkzeug hat seinen Nutzen bewiesen, indem es den BGEs ermöglicht, ihr Hauptziel der Unterstützung der Gefechtsgruppenplanung zu erreichen.“ Die eingesparte Zeit, die Fehlerüberprüfung und die klaren Ausgaben der Planung sind von unschätzbarem Wert und ermöglichen es unseren BGEs, ihre Zeit mit komplexeren Planungen und Geländeanalysen zu verbringen.“
„Die MVP-Auszeichnung war für uns absolut der richtige Weg. Wir hatten nicht die Fähigkeiten oder das Know-how, um eine Lösung zu entwickeln, aber IBM schon. Durch ihre Unterstützung konnten wir vermeiden, aufgrund unserer Verzerrung die falschen Lösungen zu entwickeln, und sie half uns, ein klares Ziel vor Augen zu behalten. Diese Erfahrung war für uns ein Vorbild dafür, wie wir ähnliche digitale Projekte mit einem vertrauenswürdigen und integrierten Partner vorantreiben können.“
Wie geht es mit MINERVA weiter? Die Royal Engineers und IBM Consulting arbeiten derzeit daran, die optimale Integration von MINERVA in den laufenden Betrieb und die Einbettung in die operative Doktrin der British Geographic Elite (BGE) zu ermitteln. Dies soll als vollständig finanziertes Programm und wichtiger Schritt auf dem Weg zur Digitalisierung der Royal Engineers erfolgen. Ziel ist die Implementierung der Fähigkeit später im Jahr 2023 bei allen BGE-Einheiten und Pioniertruppen. MINERVA ist der „erste Babyschritt“ auf einem langen Weg, hat aber IBM die Möglichkeit eröffnet, in Partnerschaft mit den Ingenieuren der britischen Armee digitale und Automatisierungsfähigkeiten zu entwickeln; die Funktion, die die umfangreichsten und vielfältigsten Datenquellen innerhalb der Armee umfasst.
