VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM: Project Minerva – Intelligentes Kämpfen

Das Client Engineering Team arbeitete eng mit den Teams von IBM Consulting und Automation Technical Specialist zusammen, um deren Fachkompetenz während des gesamten Projekts bei der Steuerung des Entwicklungsprozesses zu nutzen. Die achtwöchige Entwicklungsphase war in wöchentliche Iterationen unterteilt, die aus regelmäßigen Treffen zur Besprechung wichtiger Aktualisierungen und natürlich der Entwicklung des Tools bestanden.

Ziel des Bauvorhabens war es, die BGEs bei ihrer Planungsfunktion zu unterstützen, ohne den Prozess grundlegend zu verändern. Insbesondere zeigte sich, dass die BGEs den größten Teil der Planungszykluszeit mit der manuellen Informationssuche und der Durchführung arbeitsintensiver Aufgaben verbrachten, sodass ihnen nur sehr wenig Zeit blieb, über den besten Plan nachzudenken. Nachdem das Problem verstanden war, arbeiteten die Architekten und Designer von IBM mit den Endbenutzern zusammen, um den Prototyp auf einer übergeordneten Ebene zu entwerfen und sicherzustellen, dass er die Ziele erfüllt.

Der Prototyp digitalisierte Informationen aus den entsprechenden Handbüchern und Broschüren (dem Staff Officer Handbook und dem Royal Engineer Handbook) in eine Regel-Engine, IBM Operational Decision Management (ODM). Die Digitalisierung war ein entscheidender Schritt, um nicht nur sicherzustellen, dass die von den BGEs in dem Tool verwendeten Informationen der Doktrin entsprachen, sondern auch, um den zugrunde liegenden Prozess beizubehalten. Um die Regeln für die Erstellung einer BGE-Planungssynchronisationsmatrix nutzbar zu machen, wurde parallel zur Digitalisierung der Handbücher ein maßgeschneidertes Frontend erstellt. Das Ziel des Frontends war es, den BGEs die intuitive Nutzung des Tools zu ermöglichen, um Missionen effektiv zu planen, ohne das Handbuch zu verwenden.