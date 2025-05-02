LlamaCon: Der Open-Source-Liebesbrief von Meta an Entwickler

Am Dienstag veranstaltete Meta die LlamaCon, die erste Konferenz, die sich ausschließlich mit der Familie von KI-Modellen, Llama, befasste. Außerdem wurde die bevorstehende Einführung der Llama-API angekündigt: eine anpassbare API ohne Lock-In, die derzeit nur als Vorschau verfügbar ist.
„Sie können Llama jetzt mit nur einer Codezeile verwenden“, erklärte Chris Cox, Chief Product Officer von Meta, auf der Bühne. Die neue Llama-API bietet die Möglichkeit zur Schlüsselerstellung mit einem Klick sowie interaktive Testumgebungen, sodass Entwickler verschiedene Modelle, darunter Llama 4 Scout und Llama 4 Maverick, problemlos testen können. Sie ist vollständig anpassbar und ohne Lock-In. Und sie ist mit dem OpenAI SDK kompatibel, wodurch die Integration in bestehende Apps vereinfacht wird.
Laut IBM-Experten macht Meta mit dieser Ankündigung deutlich, dass das Unternehmen Wert auf die Entwicklererfahrung legt. Das Ziel besteht laut Manohar Paluri, Vice President bei Llama, und Angela Fan, Forscherin bei Llama, darin, den schnellsten und einfachsten Weg zu finden, um mit Llama zu entwickeln – mit hoher Geschwindigkeit, aber auch Flexibilität. Entwickler können Modelle vollständig anpassen, sie überall hin mitnehmen und müssen sich keine Gedanken über Lock-In machen. Meta kümmert sich um die Infrastruktur und die Inferenz, sodass sich die Teams auf die Entwicklung konzentrieren können.
„Meta öffnet sein Modell im Wesentlichen über APIs; das ist eine weitere Möglichkeit, es öffentlich und zugänglicher zu machen“, betont Jacob Ben-David, Global Cloud and AI Business Director bei Red Hat, in einem Interview mit IBM Think. „Vorher musste man es entweder lokal ausführen und herausfinden, wie man damit interagiert, oder einen Hosting-Anbieter wie Groq nutzen. Ich habe einige der Llama-Modelle über die API verwendet, indem ich mich über GroqCloud verbunden habe, das eine eingeschränkte Version von Llama hostete. Jetzt wird es vollständig geöffnet, und ich denke, dass dies Entwicklern viel mehr Zugänglichkeit verschafft.“
Ebenfalls neu veröffentlicht wurde die Llama Stack-Integration mit IBM. Red Hat wird als Partner für die Verbindung fungieren und damit die Bereitstellung von Llama für Unternehmen vereinfachen.
„Ich freue mich sehr, dass sie ein echtes Entwickler-Ökosystem rund um Llama aufbauen“, schrieb Armand Ruiz, VP of AI Platform bei IBM, auf LinkedIn. „Auf dem heutigen KI-Markt reicht es nicht aus, Modelle einfach auf Hugging Face zu veröffentlichen. Um echte Bedeutung, MOAT und Kundenbindung zu schaffen, benötigt man Plattformen, Tools und eine Community, und genau dafür sorgt Meta.“
Abschließend sprach Meta-CEO Mark Zuckerberg über eine Light-Version von Llama und legte in seinen Interviews mit dem CEO von Databricks, Ali Ghodsi, und dem CEO von Microsoft, Satya Nadella, den Schwerpunkt auf Destillation.
„Das passt auch gut zu IBMs kleinem, bereichsspezifischem Modell“, bemerkt Shobhit Varshney, Senior Partner und VP bei IBM Consulting, in einem Interview mit IBM Think.
Meta gab außerdem bekannt, dass Modelle der Llama-Familie 1,2 Milliarden Mal heruntergeladen wurden. Die Konferenz als Ganzes war zwei Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Llama-Modells eine erneute Bestätigung für das Engagement von Meta gegenüber der Open-Source-Community.
Da Zuckerberg wichtige Persönlichkeiten der Branche interviewte, wirkte die Konferenz wie eine „Enthüllungsparty“, so Varshney. „Meta verfügt mittlerweile über eine riesige Entwickler-Community. Heute fand also ihre erste große Entwicklerkonferenz statt, ein Moment der Enthüllung, in dem sie verkündeten: „Wir sind hier, um Entwicklern mit den Tools zu helfen, die sie benötigen, damit Sie sich nicht auf andere verlassen müssen.“
Und zu guter Letzt kündigte Meta die Einführung einer eigenständigen Meta AI-App an. „Es gibt bereits fast eine Milliarde aktive Nutzer pro Monat, die Meta AI in unseren verschiedenen Apps nutzen – und viele Menschen verwenden es täglich“, sagte Zuckerberg. „Aber wir gingen davon aus, dass einige es als eigenständiges Erlebnis genießen würden.“
Könnte Meta AI die große Nutzerbasis, über die das Unternehmen in seinen beliebtesten Social-Media-Apps verfügt, nutzen, um mit ChatGPT zu konkurrieren? Für Vyoma Gajjar, AI Technical Solution Architect bei IBM, ist alles möglich.
„Wenn Meta AI es gut macht, könnte es vielleicht das neue ChatGPT werden. Aber entscheidend ist letztendlich die Umsetzung", erklärt sie.
IBM® Granite ist unsere Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Entdecken Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
Unternehmen erkennen, dass sie generative KI nicht mit Foundation Models skalieren können, denen sie nicht vertrauen können. Laden Sie den Auszug herunter, um zu erfahren, warum IBM mit seinen Vorzeigemodellen „Granite“ als „Strong Performer“ bezeichnet wird.
Erfahren Sie, wie Sie Teams durch den Einsatz neuester KI- Technologien und -Infrastrukturen zur kontinuierlichen Verbesserung der Modell-Leistung und Steigerung des Wettbewerbsvorsprungs motivieren können.
Entdecken Sie den Wert von auf Unternehmen abgestimmten Foundation Models, die allen Branchen Vertrauen, Leistung und kosteneffiziente Vorteile bieten.
Erfahren Sie, wie Sie generative KI, maschinelles Lernen und Foundation Models zur Verbesserung der Leistung in Ihre Geschäftsabläufe integrieren können.
Sehen Sie sich eine Demo zum Vergleich von IBM Modellen mit anderen Modellen für verschiedene Anwendungsfälle an.
Erkunden Sie die Foundation-Model-Bibliothek im watsonx-Portfolio von IBM zur zuverlässigen Skalierung generativer KI für Ihr Unternehmen.
Setzen Sie KI in Ihrem Unternehmen ein – mit branchenführendem Fachwissen im Bereich KI und dem Lösungsportfolio von IBM an Ihrer Seite.
Erfinden Sie kritische Workflows und Abläufe neu, indem Sie KI einsetzen, um Erfahrungen, Entscheidungsfindung in Echtzeit und den geschäftlichen Nutzen zu maximieren.
Erkunden Sie die Foundation-Model-Bibliothek im watsonx-Portfolio von IBM zur zuverlässigen Skalierung generativer KI für Ihr Unternehmen.