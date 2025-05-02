LlamaCon: Der Open-Source-Liebesbrief von Meta an Entwickler

Laut IBM-Experten macht Meta mit dieser Ankündigung deutlich, dass das Unternehmen Wert auf die Entwicklererfahrung legt. Das Ziel besteht laut Manohar Paluri, Vice President bei Llama, und Angela Fan, Forscherin bei Llama, darin, den schnellsten und einfachsten Weg zu finden, um mit Llama zu entwickeln – mit hoher Geschwindigkeit, aber auch Flexibilität. Entwickler können Modelle vollständig anpassen, sie überall hin mitnehmen und müssen sich keine Gedanken über Lock-In machen. Meta kümmert sich um die Infrastruktur und die Inferenz, sodass sich die Teams auf die Entwicklung konzentrieren können.

„Meta öffnet sein Modell im Wesentlichen über APIs; das ist eine weitere Möglichkeit, es öffentlich und zugänglicher zu machen“, betont Jacob Ben-David, Global Cloud and AI Business Director bei Red Hat, in einem Interview mit IBM Think. „Vorher musste man es entweder lokal ausführen und herausfinden, wie man damit interagiert, oder einen Hosting-Anbieter wie Groq nutzen. Ich habe einige der Llama-Modelle über die API verwendet, indem ich mich über GroqCloud verbunden habe, das eine eingeschränkte Version von Llama hostete. Jetzt wird es vollständig geöffnet, und ich denke, dass dies Entwicklern viel mehr Zugänglichkeit verschafft.“

Ebenfalls neu veröffentlicht wurde die Llama Stack-Integration mit IBM. Red Hat wird als Partner für die Verbindung fungieren und damit die Bereitstellung von Llama für Unternehmen vereinfachen.

„Ich freue mich sehr, dass sie ein echtes Entwickler-Ökosystem rund um Llama aufbauen“, schrieb Armand Ruiz, VP of AI Platform bei IBM, auf LinkedIn. „Auf dem heutigen KI-Markt reicht es nicht aus, Modelle einfach auf Hugging Face zu veröffentlichen. Um echte Bedeutung, MOAT und Kundenbindung zu schaffen, benötigt man Plattformen, Tools und eine Community, und genau dafür sorgt Meta.“

Abschließend sprach Meta-CEO Mark Zuckerberg über eine Light-Version von Llama und legte in seinen Interviews mit dem CEO von Databricks, Ali Ghodsi, und dem CEO von Microsoft, Satya Nadella, den Schwerpunkt auf Destillation.

„Das passt auch gut zu IBMs kleinem, bereichsspezifischem Modell“, bemerkt Shobhit Varshney, Senior Partner und VP bei IBM Consulting, in einem Interview mit IBM Think.