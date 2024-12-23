Live-Commerce erhält einen KI-gestützten Neustart

Was haben Dolly Parton, Martha Stewart und Nicki Minaj gemeinsam? Alle drei haben während der Weihnachtssaison 2024 Live-Commerce-Events veranstaltet – auf Walmart Live, Amazon Live und TikTok Shop Live.
Dolly half Käufern, Produkte aus ihrer Küchen- und Unterhaltungslinie bei Walmart zu finden, um „ihr nächstes festliches Treffen zu veranstalten“. Martha teilte ihre liebsten Black Friday-Angebote von Amazon für Haushalt, Bad und Küche. Und Nicki lockte Millionen von Zuschauern zum TikTok Shop Live-Launch ihrer neuen Firma Pink Friday Nails.
Fast 40 Jahre nachdem der Fernsehsender QVC die Idee des bequemen Einkaufs von zu Hause aus populär gemacht hat, ist Live-Shopping zurück – mit einem KI-gestützten Twist. Wie schon in Zeiten von auffälligem Schmuck und elastischen Hosenbünden können die Zuschauer immer noch ein Produkt, das ihnen gefällt, erkennen und es sofort kaufen. Statt jedoch von ihrem Festnetzanschluss aus eine Hotline anzurufen, um den Kauf abzuschließen, findet Live-Commerce – die Verschmelzung von Livestreaming und Shopping – fast ausschließlich online statt.
Der Online-Live-Commerce entstand in China mit dem Start von Alibabas Taobao Live im Jahr 2016. Inzwischen veranstalten Unternehmen wie TikTok, Amazon, Walmart und die Wiederverkaufsplattform für Kleidung Poshmark Live-Commerce-Events, die durch KI einen zusätzlichen Schub erhalten.
Bei einem per Livestream übertragenen Shopping-Event können die Kunden mit dem Moderator interagieren und Produkte in Echtzeit kaufen. Im Hintergrund analysiert die KI das Verhalten der Kunden, wenn sie Kommentare abgeben und Fragen stellen, und sendet den Kunden dann speziell auf sie zugeschnittene Angebote. Der Business Case ist klar: Live-Commerce kann laut McKinsey Konversionsraten erzielen, die bis zu zehnmal höher sind als beim herkömmlichen E-Commerce.
„Wenn Sie definieren können, was Ihrem Kernkunden am wichtigsten ist, dann kann ein Livestream ihn auf einfache, zielgerichtete und unterhaltsame Weise ansprechen“, sagt Jane Cheung, Global Research Leader for Consumer Industries am IBM Institute for Business Value (IBV).
Cheung gibt das Beispiel eines Elternteils, der nach passenden Weihnachtspyjamas für die Familie sucht. „Der Livestream kann alle Fragen sofort beantworten und Werbeaktionen genau auf individuelle Vorlieben zuschneiden“, sagt Cheung.
Livestream-Events ermöglichen Interaktion auf mehreren Ebenen. Kunden können mit einem prominenten Moderator, den sie bewundern, interagieren und Reaktionen mit anderen Kunden austauschen. In der Zwischenzeit verfolgt das KI-System Metriken zur Zuschauerbindung wie Kommentare, Likes und Teilen, um schnell festzustellen, welche Produkte am meisten Anklang finden. Diese Informationen können dann an die Hosts weitergegeben werden, damit diese ihre Bemerkungen anpassen können. Mithilfe von KI-gestützten Funktionen können Kunden Kleidung, Make-up oder Accessoires während eines Livestreams virtuell anprobieren – während KI-gestützte Chatbots Kundenfragen beantworten, Produktinformationen bereitstellen und bei der Bezahlung helfen können.
„Der Reiz des Livestreams liegt in der Anwesenheit einer realen Person oder eines Sprechers, mit dem sich die Menschen identifizieren können“, sagt Cheung. „Über das Produkt zu sprechen macht mehr Spaß als auf dem Handy nach Informationen zu suchen.“
Live-Commerce ist eine transformative Einzelhandelsstrategie, weil es erfolgreich ist, die Produktentdeckung in einen Kauf umzuwandeln, sagt Shantha Farris, Leiterin der Vertriebs- und E-Commerce-Angebotsstrategie bei IBM Consulting. Die besten Livestream-Moderatoren „können eine Verbindung zu ihrer Zielgruppe herstellen, indem sie authentisches Interesse und Engagement für das jeweilige Produkt oder die Dienstleistung zeigen, über die sie sprechen“, sagt sie. „Sie können die Teilnehmer interaktiv einbinden und ihnen mühelos die Produktinformationen vermitteln, die für eine sichere Kaufentscheidung kritisch sind.“
Livestreams können sowohl im Geschäft als auch online abgerufen werden. Sobald der Livestream beendet ist, können die Kunden weiterhin von KI-gestützten Assistenten beraten werden. „Und jetzt, mit den Funktionen der generativen KI, können die Leute noch lange nach dem Ende des Livestream-Events mit diesem Livestreaming-Host interagieren“, sagt Farris. KI-Chatbots beantworten weiterhin Produktfragen und sind darauf trainiert, im Stil des jeweiligen Moderators zu antworten.
„Live-Commerce mit KI-Unterstützung ermöglicht es Marken, eine tiefgreifend personalisierte und ansprechende Customer Experience zu bieten“, sagt Farris. KI-Systeme interpretieren Live-Kommentare, Fragen und Emojis, um die Kundenstimmung zu messen – also Aufregung, Neugier oder Zögern – und korrelieren diese Erkenntnisse mit Verhaltenshinweisen wie Klicks, Schwebeaktionen und Sehdauer, um individuelle Vorlieben zu erkennen. Diese Erkenntnisse können dann dazu beitragen, die dynamischen Produktempfehlungen, die während der Übertragung angezeigt werden, zu steuern und so ein intuitives und interaktives Einkaufserlebnis zu schaffen.
Die mehrsprachigen Funktionen von KI verstärken die Wirkung von Live-Online-Shopping noch weiter, indem sie Kommentare und Fragen der Zuschauer in die Muttersprache eines bestimmten Käufers übersetzen. Folglich können Menschen während desselben Livestreams in mehreren Sprachen kommunizieren und jeder versteht, was andere sagen, was es Marken ermöglicht, authentisch mit globalen Zielgruppen in Kontakt zu treten. Obwohl die Genauigkeit je nach Kontext oder Komplexität variieren kann, eröffnet mehrsprachiger Live-Commerce erhebliche Möglichkeiten, stärkere Verbindungen über verschiedene Märkte hinweg zu fördern, sagt Farris.
Neben den Vorteilen für den Kunden kann KI auch im Hintergrund für operative Exzellenz sorgen. Durch die Analyse von Einkaufstrends kann sie die Nachfrage prognostizieren, den Bestand optimieren und Fehlbestände minimieren, obwohl Farris sagt, dass dies von der Datenqualität und der schnellen Anpassungsfähigkeit abhängt. Diese doppelte Fähigkeit – die Verbesserung der Kundenbindung bei gleichzeitiger Optimierung der Abläufe – positioniert KI-gestützten Live-Commerce als potenziell bahnbrechende Strategie für Einzelhändler, die nachhaltiges Wachstum, operative Effizienz und langfristige Rentabilität erreichen möchten, sagt Farris.
Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika haben mit Live-Commerce in Kategorien wie Mode, Schönheit und Elektronik an Bedeutung gewonnen. Die nordamerikanischen Unternehmen haben unterdessen große Erfolge in den Bereichen Fitness, Schönheit und Inneneinrichtung erzielt, während sich die europäischen Unternehmen auf Luxus, Mode und nachhaltige Produkte konzentriert haben. „In allen Märkten können wir erwarten, dass Unternehmen fortfahren neue Live-Commerce-Anwendungsfälle zu testen“, sagt Farris. Bauern in China zum Beispiel wurden während der COVID-Pandemie zu Influencern, die während der Live-Commerce-Sessions Lebensmittel verkauften.
Einen Vorteil gibt es jedoch, der produktkategorien- und länderübergreifend zu bestehen scheint, sagt Farris: Livestreaming kann es dem Verbraucher erleichtern, festzustellen, ob ein Produkt seinen Bedürfnissen entspricht.
„Unabhängig von der Produktkategorie“, sagt Farris, „macht Live-Commerce es dem Kunden so viel einfacher, ein Produkt vollständig zu verstehen, sodass es nach dem Kauf keine Überraschungen gibt.“ Stattdessen kann sich der Verbraucher mit minimalem Aufwand umfassend über ein Produkt informieren, während die Reibungsverluste, die oft mit dem Kaufprozess einhergehen, durch auf generative KI-gestützten Live-Handel beseitigt werden.“
