Live-Commerce erhält einen KI-gestützten Neustart

Was haben Dolly Parton, Martha Stewart und Nicki Minaj gemeinsam? Alle drei haben während der Weihnachtssaison 2024 Live-Commerce-Events veranstaltet – auf Walmart Live, Amazon Live und TikTok Shop Live.

Dolly half Käufern, Produkte aus ihrer Küchen- und Unterhaltungslinie bei Walmart zu finden, um „ihr nächstes festliches Treffen zu veranstalten“. Martha teilte ihre liebsten Black Friday-Angebote von Amazon für Haushalt, Bad und Küche. Und Nicki lockte Millionen von Zuschauern zum TikTok Shop Live-Launch ihrer neuen Firma Pink Friday Nails.

Fast 40 Jahre nachdem der Fernsehsender QVC die Idee des bequemen Einkaufs von zu Hause aus populär gemacht hat, ist Live-Shopping zurück – mit einem KI-gestützten Twist. Wie schon in Zeiten von auffälligem Schmuck und elastischen Hosenbünden können die Zuschauer immer noch ein Produkt, das ihnen gefällt, erkennen und es sofort kaufen. Statt jedoch von ihrem Festnetzanschluss aus eine Hotline anzurufen, um den Kauf abzuschließen, findet Live-Commerce – die Verschmelzung von Livestreaming und Shopping – fast ausschließlich online statt.

Der Online-Live-Commerce entstand in China mit dem Start von Alibabas Taobao Live im Jahr 2016. Inzwischen veranstalten Unternehmen wie TikTok, Amazon, Walmart und die Wiederverkaufsplattform für Kleidung Poshmark Live-Commerce-Events, die durch KI einen zusätzlichen Schub erhalten.

Bei einem per Livestream übertragenen Shopping-Event können die Kunden mit dem Moderator interagieren und Produkte in Echtzeit kaufen. Im Hintergrund analysiert die KI das Verhalten der Kunden, wenn sie Kommentare abgeben und Fragen stellen, und sendet den Kunden dann speziell auf sie zugeschnittene Angebote. Der Business Case ist klar: Live-Commerce kann laut McKinsey Konversionsraten erzielen, die bis zu zehnmal höher sind als beim herkömmlichen E-Commerce.

„Wenn Sie definieren können, was Ihrem Kernkunden am wichtigsten ist, dann kann ein Livestream ihn auf einfache, zielgerichtete und unterhaltsame Weise ansprechen“, sagt Jane Cheung, Global Research Leader for Consumer Industries am IBM Institute for Business Value (IBV).

Cheung gibt das Beispiel eines Elternteils, der nach passenden Weihnachtspyjamas für die Familie sucht. „Der Livestream kann alle Fragen sofort beantworten und Werbeaktionen genau auf individuelle Vorlieben zuschneiden“, sagt Cheung.