„Wenn Finanzinstitute zusammenbrechen – was alle 15 bis 20 Jahre geschieht –, kommt es zu einer Art globaler Krise“, erklärte Shanker Ramamurthy, Managing Partner für Global Banking and Financial Markets bei IBM, vor einem gebannten Publikum auf dem BIAN Banking Summit letzte Woche in Chicago. Die Hauptursache für diese Zusammenbrüche sei in der Regel dieselbe, sagte er: „Periodische Marktvolatilität und Bankenkrisen legen die zentrale Herausforderung des modernen Bankwesens offen: das Gleichgewicht zwischen Wachstum, Kosteneffizienz und Risikomanagement. Die schwierigste, aber zugleich wichtigste Herausforderung besteht darin, das Trilemma des Bankwesens gleichzeitig zu bewältigen.„ Er fuhr fort zu sagen, um als Finanzunternehmen heute erfolgreich zu sein, “müssen wir daher aufhören, den Status quo neu zu gestalten, und stattdessen damit beginnen, das Geschäftsmodell neu zu konzipieren. Erfolg hängt nicht mehr nur von der richtigen Strategie ab, sondern auch von dem Framework, mit dem die Zukunft gestaltet werden soll.“
Zu diesem Zweck, so Ramamurthy, müssten Finanzdienstleistungsunternehmen ihre Sichtweise auf das Verhältnis zwischen ihren Front-, Middle- und Backoffice-Bereichen überdenken. „Derzeit entfallen zwei Drittel der Technologieinvestitionen auf das Middle- und Backoffice. Wir müssen die Investitionspyramide umkehren, indem wir generative KI und exponentielle Technologien nutzen. Richten Sie den Fokus auf das Wesentliche: Vertriebskanäle, Kunden und Partnerschaften.“
Die Strategie, erklärte er, sei „wie das Verspeisen eines Elefanten auf einmal“, anstatt wie im Sprichwort beschrieben, einen Bissen nach dem anderen: Man müsse gleichzeitig von vorne nach hinten und von hinten nach vorne vorgehen. „Das Zeitalter, in der die IT lediglich eine Geschäftsstrategie umsetzte, ist vorbei“, sagte er auf dem Gipfeltreffen. „Heute bestimmt die Technologie die Strategie – oder beeinflusst sie zumindest.“ Wir können das Bankwesen nicht isoliert modernisieren: Die Transformation von Front-to-Back und Back-to-Front muss gleichzeitig erfolgen. Technologie ist keine Hilfs- oder Unterstützungsfunktion, sondern wird zunehmend mit dem Geschäftsbetrieb gleichgesetzt.
Der größte Einfluss von generative KI im Ökosystem der Finanzdienstleistungen liegt laut Ramamurthy auf den Softwareentwicklungszyklus (SDLC). Aber er versicherte: „Es geht nicht darum, den Lebenszyklus der Softwareentwicklung zu ersetzen. Es geht darum, sie zu verbessern. Es geht darum, die richtigen Personen zur richtigen Zeit mit hochwertigen Informationen zu versorgen. Das ersetzt niemanden.“ Vielmehr werden die KI-Tools – insbesondere die agentische KI – es den Teams ermöglichen, die Arbeit so umzuverteilen, dass der Geschäftswert maximiert wird. „Im Idealfall“, so Ramamurthy, „würden 80 % der Arbeit auf Design und Architekturplanung verlagert werden“, wobei die agentischen Komponenten die Codierung und Routinearbeiten beschleunigen würden.
Eines der Hauptthemen der BIAN-Konferenz war das Paradoxon im Zentrum des modernen Bankwesens. Selbst die fortschrittlichsten künstlichen Intelligenzen und digitalen Funktionen versagen, wenn Institutionen nach innen gerichtet bleiben. Dies wurde während einer Sitzung deutlich, die sich um die aktuelle Forschungsarbeit von IBM mit dem Titel „The 94% core banking problem” (Das 94-Prozent-Problem im Kernbankgeschäft) drehte. Die Veranstaltung wurde von Saket Sinha und Connor Loessl, Senior Partner und Associate Partner für Global Banking und Finanzmärkte bei IBM Consulting, geleitet.
Die Schlagzeile sagt bereits alles: 94 % der 700 befragten globalen Führungskräfte gaben an, dass ihre Bank bei der Modernisierung ihrer Kernplattformen hinter dem Zeitplan zurückliegt. Gemäß der Studie und in Übereinstimmung mit den Erfahrungen von IBM in vielen Märkten treten Verzögerungen aufgrund von Budgetproblemen, einer Unterschätzung der Komplexität bestehender Systeme und Widerständen gegen Veränderungen innerhalb des Unternehmens auf.
Wie Sinha jedoch erklärte, ist das grundlegendere Problem nicht technischer, sondern strategischer Natur. „Gute Absichten waren immer da“, sagte er auf dem Gipfel. „Was fehlte, war die Erkenntnis, dass diese Modernisierungsprogramme von internem Denken angetrieben wurden. Der Kunde stand nicht im Mittelpunkt.“ Führungskräfte gehen oft davon aus, dass eine Verbesserung der internen Effizienz automatisch zu einer besseren Customer Experience führt, sagte er, aber so funktioniert es selten. Sinha stellte fest, dass Kunden nicht mehr auf traditionelle Weise mit Banken interagieren. Sie leben in digitalen Ökosystemen, die von Lifestyle-Anwendungen, Marktplatzerfahrungen, Sofortzahlungen und integrierten Finanzdienstleistungen geprägt sind. Um eine moderne Kernplattform zu entwerfen, argumentierte er, müssten Banken mit der gelebten Realität ihrer Kunden beginnen und nicht mit Silos oder internen Workflows.
Anschließend erörterte Sinha drei Transformationen von IBM-Kunden, bei denen diese Outside-In-Veränderung das Ergebnis vollständig verändert hat. Der erste Kunde war die State Bank of India (SBI), einer der größten globalen Bankkunden von IBM.
Die Bank treibt einige der beeindruckendsten kundenorientierten Transformationen voran, erklärte Sinha, und befasst sich mit der Frage: „Wie können wir uns auf natürliche Weise in den Alltag der nächsten Kundengeneration integrieren?“ Die Lösung war die YONO-App, was für „You Only Need One“ (Sie benötigen nur eine) steht. SBI entschied sich, bei den alltäglichen Bedürfnissen der Kunden anzusetzen und dann Finanzdienstleistungen in diese Abläufe zu integrieren. YONO vereinte Services, die normalerweise mehrere Anwendungen erforderten, wie zum Beispiel:
„Sie haben bankseitig ausgegebene Zahlungsmittel zu einem selbstverständlichen Bestandteil des täglichen Lebens gemacht“, sagte er in der Sitzung. „Das Ergebnis ist phänomenal: Mehr als 60 Millionen monatlich aktive Nutzer. Eine Wertschöpfung von rund 40 Milliarden USD. Enormes Wachstum der zinsunabhängigen Erträge. Eine der ersten echten Lifestyle-Super-Anwendungen im globalen Bankwesen. SBI war erfolgreich, weil es mit Kundenrelevanz begann und nicht mit dem Umschreiben von Code.“
Das zweite Beispiel war die DBS Bank und ihre mobile App PayLah! Nach jahrelanger Umsetzung von Programmen zur Umgestaltung der Kernsysteme erkannte DBS die Vorteile einer Umstellung auf eine kundenorientierte, auf den Lebensstil ausgerichtete Strategie. Das Unternehmen hat ein integriertes Kauf- und Verkaufsangebot direkt in die App PayLah! eingeführt. Beispiele für angebotene Customer Experiences sind:
Hier stand die Zahlungsabwicklung nicht im Vordergrund. Es bot stillschweigende Unterstützung für Lebensstilreisen. Laut Loessl ist PayLah! messbare Auswirkungen zu erzielen, wie etwa einen Anstieg des Kurs-Buch-Verhältnisses um 50 % (ein wichtiger Indikator für den Zustand und das Wachstumspotenzial eines Unternehmens); Millionen aktiver Nutzer in ganz Singapur und deutliches Wachstum bei digitaler und nicht-filialbasierter Beteiligung.
Das dritte Beispiel war die Banco Bradesco in Brasilien, eine der größten Banken des Landes und ein weiterer wichtiger Kunde von IBM. Anstatt sich ausschließlich auf die Modernisierung des Kernbereichs zu konzentrieren, hat Bradesco den Blick auf die Bedürfnisse seiner Kunden gerichtet und sorgfältig einen Teil seiner Kundenbasis ausgewählt, um ihnen zum Erfolg in der Agrarwirtschaft zu verhelfen. Dies führte zu E-agro, einer digitalen Plattform und Ökosystem für Landwirte, Lieferanten, Käufer und Dienstleister. Mit Unterstützung von IBM entwickelte Bradesco eine Plattform, die Folgendes umfasste:
Die Auswirkungen waren erheblich. Sinha wies darauf hin, dass Bradesco eine enorme Ausweitung seiner Finanzierungsprodukte, die Gewinnung neuer Kunden und einen Ausblick auf die Nachfrage und das Angebot entlang der gesamten landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette verzeichnet.
E-agro hat laut Sinha für Bradesco äußerst beeindruckende Ergebnisse erzielt, wie etwa eine stärkere digitale Bindung in ländlichen und halbstädtischen Märkten und vor allem ein neues Erlösmodell, das auf einem Marktplatz statt auf traditionellen Produktverkäufen basiert.
Sinha brachte die gemeinsame Erkenntnis hinter all diesen Beispielen auf den Punkt: „Die Transformation veralteter Kernsysteme ist unerlässlich, aber verlieren Sie dabei nicht die Ziele Ihrer Kunden aus den Augen“, sagte er. „Nach innen gerichtete Kern-Transformationen führen nicht zu Wertschöpfung.“ Es handelt sich um einen kontinuierlichen Wandel, bei dem die Anforderungen der Kunden Sie überholen werden, sobald Sie glauben, die Ziellinie erreicht zu haben. Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, die Kunden und ihren Lebensstil in den Mittelpunkt zu stellen; betten Sie die Bank dann in dieses Ökosystem ein. Bei einer Transformation geht es nicht nur darum, Ihren Kunden die Interaktion mit Ihnen zu erleichtern. Was ist, wenn die Kunden nicht mit Ihnen interagieren und Ihre Produkte kaufen wollen? Investitionen im Wert von Milliarden von Dollar werden nutzlos sein. Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die Ihren Kunden dabei helfen, ihren Lebensstil zu verwirklichen und Ihre Produkte zu schätzen, da diese ihnen nahtlos dabei helfen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.“
Laut Sinha erklärt diese Erkenntnis das gesamte 94 %-Problem. Banken haben Schwierigkeiten, weil sie mit Kernsystemen beginnen, anstatt mit Kundenrelevanz, sagte er. Eine wirkliche Modernisierung beschleunigt sich, wenn Banken Folgendes erreichen:
SBI mit YONO, DBS mit PayLah! und Bradesco mit E-agro haben messbare Verbesserungen in Bezug auf Bewertung, Kundenwachstum, Vermögensausbau und Ökosystemgröße erzielt, weil sie diesen Wandel vollzogen haben, erklärte Sinha.
