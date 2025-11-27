Eines der Hauptthemen der BIAN-Konferenz war das Paradoxon im Zentrum des modernen Bankwesens. Selbst die fortschrittlichsten künstlichen Intelligenzen und digitalen Funktionen versagen, wenn Institutionen nach innen gerichtet bleiben. Dies wurde während einer Sitzung deutlich, die sich um die aktuelle Forschungsarbeit von IBM mit dem Titel „The 94% core banking problem” (Das 94-Prozent-Problem im Kernbankgeschäft) drehte. Die Veranstaltung wurde von Saket Sinha und Connor Loessl, Senior Partner und Associate Partner für Global Banking und Finanzmärkte bei IBM Consulting, geleitet.

Die Schlagzeile sagt bereits alles: 94 % der 700 befragten globalen Führungskräfte gaben an, dass ihre Bank bei der Modernisierung ihrer Kernplattformen hinter dem Zeitplan zurückliegt. Gemäß der Studie und in Übereinstimmung mit den Erfahrungen von IBM in vielen Märkten treten Verzögerungen aufgrund von Budgetproblemen, einer Unterschätzung der Komplexität bestehender Systeme und Widerständen gegen Veränderungen innerhalb des Unternehmens auf.

Wie Sinha jedoch erklärte, ist das grundlegendere Problem nicht technischer, sondern strategischer Natur. „Gute Absichten waren immer da“, sagte er auf dem Gipfel. „Was fehlte, war die Erkenntnis, dass diese Modernisierungsprogramme von internem Denken angetrieben wurden. Der Kunde stand nicht im Mittelpunkt.“ Führungskräfte gehen oft davon aus, dass eine Verbesserung der internen Effizienz automatisch zu einer besseren Customer Experience führt, sagte er, aber so funktioniert es selten. Sinha stellte fest, dass Kunden nicht mehr auf traditionelle Weise mit Banken interagieren. Sie leben in digitalen Ökosystemen, die von Lifestyle-Anwendungen, Marktplatzerfahrungen, Sofortzahlungen und integrierten Finanzdienstleistungen geprägt sind. Um eine moderne Kernplattform zu entwerfen, argumentierte er, müssten Banken mit der gelebten Realität ihrer Kunden beginnen und nicht mit Silos oder internen Workflows.