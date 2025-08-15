Das Baby in der Maschine: Wie Filmemacher das Kino mit KI neu erfinden

An einer Stelle in Ancestra tauchen wir in das Gehirn der Figur ein und winden uns durch Gewebeschichten hinunter in die Gebärmutter, wo ein Fötus schwebt und nach Luft ringt. Später werden wir Zeuge eines Kaiserschnitts von oben, wobei sich das Fleisch des Unterleibs wie Blütenblätter um einen Lichtblitz herum löst. Diese Momente wurden nicht mit herkömmlicher CGI-Technik dargestellt. Das Team hat sie durch einen mühsamen iterativen Prozess aus Prompt-Crafting, Bildauswahl, Bewegungsverfolgung und KI-Feinabstimmung ins Leben gerufen.

„Wir haben über tausend Bilder generiert, um ein einziges brauchbares Bild zu bekommen“, sagte McNitt. „Es war ein intensiver Prozess, ein Dialog mit der Maschine.“

Für einige Szenen nutzte das Team Imagen, um hochauflösende Standbilder zu erzeugen, die sie dann mit Frame-Prediction-Tools wie Runway und Gen-2 in kurze Videoclips umwandelten. Um die Bilder emotional zu verankern, haben sie generische Aufforderungen vermieden. Stattdessen verwendeten sie poetische Sprache, VR-Blocking und Lichtreferenzen, die auf realen Krankenhausumgebungen basierten.

Was Ancestra so ungewöhnlich macht, ist die Tatsache, dass der Einsatz von KI weder auffällig noch überflüssig ist. Es gibt keine synthetischen Schauspieler, keine künstlichen Voiceovers. Stattdessen basiert der Film auf der Realität: eine Besetzung, die von menschlichen Darstellern geleitet wird, ein Drehbuch, das auf gelebter Erfahrung basiert, und ein Team von Künstlern, das jedes Pixel der Produktion steuert.

„Das war eine Grenze, die ich nicht überschreiten wollte“, sagte sie. „Die Schauspieler mussten Menschen sein.“ Für McNitt war KI hingegen ein Mittel, um das zu zeigen, was mit der Kamera nicht eingefangen werden kann.

Diese Notwendigkeit veranlasste ihr Team dazu, eine „KI-Einheit“ am Set zu entwickeln, eine separate Kreativgruppe, die für die Entwicklung der traumhaften visuellen Sequenzen zuständig ist. Zu ihrer Arbeit gehörte es, ein Model anhand der Fotos ihres verstorbenen Vaters auszubilden. Viele davon wurden aufgenommen, während sie als Marine- und Luftfotografin an Hubschraubern baumelte. Sein Auge hat buchstäblich dazu beigetragen, die visuelle DNA des Films zu formen.

„Er ist vor Kurzem verstorben“, sagte McNitt. „Und ich hatte so viele Fragen, die ich nie stellen durfte, über seine Arbeit, seine Objektivauswahl, das Filmmaterial, das er verwendet hat. Das Training des Models anhand seiner Bilder wurde zu einer Möglichkeit, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten.“

Dieser Gedanke – KI nicht als anonymen Generator, sondern als Gefäß für Erinnerung und Zusammenarbeit zu nutzen – zieht sich wie ein roter Faden durch Ancestra. Das ist auch einer der Gründe, warum sich der Film von dem oft dystopischen Diskurs über KI in der Kunst unterscheidet.

McNitt ist sich der Kontroverse durchaus bewusst. Der Einsatz generativer Werkzeuge im Film, insbesondere nach den Streiks in Hollywood und den anhaltenden Bedenken zu digitaler Arbeit, Urheberrecht und kreativer Urheberschaft, bleibt ein kontroverses Thema.

„Ich setze ganz klare Grenzen“, sagte sie. „Wir haben keine synthetischen Schauspieler eingesetzt.“ Wir haben das Model nicht gebeten, die Werke anderer Künstler nachzuahmen. Alles, was wir erstellt haben, basierte auf persönlichem Material oder wurde speziell für die Geschichte angefertigt.“

Bei der Beschreibung ihres kreativen Prozesses zog sie eine Grenze zwischen direkter Nachahmung und dem nuancierteren Akt, Einflüsse zu etwas Neuem zu verweben. „Ich denke, es gibt einen Unterschied zwischen Referenzieren und Kopieren“, sagte sie. „Jeder Künstler lässt sich von anderen inspirieren, aber es ist wichtig, wie wir diese Inspiration nutzen.“

Während sich die Ethik des Ausleihens des Stils eines anderen Künstlers in der Regel auf das Urheberrecht und das kreative Eigentum konzentriert, berührte die Diskussion um die KI in diesem Film auch eine andere Sorge: ob die Technologie die menschliche Arbeit ersetzen könnte.

„Über 200 Personen waren an der Entstehung von Ancestra beteiligt“, sagte sie. „Die KI-Einheit hat keine Arbeitsplätze ersetzt.“ Es erweiterte das kreative Toolkit.“

Dennoch ist sie sich der Einschränkungen bewusst. Tools wie Veo können nur wenige Sekunden Videomaterial auf einmal generieren (das heißt, jede Aufnahme muss in Fragmenten erstellt und dann mühsam zusammengefügt werden). Die Aufrechterhaltung der visuellen Kohärenz einer Geschichte erfordert einen enormen Aufwand (sorgfältiges Prompt-Design, Stilanpassung und wiederholte Iterationen, um Charaktere, Beleuchtung und Kamerabewegungen konsistent zu halten) und bringt das Modell oft dazu, seine eigenen Regeln zu brechen, oder zeigt zumindest, wie unvorhersehbar Prompts sein können, wenn man versucht, die KI zu einem bestimmten kreativen Ziel zu führen.

„Als wir versuchten, einen Prompt für Weltraumbilder einzugeben, sahen die Ergebnisse aus wie ein naturwissenschaftliches Lehrbuch“, sagte sie. „Sehr wörtlich, nicht filmisch.“ Wir mussten indirekte Wege finden, um es zu prompt, indem wir eine poetischere Sprache verwendeten, um die Ästhetik zu lenken.“

Manchmal waren die Ergebnisse faszinierend. In einer Einstellung wurde eine kosmisch anmutende Abstraktion eines Kaiserschnitts von oben dargestellt, auf dem das Baby ins Licht tritt. Das Modell wurde anhand von Bewegungsreferenzen trainiert, die in der virtuellen Realität erstellt wurden, wobei sich der Stil an der Meeresbeobachtung ihres Vaters orientierte. Das Ergebnis ist sowohl hyperreal als auch verträumt: ein Moment, den keine Kamera jemals einfangen könnte, der sich aber emotional wahr anfühlt.