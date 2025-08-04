Lernen Sie Devin kennen, den KI-Softwareingenieur und ersten Mitarbeiter in der „hybriden Belegschaft“ von Goldman Sachs.

Goldman Sachs hat kürzlich „Devin“ bereitgestellt, einen auf generativer KI (gen AI) basierenden Full-Stack-Entwickler, wie Goldman-CIO Marco Argenti gegenüber CNBC in einem Interview am 11. Juli erklärte. „Devin wird wie ein neuer Mitarbeiter sein“, so Argenti, „der Aufgaben im Namen unserer Entwickler übernehmen wird.“ Devin kann auf der Grundlage von Sprachbefehlen in natürlicher Sprache komplette Anwendungen von Grund auf neu erstellen. Und obwohl die Bankenbranche bereits seit Jahrzehnten KI-bezogene Technologien einsetzt, ist Devin laut seinem Entwickler Cognition der „erste KI-Softwareentwickler“.
Devin ist Teil von Argentis Vision einer „hybriden Belegschaft“, in der KI-Agenten mit ihren Kollegen aus Fleisch und Blut zusammenarbeiten. Shanker Ramamurthy, geschäftsführender Partner für Global Banking & Financial Markets bei IBM, gab ein Beispiel dafür, wie Devin für ein Unternehmen wie Goldman Sachs von Nutzen sein könnte. „Stellen Sie sich das so vor“, sagte er zu IBM Think. „Wenn Devin die Produktivität um 20 % steigert, können die 12.000 Technologen von Goldman nun wie 14.400 Technologen arbeiten.”
Mehr als in jeder anderen Branche „sehen wir im Finanzwesen den größten Mehrwert für die KI-Entwicklung“, erklärte Ramamurthy. „Schließlich handelt man im Finanzwesen nicht mit Atomen, sondern mit Bits.“
In den letzten Jahren haben beispielsweise KI-verwandte Bereiche wie maschinelles Lernen (ML) transformative Fortschritte im Finanzwesen ermöglicht, darunter algorithmischer Handel, Hochfrequenzhandel und die seit jeher komplexe Praxis der Optionspreisberechnung. Ramamurthy erklärte, dass es Devins Aufgabe sei, die technologische und zeitliche Lücke zwischen den komplexen Anforderungen eines Handelsdesks und deren Umsetzung zu schließen.
Zur Veranschaulichung stellte Ramamurthy einen hypothetischen Anwendungsfall vor. „Nehmen wir an, es gibt eine Meldung, dass jemand Hunderte Millionen Tonnen sehr hochwertiges Eisenerz gefunden hat. Wenn Sie Rohstoffhändler sind, können Sie Devin bitten: ‚Könnten Sie mir bitte dabei helfen, diese neuen Informationen in mein Modell zu integrieren?‘“ Mit Zugriff auf relevante Daten und Modelle könnte Devin schnell mit einem Technologen zusammenarbeiten, um gemeinsam eine Anwendung zur Bearbeitung der Anfrage zu entwickeln oder zu verfeinern und bei deren Implementierung zu helfen, wodurch der Softwareentwicklungszyklus optimiert und beschleunigt würde.
Man könnte sich fragen, was so besonders an ihm ist. Devin ist nur das neueste einer ganzen Reihe von KI-basierten Tools, die die globale Investmentbank einsetzt, darunter das vielgelobte GitHub Copilot (nicht zu verwechseln mit dem KI-Tool von Microsoft), das OpenAI und GitHub im Jahr 2021 veröffentlicht haben. Die Welt – oder zumindest die breite Öffentlichkeit – hatte noch nie ein Tool wie GitHub Copilot gesehen, bei dem ein Benutzer einen technische Prompt in natürlicher Sprache eingeben konnte und die Software daraufhin einen funktionierenden Code ausgab. Es schien genau die Art von Aufgabe zu sein, für die generative KI ursprünglich entwickelt wurde.
Devin kann das auch, jedoch mit einer zusätzlichen wichtigen Funktion: Autonomie. Laut der Website von Cognition hat das Unternehmen Devin als „unermüdlichen, kompetenten Teamkollegen” konzipiert, der in der Lage ist, eine App von Grund auf zu erstellen. Wie im oben genannten Beispiel von Ramamurthy kann der Benutzer Devin seine Wunschliste in normaler, natürlicher Sprache mitteilen und erhält einen Code, der genau das tut, was er sich erhofft hat.
YouTube bietet eine Vielzahl von Demonstrationen, in denen Personen Apps mit Devin.ai erstellen und dabei die öffentlich zugängliche Version auf Abonnementbasis verwenden. Die Benutzeroberfläche ähnelt einer Mischung aus ChatGPT und einem Unix-Terminal, d. h. sie besteht zur Hälfte aus natürlicher Sprache und zur Hälfte aus Code. Der Sprachteil ist die Konversation, die der Benutzer mit Devin führt; der Codeteil ist die Art und Weise, wie Devin Ihre Anweisungen im Hintergrund interpretiert.
Sie können Devin direkt mit anderen Anwendungen verbinden, die möglicherweise für Ihr Projekt nützliche Informationen enthalten, wie beispielsweise GitHub oder Slack. In einem Video auf einem Technologiekanal namens Singh in den USA demonstriert Moderator Harnoor Singh, warum diese Funktion nützlich ist: Sie können Devin beispielsweise anweisen, das in einer Slack-Konversation mit Ihrem Team enthaltene Fotoarchiv zu verwenden, oder Devin Zugriff auf ein früheres Projekt aus Ihrem GitHub-Konto gewähren.
Die Vorgehensweise mit Devin ähnelt der mit ChatGPT: Sie geben in natürlicher Sprache eine Beschreibung der App ein, die erstellt werden soll. In Singhs Beispiel sagt er zu Devin: „Ich möchte einen Bühnen-Timer erstellen“ – eine Art Countdown-Uhr, auf die ein Redner bei einer Präsentation auf seinem Laptop schauen kann. Devin kann Singhs App mit nur drei Eingaben in natürlicher Sprache erstellen.
Während der Codierung führt er auch seine eigene Qualitätssicherung und Debugging durch, ein Prozess, den Cognition auf seiner Website beschreibt: „Devin richtet die Code-Umgebung ein, reproduziert den Fehler und codiert und testet die Korrektur selbstständig.“ Sehr beeindruckend; kein Wunder, dass Devin ein eigenes LinkedIn-Profil hat (das spielerische Werk von Cognition Labs).
Die Ankündigung von Goldman Sachs löste in der Blogosphäre unter IT-Fachleuten für Aufruhr. Eine Überschrift lautete: „Goldman Sachs hat gerade Ihren Informatikabschluss wertlos gemacht.“ Laut Argenti von Goldman Sachs soll Devin jedoch nicht mit Menschen um Arbeitsplätze konkurrieren. Schließlich ist generative KI nur so intelligent wie ihre Benutzeranweisungen. Er erklärt: „Von Ingenieuren wird erwartet, dass sie Probleme wirklich kohärent beschreiben und in Prompts umsetzen können und dann in der Lage sind, die Arbeit dieser Agenten zu überwachen.“
Ramamurthy stimmte dem zu. „Das heißt nicht, dass es zu 100 % richtig ist und keine Lücken aufweist“, sagte er. „Aber bei Devin geht es wirklich darum, neu zu überdenken, was möglich ist. Anstatt [wie derzeit üblich] einen Prozess, der größtenteils analog ist, zu nehmen und generative KI einzufügen, könnte man den Prozess neu überdenken. Man bringt Menschen und digitale Agenten zusammen, und schon geschieht etwas Magisches.“
