Lernen Sie Devin kennen, den KI-Softwareingenieur und ersten Mitarbeiter in der „hybriden Belegschaft“ von Goldman Sachs.

Man könnte sich fragen, was so besonders an ihm ist. Devin ist nur das neueste einer ganzen Reihe von KI-basierten Tools, die die globale Investmentbank einsetzt, darunter das vielgelobte GitHub Copilot (nicht zu verwechseln mit dem KI-Tool von Microsoft), das OpenAI und GitHub im Jahr 2021 veröffentlicht haben. Die Welt – oder zumindest die breite Öffentlichkeit – hatte noch nie ein Tool wie GitHub Copilot gesehen, bei dem ein Benutzer einen technische Prompt in natürlicher Sprache eingeben konnte und die Software daraufhin einen funktionierenden Code ausgab. Es schien genau die Art von Aufgabe zu sein, für die generative KI ursprünglich entwickelt wurde.

Devin kann das auch, jedoch mit einer zusätzlichen wichtigen Funktion: Autonomie. Laut der Website von Cognition hat das Unternehmen Devin als „unermüdlichen, kompetenten Teamkollegen” konzipiert, der in der Lage ist, eine App von Grund auf zu erstellen. Wie im oben genannten Beispiel von Ramamurthy kann der Benutzer Devin seine Wunschliste in normaler, natürlicher Sprache mitteilen und erhält einen Code, der genau das tut, was er sich erhofft hat.

YouTube bietet eine Vielzahl von Demonstrationen, in denen Personen Apps mit Devin.ai erstellen und dabei die öffentlich zugängliche Version auf Abonnementbasis verwenden. Die Benutzeroberfläche ähnelt einer Mischung aus ChatGPT und einem Unix-Terminal, d. h. sie besteht zur Hälfte aus natürlicher Sprache und zur Hälfte aus Code. Der Sprachteil ist die Konversation, die der Benutzer mit Devin führt; der Codeteil ist die Art und Weise, wie Devin Ihre Anweisungen im Hintergrund interpretiert.

Sie können Devin direkt mit anderen Anwendungen verbinden, die möglicherweise für Ihr Projekt nützliche Informationen enthalten, wie beispielsweise GitHub oder Slack. In einem Video auf einem Technologiekanal namens Singh in den USA demonstriert Moderator Harnoor Singh, warum diese Funktion nützlich ist: Sie können Devin beispielsweise anweisen, das in einer Slack-Konversation mit Ihrem Team enthaltene Fotoarchiv zu verwenden, oder Devin Zugriff auf ein früheres Projekt aus Ihrem GitHub-Konto gewähren.

Die Vorgehensweise mit Devin ähnelt der mit ChatGPT: Sie geben in natürlicher Sprache eine Beschreibung der App ein, die erstellt werden soll. In Singhs Beispiel sagt er zu Devin: „Ich möchte einen Bühnen-Timer erstellen“ – eine Art Countdown-Uhr, auf die ein Redner bei einer Präsentation auf seinem Laptop schauen kann. Devin kann Singhs App mit nur drei Eingaben in natürlicher Sprache erstellen.

Während der Codierung führt er auch seine eigene Qualitätssicherung und Debugging durch, ein Prozess, den Cognition auf seiner Website beschreibt: „Devin richtet die Code-Umgebung ein, reproduziert den Fehler und codiert und testet die Korrektur selbstständig.“ Sehr beeindruckend; kein Wunder, dass Devin ein eigenes LinkedIn-Profil hat (das spielerische Werk von Cognition Labs).