Der erste einer Reihe von Blogbeiträgen wurde veröffentlicht, der eine Schwachstelle im Common Unix Printing System (CUPS) beschreibt, die angeblich Angreifern den Remote-Zugriff auf UNIX-basierte Systeme ermöglicht. Die Sicherheitslücke, die verschiedene UNIX-basierte Betriebssysteme betrifft, kann ausgenutzt werden, indem eine speziell gestaltete HTTP-Anfrage an den CUPS-Service gesendet wird.
Das X-Force Incident Command überwacht den angeblich ersten Blogbeitrag einer Reihe von Artikeln des Sicherheitsforschers Simone Margaritelli., in dem eine Schwachstelle im Common Unix Printing System (CUPS) detailliert beschrieben wird, die angeblich durch das Senden einer speziell präparierten HTTP-Anfrage an den CUPS-Dienst ausgenutzt werden kann. Die Sicherheitslücke betrifft verschiedene UNIX-basierte Betriebssysteme, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Linux und macOS. Die Sicherheitslücke kann ausgenutzt werden, um Remote-Zugriff auf betroffene Systeme zu erhalten, sodass Angreifer beliebigen Code ausführen und möglicherweise erhöhte Rechte erlangen können. X-Force untersucht die Offenlegung und überwacht die Ausbeutung. Wir werden diese Situation weiterhin beobachten und Updates geben, sobald verfügbar.