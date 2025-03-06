Der Benutzer und der Anwendungsfall sollten im Mittelpunkt jedes Produktdesigns stehen, so Saulsbury – vor allem in einem so vielversprechenden Bereich wie der KI-Hardware, in dem viele Konzepte in der Theorie spannend zu sein scheinen, in der Praxis aber nicht immer.

„Es ist der Anwendungsfall, der das Produkt ausmacht“, sagt er. „Es ist nicht das Produkt. Es ist nicht die Technologie. „Es ist nie die Technologie.“

In diesem frühen Stadium liegt das stärkste Argument für tragbare KI möglicherweise im B2B-Markt, sagt Gregory Thomas, Direktor des Center for Design Research an der University of Kansas, in einem Interview. „Wearables sind wirklich wichtig, insbesondere im Gesundheitswesen, wo sie nahtlos funktionieren müssen“, erklärt Thomas. „Patienten wollen sich nicht gefangen fühlen oder wie Versuchskaninchen behandelt werden.“

In seiner Arbeit hat Thomas intelligente Geräte in Automobilen erkundet und wie neue Technologien die Diagnostik und die Behandlung von Patienten im ländlichen Kansas ermöglichen können. „Wir haben uns Dinge angesehen, die für uns gut funktionieren. Es gibt vielversprechende Technologie, die Sensoren in Stoffe einwebt. Also mein Hemd, Ihre Bluse – sie könnte mit Sensoren ausgestattet sein, die Herzfrequenz, Temperatur und andere Vitalwerte überwachen, während der Patient einfach im Bett liegt. Wearables haben eine unglaubliche Zukunft, wenn sie mit den richtigen Technologien, wie beispielsweise Sprachverarbeitung, kombiniert werden.“

Als Humane vor zwei Jahren seinen Wearable Ai Pin ankündigte, versprach er, ein „intelligenter Begleiter“ zu sein, der Benutzer mithilfe von Sprachsteuerung und Projektionen in der Handfläche von Bildschirmen befreit. Doch die Dinge liefen nicht wie geplant. Das von zwei ehemaligen Apple-Führungskräften mitbegründete Unternehmen Humane Ai Pin erhielt bei seiner Markteinführung im vergangenen Frühjahr schlechte Reviews, und das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es teilweise von HP übernommen wurde. Dennoch sagt Thomas, er habe sofort mögliche Anwendungsfall für die Technologie erkannt – beispielsweise die Unterstützung von Pflegekräften bei administrativen Aufgaben.

„Wearables haben eine unglaubliche Zukunft, wenn sie mit den richtigen Technologien kombiniert werden“, sagt Thomas. „KI steuert natürlich alles, daher muss sie tief eingebettet sein. KI kann unzählige Dinge leisten.“