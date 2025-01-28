Die Verlagerung französischer KI-Startups gen Westen

Was haben Hugging Face, Mistral KI und Pathway gemeinsam? Diese KI-Unternehmen, die von französischen Unternehmern gegründet wurden, haben alle eine starke Präsenz in den USA aufgebaut. Pathway hat seinen Hauptsitz Ende letzten Jahres von Paris nach Menlo Park verschoben, der Hauptsitz von Hugging Face befindet sich in New York, während Mistral 2024 ein Büro in Palo Alto eröffnete.

„Die Gründung einer Niederlassung in den USA ist ein ambitionierter Schritt“, sagte Marjorie Janiewicz, US-Geschäftsführer und Leiterin des Umsatzbereichs von Mistral, bei einer Veranstaltung, die von La French Tech, einem französischen Verein zur Unterstützung von Unternehmern, organisiert wurde.

Mistral wurde 2023 von drei ehemaligen Ingenieuren von DeepMind und Meta gegründet und entwickelt Open-Source-LLMs. Das Unternehmen ist Partner von Microsoft und hat mehrere US-Kunden – darunter IBM– gewonnen und wurde ein Jahr nach seiner Gründung mit 6,2 Milliarden US-Dollar bewertet. Mistral hat große Ambitionen und beabsichtigt, diese unabhängig zu verfolgen: Das Unternehmen steht nicht zum Verkauf, sagte Mitgründer Arthur Mensch in Davos, und plant einen Börsengang.

Frankreich exportiert viel Intelligenz, und französische Informatiker leisten wichtige Beiträge zur KI. Zu den prominenten Persönlichkeiten im Bereich der KI gehören Yann LeCun von Meta und der Informatiker François Chollet, der nach 10 Jahren bei Google ARC-AGI ins Leben gerufen hat – eine Benchmark, die den Fortschritt in Sachen AGI misst. Chollet hat kürzlich die Gründung eines neuen Projekts namens NDEA angekündigt, zusammen mit dem Mitbegründer von Zapier.

Das französische Startup-Ökosystem hat in letzter Zeit mit neuen Startups und Talenten gebrummt, was die Financial Times kürzlich zu der Frage veranlasste: Kann Frankreich eine globale KI-Supermachtwerden? Die Eröffnung des OpenAI-Büros in Paris im vergangenen November hat die führende Position Frankreichs als KI-Drehscheibe in Europa gestärkt.

Für viele französische Unternehmer ist die Entscheidung, Frankreich zu verlassen und in die USA zu gehen, jedoch eine Selbstverständlichkeit: Laut Zahlen von Pitchbook wurden 2024 56 % der Risikokapitalinvestitionen in den USA getätigt.

„Wer eine globale Führungsrolle einnehmen will, muss den amerikanischen Markt ins Visier nehmen“, sagt Matthieu Soulé, Partner und Leiter von C.Lab bei der Risikokapitalgesellschaft Cathay Innovation in San Francisco. „Mehr als die Hälfte des gesammelten Geldes fließt in die USA, und sie bleibt ein Schlüsselmarkt in der westlichen Welt. Wenn Sie die Nummer eins in Europa sein wollen, müssen Sie gegen amerikanische Unternehmen kämpfen. Und wenn Sie weltweit führend sein wollen, müssen Sie schnell den US-Markt erschließen. Mechanisch gesehen stellt sich für Frankreich die Frage der internationalen Expansion, weil der Inlandsmarkt begrenzt ist.“