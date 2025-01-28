Die Verlagerung französischer KI-Startups gen Westen

Was haben Hugging Face, Mistral KI und Pathway gemeinsam? Diese KI-Unternehmen, die von französischen Unternehmern gegründet wurden, haben alle eine starke Präsenz in den USA aufgebaut. Pathway hat seinen Hauptsitz Ende letzten Jahres von Paris nach Menlo Park verschoben, der Hauptsitz von Hugging Face befindet sich in New York, während Mistral 2024 ein Büro in Palo Alto eröffnete.
„Die Gründung einer Niederlassung in den USA ist ein ambitionierter Schritt“, sagte Marjorie Janiewicz, US-Geschäftsführer und Leiterin des Umsatzbereichs von Mistral, bei einer Veranstaltung, die von La French Tech, einem französischen Verein zur Unterstützung von Unternehmern, organisiert wurde.
Mistral wurde 2023 von drei ehemaligen Ingenieuren von DeepMind und Meta gegründet und entwickelt Open-Source-LLMs. Das Unternehmen ist Partner von Microsoft und hat mehrere US-Kunden – darunter IBM– gewonnen und wurde ein Jahr nach seiner Gründung mit 6,2 Milliarden US-Dollar bewertet. Mistral hat große Ambitionen und beabsichtigt, diese unabhängig zu verfolgen: Das Unternehmen steht nicht zum Verkauf, sagte Mitgründer Arthur Mensch in Davos, und plant einen Börsengang.
Frankreich exportiert viel Intelligenz, und französische Informatiker leisten wichtige Beiträge zur KI. Zu den prominenten Persönlichkeiten im Bereich der KI gehören Yann LeCun von Meta und der Informatiker François Chollet, der nach 10 Jahren bei Google ARC-AGI ins Leben gerufen hat – eine Benchmark, die den Fortschritt in Sachen AGI misst. Chollet hat kürzlich die Gründung eines neuen Projekts namens NDEA angekündigt, zusammen mit dem Mitbegründer von Zapier.
Das französische Startup-Ökosystem hat in letzter Zeit mit neuen Startups und Talenten gebrummt, was die Financial Times kürzlich zu der Frage veranlasste: Kann Frankreich eine globale KI-Supermachtwerden? Die Eröffnung des OpenAI-Büros in Paris im vergangenen November hat die führende Position Frankreichs als KI-Drehscheibe in Europa gestärkt.
Für viele französische Unternehmer ist die Entscheidung, Frankreich zu verlassen und in die USA zu gehen, jedoch eine Selbstverständlichkeit: Laut Zahlen von Pitchbook wurden 2024 56 % der Risikokapitalinvestitionen in den USA getätigt.
„Wer eine globale Führungsrolle einnehmen will, muss den amerikanischen Markt ins Visier nehmen“, sagt Matthieu Soulé, Partner und Leiter von C.Lab bei der Risikokapitalgesellschaft Cathay Innovation in San Francisco. „Mehr als die Hälfte des gesammelten Geldes fließt in die USA, und sie bleibt ein Schlüsselmarkt in der westlichen Welt. Wenn Sie die Nummer eins in Europa sein wollen, müssen Sie gegen amerikanische Unternehmen kämpfen. Und wenn Sie weltweit führend sein wollen, müssen Sie schnell den US-Markt erschließen. Mechanisch gesehen stellt sich für Frankreich die Frage der internationalen Expansion, weil der Inlandsmarkt begrenzt ist.“
Während der Pandemie sagten viele das Ende der Herrschaft San Franciscos als Zentrum der Tech-Branchen voraus, da hochrangige Führungskräfte und Unternehmen nach Texas und Florida umzogen. Doch das KI-Rennen veränderte die Dynamik – San Francisco ist die Heimat von KI-Giganten wie OpenAI und Anthropic, und hier hat Amazon gerade sein AGI SF Lab eröffnet.
Alle sind sich einig: Heute ist es mehr denn je möglich, überall ein Unternehmen zu gründen. Aber selbst in den USA bleibt ein Markt entscheidend: Silicon Valley. „Es gibt viele sehr gute Ingenieure in Frankreich“, sagt Marie Frochen, Mitbegründerin und Geschäftsführerin von Ramp-Up Lab in San Francisco. „Aber sobald Sie zur Series A wechseln wollen, wird es kompliziert. Frankreich hat viel Talent, aber es geht nicht nur um Talent. Die Bay Area bietet Zugang zu Kapital, erfahrenen Mentoren, Serienunternehmern und einer Kultur, die Risikobereitschaft und Zusammenarbeit fördert.“
Nach Angaben der Beteiligungsgesellschaft Carta fanden in der Bay Area im Jahr 2024 73,3 % aller KI-Finanzierungsrunden in den USA statt, wobei New York und Boston sich die Krümel teilen (jeweils weniger als 10 % der Finanzierung). „Die Netzwerkdichte hier ist extrem hoch“, sagt Peter Walker, Head of Insights bei Carta. „Überall gibt es Gründer, die an interessanten Problemen arbeiten. Und selbst wenn Sie keine Partnerschaft mit diesen Unternehmen eingehen, können Sie hier persönlich von diesen Menschen lernen, was an anderen Orten einfach nicht möglich ist.“
Abgesehen vom Geld verschafft die Konzentration von Talenten in der Bay Area dem Silicon Valley einen Wettbewerbsvorteil, sagt Elisa de Martel, CFO bei Waymo. Nach 15 Jahren im Valley, zuerst bei Apple und dann bei Carbon, glaubt sie, dass die Bay eine besondere Zusammenfluss von Faktoren aufweist, die anderswo schwer nachzubilden ist.
„Hier herrscht eine besondere Energie und eine einzigartige Kombination aus Talent und Kapital“, bemerkt sie.
Für die Unternehmer hinter Pathway, einem 2020 in Paris gegründeten Unternehmen, brachte der Umzug nach Menlo Park, dem Sitz des Hauptsitzes von Meta, einige Herausforderungen – aber vor allem Chancen mit sich. Das Ziel? „Dort dabei zu sein, wo es passiert“, erklärt Zuzanna Stamirowska, CEO von Pathway.
Pathway ist ein Datenunternehmen, das „Live-KI“ entwickelt und Entwicklern ein KI-Framework zur Verfügung stellt, mit dem sie Projekte erstellen können, die die Integration von Daten in Systeme ermöglichen, die sich selbst aktualisieren können. Zu seinen Kunden gehören NATO- und Formel-1-Rennteams. Laut Stamirowska kommen die meisten Nutzer von Pathway aus den USA.
„Die technologischen Anforderungen auf dem amerikanischen Markt sind höher“, sagt sie. „Das erzeugt natürlich Nachfrage und schafft ein besseres Umfeld für die Entwicklung eines hochtechnischen Produkts wie unseres.“ Pathway wird unterstützt von Lukasz Kaiser, Miterfinder von „ Transformers“ und leitender Forscher bei OpenAI.
Obwohl es viele Erfolgsgeschichten gibt, glauben einige französische Zuwanderer in der Bay Area, dass EU-Regulierungen wie der EU AI Act es französischen Unternehmen erschweren könnten, internationalen Erfolg und Anerkennung zu erlangen.
„Regulierungen können Nischenmärkte schaffen, die für Unternehmen, die eine globale Marktführerschaft anstreben, möglicherweise nicht attraktiv sind“, sagt Stamirowska. „Es gibt jedoch mehr Möglichkeiten, Nischen innerhalb bestimmter Regionen zu finden, auch wenn einige davon schwieriger zu erschließen sind als andere. Andererseits müssen die Auswirkungen der Regulierung auf den technischen Fortschritt und die Forschung und Entwicklung berücksichtigt werden, da die lokalen Unternehmen möglicherweise den Rückstand aufholen müssen, anstatt die Innovation anzuführen. Letztendlich hängt es von den Zielen des Unternehmens ab.“
Lago – ein Startup, das sich als Open-Source-Alternative zu Stripe präsentiert – wurde in Paris gegründet. Anh-Tho Chuong, Mitbegründer und CEO, verschob den Hauptsitz jedoch letztes Jahr nach San Francisco. Es ist nicht ihr erster Besuch in den USA: Sie hat hier familiäre Wurzeln und nahm am berühmten Y Combinator teil, einem Startup-Inkubator, dessen Alumni unter anderem die Gründer von Airbnb, Twitch, Coinbase und Stripe umfassen.
„Wenn Sie ein erfolgreiches Softwareunternehmen gründen wollen, dann ist das in Frankreich leider nicht möglich“, sagt Chuong. „Wir sind Open Source, und es gibt nur wenige Erfolgsgeschichten und wenige Ressourcen.“ Es war eine strategische Entscheidung für uns, unsere Leads in den USA anzusiedeln.“
Und wie viele Franzosen wissen, ist Erfolg in den USA manchmal der sicherste Weg, auch anderswo auf der Welt Erfolg zu haben, einschließlich in der Heimat Frankreich. „Wir haben in den USA ansässige Unternehmen als Kunden, die sowohl in den USA als auch in Europa anerkannt sind, was sich positiv auf beide Regionen auswirkt“, so Chuong. „Leider hätte ein vergleichbares System in Europa nicht dieselbe Wirkung erzielt.“
Frankreichs KI-Startups haben seit 2017 viel Aufmerksamkeit erregt, als der neu gewählte Präsident Emmanuel Macron seine Ambition verkündete, sein Land zur „Startup-Nation“ Europas zu machen. „Eine ‚Startup-Nation' ist eine Nation, in der sich jeder sagen kann, dass er in der Lage sein wird, ein Startup zu gründen“, sagte er bekanntermaßen. „Ich möchte, dass Frankreich eine davon ist.“
In den ersten Monaten seiner Präsidentschaft weihte er Station F ein – einen in Paris ansässigen Inkubator, der zum führenden Unternehmen seiner Art in Frankreich werden sollte. Seit dem Start hat Station F mit mehr als 7.000 Startups zusammengearbeitet, mehr als eine Milliarde Euro gesammelt und Unternehmen betreut, die von Riesen wie Samsung, Apple und SAP übernommen wurden.
Acht Jahre später – in einer Zeit, in der Wettlauf um die KI intensiver denn je ist – bleibt abzuwarten, ob seine Ambitionen Wirklichkeit werden.
