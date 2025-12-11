Für Finanzdienstleistungen beginnt die Zukunft bereits heute

In den meisten der letzten zwei Jahrzehnte, so Ramamurthy, hatten CXO-Studien von IBM gezeigt, dass Finanzdienstleistungen ihrer Zeit bei der frühen Einführung von Technologie voraus waren. Das Aufkommen von KI und generativer KI hat das geändert. „Dies ist das erste Mal seit Beginn dieser Studie, dass die Technologie außerhalb des Finanzdienstleistungssektors wesentlich intensiver eingesetzt wird als innerhalb“, stellte er fest. Dafür gibt es mehrere Gründe: Bedenken hinsichtlich Risiken und Vorschriften sowie KI-Halluzinationen. Daher sind einige Banken bei der Einführung dieser neuen Technologie vorsichtig vorgegangen. „In der Anfangszeit habe ich viel mehr Back-to-Front-Automatisierung beobachtet“, erklärte er, und die Banken unternahmen nur kleine Schritte. „Banks dachte: Ich bin mir nicht sicher, wie die generative KI funktionieren wird, da sie zu Halluzinationen neigt. Ich werde nur Projekte durchführen, die nur Auswirkungen auf die Mitarbeiter und nicht auf die Kunden haben – Personalwesen, Finanzen, Beschaffung und andere Backoffice-Abläufe.“ Nur dann würden Banken gemäß diesem Ansatz KI für das Middle Office einsetzen „und dann könnte ich meine Kunden sehr bedacht und vorsichtig damit vertraut machen“, erklärte er.

Die Strategie der Zukunft, so erklärte er, müsse „gleichzeitig von hinten nach vorne und von vorne nach hinten“ ausgerichtet sein. Der Ansatz von gestern sei „Plus-KI“, erklärte er; mit anderen Worten, es gehe darum, zu ermitteln, wo KI-Tools in die bestehenden Systeme integriert werden können. Die Zukunft, so erklärte er, sei jedoch „KI-First“ – was IBM manchmal als „KI-Plus“ bezeichnet. Dies beinhaltet die Frage: „Wie kann man Technologie und Handlungsfähigkeit im Kontext generativer KI nutzen, um sich das Mögliche vorzustellen, und wie kann man dann den Menschen in diesen Prozess einbeziehen?“ Der Unterschied zwischen Plus-KI und KI-Plus sei erheblich, sagte er. „Der ökonomische Mehrwert steigt beträchtlich. Wenn Sie bei Ihrer Neugestaltung ein wenig KI einsetzen, kann das die Produktivität um beispielsweise 10 bis 12 % steigern. Wenn Sie dazu übergehen, behördenübergreifende Prozesse mithilfe von KI zu orchestrieren, kann dies eine Produktivitätssteigerung von 60 bis 75 % bewirken. Und je nach Risikotoleranz der Bank und ihrer Vorgehensweise wird man eine Kombination davon sehen.“

„Diese exponentiellen Technologien“, bemerkte Ramamurthy, „entwickeln sich in einem Tempo, wie wir es bei keiner anderen Technologie zuvor erlebt haben – nicht nur in der jüngeren Geschichte, sondern vielleicht seit Beginn der industriellen Revolution.“ Diese beeindruckende Realität, so sagte er, stelle sowohl eine Chance als auch eine Herausforderung dar. „Sie zwingt uns, uns drei Fragen zu stellen“, sagte er.

„Zunächst einmal: Ist unsere Strategie ambitioniert genug?“ „Vielleicht nicht“, sagte er, „denn die Technologie hat die Grenzen dessen, was unsere Biologie uns begreifen lässt, längst überschritten.“ „Die Evolution hat den menschlichen Geist nur für lineare Veränderungen ausgelegt, nicht für exponentielle“, sagte er. „Lasst uns das erst einmal verarbeiten. Jede Verdoppelung [der Rechenleistung] gibt uns mehr Funktionen als alle Computer seit den Anfängen der Datenverarbeitung.“

Da sich exponentielle Technologien schneller weiterentwickeln, als der Mensch intuitiv planen kann, müssen Führungskräfte im Finanzdienstleistungssektor überlegen, ob sie mutig genug darüber nachdenken, was möglich ist. Er nannte ein Beispiel: „Wenn man diese exponentiellen Technologien kombiniert, kann man generative KI nutzen, um Quantum Math Code zu schreiben und Probleme der nächsten Entwicklungsstufe zu lösen.“

Die zweite Frage, sagte er, lautet: „Handeln wir schnell genug?“ Insbesondere für große Institutionen mit außerordentlicher Komplexität ist das eine wichtige Frage.“ Und die dritte Frage: „Haben wir das nötige Potenzial für eine Transformation aus menschlicher und geschäftlicher Sicht und aus Sicht der Funktionen? Bei meinen Arbeitsgesprächen mit CXOs von Banken aus aller Welt sagt fast jedes Team, dass es an diesen Fragen noch zu arbeiten hat. Die Bedrohungen sind einschüchternd, aber die Chance ist außergewöhnlich. Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Herausforderung meistern und in den kommenden fünf Jahren einen erheblichen Mehrwert erzielen können.