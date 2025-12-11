Für Finanzdienstleistungen beginnt die Zukunft bereits heute

„Es gibt drei exponentielle Technologien, die alles, was Sie tun, verändern werden“, sagte Shanker Ramamurthy, Managing Partner von IBM für Global Banking & Financial Markets, vor einem vollbesetzten Saal beim Financial Services Leadership Exchange, der letzte Woche im Yale Club von New York stattfand. „Ich betrachte dies im Zusammenhang mit ‚gestern und heute‘, ‚heute und morgen‘ und ‚morgen und übermorgen‘“, fuhr er fort. „Gestern und heute ist Hybrid Cloud. Heute und morgen dreht sich alles um KI und generative KI. Und morgen und übermorgen geht es um Quantum.“ Sind Finanzdienstleistungsunternehmen bereit? Basierend auf den Vorträgen von Ramamurthy und anderen Rednern bei dieser Veranstaltung scheint es, dass diese Unternehmen nicht viel Zeit für eine existenzielle Debatte haben, da die Zukunft bereits begonnen hat.
„Was müssen die Gewinner tun, um in diesem neuen Zeitalter der KI und der generativen KI erfolgreich zu sein?“, fragte er. Bis vor etwa zehn Jahren, so Ramamurthy, war es in vielen Unternehmen üblich, dass „die [Geschäftsleitung] eine Geschäftsstrategie festlegte und anschließend die Technologie zur Unterstützung dieser Strategie bereitgestellt wurde“. Heute jedoch leben wir in einer vielseitigen Welt: „Die Kombination dieser exponentiellen Technologien beeinflusst nicht nur das Geschäftsmodell, sondern die Technologie prägt und treibt das Geschäftsmodell tatsächlich voran.“
Der Begriff „exponentiell“ wird im Alltag häufig als hyperbolisches Synonym für „sehr viel“ verwendet. Im Zusammenhang mit KI und Quantencomputern jedoch, so die IBM-Experten auf der Exchange, ist das Wachstum dieser Technologien buchstäblich exponentiell – nicht nur in Bezug auf die Kapazität, sondern auch in Bezug auf die Kosteneffizienz.
Ramamurthy verwies auf eine aktuelle Folge des Podcasts „Decoder with Nilay Patel“, in der Arvind Krishna, CEO von IBM, erklärte, dass eine beschleunigte Kostensenkung im Bereich der KI-Technologie aufgrund der empirischen Muster, die wir alle beobachten konnten, nahezu unvermeidlich sei. Moores Gesetz – das Phänomen, dass sich die Anzahl der Transistoren auf einem integrierten Schaltkreis etwa alle zwei Jahre bei minimalem Kostenanstieg verdoppelt – hat sich bestätigt, stellte Krishna fest, zuletzt im letzten Fünfjahresbogen der Halbleitertechnologie. (Tatsächlich hat sich das Mooresche Gesetz seit der Prägung des Begriffs im Jahr 1965 als durchgehend zutreffend erwiesen.)
„Beträgt das (für KI) bereitgestellte Kapital mehrere Billionen?“ „Das stimmt absolut“, sagte Krishna im Podcast. „Über einen Zeitraum von fünf Jahren werden wir jedoch wahrscheinlich einen zehnfachen Vorsprung in der reinen Halbleiterleistung erzielen. Dann werden Sie einen zehnfachen Vorteil auf der Designseite und einen zehnfachen Vorteil auf der Softwareseite erzielen. Wenn Sie diese drei Zehner zusammenzählen, ergibt das eine 1000-fache Kosteneinsparung.“
Ramamurthy führte weiter aus: „Wie können wir davon profitieren?“ Zeit sei ein entscheidender Faktor, wobei die Kosten für die meisten Bankfachleute ein dringendes Anliegen darstellten, erklärte er. „CEOs von Banken streben drei Ziele an: Umsatzsteigerung, Kostenoptimierung sowie Risikomanagement und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Übrigens ist allgemein bekannt, dass die Kosten-Ertrags-Verhältnisse im Bankwesen unverändert stabil geblieben sind. In den USA liegen sie bei nahezu 62 %.“
„Es ist außerordentlich schwierig, diese drei konkurrierenden Ziele zu verwalten“, sagte er, „und alle paar Jahrzehnte, fast wie ein Uhrwerk, erleben wir weltweit Bankenkrisen. In der Regel liegt dies daran, dass einer dieser drei Aspekte häufig nicht optimal berücksichtigt wird.“
Was soll ein führender Finanzdienstleister also tun?
„Banken in reifen Märkten haben ein Problem“, sagte er. „Sie investieren seit Jahrzehnten in Technologie, aber diese ist komplex und teuer – ebenso wie die Prozesse und Geschäftsmodelle. Die Technologie steht im Dienst des Unternehmens.“ Wie kann man dieses scheinbar schwerfällige Erbe der Vergangenheit anpassen? „Wir müssen unsere Vorstellung von Front-, Middle- und Back-Office neu überdenken, nicht neu gestalten“, erklärte er. Im traditionellen Modell konzentrieren sich etwa zwei Drittel der Mitarbeiter, Prozesse und Technologien aufgrund ihrer außerordentlichen Komplexität in der Regel auf das Middle- und Back-Office. Ich habe das als das gestrige Bankmodell bezeichnet. Das Bankwesen der Zukunft wird diese Gleichung auf den Kopf stellen.“
Das bedeute, sagte er, dass wir „neu darüber nachdenken müssen, was diese exponentiellen Technologien leisten können, damit wir uns auf das konzentrieren können, was wirklich zählt – die Kunden, die Ökosysteme und die Partnerschaften. Es geht um Plattformen, die den Übergang von gestern auf morgen ermöglichen. Es handelt sich um einen mehrjährigen Prozess.“
In den meisten der letzten zwei Jahrzehnte, so Ramamurthy, hatten CXO-Studien von IBM gezeigt, dass Finanzdienstleistungen ihrer Zeit bei der frühen Einführung von Technologie voraus waren. Das Aufkommen von KI und generativer KI hat das geändert. „Dies ist das erste Mal seit Beginn dieser Studie, dass die Technologie außerhalb des Finanzdienstleistungssektors wesentlich intensiver eingesetzt wird als innerhalb“, stellte er fest. Dafür gibt es mehrere Gründe: Bedenken hinsichtlich Risiken und Vorschriften sowie KI-Halluzinationen. Daher sind einige Banken bei der Einführung dieser neuen Technologie vorsichtig vorgegangen. „In der Anfangszeit habe ich viel mehr Back-to-Front-Automatisierung beobachtet“, erklärte er, und die Banken unternahmen nur kleine Schritte. „Banks dachte: Ich bin mir nicht sicher, wie die generative KI funktionieren wird, da sie zu Halluzinationen neigt. Ich werde nur Projekte durchführen, die nur Auswirkungen auf die Mitarbeiter und nicht auf die Kunden haben – Personalwesen, Finanzen, Beschaffung und andere Backoffice-Abläufe.“ Nur dann würden Banken gemäß diesem Ansatz KI für das Middle Office einsetzen „und dann könnte ich meine Kunden sehr bedacht und vorsichtig damit vertraut machen“, erklärte er.
Die Strategie der Zukunft, so erklärte er, müsse „gleichzeitig von hinten nach vorne und von vorne nach hinten“ ausgerichtet sein. Der Ansatz von gestern sei „Plus-KI“, erklärte er; mit anderen Worten, es gehe darum, zu ermitteln, wo KI-Tools in die bestehenden Systeme integriert werden können. Die Zukunft, so erklärte er, sei jedoch „KI-First“ – was IBM manchmal als „KI-Plus“ bezeichnet. Dies beinhaltet die Frage: „Wie kann man Technologie und Handlungsfähigkeit im Kontext generativer KI nutzen, um sich das Mögliche vorzustellen, und wie kann man dann den Menschen in diesen Prozess einbeziehen?“ Der Unterschied zwischen Plus-KI und KI-Plus sei erheblich, sagte er. „Der ökonomische Mehrwert steigt beträchtlich. Wenn Sie bei Ihrer Neugestaltung ein wenig KI einsetzen, kann das die Produktivität um beispielsweise 10 bis 12 % steigern. Wenn Sie dazu übergehen, behördenübergreifende Prozesse mithilfe von KI zu orchestrieren, kann dies eine Produktivitätssteigerung von 60 bis 75 % bewirken. Und je nach Risikotoleranz der Bank und ihrer Vorgehensweise wird man eine Kombination davon sehen.“
„Diese exponentiellen Technologien“, bemerkte Ramamurthy, „entwickeln sich in einem Tempo, wie wir es bei keiner anderen Technologie zuvor erlebt haben – nicht nur in der jüngeren Geschichte, sondern vielleicht seit Beginn der industriellen Revolution.“ Diese beeindruckende Realität, so sagte er, stelle sowohl eine Chance als auch eine Herausforderung dar. „Sie zwingt uns, uns drei Fragen zu stellen“, sagte er.
„Zunächst einmal: Ist unsere Strategie ambitioniert genug?“ „Vielleicht nicht“, sagte er, „denn die Technologie hat die Grenzen dessen, was unsere Biologie uns begreifen lässt, längst überschritten.“ „Die Evolution hat den menschlichen Geist nur für lineare Veränderungen ausgelegt, nicht für exponentielle“, sagte er. „Lasst uns das erst einmal verarbeiten. Jede Verdoppelung [der Rechenleistung] gibt uns mehr Funktionen als alle Computer seit den Anfängen der Datenverarbeitung.“
Da sich exponentielle Technologien schneller weiterentwickeln, als der Mensch intuitiv planen kann, müssen Führungskräfte im Finanzdienstleistungssektor überlegen, ob sie mutig genug darüber nachdenken, was möglich ist. Er nannte ein Beispiel: „Wenn man diese exponentiellen Technologien kombiniert, kann man generative KI nutzen, um Quantum Math Code zu schreiben und Probleme der nächsten Entwicklungsstufe zu lösen.“
Die zweite Frage, sagte er, lautet: „Handeln wir schnell genug?“ Insbesondere für große Institutionen mit außerordentlicher Komplexität ist das eine wichtige Frage.“ Und die dritte Frage: „Haben wir das nötige Potenzial für eine Transformation aus menschlicher und geschäftlicher Sicht und aus Sicht der Funktionen? Bei meinen Arbeitsgesprächen mit CXOs von Banken aus aller Welt sagt fast jedes Team, dass es an diesen Fragen noch zu arbeiten hat. Die Bedrohungen sind einschüchternd, aber die Chance ist außergewöhnlich. Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Herausforderung meistern und in den kommenden fünf Jahren einen erheblichen Mehrwert erzielen können.
Unterdessen reift die Quantencomputing-Technologie so schnell, dass es für Finanzdienstleistungsunternehmen wichtig ist, zu starten, sagte Dr. Scott Crowder, Vizepräsident für IBM Quantum Adoption and Business Development, auf der Exchange.
IBM ist für dieses hohe Tempo verantwortlich. „Vor neun Jahren stellte IBM einen Fünf-Qubit-Quantencomputer in die Cloud und überließ es anderen, ihn zu programmieren“, sagte Crowder. Ein Qubit ist ein Quantenbit, die grundlegende Informationseinheit in einem Quantencomputer. IBM hat laut Crowder seit diesem ersten Fünf-Qubit-System über 85 Systeme bereitgestellt und unterhält nun eine Flotte, die ausschließlich aus Quantencomputern mit mehr als 100 Qubits besteht – eine Größe, die klassische Computer mit Brute-Force-Techniken nicht erreichen können.
Entgegen einer weit verbreiteten Meinung, sagte Crowder, geht es bei der Weiterentwicklung der Datenverarbeitung um mehr als nur den Bau schnellerer, größerer Computer. Quantumcomputer geben Algorithmusentwicklern Zugang zu mathematischen Operationen, die von Natur aus komplexer sind als die klassischer Computer, fügte er hinzu. Diese Mathematik bietet die Möglichkeit, Differentialgleichungen effizienter zu lösen, was zum Beispiel wichtige Anwendungen im Bereich der Finanzdienstleistungen haben könnte.
Was den heutigen Tag für die Finanzbranche zu einem kritischen Moment macht, ist die Geschwindigkeit, mit der das Quantum reift, sagte Crowder und fügte hinzu, dass der Quantumvorteil – der Zeitpunkt, an dem das Quantum jede bekannte Methode übertrifft, die sich ausschließlich auf klassisches Rechnen stützt – voraussichtlich irgendwann in den nächsten 12 Monaten erreicht werden wird. Entwickler aus allen Bereichen veröffentlichen und bewerten derzeit aktiv Kandidaten für Quantenvorteile mit Hilfe der Hardware- und Softwaretools von IBM Quantum.
IBM Quantum hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2029 den ersten groß angelegten, fehlertoleranten Quantumcomputer der Welt bereitzustellen, wie das Unternehmen im Juni 2025 ankündigte. Dieser Computer soll Programme mit 100.000.000 Quantenoperationen auf 200 Qubits ausführen und damit Zugang zu einer leistungsstarken Reihe von Algorithmen bieten, die weit über die Fähigkeiten heutiger Computer hinausgehen. Die Darstellung des Rechenzustands eines IBM Quantum Starling würde laut der Ankündigung die Speicherkapazität von mehr als einer Billiarde (10^48) der weltweit leistungsstärksten Supercomputer erfordern.
Crowder erklärte, sein Rat an Finanzdienstleistungsunternehmen sei, mit dem Aufbau von Teams aus Quantenpraktikern zu beginnen. „Wenn Sie sich mit Ihrem Unternehmen von anderen abheben möchten, sollten Sie Ihr Team damit beauftragen, algorithmische Ansätze zu erforschen und diese in die Geschäftsbereiche zu integrieren. Da meine Erfahrung zeigt, dass die Kombination aus dem Verständnis von Quantum und Geschäftsmodell tatsächlich das entscheidende Geheimnis des Algorithmus ist.“
Vanguard, der wegweisende Investmentberatungsriese, ist ein Beispiel dafür, wie wichtig Quantenkompetenz in Finanzdienstleistungsunternehmen ist. In einer gemeinsamen IBM-Vanguard-Studie, die im September 2025 vorgestellt wurde, erkundeten Forscher, wie Quantencomputing unter realen Einschränkungen optimierte Portfolios aufbauen kann. Die Studie befasste sich mit der Frage, wie Risiko und Rendite angesichts komplexer und sich verändernder Variablen wie Transaktionskosten, regulatorische Beschränkungen und die Auswirkungen kleiner Veränderungen auf das Gesamtportfolio in Einklang gebracht werden können.
Jon Cambras, Leiter der Abteilung für Forschung im Bereich neue Technologien bei Vanguard, erklärte vor den versammelten Finanzfachleuten auf der Börse: „Bei einem Korb mit 100 Anleihen, von denen jede mit fünf Variablen verbunden ist, ergibt dies fünf hoch 100, was in etwa der Anzahl der Atome im beobachtbaren Universum entspricht. Mit einem klassischen Computer erreichen Sie das nie.“ Er erklärte, wie Vanguard 2023 der Entwicklung voraus war und begann, die finanziellen Anwendungsfälle der Quantentechnologie zu erkunden. „Manchmal kann man technologische Rückstände aufholen, manchmal jedoch nicht. Vanguard erkannte, dass Quantencomputing ein Bereich ist, in dem wir nicht eines Tages aufwachen und feststellen wollten, dass Quantencomputing bereits Realität geworden ist, wir jedoch nicht wissen, wie wir die Algorithmen einsetzen sollen und wo wir beginnen sollen. Daher haben wir uns entschlossen, frühzeitig mit dem Prozess zu beginnen.“
