Sollte es ein totales Verbot von Ransomware-Zahlungen geben?

Die Debatte über das von der US-Regierung verhängte Verbot von Ransomware-Zahlungen an Unternehmen ist wieder in den Schlagzeilen. Kürzlich hat die Ransomware-Taskforce des Institute für Sicherheit und Technologie ein Memo zu diesem Thema veröffentlicht. Die Taskforce erklärte, dass ein derzeitiges Verbot von Ransomware-Zahlungen in den USA den Schaden für Opfer, die Gesellschaft und die Wirtschaft verschärfen wird. Außerdem könnten kleine Unternehmen eine längere Betriebsunterbrechung nicht verkraften und müssten nach einem Ransomware-Angriff möglicherweise ihren Betrieb einstellen.

„Die derzeit verfügbaren, begrenzten Daten deuten darauf hin, dass die Mehrheit der Organisationen weltweit noch immer unzureichend darauf vorbereitet ist, sich gegen einen Ransomware-Angriff zu verteidigen oder sich davon zu erholen. Diese Vorbereitungslücke bleibt besonders problematisch in kritischen Sektoren mit begrenzten Ressourcen, die derzeit stark von Ransomware-Angriffen betroffen sind, wie Gesundheitswesen, Bildung und Regierung“, so die Taskforce in dem Memo.