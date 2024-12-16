FBI und CISA warnen vor plattformübergreifenden SMS-Nachrichten zwischen Apple- und Android-Geräten

Die Schlagzeilen der Washington Post bezeichneten es als den schlimmsten Telekom-Hack in der Geschichte unseres Landes, so ein hochrangiger US-Senator. Auf den ersten Blick wirkt das etwas melodramatisch, da es nur 150 identifizierte Opfer gibt. Experten gehen jedoch davon aus, dass die Zahl der Betroffenen in die Millionen gehen wird. Warner, der als Vorsitzender des Geheimdienstausschusses des Senats fungiert, ging sogar so weit zu sagen, dass Salt Typhoon Colonial Pipeline und SolarWinds „wie ein Kinderspiel“ aussehen lasse.

Die während des Angriffs gesammelten Daten lassen sich laut NBC in zwei Kategorien einteilen. Die erste Gruppe enthielt Anrufprotokolle mit Angabe der Uhrzeit und der gewählten Nummer, wobei die meisten Aufzeichnungen aus dem Großraum Washington, DC stammten. Die andere beinhaltete das Abhören von Live-Anrufen bestimmter Ziele, zu denen auch Donald Trump und Kamala Harris gehören könnten.

Der besorgniserregendste Aspekt des Angriffs sind jedoch die Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Richard Forno, Hauptdozent für Informatik und Elektrotechnik an der UMBC, erklärte im UMBC Magazine, dass Salt Typhoon die Portale der US-Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden kompromittiert habe. Infolgedessen könnten die Angreifer Informationen darüber erhalten haben, welche chinesischen Spione und Informanten von der Spionageabwehr überwacht werden, die diese Ziele dann nutzen können, um der Erkennung zu entgehen.

„US-Beamte haben erklärt, dass Salt Typhoon seine Ziele größtenteils durch Ausnutzung bestehender Schwächen in der Infrastruktur erreicht hat. Wie ich bereits geschrieben habe, kann das Versäumnis, grundlegende Best Practices für Cybersicherheit umzusetzen, zu schwerwiegenden Vorfällen für Unternehmen jeder Größe führen. Angesichts der Abhängigkeit der Welt von vernetzten Informationssystemen ist es wichtiger denn je, Cybersicherheitsprogramme aufrechtzuerhalten, die den Erfolg von Angriffen erschweren, insbesondere für kritische Infrastrukturen wie das Telefonnetz“, schrieb Forno.