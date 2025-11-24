Unternehmen können mit KI kreativ werden (wenn sie es richtig machen) 

Drei Jahre nach Beginn des generativen KI-Booms stellen sich die Branchen eine wichtige Frage: Kann KI ein Verbündeter sein, anstatt eine Bedrohung? Da generative KI die Art und Weise verändert, wie Ideen Wirklichkeit werden, versuchen Marken und Künstler gleichermaßen zu definieren, wie verantwortungsvolle, ethische Kreativität aussieht. Auf dem Artist and the Machine Summit, der letzte Woche in Los Angeles stattfand, kamen Künstler, Marken und Technologen zusammen, um zu erkunden, wie verantwortungsvolle, ethische KI menschliche Kreativität verstärken – statt ersetzen – könnte.
Für ElevenLabsbedeutet dies, Lizenzvereinbarungen abzuschließen, um ihr Musikmodell zu schulen und Musikgeneratoren zu veröffentlichen, die für die kommerzielle Nutzung geeignet sind. Für Adobe ist die Antwort klar. Das Unternehmen hat kürzlich Adobe Firefly Foundry mit einem grundlegenden Ziel ins Leben gerufen: Unternehmen proprietäre und IP-geschützte generative KI-Modelle zur Verfügung zu stellen.
Dies ist ein unerlässlicher Schritt für Unternehmen, die Urheberrechtsverletzungen befürchten. Jedes Datenstück, das Adobes Modell Firefly trainierte, wurde von Adobe lizenziert. „Das bedeutet, dass ein Urheber seine Zustimmung gegeben hat“, sagte Hannah Elsakr, Vizepräsidentin von Adobe Global Gen AI New Business Ventures, während der Konferenz, an der auch IBM Think teilnahm. „Das war für uns sehr wichtig, weil unser gesamtes Erbe von der kreativen Community geprägt ist.“
Als Adobe vor Jahrzehnten Photoshop einführte, tat das Unternehmen dies mit führenden Künstlern wie David Hockney, sagte Elsakr. Und jetzt erlebt die KI eine weitere tektonische technische Verschiebung, die neue Chancen mit sich bringt. „Wir sind in der Lage, in viel kürzerer Zeit von einer kreativen Idee oder einem Marketing-Briefing zu fertigen Assets zu gelangen“, sagte sie.
Die Videogenerierung ist eine Kernfunktion, die im Bereich der generativen KI immer mehr an Bedeutung gewinnt, wobei die Tools eine stetig steigende Leistung aufweisen (jüngste Beispiele sind OpenAIs Sora 2 oder Googles Veo). Doch in einer Zeit, in der viele Künstler und Fachkräfte befürchten, ihre Arbeitsplätze durch KI zu verlieren, ist der Einsatz von KI in verbraucherorientierten Produkten für eine Marke nicht immer eine einfache Entscheidung.
Denken Sie an Coca-Cola. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Coca-Cola zum ersten Mal einen KI-generierten Weihnachtswerbespot und sah sich daraufhin einigen negativen Reaktionen ausgesetzt. Sie wiederholten das Experiment in diesem Jahr mit demselben KI-Studio und stießen auf die gleiche gemischte Reaktion in der Öffentlichkeit. Zwei Wochen nach der Veröffentlichung hatte die Werbung mehr als 900.000 Aufrufe auf YouTube und war laut PR Week eine der meistdiskutierten Weihnachtsanzeigen im Internet.
„Wir bekommen auf Twitter viel Hass von Künstlern zu spüren“, räumte Jason Zada, Gründer von Secret Level, dem KI-basierten Produktionsunternehmen hinter den Werbespots, während der Veranstaltung ein. „Das Coca-Cola-Team hat den Spot monatelang getestet, bevor er veröffentlicht wurde – ohne den Leuten zu sagen, dass es sich um KI handelte – und er kam sehr gut an“, sagte er. „Ist er nun doch Müll? Oder liegt es einfach daran, wie Ihr Gehirn ihn wahrnimmt [wenn Sie wissen, dass es sich um KI handelt]?“
Für Zada liegt der Vorteil des Einsatzes von KI nicht in der Senkung der Kosten, sondern darin, dass die Menschen mehr Zeit für sinnvollere Aufgaben haben. „Für mich geht es nicht darum, weniger auszugeben“, sagte er. „Es geht um Effizienzsteigerungen und darum, alle möglichen Dinge zu tun, die man normalerweise nicht tun könnte.“
Auch etablierte Marken stehen vor einem schwierigen Gleichgewicht, wenn sie neue Produkte mit KI entwickeln. Als der Spielzeugriese Mattel Anfang dieses Jahres seine strategische Partnerschaften mit OpenAI ankündigte, befürchteten Kritiker, dass KI die Fantasie von Kindern stehlen würde, sagte Carrie Buse, Head of Discovery for Mattel Future Lab, während der Konferenz.
Intern wird die Partnerschaft jedoch als Chance gesehen, neue Spielzeuge auf neue Weise zu entwickeln. „Wir haben die Möglichkeit, etwas zu tun, das unseren Werten entspricht“, sagte sie. „Und das Schöne daran war, nicht gleich nach den naheliegenden Zielen zu greifen ... Die Wahrheit ist, dass es mehr zu tun gibt, als mit seinem Spielzeug zu sprechen. Und genau dort findet die wirklich wertvolle Arbeit statt.“
Mattel hat die Ergebnisse seiner Partnerschaft mit OpenAI noch nicht bekannt gegeben. Aber Buse glaubt, dass KI neue Erfahrungen freischalten könnte: „Das ist die Chance der KI: Sie gibt einem die Werkzeuge an die Hand, mit denen man all diese Dinge Ideen in seinem Kopf Wirklichkeit werden lassen kann.“
Viele Unternehmen setzen auch auf KI, um ihre Mitarbeiter zu unterstützen, so Mindaugas Petrutis, Creator Lead bei Lovable. Das in Europa ansässige Startup, das verspricht, Plattformen ohne Code zu entwickeln, wächst rasant. Lovable wurde von großen Unternehmen wie Microsoft und HubSpot übernommen, sagte Petrutis.
„Diese Unternehmen sagen, dass sie dadurch Zeit und Geld sparen“, sagte er in einem Interview mit IBM Think. „[Nicht-technische Teams] können die Lösung prototypisieren und implementieren, und das allein ist schon Wahnsinn.“
Das Tool kann aber auch von Künstlern genutzt werden, um ihre Arbeit zu ergänzen oder zu erweitern. Die bildende Künstlerin Shantell Martin nutzte die App, um eine Plattform zu entwickeln, die es den Nutzern ermöglicht, ihre charakteristischen grafischen Elemente zu kombinieren – eine Idee, die sie vor zehn Jahren erstmals erkundete.
„Ich habe versucht, mit verschiedenen Designern und UX-Designern zusammenzuarbeiten, um eine Plattform zu schaffen“, erklärte Martin während der Veranstaltung. „Ich bin nie wirklich vorangekommen, obwohl wir viel Geld ausgegeben und viel Forschung betrieben haben“, sagte sie.
Doch mit dem Aufkommen generativer KI änderte sich dies.
„Das Interessante ist, dass man manchmal diese kleinen Ideen hat, die vielleicht schlecht sind, aber man muss viel Zeit und Ressourcen aufwenden, um herauszufinden, ob sie gut oder schlecht sind“, sagte Martin. „Mit so etwas können Sie 20 verschiedene Ideen haben und sie dann umsetzen, und dann können Sie herausfinden, ob es etwas ist, das Sie verfolgen möchten.“
Nur wenige Künstler haben sich die Technologie so zu eigen gemacht wie die kanadische Sängerin und Songschreiberin Grimes. Im Jahr 2023 lud sie ihre Fans ein, ihre Stimme in neuen Kreationen zu verwenden (mit einer Aufteilung der Tantiemen). Kürzlich startete sie The Tutorial, eine Serie über Kunst mit KI, zusammen mit dem Filmemacher Matt Zien.
„Wir sind auf viele philosophische Dinge gestoßen“, sagte Grimes während der Veranstaltung. „Wir nutzen die Tools, aber während wir sie nutzen, diskutieren wir darüber, wie sie eingesetzt werden sollten, und nähern uns ihnen mit moralphilosophischen Überlegungen.“
Der Einsatz von KI-gestützten Video-zu-Video-Tools erscheint ihr sinnvoll, da sie diese eher als Erweiterung denn als Ersatz menschlicher Funktionen betrachtet. „Das einzig wirklich gute Schreiben einer KI, das ich je gesehen habe, ist das Schreiben über sich selbst, was interessant ist“, sagte sie. „Ich würde mir wünschen, dass es so bleibt: dass es authentisch über sich selbst schreibt und den Menschen nicht als Schriftsteller ersetzt.“
