Unternehmen können mit KI kreativ werden (wenn sie es richtig machen) 

Auch etablierte Marken stehen vor einem schwierigen Gleichgewicht, wenn sie neue Produkte mit KI entwickeln. Als der Spielzeugriese Mattel Anfang dieses Jahres seine strategische Partnerschaften mit OpenAI ankündigte, befürchteten Kritiker, dass KI die Fantasie von Kindern stehlen würde, sagte Carrie Buse, Head of Discovery for Mattel Future Lab, während der Konferenz.

Intern wird die Partnerschaft jedoch als Chance gesehen, neue Spielzeuge auf neue Weise zu entwickeln. „Wir haben die Möglichkeit, etwas zu tun, das unseren Werten entspricht“, sagte sie. „Und das Schöne daran war, nicht gleich nach den naheliegenden Zielen zu greifen ... Die Wahrheit ist, dass es mehr zu tun gibt, als mit seinem Spielzeug zu sprechen. Und genau dort findet die wirklich wertvolle Arbeit statt.“

Mattel hat die Ergebnisse seiner Partnerschaft mit OpenAI noch nicht bekannt gegeben. Aber Buse glaubt, dass KI neue Erfahrungen freischalten könnte: „Das ist die Chance der KI: Sie gibt einem die Werkzeuge an die Hand, mit denen man all diese Dinge Ideen in seinem Kopf Wirklichkeit werden lassen kann.“

Viele Unternehmen setzen auch auf KI, um ihre Mitarbeiter zu unterstützen, so Mindaugas Petrutis, Creator Lead bei Lovable. Das in Europa ansässige Startup, das verspricht, Plattformen ohne Code zu entwickeln, wächst rasant. Lovable wurde von großen Unternehmen wie Microsoft und HubSpot übernommen, sagte Petrutis.

„Diese Unternehmen sagen, dass sie dadurch Zeit und Geld sparen“, sagte er in einem Interview mit IBM Think. „[Nicht-technische Teams] können die Lösung prototypisieren und implementieren, und das allein ist schon Wahnsinn.“

Das Tool kann aber auch von Künstlern genutzt werden, um ihre Arbeit zu ergänzen oder zu erweitern. Die bildende Künstlerin Shantell Martin nutzte die App, um eine Plattform zu entwickeln, die es den Nutzern ermöglicht, ihre charakteristischen grafischen Elemente zu kombinieren – eine Idee, die sie vor zehn Jahren erstmals erkundete.

„Ich habe versucht, mit verschiedenen Designern und UX-Designern zusammenzuarbeiten, um eine Plattform zu schaffen“, erklärte Martin während der Veranstaltung. „Ich bin nie wirklich vorangekommen, obwohl wir viel Geld ausgegeben und viel Forschung betrieben haben“, sagte sie.

Doch mit dem Aufkommen generativer KI änderte sich dies.

„Das Interessante ist, dass man manchmal diese kleinen Ideen hat, die vielleicht schlecht sind, aber man muss viel Zeit und Ressourcen aufwenden, um herauszufinden, ob sie gut oder schlecht sind“, sagte Martin. „Mit so etwas können Sie 20 verschiedene Ideen haben und sie dann umsetzen, und dann können Sie herausfinden, ob es etwas ist, das Sie verfolgen möchten.“