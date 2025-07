Einbindung von Wimbledon-Fans in Echtzeit mit IBM® watsonx

Manche Gäste kommen wegen der Erdbeeren mit Sahne und Pimm's, dem typischen Wimbledon-Cocktail mit Erdbeeren, Gurke und Minze. Andere kommen in der Hoffnung, Kate, die Prinzessin von Wales, in der Royal Box zu sehen, in die einflussreiche Persönlichkeiten aus Sport und Gesellschaft eingeladen sind, um einige der besten Tennisspiele der Welt zu sehen. Wieder andere – im letzten Jahr waren es etwa 670 Millionen über alle Kanäle hinweg – aus der ganzen Welt schauen sich das Sportdrama an, das sich in den ersten beiden Juliwochen auf den federnden Rasenplätzen des All England Lawn Tennis Club (AELTC oder „All England Club“) in SW19 im Südwesten Londons abspielt.

Ob digital oder persönlich, Wimbledon arbeitet seit über dreißig Jahren mit IBM zusammen, um bestehende Fans zu begeistern und neue Fans anzuziehen. In diesem Jahr werden zwei neue KI-Lösungen, die von IBM watsonx unterstützt werden, „es den Fans ermöglichen, auf eine Weise in die Spiele einzutauchen und sich damit zu beschäftigen, wie sie es noch nie getan haben“, so Chris Clements, Digital Products Lead beim All England Club in der diesjährigen Pressemitteilung.